Admiterea la stagiu în avocatură ar putea fi digitalizată
Noi.md, 30 ianuarie 2026 14:30
Comisia de licențiere a profesiei de avocat a hotărît constituirea unui grup de lucru pentru elaborarea Conceptului de Digitalizare a Admiterii la Stagiul Profesional, etapa I, care vizează depunerea dosarelor și examenul de admitere la stagiu.Potrivit unei hotărîri a Comisiei, procedura actuală de admitere la stagiu presupune un consum disproporționat de resurse administrative, raportat la ni
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod Galben de intensificări ale vîntului, valabil începînd cu seara zilei de 30 ianuarie.Potrivit avertizării emise, în intervalul 30 ianuarie 2026, ora 18:00 – 31 ianuarie 2026, ora 13:00, se prognozează intensificări ale vîntului nordic, cu rafale ce pot atinge viteze de 15–18 metri pe secundă. Fenomenul va afecta regiunile din centrul și sudul ț
Autoritățile sanitare au confirmat primul caz de Chikungunya în România, o boală virală transmisă prin înțepătura țînțarilor. Pacientul, un bărbat de aproximativ 50 de ani, a prezentat simptome asemănătoare gripei, iar evoluția a fost complicată de un teren oncologic preexistent.Virusul Chikungunya, rar întîlnit în Europa și mai frecvent în Africa și America de Sud, a fost confirmat la un bărb
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) intenționează să aprobe noi tarife la gazele naturale pentru consumatorii din Moldova pe 3 februarie.Despre acest lucru a comunicat ANRE, menționînd că solicitarea S.A. „Energocom” privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali, în contextul obligației
Fracțiunea Partidului Socialiștilor (PSRM) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) anunță că este dispusă să voteze bugetul capitalei pentru anul 2026, însă doar dacă administrația municipală acceptă achitarea compensațiilor la încălzire pentru categoriile vulnerabile.Între timp, dezbaterile pe buget și taxele locale pentru 2026 au fost amînate din nou, după ce ședința CMC din 30 ianuarie nu a
Guvernul Argentinei a declarat stare de urgență în provincia La Pampa și în trei regiuni din Patagonia din cauza incendiilor de pădure.Despre acest lucru a anunțat șeful Cabinetului de Miniștri, Manuel Adorni. {{861582}}„În prezent se află în curs de semnare un decret de urgență care instituie starea de urgență în legătură cu incendiile din provinciile Chubut, Río Negro, Neuquén și La Pamp
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a respins categoric posibilitatea unei întîlniri cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, la Moscova. În același timp, l-a invitat public la Kiev.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd declarația lui Zelenski în timpul discuției cu jurnaliștii.„Desigur, este imposibil să mă întîlnesc cu Putin la Moscova. Este la fel ca și cum m-aș întîlni cu
Nu doar în capitala a fost redusă ziua de muncă. Și la Căușeni autoritățile au decis ca angajații primăriei să muncească pînă la ora 15:00, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.Totodată, măsura a fost adusă la cunoștința directorilor de grădinițe din oraș, care își vor ajusta activitatea în funcție de această decizie, pentru a asigura siguranța copiilor și a personalului, anunță studio-l.o
O situație operativă este gestionată, la această oră, în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, după depistarea unui obiect suspect în bagajul unui cetățean străin.Potrivit informațiilor oferite de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, este vorba despre un cetățean al Ucrainei, în vîrstă de 63 de ani, care se deplasa cu automobilul pers
Procesul de examinare a cererii Ministerului Justiției de a limita activitatea Partidului Politic Moldova Mare a fost întrerupt.Instanța a admis parțial cererea formațiunii de ridicare a excepției de neconstituționalitate și a decis sesizarea Curții Constituționale.{{841367}}Avocatul partidului, Igor Hlopețchi, a declarat că judecătorii au acceptat sesizarea Curții Constituționale în legăt
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat vineri, 30 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 31 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,05 lei/litru (+6 bani), iar al motorinei standard – 19,92 lei/litru (+9 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a criticat sectorul bancar din Republica Moldova, afirmînd că ratele ridicate ale dobînzilor la credite contribuie direct la creșterea prețurilor și fac economia necompetitivă.„Creditele scumpe contribuie la creșterea prețurilor. Atît timp cît băncile din Republica Moldova acordă cele mai scumpe credite de pe continentul european, nu putem vorbi
Pe 29 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a pronunțat o sentință de condamnare pe numele unui bărbat, găsit vinovat de finanțarea ilegală a unui partid politic din surse interzise de lege.Instanța a acceptat acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între inculpat și procuror, stabilind o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pe un termen de
