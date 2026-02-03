Cursul valutar pentru 3 februarie 2026: Euro, în ușoară scădere
Ziar.md, 3 februarie 2026 08:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat cotațiile oficiale ale principalelor valute pentru data de 3 februarie 2026. Potrivit datelor oficiale, valorile stabilite de BNM pentru tranzacțiile valutare arată ca moneda euro se devalorizează ușor, iar dolarul înregistreaz&
Acum 30 minute
08:40
Acum o oră
08:10
Temperaturi extrem de scăzute în Republica Moldova - Prognoza meteo pentru astăzi, 3 februarie # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a publicat prognoza meteo pentru 3 februarie 2026, valabilă pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, unde vor persista temperaturi deosebit de scăzute și condiții de ger. În zona de centru, meteorologii prognozează vreme rece, cu cer predominant
Acum 12 ore
22:30
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a anunțat inițierea unei anchete disciplinare în legătură cu eliberarea fostului deputat Vladimir Andronachi din arest. Despre acest lucru a informat Andrei Cebotari, membru al CSP, în contextul informațiilor apărute în
22:00
Statele Baltice reafirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova. Estonia va avea ambasadă la Chișinău # Ziar.md
Republica Moldova primește din nou un mesaj clar de susținere pentru parcursul său european. Președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania au declarat, în cadrul unei conferințe de presă comune la Chișină
21:00
Tragedie la Strășeni: un băiat de 14 ani a murit după ce a fost lovit pe trecerea de pietoni # Ziar.md
Un grav accident rutier s-a produs în această seară, în jurul orei 19:00, pe traseul R-1, la kilometrul 22+500 metri, în direcția municipiului Chișinău. Poliția din Strășeni a fost alertată despre
21:00
Doi minori, loviți pe trecerea de pietoni la Strășeni. Unul a decedat, iar altul se află în stare gravă # Ziar.md
O fetiță de 12 ani și un băiat de 14 ani au fost transportați de urgență la Spitalul Raional Strășeni, în stare gravă, după ce au fost loviți de un automobil în
Acum 24 ore
18:20
Instanța urmează să anunțe pe 27 februarie verdictul în cazul fostului primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, cercetat pentru accidentarea mortală a unui adolescent. Procesul durează de aproape doi ani, perioadă în care au avut loc mai
18:10
Ultima oră! Maia Sandu anunță că din 1 martie 2026, permisele moldovenești vor fi recunoscute în Franța # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat o veste bună pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Franța: începând cu 1 martie, aceștia își vor putea preschimba permisul de conducere auto (categoria
18:10
Șomajul tehnic la CFM, prelungit până în martie. Aproximativ o mie de angajați rămân temporar acasă # Ziar.md
Șomajul tehnic aplicat la Calea Ferată din Moldova a fost prelungit cu încă o lună și va fi menținut până la 2 martie 2026. Aproximativ o mie de angajați ai întreprinderii rămân
18:00
Oportunitate pentru investitori: ANRE eliberează capacități nefolosite în rețeaua electrică # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anulat avize de racordare la rețeaua electrică în valoare totală de peste 260 MW, după ce titularii acestora nu le-au valorificat în termenele prevăzute, creâ
18:00
Începând cu 2 februarie 2026, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zona de frontieră, se aplică restricții privind activitățile de vânătoare și reglementare numerică. Anunțul a fost fă
17:40
VIDEO/ Confuzie la raft? ANSA clarifică diferența dintre unt, margarină și alte produse cu grăsimi vegetale # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine cu precizări pentru consumatori, în contextul informațiilor contradictorii apărute în spațiul public despre produsele cu adaos de grăsimi vegetale. Instituția atrage aten&
17:00
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a fost eliberat din arest și preventiv și plasat sub control judiciar # Ziar.md
Cererea procurorului de prelungire a arestului preventiv în dosarul fostului deputat democrat Vladimir Andronachi a fost depusă cu încălcarea termenului prevăzut de lege. Acest moment a determinat Curtea de Apel Centru să respingă demersul și să mențin&
17:00
Autoritățile dintr-o localitate din centrul Republicii Moldova investighează un incident grav în care a fost implicată o minoră de nouă ani, expusă unor presupuse acțiuni cu caracter sexual. Potrivit Poliției, toate instituțiile abilitate s-au deplasat
16:50
În ultimele zile, echipele de asistență medicală urgentă (AMU) au asistat două nașteri în condiții pre-spital, intervenții care au adus pe lume două fetițe sănătoase, una în municipiul Chi&
16:40
A decedat vice-directoarea Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, Ludmila Tatar # Ziar.md
Vice-directoarea Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, Ludmila Tatar, s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani, după ce a pierdut lupta cu cancerul. Vestea tristă a fost făcută de către directorul
16:30
Mitropolia Basarabiei acuză blocarea accesului la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dereneu, în pofida deciziei CSJ # Ziar.md
Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei acuză că accesul lor la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, este blocat în mod repetat, în pofida unei hotărâri judecătorești irevocabile
16:00
Vești bune! ANRE propune un tarif la gaz mai mic decât cel solicitat de Energocom - iată cu cât # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a propus un tarif mai mic la gazele naturale pentru consumatorii casnici decât cel solicitat de furnizorul național Energocom, potrivit proiectului de hotărâre publicat pentru consultări.
