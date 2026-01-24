Capitalismul american bazat pe forţa armelor va sărăci lumea
Mold-Street, 24 ianuarie 2026 20:10
Pe parcursul unei mari părţi a istoriei moderne, întreprinderile multinaționale au acționat mână în mână cu statul. Marea Brit...
• • •
Alte ştiri de Mold-Street
Acum o oră
20:10
Pe parcursul unei mari părţi a istoriei moderne, întreprinderile multinaționale au acționat mână în mână cu statul. Marea Brit...
Acum 12 ore
11:40
Avariile de la Moldgres se pot repeta. Ele afectează securitatea energetică a Republicii Moldova # Mold-Street
Aceasta pentru că Moldgres se confruntă de ceva timp cu grave probleme financiare şi tehnice. Astfel în ultimul an, ca urmare a sistării livrări...
09:40
În consecinţă din 19 ianuarie 2026, FinComBank are o nouă componenţă a Consiliului Băncii, formată doar din trei membri: Nicolae Dorin (Vic...
Acum 24 ore
21:10
Potrivit CNPF, iniţiativa urmărește creșterea încrederii consumatorilor în serviciile financiare și asigurarea unui cadru juridic cl...
Ieri
13:30
Transferurile de bani din străinătate au crescut la circa 1,66 miliarde de dolari în 2025 # Mold-Street
Potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei, anul trecut intrările de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice au înre...
10:50
În schimb instanţa a admis parţial contestaţiile împotriva Adunării creditorilor din 7 octombrie 2025 înaintate de creditorii A...
09:20
Cea mai mare parte a investițiilor, 140,75 milioane lei, a fost direcționată către obligațiunile cu maturitate de 1 an, care oferă o dobândă anu...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Potrivit preşedintei modernizarea sectorului de apărare și creșterea capacității de protecție a țării vor fi obiective cheie pentru anul 2026, sublini...
13:50
"Vom deschide un restaurant în Republica Moldova, este programată deschiderea în aprilie. Va fi într-un centru comercial d...
12:00
Dezvoltat de Agenția de Guvernare Electronică, potrivit portalul EVO reunește, într-un singur loc, toate serviciile, platformele și instrumentel...
10:50
Cu întârziere de peste un an, circa 1.400 de agricultori au început să primească subvenţiile # Mold-Street
Astfel, în primele 20 de zile din 2026, doar pentru forma de plată post-investiții, AIPA a autorizat suma de 520,15 milioane...
10:30
Acest Regulament (DORA) stabilește cerințe pentru managementul riscurilor TIC, raportarea incidentelor, testarea rezilienței digitale și supraveg...
21 ianuarie 2026
19:40
Președintele UNPR, Ioan Lucian, a explicat că filiala va sprijini investitorii români interesați de piața moldovenească și va ajuta companiile d...
17:10
Datele oficiale arată o creștere accelerată în ultimii ani. Dacă în 2023 mașinile de producţie chineză aveau o cotă 7% din piață, iar &ici...
11:20
Licenţa este pentru 10 ani, iar Romgaz Trading SRL, înregistrată la Chişinău pe 10 octombrie 2025, este a şaptea companie ce obţine o astfel de...
10:20
Datele analizate de Mold-Street.com, arată că Executivul însă a reușit să cheltuie anul trecut doar aproximativ 50% din sumele prevăzute iniţial...
20 ianuarie 2026
22:30
Când vor dispărea primăriile cu câteva sute de locuitori. Guvernul pregătește reforma administrației publice locale # Mold-Street
Potrivit Executivului obiectivul reformei este construcția de localități dezvoltate, primării puternice și servicii mai bune, aproape de oameni.&b...
20:20
"Trump a susținut în repetate rânduri că tarifele sale istorice, utilizate agresiv în ultimul an atât ca instrument de st...
14:50
Un miliard în plus: Băncile din Moldova au obţinut în 2025 un profit de circa 5 miliarde lei # Mold-Street
Saltul semnificativ vine după ce în 2024, profitul băncilor moldoveneşti înregistra o scădere cu circa 94 milioane de lei, comparativ cu a...
12:00
Potrivit MAIA, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în calitate de autoritate competentă în domeniul sanitar-veterinar,...
09:40
Astfel în cadrul întrevederii cu Secretarul pentru Energie al Statelor Unite, Chris Wright, ministrul Dorin Junghietu a prezentat situația...
19 ianuarie 2026
20:20
Autoritățile afirmă că deficiența tehnică ce a generat confuzii privind afișarea cotelor în sistemul TARIC al Comisiei Europene a fost remediată...
15:00
Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, premierul va avea o serie de întrevederi bilaterale cu lideri politici și reprezentanți ai compa...
12:30
Proiectul include construirea a trei hale de producție, cu o suprafață totală de peste 3.000 metri pătrați, destinate fabricării cablajelor și si...
11:20
Republica Moldova este înaintea României şi Chinei la implementarea inteligenței artificiale # Mold-Street
Raportul relevă că Republica Moldova avea în a doua jumătate a anului trecut o rată de adoptare a AI de 17%, în creştere cu 0,40 puncte pr...
