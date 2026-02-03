Germania vrea să devină ”centrul unei reţele dinamice şi agile de state suverane” și convoacă un summit european extraordinar
ProTV.md, 3 februarie 2026 08:50
Germania vrea să devină ”centrul unei reţele dinamice şi agile de state suverane” și convoacă un summit european extraordinar
Acum 30 minute
08:50
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda. ISW explică ce ar putea pregăti Putin - VIDEO # ProTV.md
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda. ISW explică ce ar putea pregăti Putin - VIDEO
08:50
08:40
Fostul primar de la Boldurești Nicanor Ciochină își va afla sentința în 27 februarie - VIDEO
Acum o oră
08:30
Bill şi Hillary Clinton s-au râzgândit și acceptă să fie audiaţi în faţa Congresului SUA, în dosarul Epstein
08:30
Dispută la Roma: taxa de 2 euro pentru Fontana di Trevi, acceptată de unii, respinsă de alții. „Este istorie, trebuie să fie gratuită”
08:20
Vreme geroasă cu -22 de grade la nord și -16 în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile. Prognoza meteo
08:20
Curs valutar BNM pentru 3 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
Kievul, atacat de rachete la scurt timp după ce Trump a anunțat progrese spre pace
08:10
Trump evocă „vești bune” despre oprirea războiului dintre Ucraina și Rusia. „Spun asta pentru prima dată”
Acum 12 ore
23:50
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 02.02.2026
23:50
Ucraina, SUA și Rusia se reunesc în această săptămână în Emiratele Arabe Unite pentru o nouă rundă de negocieri de pace - VDEO
23:40
Carlos Alcaraz, impecabil la patru ace, își etalează trofeul după Australian Open și anunță un tatuaj simbolic după victoria istorică în fața lui Novak Djokovic - VIDEO
23:40
Acces restricționat în centrul Chișinăului și pe arterele spre aeroport până miercuri: măsura vine în contextul vizitei președinților de parlamente baltice. Despre ce au discutat oficialii - VIDEO
23:10
Inter Milano și-a prelungit seria invincibilă din Serie A la 11 partide - VIDEO
23:10
Universitatea Craiova nu a beneficiat de greșelile făcute de rivale pentru a-și întări prima poziție în campionat - VIDEO
23:00
Prima medalie din noul sezon competițional pentru judo-ul moldovenesc. Ciprian Gribineț a cucerit medalia de bronz la turneul de tip open european - VIDEO
23:00
Arsenal se distanțează în fruntea Premier League: City și Aston Villa pierd puncte, iar tunarii profită de un start de an perfect - VIDEO
23:00
Real Madrid ține pasul cu FC Barcelona în La Liga. Galacticii rămân la un punct în spate, după victoria obținută ieri cu Rayo Vallecano - VIDEO
22:50
Piese auto, sisteme antiradar și o armă, depistate în cadrul controalelor vamale: Trei bărbați - documentați de vameși. Ce alte bunuri nedeclarate au fost găsite - FOTO
22:50
Expirarea buletinului sau a pașaportului nu duce la pierderea cetățeniei. Precizările ambasadei Republicii Moldova în Italia
22:40
Ciocniri violente pe străzile din Torino: zeci de protestatari arestați și polițiști răniți după manifestația împotriva închiderii unui centru cultural al stângii - VIDEO
22:30
Dosarul Epstein reaprinde scandaluri la nivel internațional: fotografii și mesaje publicate de Departamentul Justiției al SUA zguduie elite politice din mai multe țări - VIDEO
22:20
Accident tragic la Strășeni: un copil a decedat, iar altul este în stare gravă la spital, după ce au fost loviți de un automobil pe o trecere de pietoni – FOTO
22:10
Seară de gală și mesaje puternice la Premiile Grammy: Bad Bunny câștigă Albumul anului, Kendrick Lamar adună cinci trofee, iar artiștii critică tratamentul imigranților în SUA - VIDEO