15:50
Nouă ședință în dosarul fraudei bancare. Marian Lupu a fost audiat în calitate de martor al apărării # Ziar.md
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, a fost audiat luni, 2 februarie, în calitate de martor al apărării în dosarul în care Vladimir Plahotniuc este învinuit de implicare în frauda bancară cunoscută drept „furtul miliardului”
14:50
Doi euro pentru o clipă lângă Fontana di Trevi: Roma a introdus taxa, iar mulți dintre primii turiști sunt încântați # Ziar.md
Începând cu ziua de astăzi, 2 februarie, turiștii trebuie să achite doi euro pentru a ajuna în zona cea mai apropiată de Fontana di Trevi - cea mai mare și celebră fântână baroc&
14:40
Plăți post-investiționale și alte subvenții: AIPA alocă aproape 600 de milioane de lei fermierilor # Ziar.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat în luna ianuarie plăți în valoare totală de 597,14 milioane de lei, reprezentând una dintre cele mai consistente tranșe de
14:40
13:50
Judecătoria Bălți face un pas spre justiția digitală. Ședințele pot fi urmărite online printr-o nouă platformă video # Ziar.md
Judecătoria Bălți testează o nouă soluție digitală pentru desfășurarea ședințelor de judecată online. Pe parcursul lunii ianuarie, au fost organizate peste 15 ședințe prin intermediul platformei Zoom Meetings Standard
13:40
Avocatul Poporului cere măsuri urgente pentru protecția populației din regiunea transnistreană și Zona de Securitate # Ziar.md
După ce locuitorii din regiunea transnistreană și Zona de Securitate au resimțit puternic efectele crizei energetice izbucnite la începutul anului 2025, Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a înaintat Guvernului Republicii Moldova un set de 16 recomandări menite să prevină repetarea
13:00
VIDEO/ Escrocherie de peste un milion de lei destructurată la Chișinău: doi tineri reținuți # Ziar.md
Polițiștii și procurorii din sectorul Botanica au reușit să destructureze o schemă complexă de escrocherie, pusă la cale de doi tineri cu vârstele de 19 și 26 de ani, originari din raionul Leova. Prejudiciul cauzat victimei
12:30
Marți, 3 februarie, șoferii vor trebui să scoată din buzunare mai mulți bani. Conform noilor prețuri maxime stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), se scumpește atât benzina,
12:00
Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace. Deputat norvegian: „Ea și R. Moldova duc o luptă pentru noi toți” # Ziar.md
Deputatul norvegian Arild Hermstad a nominalizat-o pe președinta R. Moldova, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace. Parlamentarul de la Oslo a făcut anunțul aseară, într-o postare publicată pe contul său de Facebook. Acest lucru a fost fă
11:10
Un bărbat de 54 de ani și-a pierdut viața după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări, duminică, 1 februarie, în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Focul a fost observat de un vecin,
11:00
Drumarii intervin de urgență pe mai multe trasee naționale pentru plombarea gropilor apărute în carosabil # Ziar.md
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, la această oră, echipele desfășoară intervenții în mai multe sectoare ale rețelei rutiere naționale pentru remedierea și plombarea gropilor apărute
11:00
„Căldură pentru Ucraina”: În R. Moldova a fost lansată o strângere de fonduri pentru generatoare destinate țării vecine # Ziar.md
Până pe 13 februarie, fiecare cetățean al R. Moldova are ocazia să ajute populația Ucrainei, care trece prin una dintre cele mai dificile ierni din istoria sa. Pe 29 ianuarie, în țara noastră a fost lansată campania
10:50
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară în această dimineață aproximativ 30 de percheziții în Chișinău,
10:20
Gerul pune la grea încercare gospodăriile din satele R. Moldova. Pentru a-și proteja animalele, localnicii încălzesc apa, adaptează hrana și izolează adăposturile, notează Teleradio-Moldova. În satul Buțeni, raionul Hâncești,
10:10
Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat bilanțul principalelor acțiuni anticorupție desfășurate în ultima săptămână, incluzând percheziții, rețineri și măsuri asigur&
10:10
Gerul afectează animalele și păsările din gospodăriile moldovenilor. Ce acțiuni întreprind oamenii # Ziar.md
09:50
Peste 4.470 de încălcări rutiere depistate în weekend. 30 de șoferi, prinși băuți sau drogați la volan # Ziar.md
