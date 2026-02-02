În curînd, va începe reabilitarea străzii 31 August din capitală
2 februarie 2026
Reabilitarea străzii 31 August 1989 din Chișinău începe curînd, anunță primarul Ion Ceban.Autoritățile municipale urmează să lanseze licitația pentru desemnarea companiei care va executa lucrările. Costul total al proiectului depășește 30 de milioane de lei.{{846451}}"În scurt timp, vom începe reparația porțiunii de pe 31august, care 2 ani și ceva a fost într-o birocrație totală. Suntem ga
Prim-ministrul Portugaliei, Luis Montenegro, a promis să aloce 2,5 miliarde de euro pentru redresarea după puternica furtună „Christine”, care a luat viața a cinci persoane și a provocat pagube enorme.Despre aceasta a relatat Euractiv, scrie „Adevărul European”.Montenegro a prelungit, de asemenea, starea de urgență – cu un nivel mai jos decît starea de excepție – în zonele cele mai afectat
Ministrul de Externe al Franței, Jean-Noël Barrot, a declarat că Parisul nu a exclus niciodată dialogul cu Rusia, cu condiția unei transparențe totale față de Ucraina.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd un interviu acordat de acesta pentru Libération.Potrivit lui Barrot, Europa are nevoie de un contact direct cu Rusia pentru a-și apăra propriile interese.„Europenii, care sînt
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 2 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 3 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,08 lei/litru (+3 bani), iar al motorinei standard – 20,02 lei/litru (+10 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
Liderul Partidului Verde din Norvegia, deputatul parlamentului local Arild Hermstad, a nominalizat-o pe președinta Moldovei, Maia Sandu, pentru Premiul Nobel pentru Pace.În declarația sa, Arild Hermstad a subliniat că Maia Sandu se află în prima linie a luptei pentru democrație în Europa, relatează nokta.md.El a reamintit că Moldova a fost supusă mai multor tentative de ingerință rusă în a
Reprezentanții Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) din Republica Moldova au efectuat o vizită de lucru în Estonia, pentru a studia modelele funcționale de digitalizare a evaluărilor naționale și a identifica soluții care pot fi adaptate sistemului educațional autohton.Timp de trei zile, experții moldoveni au explorat modul în care Estonia organizează testele naționale în fo
Polițiștii și procurorii din sectorul Botanica au destructurat o schemă de escrocherie de amploare, pusă la cale de doi tineri în vîrstă de 19 și 26 de ani, originari din raionul Leova. Prejudiciul cauzat depășește un milion de lei.Potrivit materialelor cauzei penale, suspecții au acționat coordonat într-un grup infracțional organizat. Aceștia au contactat telefonic o femeie de 62 de ani din C
Creștere îngrijorătoare a bolilor infecțioase în Capitală: autoritățile cer prudență sporită # Noi.md
Numărul bolilor infecțioase din Capitală a crescut săptămîna trecută cu 677 de cazuri, comparativ cu perioada precedentă de raportare, scrie tv8.md.Primăria îndeamnă populația să respecte măsurile de prevenire și dă asigurări că menține situația epidemiologică sub atenție sporită.Informațiile au fost prezentate la ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău de către Marina Buga, șef
Construcțiile încetinesc în Republica Moldova. În anul 2025, numărul autorizațiilor de construire eliberate la nivel național a scăzut cu 9% față de 2024.Diminuarea lezează atît clădirile rezidențiale, cît și pe cele nerezidențiale, cu reduceri vizibile în majoritatea regiunilor țării, notează Noi.md cu referire la bizlaw.{{860426}}Potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statisti
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința unui ex-consilier municipal și raional, stabilindu-se diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime totală de 1 milion 204 mii 700 lei.Diferența a fost constatată între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile realizate pentru perioada 1 noiembrie 2019 – 27 noiembrie 2
Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unei judecătoare de comiterea infracțiunii de trafic de influență.Procurorii au constatat că învinuita, deținînd funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, aflîndu-se în orașul Hîncești, acționînd cu intenție directă și cunoscînd că o cauză contravențio
