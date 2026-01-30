Circulația autovehiculelor de mare tonaj, sistată la posturile vamale Palanca și Tudora. Ce spune poliția de frontieră

ProTV.md, 30 ianuarie 2026 18:50

Circulația autovehiculelor de mare tonaj, sistată la posturile vamale Palanca și Tudora. Ce spune poliția de frontieră

Acum 10 minute
19:00
Pe direcția spre orașul Otaci circulația camioanelor, sistată din cauza poleiului. Pe mai multe drumuri și străzi s-au format gropi, în urma condițiilor meteo nefavorabile. Recomandările poliției
Acum 30 minute
18:50
Circulația autovehiculelor de mare tonaj, sistată la posturile vamale Palanca și Tudora. Ce spune poliția de frontieră
Acum o oră
18:20
Australian Open va avea un nou campion, după ce deținătorul ultimelor două titluri, Jannik Sinner, a fost învins de Novak Djokovic într-o confruntare de gală, decisă în cinci seturi - VIDEO
18:10
Ministrul Energiei nu exclude că Lukoil ar putea cere despăgubiri după trecerea terminalului petrolier de la Aeroport în proprietatea statului - VIDEO
18:10
Atenție, șoferi. Pe mai multe drumuri și străzi s-au format gropi, în urma condițiilor meteo nefavorabile. Recomandările poliției
Acum 2 ore
18:00
Moscova se confruntă cu cea mai puternică ninsoare din ultimele două secole, cu troiene de până la 62 de centimetri și condiții extreme pe străzi - VIDEO
17:40
Gazul s-ar putea ieftini cu aproape 2 lei. Energocom a transmis către ANRE cererea privind micșorarea tarifului la gaz. Moldovenii vor plăti, un tarif mai mic, în martie abia - VIDEO
17:20
Ultima oră. Nicanor Ciochină, plasat în arest pentru 20 de zile. Reacția fostului primar de la Boldurești - VIDEO
17:20
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 30.01.2026
17:20
Deținutul care a fugit în timp ce era escorta la audieri, reținut. Urmează să fie cercetat și pentru evadare
Acum 4 ore
17:00
Ultima oră. Nicanor Ciochină, plasat în arest pentru 20 de zile. Reacția primarului de Boldurești - VIDEO
16:50
Rusia a lansat o rachetă balistică şi 111 drone cu rază lungă de acţiune de diferite tipuri asupra Ucrainei, într-un nou atac aerian - VIDEO
16:40
Ultima oră. Nicanor Ciochină, plasat în arest pentru 20 de zile. Reacția primarului de Boldurești și momentul în care este încătușat - VIDEO
16:10
Maramureș: Cei doi tineri ucraineni blocați în Munții Maramureșului au fost salvați - VIDEO
16:00
A ucis doi soți din Grătiești și a fugit de justiție timp de peste 20 de ani: Un bărbat - condamnat la detenție pe viață. Detaliile procurorilor
16:00
Nu au fost identificate riscuri pentru viața și sănătatea personalului sau a călătorilor. Precizările Serviciului Vamal, după alerta de la vama Tudora
15:40
Atenție, călători. Circulația troleibuzelor - afectată pe mai multe străzi din capitală. Care este motivul - FOTO
15:40
Donald Trump a anunțat pe cine a ales să conducă Rezerva Federală, cea mai puternică bancă din lume
15:30
O piață din București va purta numele lui Ilie Ilașcu, simbolul rezistenței împotriva regimului separatist de la Tiraspol și ex-deputatul în Parlamentul Republicii Moldova
Acum 6 ore
15:00
Un deținut a fugit din Penitenciarul numărul 13 în timp ce era escortat pentru audieri într-o cauză penală în care figurează. Detaliile IGP
15:00
Un nou procedeu de camuflaj testat de ruși: îmbrăcămintea de pinguin. Dronele ucrainene nu se lasă păcălite
14:50
Carlos Alcaraz, triumfător în cea mai lungă semifinală din istoria Australian Open! Alexander Zverev a revenit de la 0-2 la seturi, dar nu s-a putut impune