Tariful corect al gazelor naturale pentru consumatorii final trebuie să fie 13,8 lei pe metru cub, potrivit calculelor realizate de Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru.Deputatul Constantin Cuiumju, care deține o experiență profesională de peste zece ani în domeniu, a explicat că a efectuat calculele folosind prețurile medii ale gazului pe bursele europene. În 2025 prețul mediu a fost d
În contextul temperaturilor scăzute, al precipitațiilor sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, precum și al riscului de polei și ghețuș, Inspectoratul General de Carabinieri îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită.Inspectoratul General de Carabinieri recomandă:{{861934}}limitarea deplasărilor neesențiale;adaptarea vitezei și evitarea deplasărilor în condiții de vizibilitat
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Austria în Republica Moldova, E.S. Stella Avallone.Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor moldo-austriece și cooperarea în domenii strategice precum economia, gestionarea riscurilor, securitatea socială și atragerea investițiilor.La fel, în cadrul discuțiilor, ministrul Finanțelor a menționat prio
Bilanțul activității Poliției de Frontieră: analiza anului 2025 și prioritățile pentru anul viitor # Noi.md
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și-a prezentat bilanțul pentru 2025, punînd accent pe modernizarea serviciilor și consolidarea capacităților operaționale, pentru o frontieră mai sigură și un control eficient în beneficiul cetățenilor și al securității statului.Ședința de bilanț a avut loc la 29 ianuarie 2026, în incinta Academiei „Ștefan cel Mare” din Chișinău, și a reunit condu
Grădinițele de copii din municipiul Chișinău își vor desfășura activitatea, astăzi, 30 ianuarie 2026, până la ora 16:00, în contextul prognozelor meteorologice nefavorabile valabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie.Anunțul a fost făcut de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din cadrul Primăria municipiului Chișinău, care precizează că măsura are caracter preventiv și vizează
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat peste 30 de milioane de lei pentru consumabilele costisitoare folosite în luna decembrie de 11 spitale contractate.Aceste dispozitive de ultimă generație sînt achitate suplimentar cazului tratat în spitale prin sistemul de clasificare în grupe de diagnostic, notează Noi.md.{{860387}}Cel mai scump consumabil acoperit luna trecu
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova # Noi.md
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 2–4 februarie 2026.Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și Președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, se vor afla în țara noastră la invitația Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, I
Centrul de Management al Crizelor: salvatorii și militarii pot interveni la solicitarea autorităților locale # Noi.md
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a informat primarii și reprezentanții autorităților publice locale că, împreună cu instituțiile publice centrale, este pregătit să ofere suport și coordonare în situațiile în care efectele condițiilor meteo nefavorabile pot depăși posibilitățile de intervenție la nivel local.Potrivit CNMC, în cazul apariției dificultăților în gestionarea situaț
Ministerul Energiei anunță că situația din rețelele electrice afectate de polei și ghețuș începe să se stabilizeze, după mai multe zile de avarii și deconectări în lanț în mai multe raioane ale țării.Potrivit instituției, începînd cu data de 25 ianuarie 2026, condițiile meteorologice dificile au afectat funcționarea rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice pe teritoriul Repub
Datoria publică totală a Moldovei în 2025 a crescut cu 11,4 miliarde de lei, sau cu 9,4%, pînă la 132,8 miliarde de lei.În comparație cu 2021, cînd era de 77,8 miliarde, datoria publică totală a crescut pânî în 2025 cu 55 miliarde de lei sau cu 71%.Potrivit economistului Vladimir Golovatiuc, doctor în științe economice, important nu este faptul că datoria publică în 2025 a crescut cu 71% f
Energocom a depus solicitarea privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale # Noi.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că S.A. „Energocom” a depus solicitarea privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale pentru anul 2026, în contextul obligației de serviciu public.În acest context, ANRE comunică faptul că solicitarea, calculele și materialele aferente transmise de S.A. „Energocom” vor fi publicate în cursul zile
SUA vor deschide spațiul aerian deasupra Venezuelei pentru aviația comercială.Despre acest lucru a declarat șeful administrației de la Washington, Donald Trump, în cadrul unei ședințe a cabinetului său.{{860146}}„Am discutat cu președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, și i-am comunicat că vom deschide spațiul aerian deasupra Venezuelei pentru aviația comercială. Cetățeni
