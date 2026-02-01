Atenție! Vreme geroasă cu minime de până la -24 °C și drumuri alunecoase în R.Moldova
Ziar.md, 1 februarie 2026 15:40
Serviciul Hidrometeorologic a emis o atenționare meteorologică - Cod Galben de vreme geroasă, în contextul unui val de aer rece care aduce temperaturi semnificativ scăzute, apropiate de -24 °C în unele regiuni. În acest interval, meteorologii au avertizat c&
Acum 30 minute
15:40
Acum 2 ore
14:30
Încălzirea centralizată reconectată complet: vizita ministrului Junghietu la Termoelectrica # Ziar.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a vizitat astăzi dispeceratul furnizorului central de energie termică din Chişinău şi principalul producător de energie electrică din țară, Termoelectrica. Sistemul a fost restabilit integral după deconectările avariate de s&
Acum 4 ore
12:30
Noaptea trecută, mai multe camioane au rămas blocate pe carosabilul acoperit de ghețuș, iar polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Tudora‑1 au intervenit rapid pentru a le debloca. Situația a creat
12:00
Un bărbat a rămas prins în interiorul mașinii după ce vehiculul său a derapat de pe carosabil. Impactul a deformant autoturismul, făcând imposibilă ieșirea victimei fără ajutor specializat. Șoferul
Acum 6 ore
11:00
Învățământul la distanță în instituțiile de învățământ din municipiul Bălți va fi prelungit cu încă două zile, din cauza temperaturilor scăzute ș
10:30
Serviciul eCall va fi disponibil mai devreme în R. Moldova? Mașinile ar putea apela automat 112 din 2026 # Ziar.md
Sistemul Next Generation eCall, care permite mașinilor să apeleze automat 112 în cazul unui accident rutier grav, ar putea deveni funcțional în Republica Moldova mai devreme decât se anunțase anterior. Dacă inițial autoritățile
10:20
Un grav accident rutier s-a produs în seara zilei de ieri, pe traseul M-5, în direcția localității Valea lui Vlad din raionul Sîngerei. Potrivit informațiilor preliminare, un tânăr de 21 de ani, aflat la volanul
Acum 24 ore
18:40
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, la această oră, toate drumurile naționale din Republica Moldova sunt practicabile, iar traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg
18:10
Primăria Chișinău invită părinții să participe la un chestionar anonim privind starea de bine a elevilor # Ziar.md
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a Primăriei municipiului Chișinău lansează un chestionar anonim adresat părinților elevilor, demers care are drept scop colectarea de opinii relevante pentru îmbunătă
17:30
În urma întreruperii masive de energie electrică înregistrate în dimineața zilei de 31 ianuarie 2026, salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru a ajuta mai multe persoane rămase blocate în ascensoarele blocurilor de
16:50
Igor Grosu, reacție la întreruperile de curent: „Să prețuim pacea și să investim în independența noastră energetică” # Ziar.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu o reacție după întreruperile de energie electrică înregistrate astăzi în mai multe localități din Republica Moldova, inclusiv în Chișinău. Acesta a menționat
16:30
Alimentarea cu energie electrică, restabilită pe întreg teritoriul țării. Sistemul funcționează în parametri normali # Ziar.md
Procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică a fost finalizat către ora 15:40 pe întreg teritoriul Republicii Moldova, toate stațiile electrice de 110 kV fiind alimentate. Operatorii sistemelor de distribuție au finalizat, de asemenea, pe parcursul zilei, conectarea
16:20
Un caz tragic a avut loc astăzi în localitatea Mateuți, raionul Rezina. O minoră de 17 ani și-a pierdut viața după ce ar fi căzut de pe o stâncă aflată la marginea satului. Potrivit
16:00
Din cauza problemelor cu energia electrică în oraș, circulația troleibuzelor din Chișinău este parțial afectată, iar Regia Transport Electric a anunțat rute modificate și introducerea de autobuze suplimentare. Astfel, ruta nr. 1 circulă din
Ieri
15:10
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a anunțat că deținutul care a evadat la 19 ianuarie 2026 de la locul său de muncă din comuna Ciorescu a fost reținut după mai bine de 10 zile
14:20
Alimentarea cu energie electrică se reia treptat în întreaga țară - anunțul ministrului Energiei # Ziar.md
Mai multe localități au fost reconectate la energie. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. În sudul țării, toate liniile electrice de 110 kV și stațiile aferente sunt deja sub tensiune, iar fiderele de 10
14:00
Republica Moldova primește din nou energie electrică de avarie din România, ca urmare a problemelor din sistemul său energetic. Transelectrica, operatorul de transport al energiei electrice din România, a intervenit pentru a asigura alimentarea prin cele trei linii de înalt&
13:40
Avarie majoră în sistemul energetic al Ucrainei. Autoritățile spun că energia electrică va fi restabilită în următoarele ore # Ziar.md
Ucraina se confruntă cu o avarie de proporții în sistemul energetic, care a dus la întreruperi masive de curent în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în R. Moldova. Potrivit autorităților, problema a apărut în