14:40
Play-off Champions League: Chivu întâlnește revelația sezonului. Cele 8 dueluri stabilite - FOTO
14:30
Procurorii cer 30 de zile de arest pentru Nicanor Ciochină, acuzat într-un nou dosar penal că ar fi agresat și bătut un bărbat acum șase ani. Declarațiile fostului primar - VIDEO
14:30
Cod galben de vânt emis de meteorologi în centrul și sudul țării. Până când va fi valabil - FOTO
14:20
Procurorii cer 30 de zile de arest pentru Nicanor Ciochină, acuzat într-un nou dosar penal că ar fi agresat și bătut un bărbat acum șase ani. Primele declarații ale fostului primar - VIDEO
14:20
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
14:10
Cazul celor șapte vameși, bănuiți de corupție: Cinci - plasați în arest în penitenciar, unul - în arest la domiciliu, iar altul eliberat și cercetat în libertate
13:40
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei imediat după armistițiul energetic anunțat de Trump. Cum l-a sfidat Putin
13:20
Alertă la vama Tudora, după ce în mașina unui cetățean ucrainean a fost găsit un obiect presupus a fi exploziv. Zona este izolată
13:20
Cum a reușit un șofer prins cu 142 km/h în Austria să dovedească că nu a încălcat limita de 50 km/h
13:10
Alertă la vama Tudora, după ce în mașina unui cetățean ucrainean a fost găsit un obiect susceptibil a fi exploziv. Zona este izolată
Acum 8 ore
13:00
Kremlinul confirmă că Rusia a suspendat atacurile asupra Ucrainei, la cererea lui Donald Trump
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 30.01.2026
12:50
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova. Cu cine se întâlnesc și unde vor merge - FOTO
12:40
Grădinițele din capitală își vor desfășura activitatea până la ora 16:00. Decizia autorităților municipale
12:40
Jaf ca-n filme în plină stradă la Tokyo. Hoții au furat echivalentul a peste 2 milioane de euro
12:30
Cazul celor șapte vameși, bănuiți de corupție: Șase - plasați în arest în penitenciar, unul eliberat și cercetat în libertate
12:30
ANRE a publicat solicitarea Energocom privind examinarea și aprobarea prețurilor la gazele naturale și anunță când va avea loc ședința publică /DOC
12:30
Melania Trump a explicat ce răspuns a primit de la Vladimir Putin în privința copiilor ucraineni răpiți - VIDEO
12:20
Atenție, cetățeni. Ar putea apărea avarii la rețelele electrice din cauza condițiilor meteorologice. Premier Energy vine cu precizări
12:20
Guvernul a dispus reducerea programului de muncă de vineri cu până la 3 ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile
12:10
Vremea se răcește brusc, iar pe drumurile naționale se va forma ghețuș: Sunt prognozate minime de până la minus 20 de grade
12:10
Un bărbat din Turcia - escortat și expulzat din Moldova. Care este motivul - VIDEO
12:10
Guvernul a dispus reducerea zilei de muncă pentru astăzi cu 2-3 ore, în funcție de specificul activității
12:00
Incident la Judecătoria Chișinău: Un magistrat - agresat de către o persoană vizată într-un dosar. Reacția CSM
12:00
Carburanții, mai scumpi în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
11:20
Moscova, la cea mai abundentă ninsoare din ultimele două secole. Cum explică meteorologii intensitatea - FOTO/VIDEO
Acum 12 ore
11:00
Cât ar putea achita consumatorii pentru gazele naturale: Energocom a depus o solicitare la ANRE
10:50
Tariful la gazele naturale ar putea scădea. Energocom a depus o solicitarea în acest sens la ANRE. Cât ar putea achita consumatorii