22:00
Dimineață de coșmar pentru navetiștii germani: mii de angajați ai transportului public au intrat în grevă, lăsând orașele fără autobuze și tramvaie - VIDEO
22:00
Noapte de foc pe ambele fronturi: Rusia lovește cu drone orașe ucrainene, iar Ucraina răspunde cu atacuri în regiunile rusești, inclusiv Belgorod - VIDEO
21:50
Iarnă extremă în Kamceatka: peninsula este îngropată sub munți de zăpadă, iar autoritățile spun că revenirea la normal va dura săptămâni - VIDEO
21:40
După luni de blocaj, bugetul capitalei ar putea fi votat: Igor Dodon merge la ședința CMC pentru negocieri, iar Ion Ceban se declară deschis la discuții „cu toată lumea” - VIDEO
21:40
După aproape trei ani de blocaje și dispute, caldarâmul istoric de pe strada 31 august va fi reabilitat: Primăria anunță lansarea licitației în acest an - VIDEO
21:30
Percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi. Un medic-șef de la Spitalul raional Șoldănești, reținut - VIDEO
21:20
ANRE a examinat solicitarea Energocom: Cât ar putea achita consumatorii pentru gaz, după calculele Agenției - VIDEO
21:10
Accident tragic în apropiere de capitală. Un copil a decedat, iar altul este în stare gravă la spital, după ce au fost loviți de un automobil pe o trecere de pietoni – FOTO
21:10
Drumul Chișinău–Leușeni, afectat de ger și îngheț-dezgheț: gropile au devenit capcane pentru șoferi, iar reparațiile provizorii abia acoperă „bombardamentul” de pe asfalt - VIDEO
20:50
Eliberarea lui Vladimir Andronachi, consecință a unei nereguli procedurale: CSP anunță anchetă disciplinară în privința procurorului Nicolae Busuioc
20:30
Fostul primar de la Boldureștiului Nicanor Ciochină își va afla sentința în 27 februarie - VIDEO
20:20
Vladimir Andronachi - eliberat din arest în penitenciar. Curtea de Apel Centru: Procurorul nu a înaintat un demers în termen - VIDEO
Acum 24 ore
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 02.02.2026
19:30
Polonia și Germania promit să preia conducerea în relansarea economiei Europei: „Trebuie să slăbim corsetul de reglementări”
19:20
Ungaria reafirmă sprijinul pentru integrarea europeană a Moldovei: Valeriu Chiveri și ambasadorul Sándor Szabó au discutat despre soluțiile pentru reintegrarea țării
19:10
Estonia își va deschide o ambasadă la Chișinău: „Suntem alături de voi în drumul spre UE” - FOTO/VIDEO
19:00
Vladimir Andronachi - eliberat din arest în penitenciar. Curtea de Apel Centru: Procurorul nu a înaintat un demers în termen
19:00
Explicațiile Procuraturii Anticorupție, după eliberarea lui Andronachi din penitenciar: „Este obligat să se prezinte la citarea organului de urmărire penală”
19:00
Estonia își va deschide o ambasadă la Chișinău: „Suntem alături de voi în drumul vostru spre UE” - VIDEO
18:00
Veste bună pentru moldoveni: Permisul de conducere din Republica Moldova va fi recunoscut în Franța fără examene, începând cu 1 martie
17:50
Fostul primar de la Boldureștiului Nicanor Ciochină își va afla sentința în 27 februarie
17:50
PA contestă decizia Judecătoriei Chișinău privind plasarea lui Vladimir Andronachi sub control judiciar: Măsura eliberării va fi analizată cu atenție
17:30
Misiune de urgență în plină noapte: o echipă de ambulanță din Fălești a salvat viața unui nou-născut, după un incident grav de asfixie acută din cauza înecării cu lapte
17:20
Caz socant într-o localitate din centrul țării. O fetiță de doar 9 ani ar fi fost expusă unor acțiuni cu caracter sexual
17:20
Misiune de urgență în plină noapte: o echipă de ambulanță din Fălești a salvat viața unui nou-născut de două săptămâni, după un incident grav de asfixie acută cu lapte
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 02.02.2026
