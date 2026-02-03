Rușii au atacat infrastructura energetică a Ucrainei
Moldpres, 3 februarie 2026 08:30
Ucraina a fost ținta, în noaptea trecută, a celui mai masiv atac aerian din acest an, principala țintă fiind infrastructura energetică, potrivit informațiilor preliminare făcute publice de autorități și surse locale. Atacul a vizat mai multe regiuni ale țării ș...
• • •
Acum 5 minute
08:50
Moneda unică europeană se ieftinește astăzi cu cinci bani și are o cotație oficială de 20 de lei și 07 bani, informează MOLDPRES. Pe de altă parte, dolarul american se apreciază. Acesta adaugă șapte bani și costă 16 lei și 91 de bani, potrivit datelor Bă...
Acum 30 minute
08:30
Ucraina a fost ținta, în noaptea trecută, a celui mai masiv atac aerian din acest an, principala țintă fiind infrastructura energetică, potrivit informațiilor preliminare făcute publice de autorități și surse locale. Atacul a vizat mai multe regiuni ale țării ș...
Acum 12 ore
22:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, despre tranzacția Lukoil și revenirea infrastructurii aeroportuare în proprietatea statului # Moldpres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a oferit detalii despre situația benzinăriilor Lukoil din Republica Moldova și despre revenirea infrastructurii aeroportuare în proprietatea statului. Potrivit declarațiilor sale, pe parcursul săptămânii trecute a fost finali...
21:10
Tragedie pe traseul R-1, la Străşeni: un minor a decedat după ce a fost lovit de un automobil # Moldpres
Poliția din Strășeni a fost sesizată în această seară, în jurul orei 19:00, despre producerea unui accident rutier grav pe traseul R-1, km 22+500 m, în direcția spre Chișinău, soldat cu tamponarea a doi pietoni minori, transmite MOLDPRES.Preliminar,...
21:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prezentat perspectivele meteorologice pentru luna februarie 2026, care se arată cu multe precipitaţii, transmite MOLDPRES.Conform analizelor sinoptice și climatice, se așteaptă următoarele condiții: temperatura medie a aerulu...
20:40
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Zonele umede, ecosisteme cu valoare globală, între biodiversitate, tradiții și experiențe turistice unice # Moldpres
Pe 2 februarie, Republica Moldova marchează Ziua Mondială a Zonelor Umede, un eveniment global care subliniază importanța ecosistemelor umede pentru mediu, comunități și patrimoniu cultural. Tema din acest an, „Zone umede și cunoștințe tradiționale: Celebrâ...
20:20
INTERVIU MOLDPRES // Maria Prisacari, directorul ADR Nord: „Parteneriatele internaționale și locale ne ajută să realizăm transformări concrete” # Moldpres
Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova a înregistrat în ultimul an progrese semnificative în dezvoltarea infrastructurii și în consolidarea capacităților autorităților publice locale. Prin proiecte concrete în domeniul alimentării cu ...
Acum 24 ore
19:50
Fermierii din nordul țării, printre principalii beneficiari ai programului de creditare în agricultură # Moldpres
În perioada martie 2025 – ianuarie 2026, 318 afaceri agricole micro și mici au beneficiat de finanțare prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA), dintre care 30 de beneficiari doar în luna ianuarie 2026. Programul are ac...
19:40
VIDEO // Etichete clare, rafturi separate: ANSA vine cu precizări pentru produsele cu grăsimi vegetale # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a venit cu precizări privind etichetarea, prezentarea și comercializarea produselor alimentare cu adaos de grăsimi vegetale, subliniind dreptul consumatorilor de a face alegeri informate. Asta în contextul apariț...
19:30
Estonia va deschide o ambasadă la Chișinău: un nou semnal de sprijin pentru parcursul european al Republicii Moldova # Moldpres
Estonia își va deschide o ambasadă la Chișinău, care va deveni operațională în a doua jumătate a acestui an, marcând un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două ţări. Odată cu aceasta, toate cele trei State Baltice &...
19:00
Maia Sandu despre preschimbarea permiselor de conducere fără examene în Franţa: „Statul trebuie să fie alături de cetățeni, oriunde s-ar afla ei” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat o veste importantă pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Franța. Începând cu 1 martie, aceștia vor putea preschimba permisul de conducere moldovenesc pentru autoturisme cu unul francez, fără susți...