Un proiect de lege pentru crearea unui registru public al prețurilor locuințelor și a unui registru al agenților imobiliari certificați a fost depus în Parlament.Acest lucru va permite cetățenilor să verifice prețurile reale ale apartamentelor din cartierele din Chișinău și din întreaga țară, precum și să vadă valoarea comisioanelor percepute de agenții.{{858756}}Potrivit președintelui Com
Susținut de un grant în valoare de 10 milioane de euro, faza a II-a a proiectului „Protecția copilului și accesul la servicii de Apă, Sanitație, Igienă (WASH), sănătate și sociale pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă din Republica Moldova” va sprijini un număr și mai mare de copii – atît moldoveni, cît și ucraineni – să aibă acces la servicii de protecție, asistență medicală, educație
În perioada 2 – 4 februarie viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucru la instituțiile Uniunii Europene cu sediul la Bruxelles, Regatul Belgiei.Vicepremierul Mihai Popșoi va avea discuții cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vice-președinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, comisarul europe
Administraţia Națională a Drumurilor (AND) informează că, la această oră, echipele S.A. Drumuri intervin pe mai multe sectoare de drum, notează noi.md.Drumarii intervin pe următoarele sectoare pentru remedierea și plombarea gropilor apărute în carosabil, ca urmare a condițiilor meteo din ultima perioadă: M1, km 41; M1, km 64–65 (perimetrul localităților Condrița și Căpriana); M5, sec
În weekend, polițiștii au fixat peste 4470 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, notează Noi.md.Printre încălcările identificate, se numără: 30 de șoferi au fost înlăturați de la volan, fiind sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise; 2 516 au depășit limita de viteză; 725 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale s
Direcția Educație Chișinău informează oficial că astăzi toate instituțiile de învățămînt general din mun. Chișinău își desfășoară activitatea în reim normal, inclusiv grădinițele, notează Noi.md.Procesul educațional este asigurat fără întreruperi, în condiții de siguranță, conform programului stabilit, atât în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, cât și în instituțiile de ed
Fluxurile de energie electrică dintre România, Republica Moldova și Ucraina au revenit la valori ridicate duminică seara, după avaria gravă produsă sîmbătă dimineață, care a afectat semnificativ sistemele energetice din regiune, potrivit profit.ro.România a reluat exporturile masive de energie electrică către Republica Moldova, la o putere ce depășește 1 000 MW, o parte importantă din acest vo
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Procuratura mun. Chișinău informează că desfășoară acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență, în care sînt vizați membri ai Comisiei narcologice speciale, ai Comisiei medicale a conducătorilor de autovehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere, precum și ai
Venezuela a exportat pentru prima dată în istorie un lot de gaz petrolier lichefiat.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat președintele în exercițiu Delcy Rodríguez pe canalul Telegram.{{862033}}„Sîntem mîndri că putem împărtăși acest moment: nava Chrysopigi Lady a plecat din Venezuela cu primul lot de gaz petrolier lichefiat”, a scris Rodriguez. Ea a povestit că a sărbătorit ac
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a oferit primele declarații clare despre intențiile sale electorale în contextul războiului cu Rusia.Într-un interviu pentru Český rozhlas, șeful statului a explicat că uneori se gîndește să participe la următoarele alegeri prezidențiale, dar totul depinde de deznodămîntul conflictului, scrie adevărul.ro.{{853052}}„Nu știu. Totul depinde de cum s
Ați mers de multe ori pe această stradă din capitală, i-ați auzit numele în transportul public, dar, grăbindu-vă spre treburile voastre, rareori v-ați oprit să vă întrebați: în cinstea poartă cu demnitate acest nume? A cui soartă și ce moștenire se ascunde în spatele acestui sunet familiar, care se dizolvă în agitația orașului?A fost mai mult ca un remarcabil chimist organic sovietic - academi
O mașină a luat foc și a ars aproape în totalitate în curtea unui bloc de locuit din orașul Codru.Potrivit PRO TV, un echipaj de pompieri a intervenit pentru a stinge flăcările.Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Alte circumstanțe se stabilesc.
