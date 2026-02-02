Procesul se apropie de final. Fostul primar al Boldureștiului, Nicanor Ciochină, își va afla sentința în 27 februarie
2 februarie 2026
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 02.02.2026
Vara 2026 aduce mai aproape Europa și destinațiile exotice: Aeroportul Internațional „Eugen Doga" lansează 11 rute directe noi de la Chișinău
Vara 2026 aduce mai aproape Europa și destinațiile exotice: Aeroportul Internațional „Eugen Doga" lansează 11 rute directe noi de la Chișinău
Declarațiile lui Marian Lupu, după ce a fost audiat în calitate de martor în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: „Nimeni nu putea să-și permită să-mi dea indicații"
Declarațiile lui Marian Lupu, după ce a fost audiat în calitate de martor în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: „Nimeni nu putea să-și permită să-mi dea indicații"
Vladimir Andronachi - eliberat din arest și plasat sub control judiciar. Curtea de Apel Centru: Procurorul nu a înaintat un demers în termen
Vladimir Andronachi - eliberat din arest și plasat sub control judiciar. Curtea de Apel Centru: Procurorul nu a înaintat un demers în termen
Președinții Estoniei, Letoniei și Lituaniei au sosit la Chișinău. Oficialii au fost întâmpinați de președintele Parlamentului Igor Grosu
Președinții Estoniei, Letoniei și Lituaniei au sosit la Chișinău. Oficialii au fost întâmpinați de președintele Parlamentului Igor Grosu
Vladimir Andronachi - eliberat din arest și plasat sub control judiciar. Curtea de Apel Centru vine cu explicații
Vladimir Andronachi - eliberat din arest și plasat sub control judiciar. Curtea de Apel Centru vine cu explicații
Ciochină - adus în cătușe la judecătoria Buiucani, la ședința în dosarul în care este învinuit ca a lovit mortal cu mașina un adolescent - VIDEO
Ciochină - adus în cătușe la judecătoria Buiucani, la ședința în dosarul în care este învinuit ca a lovit mortal cu mașina un adolescent - VIDEO
Gafă uriașă pe scena premiilor Grammy. „Mi-au spus că numele va fi pe prompter". A urmat apoi dezastrul. Publicul a râs în hohote
Gafă uriașă pe scena premiilor Grammy. „Mi-au spus că numele va fi pe prompter". A urmat apoi dezastrul. Publicul a râs în hohote
Alarmant: Numărul de viroze și infecții respiratorii din capitală - în creștere. Cu ce recomandări vin specialiștii
Alarmant: Numărul de viroze și infecții respiratorii din capitală - în creștere. Cu ce recomandări vin specialiștii
Jay-Z, Harvey Weinstein și Pusha T, menționați în cel mai recent lot al dosarelor Epstein publicat de Departamentul de Justiție al SUA
Jay-Z, Harvey Weinstein și Pusha T, menționați în cel mai recent lot al dosarelor Epstein publicat de Departamentul de Justiție al SUA
Prima medalie din noul sezon competițional pentru judo-ul moldovenesc. Ciprian Gribineț a cucerit medalia de bronz la turneul de tip open european
Prima medalie din noul sezon competițional pentru judo-ul moldovenesc. Ciprian Gribineț a cucerit medalia de bronz la turneul de tip open european
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa locală
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa locală
Ar fi cerut și primit mită pentru a influența hotărârea unei instanțe de judecată. Un magistrat de la Curtea de Apel Centru - trimis pe banca acuzaților
Ar fi cerut și primit mită pentru a influența hotărârea unei instanțe de judecată. Un magistrat de la Curtea de Apel Centru - trimis pe banca acuzaților
Germania trimite trupe în Lituania pentru a bloca un scenariu de „coșmar": Atacul Rusiei în Europa
Germania trimite trupe în Lituania pentru a bloca un scenariu de „coșmar": Atacul Rusiei în Europa
Haos în justiția din Polonia: divorțurile a mii de persoane ar putea fi nevalide
ANRE a examinat solicitarea Energocom: Cât ar putea achita consumatorii pentru gaz, după calculele Agenției /DOC
ANRE a examinat solicitarea Energocom: Cât ar putea achita consumatorii pentru gaz, după calculele Agenției /DOC
Biroul de identificare a autovehiculelor „Centru" – într-un nou sediu. Unde se află acum
Cererea lui Veaceslav Platon de a fi recunoscut ca parte vătămată în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc - respinsă - VIDEO
Cererea lui Veaceslav Platon de a fi recunoscut ca parte vătămată în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc - respinsă - VIDEO
O nouă ședință în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu - audiat în calitate de martor - VIDEO
O nouă ședință în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu - audiat în calitate de martor - VIDEO
O nouă ședință în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, urmează a fi audiat în calitate de martor
O nouă ședință în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, urmează a fi audiat în calitate de martor
Grevă națională în Germania: transportul public va fi perturbat în aproape toate landurile
Grevă națională în Germania: transportul public va fi perturbat în aproape toate landurile
Șeful diplomației franceze susține că Europa trebuie să discute direct cu Putin. Ce mesaj transmite ucrainenilor
Șeful diplomației franceze susține că Europa trebuie să discute direct cu Putin. Ce mesaj transmite ucrainenilor
Va fi lansată licitația pentru reparația caldarâmului de pe strada 31 August 1989. Anunțul făcut de primarul capitalei – FOTO/VIDEO
Va fi lansată licitația pentru reparația caldarâmului de pe strada 31 August 1989. Anunțul făcut de primarul capitalei – FOTO/VIDEO