19:00
Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu: „Statele Baltice sunt un reper pentru R. Moldova pe drumul integrării europene” # Moldpres
Statele Baltice reprezintă pentru Republica Moldova nu doar parteneri de încredere, ci și un exemplu de curaj, consecvență și voință politică în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute în această seară de președintele ...
18:30
Șefii Legislativelor din statele Baltice: „Aderarea Republicii Moldova la UE este importantă pentru securitatea comună și viitorul Europei” # Moldpres
Realizarea reformelor și consolidarea unei societăți puternice sunt esențiale pentru accelerarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, au declarat speakerii parlamentelor Letoniei, Estoniei și Lituaniei, subliniind totodată că aderarea țării noastre es...
18:30
Permisele de conducere moldovenești vor putea fi preschimbate în Franța fără examene, începând cu 1 martie # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova care domiciliază în Republica Franceză vor putea, începând cu data de 1 martie, să își preschimbe permisul de conducere moldovenesc cu unul francez fără susținerea examenelor teoretice sau practice, transmite MOLDPRES....
18:30
Un atelier național pentru profesorii de istorie și cultură bulgară a avut loc la 30 ianuarie în Taraclia, la Liceul Teoretic „Olympii Panov”. Evenimentul a reunit profesori, directori de școli, reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării din ...
17:40
ANRE aplică taxă pentru avize neutilizate de racordare a centralelor electrice: 131 de milioane de lei ajung în buget și se eliberează noi capacități pentru regenerabile # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aplicat taxa de nevalorificare pentru avize neutilizate de racordare a centralelor electrice din surse regenerabile. Ca rezultat, în bugetul de stat vor ajunge peste 131 de milioane de lei și vor fi eli...
17:40
Președinții parlamentelor din Statele Baltice susțin o conferință de presă la Parlament alături de șeful Legislativului de la Chișinău, Igor Grosu. Cei trei oficiali se află în vizită în țara noastră la invitația speakerului Igor Grosu, transmite MOLDPR...
17:00
Marian Lupu după audierea în dosarul fraudei bancare. „Cadrul instituțional nu a fost puternic și eficient ca să reacționeze la timp” # Moldpres
Instituțiile statului nu au fost suficient de puternice și eficiente pentru a reacționa la timp în fața fraudelor financiare, a declarat astăzi fostul președinte interimar al Republicii Moldova și fost speaker al Parlamentului, Marian Lupu, după ce a fost audiat &ic...
16:40
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ambasadorul Ungariei în Republica Moldova, Sándor Szabó # Moldpres
La 2 februarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu ambasadorul Ungariei în Republica Moldova, Sándor Szabó.Discuțiile au vizat principalele priorități ale Chișinăului în promovarea politici...
16:40
Peste 39 de mii de persoane au achitat în ianuarie prima de asigurare medicală în sumă fixă # Moldpres
Peste 39 de mii de persoane au achitat, în luna ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, informează MOLDPRES.Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină /CNAM/, din numărul total al persoanelor care au ...
16:00
Președinții parlamentelor din Statele Baltice efectuează o vizită oficială în Republica Moldova # Moldpres
Președinții parlamentelor din Statele Baltice efectuează o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 2–4 februarie 2026. Oficialii au fost întâmpinați la Parlament, în după-amiaza zilei de astăzi, de șeful Legislativului, Igor ...
15:40
APP: Procedura de expropriere a bunurilor de pe terenul destinat construcției sediului Ambasadei SUA se desfășoară în conformitate cu prevederile legale # Moldpres
Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat astăzi că procedura de expropriere a bunurilor de pe terenul destinat construcției noului sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova se desfășoară în strictă conformitate cu cadrul legal ...
15:20
Gropi și strat de uzură deteriorat: Administrația Națională a Drumurilor intervine pe sectoare afectate de iarnă # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunţă că, în contextul condițiilor meteorologice specifice sezonului rece, pe anumite sectoare ale rețelei de drumuri publice naționale s-au înregistrat degradări ale îmbrăcăminții rutiere, precum gropi, t...
15:10
EcoContact lansează faza a II-a a Programului de reabilitare a habitatelor din ariile protejate # Moldpres
Asociaţia obştească EcoContact a anunțat lansarea fazei a II-a a Programului de măsuri pentru reabilitarea habitatelor comunităților din ariile protejate, destinat autorităților publice locale. Inițiativa derulează în cadrul Proiectului „Îmbunătăți...