13:10
Întreruperi masive de curent în R. Moldova, după avaria din Ucraina. „Situația va fi remediată în cel mult două ore” # Ziar.md
Mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, au rămas fără energie electrică în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, din cauza unor avarieri grave în rețeaua electric&
10:20
Poleiul și zăpada pun stăpânire pe traseele naționale: peste 750 de tone de sare și nisip împrăștiate în ultimile ore # Ziar.md
Drumarii sunt la datorie non-stop pentru a asigura circulația în siguranță pe traseele naționale, în condițiile ninsorilor și ale temperaturilor scăzute care au favorizat formarea poleiului și a ghețușului pe mai multe
09:40
Cursul valutar pentru weekend: euro se menține peste 20 de lei, dolarul rămâne sub pragul de 17 lei # Ziar.md
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial de schimb valutar valabil pentru weekendul 30-31 ianuarie 2026, care rămâne neschimbat față de ultima zi lucrătoare a săptămânii. Potrivit datelor BNM, euro este cotat
09:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat estimează un weekend cu o răcire accentuată a vremii și temperaturi sub pragul de îngheț, însoțite de cer variabil și precipitații slabe în unele regiuni. Meteorologii atrag atenția asupra condi&
30 ianuarie 2026
21:20
Șoferii care pornesc la drum sunt îndemnați să fie atenți, deoarece în mai multe zone din țară circulația se desfășoară în condiții dificile de iarnă. Poleiul, ghețuș
17:50
Un accident nuclear în inima Europei nu mai este doar un scenariu ipotetic - 12 state, printre care și România, trag un semnal de alarmă după ce atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina au crescut considerabil riscurile pentru centralele nucleare. Avertismentul a fost f&
17:40
Investiții în infrastructura de cercetare: Universitățile din R. Moldova pot accesa finanțare totală de 9,5 milioane de euro # Ziar.md
Instituțiile de învățământ superior din țară pot accesa finanțare totală de 9,5 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de cercetare. Apelul pentru propuneri de finanțare a fost lansat astăzi, de c&
17:10
Când vor primi moldovenii pensiile și alocațiile sociale pentru luna februarie - anunțul CNAS # Ziar.md
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a publicat calendarul finanțării pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna februarie, anunțând că prima tranșă de fonduri, în valoare totală de 73 de milioane de
16:40
Fostul primar de Boldurești va sta 20 de zile în arest preventiv în dosarul de tortură, tratament inuman și degradant # Ziar.md
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile în dosarul de tortură, tratament inuman și degradant. Decizia a fost pronunțată cu puțin timp în urmă de c&
16:30
VIDEO/ Controale la Giurgiulești și Leușeni: probe de motorină prelevate pentru suspiciuni de neconformitate # Ziar.md
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) și-a intensificat controalele pentru a preveni posibile riscuri de neconformitate a motorinei destinate pieței interne. Verificări au fost desfășurate la punctele-cheie de intrare a produselor petroliere în
16:10
VIDEO/ Primele rezultate ale controlului inopinat de la Ghidighici. Peste 1.000 de arbori au fost tăiați ilegal # Ziar.md
Inspectorii de mediu au depistat 1.007 arbori tăiați ilegal în urma controlului inopinat efectuat la Ocolul Silvic Ghidighici, parte a Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău. Verificările au fost dispuse de Gheorghe Hajder, ministrul Mediului, ca reacț
16:00
Consiliul Superior al Magistraturii a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu modificările recente operate la Legea privind evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor, cunoscută drept legea vettingului. Membrii CSM susțin că noile prevederi
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Decizia finală privind tariful la gaz pentru cetățeni - iată când vor afla moldovenii noul preț # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că marți, 3 februarie 2026, va organiza o ședință publică în cadrul căreia urmează să examineze și să
15:00
A scăpat de sub escortă! Un deținut de la Penitenciarul nr. 13 este căutat de poliție după ce a fugit # Ziar.md
Un deținut din Penitenciarul nr. 13 a reușit să se eschiveze de sub escortă, astăzi, în timp ce era transportat pentru audieri într-o cauză penală în care figurează. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poli&
14:40
Cinci dintre cei șapte vameși, reținuți pentru mită la posturile Leușeni și Cahul, au fost plasați în arest preventiv # Ziar.md
Cinci dintre cei șapte vameși reținuți în urmă cu două zile în dosarul de corupție de la punctele de trecere a frontierei Leușeni-Albița și Cahul-Oancea au fost plasați în
14:30
Prețurile apartamentelor din Chișinău au crescut cu peste 30% într-un singur an - tranzacțiile scad la un minim istoric # Ziar.md
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează o perioadă de dezechilibru fără precedent. Prețurile apartamentelor din Chișinău au crescut cu peste 30% într-un singur an, atingând pragul de aproximativ 1 .900 de euro
14:30
