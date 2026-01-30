Vine viscolul! SHS a emis cod galben de intensificări ale vântului în sudul țării și parțial în zona de centru
Ziar.md, 30 ianuarie 2026 14:00
Locuitorii din anumite zone ale R. Moldova vor avea parte nu doar de ghețuș, polei și temperaturi scăzute, dar și de vânt puternic. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de intensificări ale vântului î
• • •
Alte ştiri de Ziar.md
Acum 15 minute
14:10
Celula de Criză pentru drumuri, activată în regim permanent! Echipele intervin non-stop pe traseele naționale # Ziar.md
Celula de Criză a Administrației Naționale a Drumurilor (AND) activează în regim permanent, în contextul avertizărilor meteorologice privind temperaturi foarte scăzute, precipitații mixte și risc sporit de polei și ghețuș pe
Acum 30 minute
14:00
Vine viscolul! SHS a emis cod galben de intensificări ale vântului în sudul țării și parțial în zona de centru # Ziar.md
Locuitorii din anumite zone ale R. Moldova vor avea parte nu doar de ghețuș, polei și temperaturi scăzute, dar și de vânt puternic. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de intensificări ale vântului î
Acum o oră
13:40
Kremlinul confirmă „armistițiul energetic” în Ucraina la solicitarea lui Trump, dar anunță o altă perioadă # Ziar.md
Federația Rusă a confirmat că a acceptat un „armistițiu energetic” în Ucraina, însă doar până la 1 februarie, nu până la 3 februarie, așa cum apăruse inițial
Acum 2 ore
13:10
Alertă la Tudora. Un ucrainean ar fi încercat să introducă în R. Moldova un dispozitiv exploziv # Ziar.md
Activitatea postului vamal Tudora și a punctului de trecere a frontierei Tudora fost suspendată. S-a întâmplat după ce un cetățean al Ucrainei ar fi încercat să introducă în R. Moldova un dispozitiv exploziv. Potrivit Serviciului Vamal ș
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere standard, valabile în perioada 31 ianuarie - 2 februarie 2026. Astfel, prețul maxim pentru benzina 95
Acum 4 ore
12:10
Persoanele vârstnice din raionul Nisporeni beneficiază de servicii medicale mai sigure și mai accesibile, printr-un program de îmbunătățire a asistenței medicale, susținut de Compania Națională de Asigurări în Medicină
11:40
Sarea împrăștiată pe carosabilul din capitală și ciclurile repetate de îngheț-dezgheț au afectat structura asfaltului. Drumarii au intervenit cu lucrări provizorii, menite să reducă riscurile pe termen scurt. Când vremea va permite, vor
11:30
Decis! Grădinițele din Chișinău își reduc programul de activitate - vor activa până la ora 16:00 # Ziar.md
Municipiul Chișinău se adaptează la condițiile meteorologice dificile prognozate pentru perioada 30 ianuarie - 2 februarie 2026. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a anunțat că, astăzi, 30 ianuarie, grădini&
10:40
Energocom a depus cererea privind examinarea tarifelor la gaz - când va fi luată decizia finală și ce preț cere furnizorul # Ziar.md
S.A. „Energocom” a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) o solicitare privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale pentru anul 2026, în contextul îndeplinirii obligației de serviciu public.
10:40
Benzinăriile Lukoil din R. Moldova vor continua să funcționeze până în aprilie, în baza unei licențe speciale # Ziar.md
Benzinăriile Lukoil din Republica Moldova vor continua să activeze cel puțin până în luna aprilie, în baza unei licențe suplimentare emise de OFAC (Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA). Declarația a fost
10:40
Șefii legislativelor din statele baltice, așteptați săptămâna viitoare la Chișinău. Vor susține și discursuri în Parlament # Ziar.md
În perioada 2-4 februarie, șefii parlamentelor din statele baltice vor efectua o vizită oficială în R. Moldova. Președintele Riigikogu-ului din Estonia, Lauri Hussar, președinta Seimului Letoniei, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Lituaniei, Juozas Olekas, se vor
10:30
Trump spune că Rusia ar fi acceptat o pauză a atacurilor asupra Kievului și infrastructurii energetice. Ce spune Zelenski # Ziar.md
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că Federația Rusă ar fi acceptat să oprească temporar atacurile asupra Kievului și a infrastructurii energetice ucrainene, în urma unei discuții directe cu președintele rus Vladimir Putin. Declaraț
Acum 6 ore
10:10
Sute de locuitori rămân în continuare fără energie electrică din cauza vremii - anunțul Ministerului Energiei # Ziar.md
Condițiile meteorologice dificile din ultimele zile continuă să afecteze alimentarea cu energie electrică în mai multe localități din Republica Moldova. Începând cu 25 ianuarie 2026, episoadele de polei și ghețuș au provocat avarii î
09:50