15:10
MEC lansează campania națională de promovare a studiilor universitare „Învață în Moldova”: Vizite ale elevilor în universități și târguri în mai multe localități din țară # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat campania națională de promovare a studiilor universitare din Republica Moldova „Învață în Moldova”, pentru a prezenta avantajele oferite de instituțiile de învățământ superior din ța...
14:50
Sezonul estival 2026: Aeroportul Internațional Chișinău își extinde conexiunile și destinațiile # Moldpres
Pregătirile pentru sezonul estival 2026 sunt deja în desfășurare la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, chiar dacă ne aflăm în plină iarnă. Astfel, vara viitoare va aduce destinații noi, rute directe și o conectivitate extin...
14:40
Daniel Vodă se alătură echipei IPRE în calitate de expert asociat în domeniul politicii externe și al comunicării strategice # Moldpres
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a anunțat astăzi că se alătură echipei Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) în calitate de expert asociat în domeniul politicii externe și al comunicării strategice, transmite MOL...
14:20
Tichetele de vacanță, un nou instrument destinat stimulării turismului intern, au fost prezentate în cadrul expoziției internaționale „Tourism & Travel Expo 2026”. Noul mecanism va permite utilizarea acestora pentru servicii turistice în zonele ru...
14:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că cele mai recente atacuri rusești s-au concentrat asupra rețelei feroviare a Ucrainei, în contextul în care țara, în plină iarnă, se confruntă cu cea mai gravă criză energetică din istorie, d...
14:10
Programul AGGRI sprijină fermierii din sectorul zootehnic cu peste 22 milioane de dolari pentru investiții # Moldpres
De la lansarea sa în 2024 şi până în prezent, Programul de granturi AGGRI (Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură) a sprijinit dezvoltarea sectorului zootehnic prin semnarea a 13 contracte de finanțare pentru p...
14:10
Vicepremierul Vladimir Bolea efectuează o vizită de studiu în Japonia pentru gestionarea inundațiilor urbane # Moldpres
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR) se află în această săptămână într-o vizită de studiu la Tokyo, Japonia, unde participă la forumul internațional „Urban Flood Management”, dedica...
14:10
Sistemul digital de traversare programată a frontierei Border Queuing System (BQS), implementat de Serviciul Vamal al Republicii Moldova, confirmă, la un an de la lansare, beneficiile pentru transportatori și contribuția la fluidizarea traficului de camioane la frontieră, tr...
14:00
Studiu publicat de Agenția de Investiții: Piața imobiliară din Republica Moldova intră într-o nouă etapă # Moldpres
Piața imobiliară din Republica Moldova intră într-o nouă etapă, caracterizată prin creștere selectivă, o diferențiere tot mai clară între segmentele de investiții, dar și prin apariția unor riscuri emergente. Concluziile se conțin într-un studiu pr...
14:00
AIPA a autorizat în ianuarie 2026 subvenții de aproape 600 milioane de lei pentru fermieri # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat în luna ianuarie 2026 plăți de subvenții în valoare totală de 597,14 milioane de lei, destinate sprijinirii fermierilor din întreaga țară, transmite MOLDPRES.Cea mai mare parte...
13:50
ANRE a publicat proiectul privind prețurile reglementate la gazele naturale. Tariful calculat este mai mic decât cel propus de furnizor # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat astăzi proiectul privind prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale către anumite categorii de consumatori finali, în contextul îndeplinirii obligației de serviciu publi...
13:30
Antreprenorii din sectorul alimentar pot câștiga premii de 45 mii de euro prin F&B Business Accelerator 2026 # Moldpres
Antreprenorii din România și Republica Moldova care activează în domeniul produselor alimentare se pot înscrie până pe 15 februarie 2026 în programul F&B Business Accelerator, ediția a 16-a, care oferă workshop-uri, mentorat, cursuri intensi...
13:20
Reforma administrației publice locale, discutată pe platforma Comisiei pentru administrație publică și dezvoltare regională: „Reforma este una națională, ne-o asumăm cu toții, în beneficiul cetățenilor” # Moldpres
Consultările pentru reforma administrației publice locale continuă în format larg, prin întrevederi cu toate părțile interesate. Astăzi, la Parlament, viziunea reformei a fost discutată pe platforma Comisiei pentru administrație publică și dezvoltare re...