Un lot de 15.000 de kilograme de mărar proaspăt de import a fost reținut oficial și nimicit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticid Penconazol, substanță ce poate prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor.Imediat după confirmarea prezenței pesticidului, inspectorii ANSA
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează participanții la trafic că, la această oră, drumurile din rețeaua națională sînt practicabile, notează Noi.md.Partea carosabilă este uscată pe întreg teritoriul țării, pe anumite sectoare cu ghețuș. În ultimele 24 de ore, în zonele Nord, Centru și Sud, drumarii au continuat lucrările de patrulare și intervenție pentru prevenirea și combater
Ambasada Republicii Moldova în Italia a ieșit cu clarificări importante pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Peninsulă, în contextul modificărilor recente ale legislației privind cetățenia și al informațiilor eronate apărute în spațiul public.Reprezentanța diplomatică precizează că lipsa, expirarea sau neperfectarea actelor de identitate nu determină pierderea cetățeniei Republicii Moldova.
Declarația președintei Moldovei, Maia Sandu, privind disponibilitatea sa de a vota la referendum pentru unirea cu România poate fi calificată drept trădare de Patrie, fapt pentru care, în orice țară normală poți fi judecat.Această opinie a fost exprimată de analistul politic, expertul militar și fostul conducător al serviciului special israelian „Nativ”, Iakov Kedmi, în cadrul emisiunii „TEMA
Mai mulți locuitori de pe strada Nicolae Milescu Spătaru din sectorul Ciocana al capitalei se plîng că un bărbat a transformat mai multe mașini, bune de dat la fier vechi, în adăposturi improvizate pentru cîinii și pisicile din stradă.Au fost depuse și plîngeri la poliție privind cazuri de agresivitate ale maidanezilor.{{860193}}"Eu de acum în jurul la 20 de ani am grijă de cîini. Toată vr
Tensiuni la biserica din Dereneu: localnicii, care nu vor să treacă la Mitropolia Basarabiei, au încercat să intre cu forța în lăcaș # Noi.md
Tensiuni la biserica din satul Dereneu, raionul Călărași. Mai mulți localnici, care contestă inițiativa de trecere a parohiei la Mitropolia Basarabiei, au vrut să intre cu forța în lăcaș.Polițiștii le-au îngrădit accesul, în baza unei decizii irevocabile a Curții Supreme de Justiție, potrivit căreia biserica aparține structurii Bisericii Ortodoxe Române.„Vrem să intrăm în biserică!”, au sc
Centrul Național Anticorupție anunță intensificarea acțiunilor de combatere a corupției, după ce, în săptămîna precedentă, au fost efectuate percheziții într-un dosar ce vizează fapte de corupție sistemică la posturile vamale Leușeni și Cahul, comise de angajați ai Serviciului Vamal.În urma demersurilor înaintate de procurori, instanța de judecată a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zil
Astăzi, începe sesiunea de primăvară 2026 a Parlamentului. Potrivit Regulamentului Parlamentului, sesiunea de primăvară începe în luna februarie şi nu poate depăși sfîrșitul lunii iulie.Parlamentul se convoacă în ședințe plenare ale sesiunii de primăvară, începînd cu data de 3 februarie 2026. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat Hotărîrea care prevede convocarea ședințelor plenare și or
A fost declarată o stare de alertă la Spitalul Universitar Southampton din Anglia, după un incendiu izbucnit, duminică, pe una dintre secțiile spitalului. 200 de pacienți au fost evacuați.Niciun pacient nu a fost rănit, însă zonele în care incendiul s-a manifestat au fost distruse de flăcări. Cabinetul din care a pornit incendiul a fost în întregime carbonizat, dar și alte cîteva încăperi.
