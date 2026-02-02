O nouă ședință în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, urmează a fi audiat în calitate de martor
ProTV.md, 2 februarie 2026 13:50
O nouă ședință în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, urmează a fi audiat în calitate de martor
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
14:10
Cererea lui Veaceslav Platon de a fi recunoscut ca parte vătămată în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc - respinsă - VIDEO # ProTV.md
Cererea lui Veaceslav Platon de a fi recunoscut ca parte vătămată în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc - respinsă - VIDEO
Acum 15 minute
14:00
O nouă ședință în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu - audiat în calitate de martor - VIDEO # ProTV.md
O nouă ședință în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu - audiat în calitate de martor - VIDEO
Acum 30 minute
13:50
O nouă ședință în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, urmează a fi audiat în calitate de martor # ProTV.md
O nouă ședință în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, urmează a fi audiat în calitate de martor
Acum o oră
13:40
Grevă națională în Germania: transportul public va fi perturbat în aproape toate landurile # ProTV.md
Grevă națională în Germania: transportul public va fi perturbat în aproape toate landurile
13:40
Șeful diplomației franceze susține că Europa trebuie să discute direct cu Putin. Ce mesaj transmite ucrainenilor # ProTV.md
Șeful diplomației franceze susține că Europa trebuie să discute direct cu Putin. Ce mesaj transmite ucrainenilor
Acum 2 ore
13:10
Va fi lansată licitația pentru reparația caldarâmului de pe strada 31 August 1989. Anunțul făcut de primarul capitalei – FOTO/VIDEO # ProTV.md
Va fi lansată licitația pentru reparația caldarâmului de pe strada 31 August 1989. Anunțul făcut de primarul capitalei – FOTO/VIDEO
13:10
O femeie a rămas fără un milion de lei, după ce a fost păcălită. Doi tineri - plasați în arest. Ce au făcut mai exact - VIDEO # ProTV.md
O femeie a rămas fără un milion de lei, după ce a fost păcălită. Doi tineri - plasați în arest. Ce au făcut mai exact - VIDEO
13:00
„E încă la Casa Albă cu Trump!” Nicki Minaj, ironizată la Grammy. Gluma serii despre liderul SUA și „noua insulă” a lui Epstein - VIDEO # ProTV.md
„E încă la Casa Albă cu Trump!” Nicki Minaj, ironizată la Grammy. Gluma serii despre liderul SUA și „noua insulă” a lui Epstein - VIDEO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 02.02.2026
12:50
Șapte persoane - condamnate la ani grei de închisoare pentru escrocherie și spălarea banilor: Au lăsat o persoană fără 245 de mii de lei. Câți ani vor sta după gratii # ProTV.md
Șapte persoane - condamnate la ani grei de închisoare pentru escrocherie și spălarea banilor: Au lăsat o persoană fără 245 de mii de lei. Câți ani vor sta după gratii
12:50
Filmul „Melania” a debutat mai puternic decât era așteptat, la box office. Peste 80% din bilete, cumpărate de un singur grup demografic - VIDEO # ProTV.md
Filmul „Melania” a debutat mai puternic decât era așteptat, la box office. Peste 80% din bilete, cumpărate de un singur grup demografic - VIDEO
12:30
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:20
„-Cât trebuie? -Îmi dai 2000." CNA publică interceptări audio în urma perchezițiilor în dosare de corupție ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi - VIDEO # ProTV.md
„-Cât trebuie? -Îmi dai 2000." CNA publică interceptări audio în urma perchezițiilor în dosare de corupție ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi - VIDEO
Acum 4 ore
12:10
Mai multe gropi s-au creat pe drumurile naționale în urma ghețușului. Drumarii intervin în mai mai multe regiuni: Șoferii - îndemnați să reducă viteza - FOTO # ProTV.md
Mai multe gropi s-au creat pe drumurile naționale în urma ghețușului. Drumarii intervin în mai mai multe regiuni: Șoferii - îndemnați să reducă viteza - FOTO
12:00
Manifesta un comportament agresiv, într-un bloc din capitală. Un bărbat - transportat la un spital specializat. Momentul în care este preluat cu forța de către salvatori - VIDEO # ProTV.md
Manifesta un comportament agresiv, într-un bloc din capitală. Un bărbat - transportat la un spital specializat. Momentul în care este preluat cu forța de către salvatori - VIDEO