08:40
Cel mai mare producător şi exportator de ulei vegetal a ajuns să fie şi cel mai mare importator # Mold-Street
Această creştere accelerată a fost generată de dezechilibrele apărute în asigurarea pieţei interne cu materie primă pentru producţia de ulei. Or...
18 ianuarie 2026
10:00
Pentru a se conforma noilor condiții și cadrului legal, operatorii de telefonie mobilă din Republica Moldova au actualizat planuri tarifare mai vechi,...
07:40
Potrivit Consiliului Concurenţei, ambele companii sunt prezente pe piața Republicii Moldova prin activitatea de vânzare cu ridicata de produse p...
07:30
Economia Republicii Moldova va înregistra în anul 2026 o creștere economică de 2,5%. ONU prognozează pentru Moldova o creștere economică s...
17 ianuarie 2026
22:00
Peste 4 miliarde de lei au fost transferaţi în 2025, de la bugetul de stat, pentru a acoperi deficitul de la asigurările sociale # Mold-Street
Potrivit CNAS, anul trecut au fost acumulate contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 28,08 miliarde de lei sau 100,...
10:20
Potrivit instituţiei au fost efectuate 705 tranzacții, realizate de 589 de investitori, ceea ce confirmă interesul constant al populației pentru instr...
10:00
A fost anulată cea mai mare licitație din ultimii ani desfășurată de Aeroportul Internațional Chișinău # Mold-Street
Potrivit unei note publicate de Aeroport, pe pagina sa şi pe Mtender, decizia de anulare a fost luată "în urmа unei evaluări tehnice aprofu...
16 ianuarie 2026
16:20
Potrivit Ministerului Energiei, prin decizia anterioară (una confidenţială n.r.), Consiliul a oferit Lukoil-Moldova un termen de 20 de zile pentru rev...
15:20
Probleme pentru unul dintre cei mai mari creditori nebancari: trebuia să restituie banii pe 1.080 contracte de credit # Mold-Street
Conform CNPF este vorba de prelungirea termenului de executare a prevederilor unei hotărâri anterioare a CNPF, referitoare la rezultatele contro...
14:10
Acestea sunt vești bune pentru cancelarul german Friedrich Merz, înaintea a cinci alegeri regionale din acest an. Cu toate acestea, două dintre...
10:20
Operaţiunea a fost confirmată de autorităţi şi de compania română, care însă a refuzat să ofere detalii despre valoarea tranzacţiei, preci...
09:00
Un grup financiar internațional ar putea ajunge acționar majoritar la cea mai mare bancă. Cât valorează pachetul # Mold-Street
“Sunt sigură că vom vedea câteva mari nume internaţionale în Moldova în curând”, a declarat Anca Dragu, într...
07:50
Administrația Canalului Suez a declarat că toți cei 12 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță, iar nava a fost securizată în...
15 ianuarie 2026
16:50
Statul a introdus această taxă pentru a genera venituri la bugetul de stat în contextul în care volumele coletelor venite de pe aceste pla...
16:00
Iute Group primește aprobarea de reglementare pentru înființarea unei bănci digitale în Ucraina # Mold-Street
Anterior, Iute Group a câștigat o licitație deschisă organizată de Fondul de Garantare a Depozitelor din Ucraina. Ulterior, a fost obținută apro...
15:40
Din comunicatul de presă al Administrației Naționale a Drumurilor (AND) dar şi din pozele ataşate se poate deduce că companiile ce au câştigat 2...
10:40
Anul Nou Chinezesc este cel mai important eveniment al anului pentru producătorii și comercianții din China. În perioada sărbătorilor, care &ici...
09:50
Banca Naţională pregăteşte interconectarea Depozitarului Central cu CSD-urile din Uniunea Europeană # Mold-Street
Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a susţinut în cadrul unei întrevederi bilaterale cu reprezentanții Băncii Europene pentru Recon...
07:00
Astfel în 2025 ritmul de creştere a prețurilor la spaţiul locativ din capitala Republicii Moldova l-a depăşit de două ori pe cel al inflaţiei di...
14 ianuarie 2026
15:30
Cum sunt gestionate companiile statului: O pătrime sunt în insolvenţă, iar 22% - în proces de lichidare # Mold-Street
Alte 22% din întreprinderile statului sunt inactive, iar 8% - se aflau în proces de lichidare, relevă datele din Registrul patrimoniului p...
14:40
Ruta strategică de transport gaze, care leagă Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina, gândită inițial să devină principal...
11:50
Evoluția pozitivă indică o anumită revenire a exporturilor, însă dinamica actuală rămâne sub potențialul istoric al pieței, mai ales dacă...
08:30
Potrivit Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR) finanțarea acestor 293 de proiecte de dezvoltare locală "va contribui at&ac...
07:20
Potrivit studiului media comerțului ilegal din 2025 se situează la 10,6%, comparativ cu nivelul mediu din 2024, de 9% și este cea mai mare creștere an...
13 ianuarie 2026
18:30
Potrivit Agenţiei investițiile străine directe în capitalul propriu, pentru primele 9 luni din 2025 au constituit 4,3 miliarde dolari (69,3...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.