Gradele didactice ale profesorilor vor fi permanentizate, iar pedagogii vor fi scutiți de inspecții abuzive # Ziar.md
Gradele didactice pentru profesorii din R. Moldova vor fi permanentizate după un anumit număr de confirmări. În cazul gradului didactic I va fi necesară o confirmare, iar pentru gradul didactic II - două confirmări. Inițiativa se regă
14:10
Celula de Criză pentru drumuri, activată în regim permanent! Echipele intervin non-stop pe traseele naționale # Ziar.md
Celula de Criză a Administrației Naționale a Drumurilor (AND) activează în regim permanent, în contextul avertizărilor meteorologice privind temperaturi foarte scăzute, precipitații mixte și risc sporit de polei și ghețuș pe
14:00
Vine viscolul! SHS a emis cod galben de intensificări ale vântului în sudul țării și parțial în zona de centru # Ziar.md
Locuitorii din anumite zone ale R. Moldova vor avea parte nu doar de ghețuș, polei și temperaturi scăzute, dar și de vânt puternic. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de intensificări ale vântului î
13:40
Kremlinul confirmă „armistițiul energetic” în Ucraina la solicitarea lui Trump, dar anunță o altă perioadă # Ziar.md
Federația Rusă a confirmat că a acceptat un „armistițiu energetic” în Ucraina, însă doar până la 1 februarie, nu până la 3 februarie, așa cum apăruse inițial
13:10
Alertă la Tudora. Un ucrainean ar fi încercat să introducă în R. Moldova un dispozitiv exploziv # Ziar.md
Activitatea postului vamal Tudora și a punctului de trecere a frontierei Tudora fost suspendată. S-a întâmplat după ce un cetățean al Ucrainei ar fi încercat să introducă în R. Moldova un dispozitiv exploziv. Potrivit Serviciului Vamal ș
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere standard, valabile în perioada 31 ianuarie - 2 februarie 2026. Astfel, prețul maxim pentru benzina 95
12:10
Persoanele vârstnice din raionul Nisporeni beneficiază de servicii medicale mai sigure și mai accesibile, printr-un program de îmbunătățire a asistenței medicale, susținut de Compania Națională de Asigurări în Medicină
11:40
Sarea împrăștiată pe carosabilul din capitală și ciclurile repetate de îngheț-dezgheț au afectat structura asfaltului. Drumarii au intervenit cu lucrări provizorii, menite să reducă riscurile pe termen scurt. Când vremea va permite, vor
11:30
Decis! Grădinițele din Chișinău își reduc programul de activitate - vor activa până la ora 16:00 # Ziar.md
Municipiul Chișinău se adaptează la condițiile meteorologice dificile prognozate pentru perioada 30 ianuarie - 2 februarie 2026. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a anunțat că, astăzi, 30 ianuarie, grădini&
10:40
Energocom a depus cererea privind examinarea tarifelor la gaz - când va fi luată decizia finală și ce preț cere furnizorul # Ziar.md
S.A. „Energocom” a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) o solicitare privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale pentru anul 2026, în contextul îndeplinirii obligației de serviciu public.
10:40
Benzinăriile Lukoil din R. Moldova vor continua să funcționeze până în aprilie, în baza unei licențe speciale # Ziar.md
Benzinăriile Lukoil din Republica Moldova vor continua să activeze cel puțin până în luna aprilie, în baza unei licențe suplimentare emise de OFAC (Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA). Declarația a fost
10:40
Șefii legislativelor din statele baltice, așteptați săptămâna viitoare la Chișinău. Vor susține și discursuri în Parlament # Ziar.md
În perioada 2-4 februarie, șefii parlamentelor din statele baltice vor efectua o vizită oficială în R. Moldova. Președintele Riigikogu-ului din Estonia, Lauri Hussar, președinta Seimului Letoniei, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Lituaniei, Juozas Olekas, se vor
10:30
Trump spune că Rusia ar fi acceptat o pauză a atacurilor asupra Kievului și infrastructurii energetice. Ce spune Zelenski # Ziar.md
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că Federația Rusă ar fi acceptat să oprească temporar atacurile asupra Kievului și a infrastructurii energetice ucrainene, în urma unei discuții directe cu președintele rus Vladimir Putin. Declaraț
10:10
Sute de locuitori rămân în continuare fără energie electrică din cauza vremii - anunțul Ministerului Energiei # Ziar.md
Condițiile meteorologice dificile din ultimele zile continuă să afecteze alimentarea cu energie electrică în mai multe localități din Republica Moldova. Începând cu 25 ianuarie 2026, episoadele de polei și ghețuș au provocat avarii î
09:50
Condamnat pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansă”. Un bărbat a oferit o mașină ca premiu pe Telegram # Ziar.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat un bărbat pentru finanțarea ilegală a partidului politic „Șansă”, afiliat blocului „Victorie/Победа” și considerat o continuare a fostului partid „
09:50
R. Moldova organizează prima Olimpiadă Națională de Inteligență Artificială. Echipele se pot înscrie până pe 10 februarie # Ziar.md
În premieră, R. Moldova organizează Olimpiada Națională de Inteligență Artificială (ONIA). La aceasta pot participa elevi cu vârsta cuprinsă între 16 și 19 ani, care au studiat cursul de inteligență artificială (AI) la