13:10
Judecătoria Bălți a organizat peste 15 ședințe de judecată online în luna ianuarie, folosind platforma Zoom Meetings Standard Pro, aflată în proces de pilotare. Inițiativa face parte din eforturile Agenției Digitalizare în Justiție și Administrare Jud...
13:00
Turcia a înregistrat un an record în turism în 2025, cu aproape 64 de milioane de vizitatori și venituri de peste 65 de miliarde de dolari # Moldpres
Turcia a înregistrat în 2025 cel mai bun an din istoria sa turistică, cu 63,9 milioane de turiști și încasări de 65,23 miliarde de dolari, a anunțat ministrul Culturii și Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, într-o conferință de presă susținută la Ist...
12:50
Circa 400 de companii autohtone vor participa la Expoziția „Fabricat în Moldova”, care se va desfășura în perioada 11-15 februarie, la Centrul Moldexpo din capitală, fiind organizată de Camera de Comerț și Industrie (CCI), sub patronajul Guvernului....
12:50
Întrevederea viceprim-ministrului Valeriu Chiveri cu însărcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei Spaniei în Republica Moldova # Moldpres
Pe 2 februarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei Regatului Spaniei în Republica Moldova, cu sediul la București, Francisco Aguilera Aranda. Discuțiile a...
12:50
Numărul accidentelor rutiere cu urmări grave, în scădere constantă în luna ianuarie în ultimii ani # Moldpres
Numărul accidentelor rutiere cu urmări grave, înregistrate în luna ianuarie, a atins o scădere constantă în ultimii ani, potrivit datelor statistice prezentate de poliție, informează MOLDPRES.Astfel, în ianuarie 2026 au fost înregistrate 13...
12:50
O magistrată de la Curtea de Apel Centru riscă până la 7 ani de închisoare și amendă pentru trafic de influență # Moldpres
O judecătoare de la Curtea de Apel Centru riscă până la 7 ani de închisoare și amendă de până la 200 000 de lei pentru trafic de influență, după ce ar fi pretins că are influență asupra colegilor săi și ar fi acceptat mijloace bănești de la un al...
12:50
VIDEO // O femeie din capitală a rămas fără un milion de lei prin înșelătorie: doi tineri au fost arestați # Moldpres
Doi tineri au fost arestați pentru 30 de zile după ce au pus la cale o schemă de escrocherie prin care o femeie din capitală a rămas fără un milion de lei, informează MOLDPRES.Tinerii au contactat telefonic o femeie de 62 de ani din Chișinău, pe care au indus-o &ici...
12:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de parlamentarul norvegian, Arild Hermstad, pentru eforturile sale de a apăra democrația în fața tentativelor de influență și destabilizare ruse, inclusiv atacuri cibernetice...
12:00
Șapte membri ai unui grup criminal organizat au fost condamnați pentru escrocherie și spălare de bani # Moldpres
Șapte membri ai unui grup criminal organizat și o companie au fost condamnați pentru escrocherie și spălarea banilor în sumă de 245.000 de lei, transmite MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, instanța de judecată a stabilit pedepse cu închisoarea și am...
11:40
Concursurile „Marca comercială a anului” și „Premiul pentru realizări în domeniul calității”, lansate la Chișinău. Companiile pot depune dosarele # Moldpres
Companiile din Republica Moldova pot participa la concursurile „Marca comercială a anului” și „Premiul pentru realizări în domeniul calității”, care au fost lansate astăzi de Camera de Comerț și Industrie (CCI) și Agenția de Stat pentru Pro...
11:30
Rusia a reluat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei după încetarea armistițiului # Moldpres
Rusia a reluat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei după expirarea armistițiului energetic, a anunțat Ministerul Energiei de la Kiev, transmite MOLDPRES.Potrivit instituției, în urma loviturilor lansate de forțele ruse asupra obiectivelor energeti...
11:10
AND: Drumurile naționale sunt practicabile. Au început lucrările de plombare a gropilor apărute în carosabil # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat, în dimineața zilei de luni, 2 februarie, că drumurile din rețeaua națională sunt practicabile. Partea carosabilă este uscată pe întreg teritoriul țării și doar pe anumite sectoare se menține ghețuș...