Condamnat pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansă”. Un bărbat a oferit o mașină ca premiu pe Telegram # Ziar.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat un bărbat pentru finanțarea ilegală a partidului politic „Șansă”, afiliat blocului „Victorie/Победа” și considerat o continuare a fostului partid „
09:50
R. Moldova organizează prima Olimpiadă Națională de Inteligență Artificială. Echipele se pot înscrie până pe 10 februarie # Ziar.md
În premieră, R. Moldova organizează Olimpiada Națională de Inteligență Artificială (ONIA). La aceasta pot participa elevi cu vârsta cuprinsă între 16 și 19 ani, care au studiat cursul de inteligență artificială (AI) la
09:50
Guvernul Republicii Moldova a decis reducerea programului de lucru pentru instituțiile publice în ziua de vineri, 30 ianuarie, ca măsură preventivă în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru următoarele zile. Decizia a fost luată în urma
08:40
Oamenii legii desfășoară, la această oră, percheziții în municipiul Chișinău și în raionul Ialoveni, într-o cauză penală ce vizează sustragerea și utilizarea ilegală a informațiilor ce constituie
Acum 8 ore
08:10
Carosabil umed și porțiuni cu ghețuș! Cum se circulă pe drumurile naționale în această dimineață # Ziar.md
Circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții specifice de iarnă, în această dimineață, informează Administrația Națională a Drumurilor (ASD). În nordul ță
08:10
Vineri, cursul valutar din R. Moldova înregistrează o creștere pentru principalele valute de referință # Ziar.md
Cursul valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei (BNM) pentru vineri, 30 ianuarie, arată creșteri pentru toate principalele valute față de ziua de joi, 29 ianuarie. Euro se scumpește cel mai vizibil. Dacă ieri era în jur de
07:50
Vremea se răcește! Meteorologii anunță lapoviță, vânt și temperaturi negative în toată țara # Ziar.md
Vineri, 30 ianuarie, vremea se răcește în toată Republica Moldova. Cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor fi în mare parte sub formă de lapoviță, ceea ce va crea condiții periculoase pe drumuri ș
Acum 24 ore
18:20
Ucraina și Federația au efectuat astăzi primul schimb de corpuri neînsuflețite din anul 2026. Kievul a repatriat 1.000 de cadavre despre care partea rusă spune că ar aparține militarilor ucraineni, iar Moscova - corpurile a 38
17:50
Ministerul Energiei a anunțat lansarea unei noi licitații pentru construcția unor centrale eoliene de mari dimensiuni, însoțite de baterii de stocare a energiei electrice (BESS). Măsura vine ca parte a strategiei naționale de dezvoltare a surselor regenerabile
17:30
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Ocnița, cu suportul reprezentanților Frontex, au depistat un transport ilegal de masă lemnoasă în zona de frontieră, pe direcția „satul Ocniț
17:20
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că a tamponat mortal un adolescent și a fugit de la locul accidentului, a fost reținut de mascați la scurt timp după ce procurorii au cerut nouă ani de î
17:10
Ministrul Dan Perciun reacționează după ce vloggerul „Dima White” a filmat într-o școală din Cahul # Ziar.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a reacționat după ce vloggerul „Dima White”, care este cercetat într-un dosar penal și riscă până la 15 ani de închisoare, a publicat un clip video filmat î
17:00
Poliția din Chișinău anunță că trupul neînsuflețit al unui bărbat dispărut a fost depistat și extras din apele râului Nistru, cu sprijinul echipelor Inspectoratului General pentru Situații de
16:40
Cod galben de ghețuș, polei și scăderea temperaturii în toată țara. Avertismentul, valabil în zilele de 30 și 31 ianuarie # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de ghețuș, polei și scăderea temperaturii în toată țara. Avertismentul intră în vigoare pe 30 ianuarie și va fi valabil până pe 31 ianuarie inclusiv. Pe
16:20
Un incident grav s-a produs la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, unde o judecătoare a fost agresată chiar în timpul ședinței de judecată. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie aflată în sala de ș
15:50
Activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău au trecut oficial în proprietatea statului. Asta după ce Agenția Proprietății Publice (APP) și Aeroportul Chișinău au finalizat joi, 29 ianuarie, procesul de inventariere ș
15:50
Plan de intervenție la nivel național, în contextul riscurilor meteorologice - decizia Centrului de Management al Crizelor # Ziar.md
Autoritățile au instituit un set de măsuri de prevenire și intervenție la nivel național, în contextul prognozelor meteorologice care indică o înrăutățire a vremii în următoarele zile. Deciziile au
15:50
Începând cu 1 septembrie 2026, toate instituțiile de învățământ general din R. Moldova vor trebui să utilizeze catalogul electronic. După primul semestrul de pilotare, versiunea fizică, pe hârtie, ar putea dispărea.
