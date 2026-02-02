APP: Procedura de expropriere a bunurilor de pe terenul destinat construcției sediului Ambasadei SUA se desfășoară în conformitate cu prevederile legale
Moldpres, 2 februarie 2026 15:40
Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat astăzi că procedura de expropriere a bunurilor de pe terenul destinat construcției noului sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova se desfășoară în strictă conformitate cu cadrul legal ...
Acum 30 minute
15:40
Acum o oră
15:20
Gropi și strat de uzură deteriorat: Administrația Națională a Drumurilor intervine pe sectoare afectate de iarnă # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunţă că, în contextul condițiilor meteorologice specifice sezonului rece, pe anumite sectoare ale rețelei de drumuri publice naționale s-au înregistrat degradări ale îmbrăcăminții rutiere, precum gropi, t...
15:10
EcoContact lansează faza a II-a a Programului de reabilitare a habitatelor din ariile protejate # Moldpres
Asociaţia obştească EcoContact a anunțat lansarea fazei a II-a a Programului de măsuri pentru reabilitarea habitatelor comunităților din ariile protejate, destinat autorităților publice locale. Inițiativa derulează în cadrul Proiectului „Îmbunătăți...
15:10
MEC lansează campania națională de promovare a studiilor universitare „Învață în Moldova”: Vizite ale elevilor în universități și târguri în mai multe localități din țară # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat campania națională de promovare a studiilor universitare din Republica Moldova „Învață în Moldova”, pentru a prezenta avantajele oferite de instituțiile de învățământ superior din ța...
Acum 2 ore
14:50
Sezonul estival 2026: Aeroportul Internațional Chișinău își extinde conexiunile și destinațiile # Moldpres
Pregătirile pentru sezonul estival 2026 sunt deja în desfășurare la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, chiar dacă ne aflăm în plină iarnă. Astfel, vara viitoare va aduce destinații noi, rute directe și o conectivitate extin...
14:40
Daniel Vodă se alătură echipei IPRE în calitate de expert asociat în domeniul politicii externe și al comunicării strategice # Moldpres
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a anunțat astăzi că se alătură echipei Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) în calitate de expert asociat în domeniul politicii externe și al comunicării strategice, transmite MOL...
14:20
Tichetele de vacanță, un nou instrument destinat stimulării turismului intern, au fost prezentate în cadrul expoziției internaționale „Tourism & Travel Expo 2026”. Noul mecanism va permite utilizarea acestora pentru servicii turistice în zonele ru...
14:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că cele mai recente atacuri rusești s-au concentrat asupra rețelei feroviare a Ucrainei, în contextul în care țara, în plină iarnă, se confruntă cu cea mai gravă criză energetică din istorie, d...
14:10
Programul AGGRI sprijină fermierii din sectorul zootehnic cu peste 22 milioane de dolari pentru investiții # Moldpres
De la lansarea sa în 2024 şi până în prezent, Programul de granturi AGGRI (Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură) a sprijinit dezvoltarea sectorului zootehnic prin semnarea a 13 contracte de finanțare pentru p...
14:10
Vicepremierul Vladimir Bolea efectuează o vizită de studiu în Japonia pentru gestionarea inundațiilor urbane # Moldpres
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR) se află în această săptămână într-o vizită de studiu la Tokyo, Japonia, unde participă la forumul internațional „Urban Flood Management”, dedica...
14:10
Sistemul digital de traversare programată a frontierei Border Queuing System (BQS), implementat de Serviciul Vamal al Republicii Moldova, confirmă, la un an de la lansare, beneficiile pentru transportatori și contribuția la fluidizarea traficului de camioane la frontieră, tr...
14:00
Studiu publicat de Agenția de Investiții: Piața imobiliară din Republica Moldova intră într-o nouă etapă # Moldpres
Piața imobiliară din Republica Moldova intră într-o nouă etapă, caracterizată prin creștere selectivă, o diferențiere tot mai clară între segmentele de investiții, dar și prin apariția unor riscuri emergente. Concluziile se conțin într-un studiu pr...
