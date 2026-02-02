Judecătoria Bălți face un pas spre justiția digitală. Ședințele pot fi urmărite online printr-o nouă platformă video
Ziar.md, 2 februarie 2026 13:50
Judecătoria Bălți testează o nouă soluție digitală pentru desfășurarea ședințelor de judecată online. Pe parcursul lunii ianuarie, au fost organizate peste 15 ședințe prin intermediul platformei Zoom Meetings Standard
• • •
Alte ştiri de Ziar.md
Acum 30 minute
13:50
Judecătoria Bălți face un pas spre justiția digitală. Ședințele pot fi urmărite online printr-o nouă platformă video # Ziar.md
Judecătoria Bălți testează o nouă soluție digitală pentru desfășurarea ședințelor de judecată online. Pe parcursul lunii ianuarie, au fost organizate peste 15 ședințe prin intermediul platformei Zoom Meetings Standard
Acum o oră
13:40
Avocatul Poporului cere măsuri urgente pentru protecția populației din regiunea transnistreană și Zona de Securitate # Ziar.md
După ce locuitorii din regiunea transnistreană și Zona de Securitate au resimțit puternic efectele crizei energetice izbucnite la începutul anului 2025, Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a înaintat Guvernului Republicii Moldova un set de 16 recomandări menite să prevină repetarea
Acum 2 ore
13:00
VIDEO/ Escrocherie de peste un milion de lei destructurată la Chișinău: doi tineri reținuți # Ziar.md
Polițiștii și procurorii din sectorul Botanica au reușit să destructureze o schemă complexă de escrocherie, pusă la cale de doi tineri cu vârstele de 19 și 26 de ani, originari din raionul Leova. Prejudiciul cauzat victimei
12:30
Marți, 3 februarie, șoferii vor trebui să scoată din buzunare mai mulți bani. Conform noilor prețuri maxime stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), se scumpește atât benzina,
Acum 4 ore
12:00
Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace. Deputat norvegian: „Ea și R. Moldova duc o luptă pentru noi toți” # Ziar.md
Deputatul norvegian Arild Hermstad a nominalizat-o pe președinta R. Moldova, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace. Parlamentarul de la Oslo a făcut anunțul aseară, într-o postare publicată pe contul său de Facebook. Acest lucru a fost fă
11:10
Un bărbat de 54 de ani și-a pierdut viața după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări, duminică, 1 februarie, în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Focul a fost observat de un vecin,
11:00
Drumarii intervin de urgență pe mai multe trasee naționale pentru plombarea gropilor apărute în carosabil # Ziar.md
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, la această oră, echipele desfășoară intervenții în mai multe sectoare ale rețelei rutiere naționale pentru remedierea și plombarea gropilor apărute
11:00
„Căldură pentru Ucraina”: În R. Moldova a fost lansată o strângere de fonduri pentru generatoare destinate țării vecine # Ziar.md
Până pe 13 februarie, fiecare cetățean al R. Moldova are ocazia să ajute populația Ucrainei, care trece prin una dintre cele mai dificile ierni din istoria sa. Pe 29 ianuarie, în țara noastră a fost lansată campania
10:50
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară în această dimineață aproximativ 30 de percheziții în Chișinău,
10:20
Gerul pune la grea încercare gospodăriile din satele R. Moldova. Pentru a-și proteja animalele, localnicii încălzesc apa, adaptează hrana și izolează adăposturile, notează Teleradio-Moldova. În satul Buțeni, raionul Hâncești,
Acum 6 ore
10:10
Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat bilanțul principalelor acțiuni anticorupție desfășurate în ultima săptămână, incluzând percheziții, rețineri și măsuri asigur&
10:10
Gerul afectează animalele și păsările din gospodăriile moldovenilor. Ce acțiuni întreprind oamenii # Ziar.md
Gerul pune la grea încercare gospodăriile din satele R. Moldova. Pentru a-și proteja animalele, localnicii încălzesc apa, adaptează hrana și izolează adăposturile, notează Teleradio-Moldova. În satul Buțeni, raionul Hâncești,
09:50
Peste 4.470 de încălcări rutiere depistate în weekend. 30 de șoferi, prinși băuți sau drogați la volan # Ziar.md
În weekend, polițiștii au înregistrat peste 4.470 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere pe drumurile din țară. Potrivit datelor prezentate de oamenii legii, 30 de șoferi au fost înlăturaț
09:20
Încă 15.ooo de kilograme de mărar proaspăt de import au fost reținute și ulterior nimicite. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticid&
08:50
Oaspeți de rang înalt la Chișinău! De astăzi, accesul în anumite locuri publice din capitală este temporar limitat # Ziar.md
Astăzi și în următoarele două zile, accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală este temporar limitat. Măsura se aplică până poimâine, 4 februarie, în intervalul orelor 08:00 - 16:00,
08:30