O femeie a rămas fără un milion de lei, după ce a fost păcălită. Doi tineri - plasați în arest. Ce au făcut mai exact - VIDEO
O femeie a rămas fără un milion de lei, după ce a fost păcălită. Doi tineri - plasați în arest. Ce au făcut mai exact - VIDEO
„E încă la Casa Albă cu Trump!" Nicki Minaj, ironizată la Grammy. Gluma serii despre liderul SUA și „noua insulă" a lui Epstein - VIDEO
„E încă la Casa Albă cu Trump!" Nicki Minaj, ironizată la Grammy. Gluma serii despre liderul SUA și „noua insulă" a lui Epstein - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 02.02.2026
Șapte persoane - condamnate la ani grei de închisoare pentru escrocherie și spălarea banilor: Au lăsat o persoană fără 245 de mii de lei. Câți ani vor sta după gratii
Șapte persoane - condamnate la ani grei de închisoare pentru escrocherie și spălarea banilor: Au lăsat o persoană fără 245 de mii de lei. Câți ani vor sta după gratii
Filmul „Melania" a debutat mai puternic decât era așteptat, la box office. Peste 80% din bilete, cumpărate de un singur grup demografic - VIDEO
Filmul „Melania" a debutat mai puternic decât era așteptat, la box office. Peste 80% din bilete, cumpărate de un singur grup demografic - VIDEO
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
„-Cât trebuie? -Îmi dai 2000." CNA publică interceptări audio în urma perchezițiilor în dosare de corupție ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi - VIDEO
„-Cât trebuie? -Îmi dai 2000." CNA publică interceptări audio în urma perchezițiilor în dosare de corupție ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi - VIDEO
Mai multe gropi s-au creat pe drumurile naționale în urma ghețușului. Drumarii intervin în mai mai multe regiuni: Șoferii - îndemnați să reducă viteza - FOTO
Mai multe gropi s-au creat pe drumurile naționale în urma ghețușului. Drumarii intervin în mai mai multe regiuni: Șoferii - îndemnați să reducă viteza - FOTO
Manifesta un comportament agresiv, într-un bloc din capitală. Un bărbat - transportat la un spital specializat. Momentul în care este preluat cu forța de către salvatori - VIDEO
Manifesta un comportament agresiv, într-un bloc din capitală. Un bărbat - transportat la un spital specializat. Momentul în care este preluat cu forța de către salvatori - VIDEO
Maia Sandu - propusă pentru a fi nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace: „Îl merită". Cine a venit cu inițiativa
Maia Sandu - propusă pentru a fi nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace: „Îl merită". Cine a venit cu inițiativa
Israelul a redeschis punctul de trecere a frontierei Rafah pentru circulaţia persoanelor între Fâşia Gaza şi Egipt
Israelul a redeschis punctul de trecere a frontierei Rafah pentru circulaţia persoanelor între Fâşia Gaza şi Egipt
Japonia a descoperit că stă pe zăcăminte de pământuri rare care pot asigura 780 de ani consumul global în domenii vitale # ProTV.md
Japonia a descoperit că stă pe zăcăminte de pământuri rare care pot asigura 780 de ani consumul global în domenii vitale
Zeci de șoferi - prinși băuți sau drogați la volan. Ce alte încălcări au fost depistate de polițiști, în weekend # ProTV.md
Zeci de șoferi - prinși băuți sau drogați la volan. Ce alte încălcări au fost depistate de polițiști, în weekend
Percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi. Un medic-șef de la Spitalul raional Șoldănești, reținut - FOTO # ProTV.md
Percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi. Un medic-șef de la Spitalul raional Șoldănești, reținut - FOTO
15 tone de mărar de import - nimicit de ANSA. Care este cauza - FOTO
Donald Trump, furios după Grammy 2026: îl numește pe Trevor Noah „un ratat total” și vorbește despre acțiuni în instanță # ProTV.md
Donald Trump, furios după Grammy 2026: îl numește pe Trevor Noah „un ratat total” și vorbește despre acțiuni în instanță
Incendiu în orașul Codru: O mașină a fost cuprinsă de flăcări. Momentul în care arde ca o torță - VIDEO # ProTV.md
Incendiu în orașul Codru: O mașină a fost cuprinsă de flăcări. Momentul în care arde ca o torță - VIDEO
EDEN — spațiul în care îți dorești să trăiești
Conducta care mută axa puterii energetice în Europa. Ce este coridorul vertical al gazelor europene și ce problemă rezolvă # ProTV.md
Conducta care mută axa puterii energetice în Europa. Ce este coridorul vertical al gazelor europene și ce problemă rezolvă
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, pleacă la Bruxelles: Va avea întrevederi cu oficiali UE # ProTV.md
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, pleacă la Bruxelles: Va avea întrevederi cu oficiali UE
Celebra Fontana di Trevi din Roma introduce pentru prima dată o taxă pentru turiștii care vor să își pună o dorință # ProTV.md
Celebra Fontana di Trevi din Roma introduce pentru prima dată o taxă pentru turiștii care vor să își pună o dorință
Câștigătorii premiilor Grammy 2026: Bad Bunny a intrat în istorie. Kendrick Lamar și Billie Eilish, printre cei premiați - FOTO # ProTV.md
Câștigătorii premiilor Grammy 2026: Bad Bunny a intrat în istorie. Kendrick Lamar și Billie Eilish, printre cei premiați - FOTO
Trump spune că poate salva ONU „cu un telefon”: „Sun aceste țări și trimit cecurile în câteva minute” # ProTV.md
Trump spune că poate salva ONU „cu un telefon”: „Sun aceste țări și trimit cecurile în câteva minute”
Atac rusesc asupra unui autobuz care transporta mineri ucraineni. „Civili care nu erau implicați în lupte” # ProTV.md
Atac rusesc asupra unui autobuz care transporta mineri ucraineni. „Civili care nu erau implicați în lupte”