11:50
Maia Sandu - propusă pentru a fi nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace: „Îl merită". Cine a venit cu inițiativa # ProTV.md
Maia Sandu - propusă pentru a fi nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace: „Îl merită". Cine a venit cu inițiativa
11:40
Președintele Maia Sandu - propusă pentru a fi nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace:
11:40
Israelul a redeschis punctul de trecere a frontierei Rafah pentru circulaţia persoanelor între Fâşia Gaza şi Egipt # ProTV.md
Israelul a redeschis punctul de trecere a frontierei Rafah pentru circulaţia persoanelor între Fâşia Gaza şi Egipt
11:00
Japonia a descoperit că stă pe zăcăminte de pământuri rare care pot asigura 780 de ani consumul global în domenii vitale # ProTV.md
Japonia a descoperit că stă pe zăcăminte de pământuri rare care pot asigura 780 de ani consumul global în domenii vitale
10:50
Zeci de șoferi - prinși băuți sau drogați la volan. Ce alte încălcări au fost depistate de polițiști, în weekend # ProTV.md
Zeci de șoferi - prinși băuți sau drogați la volan. Ce alte încălcări au fost depistate de polițiști, în weekend
10:40
Percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi. Un medic-șef de la Spitalul raional Șoldănești, reținut - FOTO # ProTV.md
Percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi. Un medic-șef de la Spitalul raional Șoldănești, reținut - FOTO
10:30
Percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi. Un medic-șef de la Spitalul raional Șoldănești, reținut - FOTO # ProTV.md
Percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi. Un medic-șef de la Spitalul raional Șoldănești, reținut - FOTO
Acum 6 ore
10:00
15 tone de mărar de import - nimicit de ANSA. Care este cauza - FOTO
10:00
Donald Trump, furios după Grammy 2026: îl numește pe Trevor Noah „un ratat total” și vorbește despre acțiuni în instanță # ProTV.md
Donald Trump, furios după Grammy 2026: îl numește pe Trevor Noah „un ratat total” și vorbește despre acțiuni în instanță
09:50
Incendiu în orașul Codru: O mașină a fost cuprinsă de flăcări. Momentul în care arde ca o torță - VIDEO # ProTV.md
Incendiu în orașul Codru: O mașină a fost cuprinsă de flăcări. Momentul în care arde ca o torță - VIDEO
09:50
EDEN — spațiul în care îți dorești să trăiești
09:50
Conducta care mută axa puterii energetice în Europa. Ce este coridorul vertical al gazelor europene și ce problemă rezolvă # ProTV.md
Conducta care mută axa puterii energetice în Europa. Ce este coridorul vertical al gazelor europene și ce problemă rezolvă
09:30
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, pleacă la Bruxelles: Va avea întrevederi cu oficiali UE # ProTV.md
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, pleacă la Bruxelles: Va avea întrevederi cu oficiali UE
09:20
Celebra Fontana di Trevi din Roma introduce pentru prima dată o taxă pentru turiștii care vor să își pună o dorință # ProTV.md
Celebra Fontana di Trevi din Roma introduce pentru prima dată o taxă pentru turiștii care vor să își pună o dorință
09:00
Câștigătorii premiilor Grammy 2026: Bad Bunny a intrat în istorie. Kendrick Lamar și Billie Eilish, printre cei premiați - FOTO # ProTV.md
Câștigătorii premiilor Grammy 2026: Bad Bunny a intrat în istorie. Kendrick Lamar și Billie Eilish, printre cei premiați - FOTO
09:00
Trump spune că poate salva ONU „cu un telefon”: „Sun aceste țări și trimit cecurile în câteva minute” # ProTV.md
Trump spune că poate salva ONU „cu un telefon”: „Sun aceste țări și trimit cecurile în câteva minute”
09:00
Atac rusesc asupra unui autobuz care transporta mineri ucraineni. „Civili care nu erau implicați în lupte” # ProTV.md
Atac rusesc asupra unui autobuz care transporta mineri ucraineni. „Civili care nu erau implicați în lupte”
08:40
Acces limitat și circulația rutieră restricționată, pe mai multe străzi din capitală. Explicațiile primăriei # ProTV.md
Acces limitat și circulația rutieră restricționată, pe mai multe străzi din capitală. Explicațiile primăriei
08:20
Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război # ProTV.md
Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război
08:20
Curs valutar BNM pentru 2 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Șefii de Stat Major din SUA și Israel, discuții despre Iran în spatele ușilor închise. Pentagonul nu oferă detalii # ProTV.md