Pe piața valutară din R. Moldova nu se înregistrează modificări majore, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Astăzi, 2 februarie, un euro este cotat la 20,12 lei, în scădere cu aproape
08:20
Săptămâna a debutat cu minime de până la -22°C. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 2 februarie, cerul va fi noros în toată țara, iar temperaturile maxime vor varia între -12°C
Acum 8 ore
08:10
Gropi periculoase în perimetrul localităților Condrița și Capriana. Mai multe mașini au fost avariate # Ziar.md
Mai multe gropi periculoase au apărut pe traseul M-1, în perimetrul localităților Condrița și Căpriana. Potrivit internauților dar și angajaților Secției escortă și misiuni speciale a Inspectoratului Național
Acum 24 ore
20:20
Ucraina, Rusia și Statele Unite se pregătesc să reia un nou ciclu de negocieri trilaterale în efortul de a găsi o soluție diplomatică la războiul din Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminic&
19:40
Autoritățile municipale anunță că, în perioada 2-4 februarie 2026, accesul în anumite locuri publice din Chișinău va fi temporar limitat, între orele 08:00 și 16:00. Măsura este luată de poliț
19:30
Atac cu dronă asupra unui autobuz de muncitori în Dnipropetrovsk: cel puțin 15 morți și șapte răniți # Ziar.md
Un atac cu dronă atribuit forțelor ruse a lovit astăzi, 1 februarie 2026, un autobuz care transporta muncitori în Ternivka, regiunea Dnipropetrovsk, provocând cel puțin 15 decese și șapte răniți, potrivit autorităț
19:10
Linia electrică de 400 kV Vulcănești - MGRES a fost reconectată astăzi și pusă sub tensiune, fiind sincronizată cu Sistemul Electroenergetic Național, după finalizarea lucrărilor de reparație. Segmentul afectat, situat pe teritoriul
17:40
Ziua lucrătorului din administrația publică locală: Premierul subliniază responsabilitatea deciziilor locale # Ziar.md
Cu ocazia Zilei autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală, premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj adresat primarilor, viceprimarilor, secretarilor de consilii, președinților de raioane și angajaților administrației locale. „Autonomia
17:10
Inițiativă legislativă: Autovehiculele cu defecțiuni grave ar putea fi scoase temporar din trafic # Ziar.md
Un proiect de lege aflat în dezbatere propune introducerea unei măsuri noi pentru siguranța rutieră: suspendarea temporară a înmatriculării vehiculelor care prezintă defecțiuni tehnice grave, considerate un pericol imediat pentru participanții la trafic, transmite bizlow.
16:00
Elevii din municipiul Chișinău vor merge din nou la ore cu prezență fizică începând de marți, 2 februarie, după o perioadă în care lecțiile s-au desfășurat online din cauza condi&
15:40
Serviciul Hidrometeorologic a emis o atenționare meteorologică - Cod Galben de vreme geroasă, în contextul unui val de aer rece care aduce temperaturi semnificativ scăzute, apropiate de -24 °C în unele regiuni. În acest interval, meteorologii au avertizat c&
14:30
Încălzirea centralizată reconectată complet: vizita ministrului Junghietu la Termoelectrica # Ziar.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a vizitat astăzi dispeceratul furnizorului central de energie termică din Chişinău şi principalul producător de energie electrică din țară, Termoelectrica. Sistemul a fost restabilit integral după deconectările avariate de s&
Ieri
12:30
Noaptea trecută, mai multe camioane au rămas blocate pe carosabilul acoperit de ghețuș, iar polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Tudora‑1 au intervenit rapid pentru a le debloca. Situația a creat
12:00
Un bărbat a rămas prins în interiorul mașinii după ce vehiculul său a derapat de pe carosabil. Impactul a deformant autoturismul, făcând imposibilă ieșirea victimei fără ajutor specializat. Șoferul
11:00
Învățământul la distanță în instituțiile de învățământ din municipiul Bălți va fi prelungit cu încă două zile, din cauza temperaturilor scăzute ș
10:30
Serviciul eCall va fi disponibil mai devreme în R. Moldova? Mașinile ar putea apela automat 112 din 2026 # Ziar.md
Sistemul Next Generation eCall, care permite mașinilor să apeleze automat 112 în cazul unui accident rutier grav, ar putea deveni funcțional în Republica Moldova mai devreme decât se anunțase anterior. Dacă inițial autoritățile
10:20
Un grav accident rutier s-a produs în seara zilei de ieri, pe traseul M-5, în direcția localității Valea lui Vlad din raionul Sîngerei. Potrivit informațiilor preliminare, un tânăr de 21 de ani, aflat la volanul
31 ianuarie 2026
18:40
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, la această oră, toate drumurile naționale din Republica Moldova sunt practicabile, iar traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg
18:10
Primăria Chișinău invită părinții să participe la un chestionar anonim privind starea de bine a elevilor # Ziar.md
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a Primăriei municipiului Chișinău lansează un chestionar anonim adresat părinților elevilor, demers care are drept scop colectarea de opinii relevante pentru îmbunătă