14:00
AIPA a autorizat în ianuarie 2026 subvenții de aproape 600 milioane de lei pentru fermieri # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat în luna ianuarie 2026 plăți de subvenții în valoare totală de 597,14 milioane de lei, destinate sprijinirii fermierilor din întreaga țară, transmite MOLDPRES.Cea mai mare parte...
Acum 4 ore
13:50
ANRE a publicat proiectul privind prețurile reglementate la gazele naturale. Tariful calculat este mai mic decât cel propus de furnizor # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat astăzi proiectul privind prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale către anumite categorii de consumatori finali, în contextul îndeplinirii obligației de serviciu publi...
13:30
Antreprenorii din sectorul alimentar pot câștiga premii de 45 mii de euro prin F&B Business Accelerator 2026 # Moldpres
Antreprenorii din România și Republica Moldova care activează în domeniul produselor alimentare se pot înscrie până pe 15 februarie 2026 în programul F&B Business Accelerator, ediția a 16-a, care oferă workshop-uri, mentorat, cursuri intensi...
13:20
Reforma administrației publice locale, discutată pe platforma Comisiei pentru administrație publică și dezvoltare regională: „Reforma este una națională, ne-o asumăm cu toții, în beneficiul cetățenilor” # Moldpres
Consultările pentru reforma administrației publice locale continuă în format larg, prin întrevederi cu toate părțile interesate. Astăzi, la Parlament, viziunea reformei a fost discutată pe platforma Comisiei pentru administrație publică și dezvoltare re...
13:10
Judecătoria Bălți a organizat peste 15 ședințe de judecată online în luna ianuarie, folosind platforma Zoom Meetings Standard Pro, aflată în proces de pilotare. Inițiativa face parte din eforturile Agenției Digitalizare în Justiție și Administrare Jud...
13:00
Turcia a înregistrat un an record în turism în 2025, cu aproape 64 de milioane de vizitatori și venituri de peste 65 de miliarde de dolari # Moldpres
Turcia a înregistrat în 2025 cel mai bun an din istoria sa turistică, cu 63,9 milioane de turiști și încasări de 65,23 miliarde de dolari, a anunțat ministrul Culturii și Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, într-o conferință de presă susținută la Ist...
12:50
Circa 400 de companii autohtone vor participa la Expoziția „Fabricat în Moldova”, care se va desfășura în perioada 11-15 februarie, la Centrul Moldexpo din capitală, fiind organizată de Camera de Comerț și Industrie (CCI), sub patronajul Guvernului....
12:50
Întrevederea viceprim-ministrului Valeriu Chiveri cu însărcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei Spaniei în Republica Moldova # Moldpres
Pe 2 februarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei Regatului Spaniei în Republica Moldova, cu sediul la București, Francisco Aguilera Aranda. Discuțiile a...
12:50
Numărul accidentelor rutiere cu urmări grave, în scădere constantă în luna ianuarie în ultimii ani # Moldpres
Numărul accidentelor rutiere cu urmări grave, înregistrate în luna ianuarie, a atins o scădere constantă în ultimii ani, potrivit datelor statistice prezentate de poliție, informează MOLDPRES.Astfel, în ianuarie 2026 au fost înregistrate 13...
12:50
O magistrată de la Curtea de Apel Centru riscă până la 7 ani de închisoare și amendă pentru trafic de influență # Moldpres
O judecătoare de la Curtea de Apel Centru riscă până la 7 ani de închisoare și amendă de până la 200 000 de lei pentru trafic de influență, după ce ar fi pretins că are influență asupra colegilor săi și ar fi acceptat mijloace bănești de la un al...
12:50
VIDEO // O femeie din capitală a rămas fără un milion de lei prin înșelătorie: doi tineri au fost arestați # Moldpres
Doi tineri au fost arestați pentru 30 de zile după ce au pus la cale o schemă de escrocherie prin care o femeie din capitală a rămas fără un milion de lei, informează MOLDPRES.Tinerii au contactat telefonic o femeie de 62 de ani din Chișinău, pe care au indus-o &ici...
12:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de parlamentarul norvegian, Arild Hermstad, pentru eforturile sale de a apăra democrația în fața tentativelor de influență și destabilizare ruse, inclusiv atacuri cibernetice...
12:00
Șapte membri ai unui grup criminal organizat au fost condamnați pentru escrocherie și spălare de bani # Moldpres
Șapte membri ai unui grup criminal organizat și o companie au fost condamnați pentru escrocherie și spălarea banilor în sumă de 245.000 de lei, transmite MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, instanța de judecată a stabilit pedepse cu închisoarea și am...
Acum 6 ore
11:40
Concursurile „Marca comercială a anului” și „Premiul pentru realizări în domeniul calității”, lansate la Chișinău. Companiile pot depune dosarele # Moldpres
Companiile din Republica Moldova pot participa la concursurile „Marca comercială a anului” și „Premiul pentru realizări în domeniul calității”, care au fost lansate astăzi de Camera de Comerț și Industrie (CCI) și Agenția de Stat pentru Pro...
11:30
Rusia a reluat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei după încetarea armistițiului # Moldpres
Rusia a reluat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei după expirarea armistițiului energetic, a anunțat Ministerul Energiei de la Kiev, transmite MOLDPRES.Potrivit instituției, în urma loviturilor lansate de forțele ruse asupra obiectivelor energeti...
11:10
AND: Drumurile naționale sunt practicabile. Au început lucrările de plombare a gropilor apărute în carosabil # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat, în dimineața zilei de luni, 2 februarie, că drumurile din rețeaua națională sunt practicabile. Partea carosabilă este uscată pe întreg teritoriul țării și doar pe anumite sectoare se menține ghețuș...
11:00
Un Grup de lucru consultativ format din 10 tineri, selectați de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, a fost creat pentru a contribui la procesul de integrare europeană a Republicii Moldova și pentru a integra perspectiva noii generații în politicile de aderar...
10:30
Percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție legate de eliberarea certificatelor medicale pentru șoferi # Moldpres
Centrul Național Anticorupție /CNA/ și procurorii desfășoară astăzi percheziții în municipiul Chișinău și în raioanele Șoldănești și Rezina, în mai multe dosare de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pent...
10:00
Acces limitat în anumite locuri din centrul Chișinăului și pe arterele care duc spre Aeroport # Moldpres
Accesul persoanelor în anumite locuri din centrul capitalei și pe arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău va fi limitat începând cu ziua de astăzi și până miercuri, 4 februarie (orele 08:00 – 16:00). Măsura este aplic...
10:00
Parlamentul dă start sesiunii parlamentare de primăvară 2026. În această săptămână, sunt planificate ședințe plenare și ale comisiilor permanente. De asemenea, Parlamentul va găzdui două vizite oficiale.Sesiunea parlamentară începe cu vizita ofi...
Acum 8 ore
09:50
Peste 4470 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere au fost documentate de către polițiști pe parcursul zilelor de odihnă în întreaga țară, transmite MOLDPRES.Cel mai multe nereguli vizează depășirea vitezei, în acest sens fiind ...
09:40
Serviciul Vamal a acumulat, săptămâna trecută, la bugetul de stat peste 806 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 121,7%, informează MOLDPRES.Totodată, în perioada 26 ianuar...
09:30
Un lot de 15 tone de mărar proaspăt de import a fost nimicit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticid, informează MOLDPRES.După confirmarea preze...
09:20
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, efectuează, în perioada 2 – 4 februarie, o vizită de lucru la instituțiile Uniunii Europene cu sediul la Bruxelles, Regatul Belgiei, transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, v...
08:50
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru ziua de luni, 2 februarie, un curs valutar oficial de 20 de lei și 12 bani pentru euro, cotație similară cu cea anterioară, transmite MOLDPRES. Și dolarul american își menține valoarea de 16 lei și 84 de ...