În weekend, polițiștii au înregistrat peste 4.470 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere pe drumurile din țară. Potrivit datelor prezentate de oamenii legii, 30 de șoferi au fost înlăturaț
09:20
Încă 15.ooo de kilograme de mărar proaspăt de import au fost reținute și ulterior nimicite. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticid&
Ieri
08:50
Oaspeți de rang înalt la Chișinău! De astăzi, accesul în anumite locuri publice din capitală este temporar limitat # Ziar.md
Astăzi și în următoarele două zile, accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală este temporar limitat. Măsura se aplică până poimâine, 4 februarie, în intervalul orelor 08:00 - 16:00,
08:30
Pe piața valutară din R. Moldova nu se înregistrează modificări majore, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Astăzi, 2 februarie, un euro este cotat la 20,12 lei, în scădere cu aproape
08:20
Săptămâna a debutat cu minime de până la -22°C. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 2 februarie, cerul va fi noros în toată țara, iar temperaturile maxime vor varia între -12°C
08:10
Gropi periculoase în perimetrul localităților Condrița și Capriana. Mai multe mașini au fost avariate # Ziar.md
Mai multe gropi periculoase au apărut pe traseul M-1, în perimetrul localităților Condrița și Căpriana. Potrivit internauților dar și angajaților Secției escortă și misiuni speciale a Inspectoratului Național
1 februarie 2026
20:20
Ucraina, Rusia și Statele Unite se pregătesc să reia un nou ciclu de negocieri trilaterale în efortul de a găsi o soluție diplomatică la războiul din Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminic&
19:40
Autoritățile municipale anunță că, în perioada 2-4 februarie 2026, accesul în anumite locuri publice din Chișinău va fi temporar limitat, între orele 08:00 și 16:00. Măsura este luată de poliț
19:30
Atac cu dronă asupra unui autobuz de muncitori în Dnipropetrovsk: cel puțin 15 morți și șapte răniți # Ziar.md
Un atac cu dronă atribuit forțelor ruse a lovit astăzi, 1 februarie 2026, un autobuz care transporta muncitori în Ternivka, regiunea Dnipropetrovsk, provocând cel puțin 15 decese și șapte răniți, potrivit autorităț
19:10
Linia electrică de 400 kV Vulcănești - MGRES a fost reconectată astăzi și pusă sub tensiune, fiind sincronizată cu Sistemul Electroenergetic Național, după finalizarea lucrărilor de reparație. Segmentul afectat, situat pe teritoriul
17:40
Ziua lucrătorului din administrația publică locală: Premierul subliniază responsabilitatea deciziilor locale # Ziar.md
Cu ocazia Zilei autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală, premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj adresat primarilor, viceprimarilor, secretarilor de consilii, președinților de raioane și angajaților administrației locale. „Autonomia
17:10
Inițiativă legislativă: Autovehiculele cu defecțiuni grave ar putea fi scoase temporar din trafic # Ziar.md
Un proiect de lege aflat în dezbatere propune introducerea unei măsuri noi pentru siguranța rutieră: suspendarea temporară a înmatriculării vehiculelor care prezintă defecțiuni tehnice grave, considerate un pericol imediat pentru participanții la trafic, transmite bizlow.
16:00
Elevii din municipiul Chișinău vor merge din nou la ore cu prezență fizică începând de marți, 2 februarie, după o perioadă în care lecțiile s-au desfășurat online din cauza condi&
15:40
Serviciul Hidrometeorologic a emis o atenționare meteorologică - Cod Galben de vreme geroasă, în contextul unui val de aer rece care aduce temperaturi semnificativ scăzute, apropiate de -24 °C în unele regiuni. În acest interval, meteorologii au avertizat c&
14:30
Încălzirea centralizată reconectată complet: vizita ministrului Junghietu la Termoelectrica # Ziar.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a vizitat astăzi dispeceratul furnizorului central de energie termică din Chişinău şi principalul producător de energie electrică din țară, Termoelectrica. Sistemul a fost restabilit integral după deconectările avariate de s&
12:30
Noaptea trecută, mai multe camioane au rămas blocate pe carosabilul acoperit de ghețuș, iar polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Tudora‑1 au intervenit rapid pentru a le debloca. Situația a creat