Un lot de motorină neconformă a ajuns pe piață după ce au fost eliminate controalele de conformitate la vamă pentru produsele petroliere importate din Uniunea Europeană, iar autoritățile au inițiat o anchetă.În acest sens, deputatul PAS Dorian Istrati a precizat că legislația a fost modificată astfel încît produsele petroliere importate din Uniunea Europeană să nu mai fie supuse verificărilor
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc s-a mai devalorizat puțin față de euro, dar a slăbit și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene mai mult de 8 bani, iar dolarului american – mai mult de 10 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 30 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1274 lei pentr
(Continuare. Începînd cu 29 ianuarie 2026)Procesul lui Vlad Plahotniuc intră într-o fază decisivă, cu o divizare clară a strategiilor: procuratura insistă asupra procedurilor accelerate și a examinării prompte a probelor, în timp ce apărarea invocă încălcări procedurale, părtinire judiciară și conotații politice.Experții analizează posibilele scenarii și riscurile juridice, exprimă opini
Mai multe tipuri de medicamente pe piața din Republica Moldova. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat, pe 29 ianuarie, 17 produse medicamentoase noi.Printre medicamentele autorizate se numără preparate folosite în tratamentul gutei, afecțiune asociată cu un nivel prea mare de acid uric; medicamente pentru tratarea depresiei, precum și un spray nazal cu indicații
Poliția: trafic dificil în mai multe zone ale țării. Carosabil alunecos și ceață pe unele trasee # Noi.md
Polițiștii de patrulare anunță că, în mai multe regiuni ale țării, circulația rutieră se desfășoară în condiții complicate, din cauza carosabilului alunecos. Pe anumite trasee se semnalează și ceață, ceea ce reduce vizibilitatea și crește riscul de accidente.Autoritățile recomandă participanților la trafic să evite deplasările care nu sînt absolut necesare, iar celor care totuși pornesc la d
Prezentatoarea postului Moldova 1, Daniela Crudu, va fi purtătoarea de cuvînt a Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu.Anunțul a fost făcut de Daniela Crudu în dimineața zilei de vineri, 30 ianuarie, în cadrul ultimei ediții a emisiunii „Bună Dimineața” pe care a prezentat-o la postul public de televiziune.{{861516}}Daniela Crudu, prezentatoare și editor-coordonator în cadrul Co
Cuba a făcut o declarație dură cu privire la acțiunile SUA, acuzînd Washingtonul că pregătește un nou val de presiuni economice și o posibilă blocadă totală a aprovizionării cu combustibil a insulei.Despre aceasta a anunțat RBC-Ucraina, citînd declarația ministrului de Externe al Cubei, Bruno Rodriguez, pe rețeaua de socializare X.„Condamnăm în fața întregii lumi acest act brutal de agresi
Cetățenii R. Moldova sînt încurajați să raporteze reacțiile adverse sau lipsa eficacității medicamentelor direct pe pagina oficială a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM).Potrivit instituției, astfel de cazuri sînt insuficient semnalate atît de pacienți, cît și de lucrătorii medicali.„Subiectul privind reacțiile adverse este, într-adevăr, o mare provocare pentru specia
Sute de oameni în etate sînt ajutați la Centrul de zi din satul Corpaci, raionul Edineț. Ei au parte aici de o masă caldă, spălătorie socială și baie.Instituția a fost inaugurată acum aproximativ un an și le-a schimbat în bine viața vîrstnicilor din localitate.{{861071}}Pe lîngă beneficiile practice pe care le oferă, centrul din Corpaci reprezintă, în primul rînd, un spațiu în care pension
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în această dimineață, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, notează Noi.md.În zona de Nord, partea carosabilă este umedă, pe alocuri cu omăt și cu formări de ghețuș, iar în zonele de Centru și Sud carosabilul se prezintă umed.{{861745}}În contextul condițiilor meteo actuale, drumarii au intervenit pe
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) avertizează populația asupra condițiilor meteo nefavorabile prognozate pentru perioada 30–31 ianuarie 2026, care pot genera risc sporit de accidente rutiere și traumatisme prin alunecare.Potrivit prognozei emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat la data de 29 ianuarie, se așteaptă precipita
La aceastǎ orǎ, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS Fulger, desfășoară percheziții în Chișinău și Ialoveni, în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul sustragerii și folosirii ilegale a informațiilor ce constituie secret comercial.În perioada anului 2025, mai multe persoane, activînd în cadrul unei c
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, 29 ianuarie, că i-a cerut „personal” liderului rus Vladimir Putin să oprească loviturile asupra Kiev-ului și a altor orașe ucrainene pentru o perioadă de o săptămînă, iar acesta ar fi acceptat solicitarea. Declarația a fost făcută în cadrul unei ședințe a cabinetului de la Casa Albă, relatează Reuters, citat de știrileprotv.ro.Donald Trump a prec