08:20
BTA: Politicieni, personalități publice și cetățeni au adus un omagiu victimelor regimului comunist # Moldpres
Politicieni, personalități publice și cetățeni au adus un omagiu memoriei victimelor regimului comunist la Memorialul Victimelor Comunismului, situat lângă Templul Martirilor Bulgari, în apropierea Palatului Național al Culturii din Sofia, duminică, transmite ...
Acum 24 ore
01:10
Președinții parlamentelor din Statele Baltice întreprind o vizită oficială în Republica Moldova. 15:55 Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și Președintele Seimasului Republici...
01:00
Ucraina // Cel puțin 16 morți într-un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz în regiunea Dnipropetrovsk # Moldpres
Un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz care transporta angajați ai unei mine din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk (centru-est) s-a soldat cu cel puțin 12 morți și șapte răniți, duminică, au anunțat serviciile de urgență și autoritățile locale, transmite ...
Ieri
15:30
Ministrul Energiei: „La o zi după blackoutul parțial, Moldova și-a acoperit 94% din consum din surse interne” # Moldpres
Republica Moldova a reușit să-și acopere 94% din consumul de energie electrică din surse interne, la ora 12:42, la o zi după producerea blackoutului parțial, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, transmite MOLDPRES.Potrivit operatorului sistemului de transport...
15:30
Copiii din Chișinău revin la școală cu prezență fizică din 2 februarie. Elevii din Bălți rămân online încă două zile # Moldpres
Elevii din municipiul Chișinău vor reveni la lecții cu prezență fizică începând de mâine, 2 februarie, potrivit deciziei anunțate de autoritățile capitalei, transmite MOLDPRES.Anunțul a fost făcut de edilul Chișinăului, care a menționat că sub...
15:10
15:10
Zelenski anunță reluarea negocierilor între Kiev, Moscova și Washington miercuri, la Abu Dhabi # Moldpres
Negocierile directe dintre Kiev, Moscova și Washington pentru a încerca să găsească o soluție la războiul din Ucraina vor fi reluate miercuri, la Abu Dhabi, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și AFP.&...
13:10
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu: „Împreună, vom reuși următorul pas important – reforma administrației publice locale” # Moldpres
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a transmis un mesaj de apreciere adresat angajaților din administrația publică locală, cu prilejul Zilei autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală, evidențiind rolul esențial al acestora în...
12:40
Ministerul Energiei: Precizări privind pana de curent din 31 ianuarie și funcționarea sistemului de termoficare din Chișinău # Moldpres
Ministerul Energiei a venit cu precizări suplimentare privind modul în care a fost gestionată pana majoră de curent din 31 ianuarie și impactul acesteia asupra sistemului de termoficare din municipiul Chișinău, transmite MOLDPRES.Potrivit informațiilor oferite, &...
12:40
11:50
Noi oportunități pentru organizațiile culturale din Republica Moldova: apel deschis pentru proiecte de rezidență artistică în cadrul „Culture Moves Europe” # Moldpres
Organizațiile culturale din Republica Moldova pot beneficia de noi oportunități de finanțare prin programul european „Culture Moves Europe”, care a lansat un apel dedicat gazdelor de rezidențe artistice. Apelul este deschis pentru Armenia, Georgia, Moldova și Uc...
10:40
Ex-premierul Ion Sturza, despre criza energetică din 31 ianuarie: „Una dintre cele mai severe de la independență încoace” # Moldpres
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza, a comentat criza energetică produsă pe 31 ianuarie, apreciind reacția autorităților și a specialiștilor din domeniu. Potrivit acestuia, situația a fost „una dintre cele mai severe de la independență înc...
09:30
VIDEO // Școala modernizată cu sprijinul UE și o brutărie devenită simbol local: vizita președintelui Parlamentului în două sate din Sîngerei # Moldpres
Președintele Parlamentului a efectuat o vizită de lucru în localitățile Flămînzeni și Bilicenii Vechi din raionul Sîngerei, unde a văzut proiecte care schimbă în mod vizibil viața comunităților locale — de la o școală modernizată după ...