15:20
UE lansează un apel de granturi de un milion de euro pentru consolidarea ecosistemului de startupuri din R. Moldova # Ziar.md
EU4Innovation East lansează un nou apel de granturi de 1 milion de euro pentru a sprijini dezvoltarea ecosistemului de startupuri din Republica Moldova. Banii sunt destinați organizațiilor locale care lucrează cu tineri antreprenori și fondatori de startupuri și care pot contribui la
15:20
Oferta de medicamente disponibile pe piața din Republica Moldova va fi extinsă, după ce Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a aprobat, în cadrul unei ședințe recente, autorizarea a 17 produse medicamentoase noi. Alte 13 medicamente
15:10
Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea unei femei dispărute dintr-un centru specializat din Bălți # Ziar.md
Poliția anunță că este în căutarea unei femei în vârstă de 32 de ani, beneficiară a unui centru specializat din municipiul Bălți, care a dispărut la data de 4 ianuarie, dup&
14:30
Vestitorii primăverii sfidează frigul și ghețușul: În R. Moldova au înflorit primii ghiocei # Ziar.md
În R. Moldova au răsărit primii ghiocei, sfidând ghețușul care a pus pe jar toată țara. Le fel ca în ultimii doi ani, primii care se bucură de vestitorii primăverii sunt locuitorii din
Ieri
14:10
Trei copaci tăiați ilegal pe traseul Călărași-Sipoteni. Inspectorii au aplicat amenzi și au cerut recuperarea prejudiciului # Ziar.md
Inspectorii de mediu din Călărași au descoperit un caz de tăiere ilegală a arborilor în fâșia forestieră de protecție de pe traseul național R-1 Călărași-Sipoteni. Î
14:00
Mai multe cazuri de nedeclarare a mărfurilor, depistate la punctele vamale Leușeni, Lipcani și Otaci # Ziar.md
Serviciul Vamal anunță că, în cadrul acțiunilor de control desfășurate pe sensul de intrare în țară, au fost documentate mai multe cazuri de nedeclarare a mărfurilor la posturile vamale Leușeni, Lipcani și Otaci.
13:50
Hoții de lemne nu se mai tem de amenzi. Ministrul Mediului vorbește despre „curățarea” sistemului și sancțiuni mult mai dure # Ziar.md
Simplele amenzi nu mai sunt suficiente pentru a opri tăierile ilegale de pădure. Hoții de lemne nu se mai tem de sancțiuni, pentru că le pot plăti fără mari dificultăți, spune ministrul Mediului,
13:50
Cadrele didactice care activează în instituțiile de învățământ general din R. Moldova nu vor mai fi obligate să se prezinte fizic la serviciu în perioada vacanțelor elevilor. Profesorii vor veni la școală doar
13:10
STUDIU/ Războiul care înghite vieți. Pierderile Rusiei și Ucrainei ar putea ajunge la două milioane de victime militare # Ziar.md
Pierderile de pe front în războiul dintre Rusia și Ucraina ar putea ajunge în curând la aproape 2 milioane de militari, arată un raport publicat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), un important centru de analiză
13:10
Oseminte umane descoperite în timpul lucrărilor de construcție într-o gospodărie din Coșnița # Ziar.md
Poliția din Dubăsari a fost sesizată ieri, 28 ianuarie, că într-o gospodărie din satul Coșnița, în timpul lucrărilor de construcție la temelia casei, au fost găsite oseminte umane la o
12:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru principalele produse petroliere, aplicabile pentru data de 30 ianuarie 2026. Astfel, benzina standard 95 va putea fi comercializată cu maximum 22,99 lei/litru,
12:40
Controlul judiciar în privința fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că a tamponat mortal un adolescent și a fugit de la locul accidentului, a fost prelungit cu încă 60 de zile. Potrivit unui video publicat de TV8
12:20
BERD intensifică investițiile în R. Moldova. Peste 500 de milioane de euro într-un singur an pentru dezvoltare economică # Ziar.md
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a investit în 2025 nu mai puțin de 508 milioane de euro în Republica Moldova, în cadrul a 19 proiecte. Este aproape dublu față de anul 2024, când investiț
12:10
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a reacționat la comunicatul Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) din 28 ianuarie 2026, prin care instituția respinge acuzațiile privind favorizarea unor activități ilegale de transport. APOTA
11:50
Locuitorii capitalei au golit rafturile cu sare alimentară, în încercarea de a topi gheața care a acoperit trotuarele și drumurile. Jurnaliștii Moldova 1 au verificat ieri cinci magazine din Chișinău, însă nu au găsit
11:40
România „taie” în masă buletinele obținute fraudulos! Peste 100.000 de cetățeni ai R. Moldova au rămas fără acte # Ziar.md
România a anulat peste 162.000 de cărți de identitate în ultimii doi ani, iar cei mai afectați au fost românii născuți în Republica Moldova. Potrivit datelor oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne de la
11:00
Activele internaționale ale Lukoil ar putea ajunge la o companie americană. Tranzacția, în așteptarea aprobării SUA # Ziar.md
Compania rusă Lukoil a anunțat că a ajuns la un acord de principiu cu firma americană de investiții Carlyle Group pentru vânzarea celei mai mari părți a activelor sale din afara Rusiei, estimate la aproximativ 22 de
10:50
Un avocat din municipiul Ungheni a fost reținut pentru 72 de ore, fiind vizat într-o cauză penală pornită pentru trafic de influență. Informația a fost comunicată de Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorup&
10:30
Următoarele trei săptămâni ar urma să fie deosebit de dificile pentru locuitorii Ucrainei, notează Reuters. Conform prognozelor oficiale, săptămâna viitoare, în nordul și estul țării sunt așteptate minime
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.