Șefii de Stat Major din SUA și Israel, discuții despre Iran în spatele ușilor închise. Pentagonul nu oferă detalii
Acum 8 ore
08:10
Vreme geroasă în țară. La nord se așteaptă -21 grade noaptea, iar în capitală -9 grade. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile # ProTV.md
Vreme geroasă în țară. La nord se așteaptă -21 grade noaptea, iar în capitală -9 grade. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile
Acum 24 ore
21:10
Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open și a făcut un salt imens în clasamentul ATP - VIDEO # ProTV.md
Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open și a făcut un salt imens în clasamentul ATP - VIDEO
21:10
Expoziție de turism de la Moldexpo: Pensiunile și agențiile din țară s-au întrecut în oferte, încercând să ademenească turiștii locali și străini - VIDEO # ProTV.md
Expoziție de turism de la Moldexpo: Pensiunile și agențiile din țară s-au întrecut în oferte, încercând să ademenească turiștii locali și străini - VIDEO
21:10
De ce este atât de important pentru Putin să preia și restul regiunii Donețk. „Singura chestiune-cheie rămasă” # ProTV.md
De ce este atât de important pentru Putin să preia și restul regiunii Donețk. „Singura chestiune-cheie rămasă”
21:00
Maternitatea din Zaporojie - ținta unui atac rusesc: Șase persoane au fost rănite - VIDEO # ProTV.md
Maternitatea din Zaporojie - ținta unui atac rusesc: Șase persoane au fost rănite - VIDEO
21:00
Chiar și pe ger, parcurile din capitală au fost pline, iar copiii au ieșit la săniuș: „Ne simțim minunat. Așa ar trebui să fie o iarnă" - VIDEO # ProTV.md
Chiar și pe ger, parcurile din capitală au fost pline, iar copiii au ieșit la săniuș: „Ne simțim minunat. Așa ar trebui să fie o iarnă" - VIDEO
20:50
În Germania, Bayern Munchen se împiedică a doua etapă la rând. Deținătoarea trofeului în Bundesliga a înregistrat doar o remiză cu Hamburg - VIDEO # ProTV.md
În Germania, Bayern Munchen se împiedică a doua etapă la rând. Deținătoarea trofeului în Bundesliga a înregistrat doar o remiză cu Hamburg - VIDEO
20:50
Proba de dublu feminin la Australian Open a fost câștigată de o pereche reunită după patru ani - VIDEO # ProTV.md
Proba de dublu feminin la Australian Open a fost câștigată de o pereche reunită după patru ani - VIDEO
20:30
Zelenski spune că Ucraina se pregăteşte pentru noi negocieri de pace săptămâna viitoare - VIDEO # ProTV.md
Zelenski spune că Ucraina se pregăteşte pentru noi negocieri de pace săptămâna viitoare - VIDEO
20:30
Rapid București a ratat șansa de a urca pe prima treaptă a podiumului din Superliga României, cel puțin pentru o zi. Universitatea Cluj a produs surpriza și a învins giuleștenii - VIDEO # ProTV.md
Rapid București a ratat șansa de a urca pe prima treaptă a podiumului din Superliga României, cel puțin pentru o zi. Universitatea Cluj a produs surpriza și a învins giuleștenii - VIDEO
20:20
A început spectacolul la Veneția. Oameni din toate colțurile lumii au venit pentru a se bucura de unul dintre cele mai vechi și mai renumite carnavaluri - VIDEO # ProTV.md
A început spectacolul la Veneția. Oameni din toate colțurile lumii au venit pentru a se bucura de unul dintre cele mai vechi și mai renumite carnavaluri - VIDEO
20:20
Atenție, șoferi: Pe drumul între localitățile Condrița și Căpriana sunt semnalate gropi periculoase. Cinci mașini staționează, după ce anvelopele acestora au fost deteriorat - FOTO # ProTV.md
Atenție, șoferi: Pe drumul între localitățile Condrița și Căpriana sunt semnalate gropi periculoase. Cinci mașini staționează, după ce anvelopele acestora au fost deteriorat - FOTO
20:10
FC Liverpool a câștigat primul meci din 2026 în campionatul Angliei. Cormoranii au spulberat-o pe Newcastle pe teren propriu, dar sunt devansați cu un punct de Chelsea - VIDEO # ProTV.md
FC Liverpool a câștigat primul meci din 2026 în campionatul Angliei. Cormoranii au spulberat-o pe Newcastle pe teren propriu, dar sunt devansați cu un punct de Chelsea - VIDEO
20:10
A început spectacolul la Veneția. Oameni din toate colțurile lumii au venit încă din prima zi pentru a se bucura de unul dintre cele mai vechi și mai renumite carnavaluri - VIDEO # ProTV.md
A început spectacolul la Veneția. Oameni din toate colțurile lumii au venit încă din prima zi pentru a se bucura de unul dintre cele mai vechi și mai renumite carnavaluri - VIDEO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.