Ion Crișciuc, procurorul din Glodeni, care ar fi fost prins beat la volan în această lună și a refuzat testarea alcooscopică, continuă să activeze în sistemul procuraturii.Deși a depus o cerere de demisie după incident, acesta este subiectul unei proceduri disciplinare inițiate de Inspecția Procurorilor și este obligat să își exercite în continuare atribuțiile pînă la finalizarea anchetei. Dec
Acces limitat al persoanelor în centrul capitalei: Măsuri legate de vizite ale oficialilor străini # Noi.md
În contextul vizitei oficiale la Chișinău a președinților de parlament din țările baltice, care vor vizita instituțiile de stat ale Republicii Moldova, Primăria Chișinău informează că în perioada 02-04 februarie 2026 (orele 08:00 – 16:00), va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri din centrul orașului și arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău.La fel
Universitatea unde maternitatea nu oprește cariera: soluția inedită care schimbă viața mamelor-studente # Noi.md
Studiile și munca nu mai sînt o povară pentru mamele cu copii mici la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.Instituția a amenajat camere speciale pentru mame și copii, oferind un spațiu sigur, confortabil și adaptat nevoilor celor mici, unde educația, munca și maternitatea se pot îmbina fără stres.Sălile sînt dotate cu jucării, cărți, mobilier adecvat copiilor, dar și cu frigidere,
Virozele fac ravagii în Găgăuzia: spitale pline, grădinițe în carantină și școli mutate online # Noi.md
O creștere alarmantă a cazurilor de răceli, viroze respiratorii acute și gripă este înregistrată în autonomia găgăuză.Zilnic, zeci de pacienți, în special copii, se adresează la Centrul de Sănătate din Comrat și la Centrul de Sănătate din Corten, iar situația a determinat autoritățile locale să introducă măsuri de carantină și învățămînt online în unele instituții de învățămînt.Potrivit me
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 2 februarie sînt:02 februarie — a 33-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 332 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:20 2 Sf. Cuv. Eftimie cel MareCe se sărbătorește în lume:
Gerul din ultimele zile pune la grea încercare gospodăriile din mediul rural. Pentru a-și proteja animalele și păsările, oamenii încălzesc apa, adaptează hrana și izolează adăposturile.În satul Buțeni, raionul Hîncești, familia Malețchi îngrijește aproape 50 de păsări, 20 de iepuri și două vaci, iar rutina zilnică începe dis-de-dimineață, pentru a le asigura condițiile necesare în fața tempera
Săptămîna de lucru va începe cu o răcire a vremii. Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer variabil, fără precipitații.Se menține pericolul de ghețuș, în special pe drumuri. Cetățenii sînt îndemnați să fie foarte atenți la deplasare. Vîntul va sufla slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -5... -7°C.În centru se așteaptă -7...-9°C, iar în nord ter
Ucraina, Statele Unite şi Rusia vor avea o nouă rundă de negocieri la Abu Dhabi, în perioada 4–5 februarie, în cadrul demersurilor continue pentru obţinerea unui acord de pace, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.Declaraţia vine în contextul incertitudinilor legate de negocierile programate iniţial pentru 1 februarie, atît în privinţa desfăşurării lor, cît şi a formatului — fie
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el cîștigat de la moneda unică europeană 0,7 bani, dar de la dolarul american – 0,4 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 2 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1204 lei pentru un euro (-0,7 bani)
Daniel Muntean și Milen Chelea: „Este nevoie de dialog cu guvernul și reforme în activitatea teatrelor” # Noi.md