Compania DAAC Hermes a semnat oficial un acord cu divizia de autobuze a grupului GEELY — FARIZON BUS, unul dintre liderii mondiali în domeniul transportului urban și interurban ecologic.Acest acord creează premisele pentru implementarea sistemică a transportului public modern și ecologic, beneficiind de garanție completă și suport profesionist de service.Îmbunătățirea situa
Produsele petroliere importate din Uniunea Europeană intră în Republica Moldova fără obligația unor verificări suplimentare la vamă, fiind însoțite doar de certificate de conformitate emise de producători europeni acreditați.Precizările au fost făcute de șeful Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC), Sergiu Dărănuță, în context
Republica Moldova lansează în premieră Olimpiada Națională de Inteligență Artificială (ONIA), un proiect educațional menit să consolideze competențele digitale avansate ale elevilor și să alinieze sistemul educațional național la tendințele internaționale din domeniul inteligenței artificiale.Competiția este organizată de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC), în cadrul pro
Autoritățile vor susține dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare pentru a facilita accesul producătorilor locali pe rafturile magazinelor. Măsura este prevăzută într-un proiect aflat în proces de elaborare, alături de o altă inițiativă care vizează combaterea practicilor comerciale neloiale, transmite IPN.Informația a fost comunicată de ministra agriculturii, Ludmila Catlabuga, joi, î
Poliția a oferit detalii despre noul dosar în care a fost reținut fostul primar de Boldurești.Cauza penală a fost pornită pentru „fapte de tortură, tratament inuman și degradant”. Nicanor Ciochină este acuzat că, în primăvara anului 2020, a agresat un bărbat din localitate, transmite IPN.Potrivit probelor administrate, Ciochină, pe atunci primar, l-ar fi înjurat pe bărbat și i-ar fi apli
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 30 ianuarie sînt:30 января — 30-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остаётся 335 дней.Sărbători religioase sau Ortodoxe:17 30 Sf. Cuv. Antonie cel MareCe se sărbătorește în lume: Ziua lui Moș Crăciun ș
Astăzi, pe întreg teritoriul țării cerul va fi noros. Pe arii extinse vor cădea precipitații sub formă de ploaie și ninsoare.În acest context, se va menține pericolul de ghețuș, în special pe drumuri. Cetățenii sînt îndemnați să fie foarte atenți în momentul deplasării.Condițiile meteorologice vor fi complicate și de ceață, care, izolat, va reduce vizibilitatea. Vîntul va sufla din est
Locuitorii din Chișinău și-au exprimat îngrijorarea față de declarațiile ministrului Culturii cu privire la soarta monumentelor sovietice.După declarațiile lui Cristian Jardan privind necesitatea demontării monumentelor și faptul că în centrul capitalei ar trebui să apară mai multe monumente dedicate deportărilor staliniste, foametei și conflictului din Transnistria, în societate au apărut dis
Victor Josu: „Acum a apărut mai multă libertate, care s-a transformat în permisivitate totală” # Noi.md
În ultimii ani, în Chișinău a avut loc o transformare nu tocmai pozitivă, cultura orășenească a dispărut, atmosfera s-a schimbat, iar permisivitatea în spațiile publice a crescut.Această opinie a fost exprimată de politologul și publicistul Victor Josu, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, difuzată pe canalul de televiziune N4, relatează Noi.md.El a recunoscut că, f
Alexandru Stoianoglo: „Procurorii trebuie să decidă singuri și să răspundă pentru deciziile lor” # Noi.md
La cinci ani de la începutul reformelor în justiția din Moldova, situația este gravă: politicienii decid, procurorii execută, ONG-urile legitimează succese inexistente, iar mass-media pro-guvernamentală explică de ce este bine că lucrurile merg prost.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, deputatul în Parlament, Alexandr Stoianoglo.El a spus că în Procuratură a învățat
La IGSU are loc conferința inițială de pregătire a exercițiului internațional MD–EU MODEX 2026 # Noi.md
În perioada 27–30 ianuarie 2026, în incinta Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) se desfășoară Conferința inițială privind organizarea și planificarea exercițiului internațional de teren MD–EU MODEX 2026. Evenimentul reunește reprezentanți ai autorităților naționale, instituțiilor partenere și organizațiilor internaționale, inclusiv Delegația Uniunii Europene, Organizați
Maturitatea psihologică nu înseamnă calitatea de a reține, dar calitatea de a renunța fără a te distruge. Într-o lume în care totul este în continuă schimbarea, abilitatea de a pierde nu este o slăbiciune, dar cea mai înaltă formă de stabilitate interioară, din care se naște fericirea adevărată.Această opinie a fost exprimată pe pagina sa de socializare de către psihologul și antrenorul Marcel