17:30
În urma întreruperii masive de energie electrică înregistrate în dimineața zilei de 31 ianuarie 2026, salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru a ajuta mai multe persoane rămase blocate în ascensoarele blocurilor de
16:50
Igor Grosu, reacție la întreruperile de curent: „Să prețuim pacea și să investim în independența noastră energetică” # Ziar.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu o reacție după întreruperile de energie electrică înregistrate astăzi în mai multe localități din Republica Moldova, inclusiv în Chișinău. Acesta a menționat
16:30
Alimentarea cu energie electrică, restabilită pe întreg teritoriul țării. Sistemul funcționează în parametri normali # Ziar.md
Procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică a fost finalizat către ora 15:40 pe întreg teritoriul Republicii Moldova, toate stațiile electrice de 110 kV fiind alimentate. Operatorii sistemelor de distribuție au finalizat, de asemenea, pe parcursul zilei, conectarea
16:20
Un caz tragic a avut loc astăzi în localitatea Mateuți, raionul Rezina. O minoră de 17 ani și-a pierdut viața după ce ar fi căzut de pe o stâncă aflată la marginea satului. Potrivit
16:00
Din cauza problemelor cu energia electrică în oraș, circulația troleibuzelor din Chișinău este parțial afectată, iar Regia Transport Electric a anunțat rute modificate și introducerea de autobuze suplimentare. Astfel, ruta nr. 1 circulă din
15:10
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a anunțat că deținutul care a evadat la 19 ianuarie 2026 de la locul său de muncă din comuna Ciorescu a fost reținut după mai bine de 10 zile
14:20
Alimentarea cu energie electrică se reia treptat în întreaga țară - anunțul ministrului Energiei # Ziar.md
Mai multe localități au fost reconectate la energie. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. În sudul țării, toate liniile electrice de 110 kV și stațiile aferente sunt deja sub tensiune, iar fiderele de 10
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Republica Moldova primește din nou energie electrică de avarie din România, ca urmare a problemelor din sistemul său energetic. Transelectrica, operatorul de transport al energiei electrice din România, a intervenit pentru a asigura alimentarea prin cele trei linii de înalt&
13:40
Avarie majoră în sistemul energetic al Ucrainei. Autoritățile spun că energia electrică va fi restabilită în următoarele ore # Ziar.md
Ucraina se confruntă cu o avarie de proporții în sistemul energetic, care a dus la întreruperi masive de curent în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în R. Moldova. Potrivit autorităților, problema a apărut în
13:10
Întreruperi masive de curent în R. Moldova, după avaria din Ucraina. „Situația va fi remediată în cel mult două ore” # Ziar.md
Mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, au rămas fără energie electrică în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, din cauza unor avarieri grave în rețeaua electric&
10:20
Poleiul și zăpada pun stăpânire pe traseele naționale: peste 750 de tone de sare și nisip împrăștiate în ultimile ore # Ziar.md
Drumarii sunt la datorie non-stop pentru a asigura circulația în siguranță pe traseele naționale, în condițiile ninsorilor și ale temperaturilor scăzute care au favorizat formarea poleiului și a ghețușului pe mai multe
09:40
Cursul valutar pentru weekend: euro se menține peste 20 de lei, dolarul rămâne sub pragul de 17 lei # Ziar.md
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial de schimb valutar valabil pentru weekendul 30-31 ianuarie 2026, care rămâne neschimbat față de ultima zi lucrătoare a săptămânii. Potrivit datelor BNM, euro este cotat
09:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat estimează un weekend cu o răcire accentuată a vremii și temperaturi sub pragul de îngheț, însoțite de cer variabil și precipitații slabe în unele regiuni. Meteorologii atrag atenția asupra condi&
30 ianuarie 2026
21:20
Șoferii care pornesc la drum sunt îndemnați să fie atenți, deoarece în mai multe zone din țară circulația se desfășoară în condiții dificile de iarnă. Poleiul, ghețuș
17:50
Un accident nuclear în inima Europei nu mai este doar un scenariu ipotetic - 12 state, printre care și România, trag un semnal de alarmă după ce atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina au crescut considerabil riscurile pentru centralele nucleare. Avertismentul a fost f&
17:40
Investiții în infrastructura de cercetare: Universitățile din R. Moldova pot accesa finanțare totală de 9,5 milioane de euro # Ziar.md
Instituțiile de învățământ superior din țară pot accesa finanțare totală de 9,5 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de cercetare. Apelul pentru propuneri de finanțare a fost lansat astăzi, de c&
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.