Personalitățile culturale și artistice, precum și reprezentanții teatrului, trebuie să se angajeze într-un dialog activ cu guvernul și să promoveze reforme teatrale și revitalizarea industriei culturale din țara noastră.Această opinie a fost exprimată de Daniel Muntean, director artistic și regisor al Teatrului Liber TOTEM, și Milen Chelea, artist și director tehnic al teatrului, în cadrul emi
Victor Marahovschi, către autorități: „Nu trebuie să-i considerați pe oamenii niște proști” # Noi.md
Guvernarea din Moldova îi consideră pe oameni niște proști, afirmînd că reducerea tarifului la gazele naturale de la 1 ianuarie, chiar dacă prețul de procurare al acestuia a scăzut, este imposibilă.Această opinie a fost exprimată de juristul și secretarul general al partidului Alianța „MOLDOVENII”, Victor Marahovschi. El a menționat că, potrivit NARE, reducerea retroactivă a prețurilor, ad
Dormim zilnic în ele, dar cu toate astea le spălăm doar o dată la două săptămîni – este vorba despre așternuturile de pat.Dacă și tu le speli de două ori pe lună – sau chiar mai rar – atunci ar fi bine să îți schimbi acest obicei.Neil Robinson, Chief Sleep Officer la Sealy UK, a explicat:„O persoană obișnuită își spală așternuturile o dată la două săptămîni, dar în lunile de vară, de d
Spania reduce prețurile biletelor de tren pe principalele linii de mare viteză, după două săptămâni de haos feroviar # Noi.md
După aproape două săptămîni marcate de accidente, avarii și incidente repetate în transportul feroviar, Spania a început să reducă prețurile biletelor de tren pe principalele linii de mare viteză, o tendință sesizată deja de pasageri, chiar dacă autoritățile nu au prezentat încă date oficiale.Scăderea tarifelor este vizibilă în special pe axele Madrid–Barcelona și Madrid–Valencia, cele mai cir
Israelul intenționează să anuleze licențele a 37 de organizații neguvernamentale internaționale care activează în Fîșia Gaza și în Cisiordania ocupată, invocînd nerespectarea noilor reguli de înregistrare, potrivit unor declarații oficiale.Conform autorităților israeliene, licențele vor fi suspendate începînd cu 1 ianuarie, iar activitatea organizațiilor vizate urmează să fie încetată complet
Nu e femeie care sa nu-si doreasca sa scape de riduri. Mai ales de ridurile fine de pe fata care dau pielii un aspect imbatranit.Iata 5 sfaturi simple ca sa scapi de ridurile fine.1. Apeleaza la gelatinaGelatina contine cheratina, substanta care ajuta la productia de colagen. Iti poti prepara acasa o masca cu gelatina care nu numai ca va stimula productia de colagen, dar va indeparta s
Un incident de securitate a fost semnalat pe aerodromul militar Immelmann din landul Saxonia Inferioară, Germania, unde peste 20 de drone neidentificate au fost observate survolînd zona, relatează publicația Bild.Potrivit informațiilor, pe 11 decembrie, militarii au detectat inițial două drone deasupra bazei și au alertat poliția. Odată ajunse la fața locului, forțele de ordine au constatat în
Despre aloe vera multa lume spune ca este o planta miraculoasa. Gelul care se obtine din frunzele de aloe vera prezinta multiple beneficii sanatatii. Iata numai cateva exemple, potrivit specialistilor Positivemed.com.1. Detoxifierea corpuluiDaca vrei sa-ti detoxifiezi organismul, aloe vera este cel mai natural mijloc prin care poti obtine acest lucru. Mineralele din aloe vera iti curata or
Pentru prima dată în ultimii 50 de ani, 4 astronauți vor călători timp de 10 zile în jurul Lunii # Noi.md
Peste doar cîteva zile, patru astronauți ar putea pleca spre Lună, pentru prima dată în mai bine de 50 de ani.Echipajul, format din astronauții NASA Reid Wiseman, Christina Koch și Victor Glover și astronautul canadian Jeremy Hansen, va participa la misiunea Artemis II a NASA, o călătorie de 10 zile care îi va duce în jurul Lunii.Potrivit NBC, călătoria lor prin spațiu va duce grupul mai d
