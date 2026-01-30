„Am construit o afacere aproape de oameni, nu doar de cifre.” – Doina Chisnicean, antreprenoare, clientă Microinvest
Газета-СП, 30 ianuarie 2026 17:10
Doina Chisnicean, fondatoarea Doina Consulting, specialist în contabilitate și consultanță financiară din Moldova Язык Русский „Am construit o afacere aproape de oameni, nu doar de cifre.” – Doina Chisnicean, antreprenoare, clientă Microinvest Doina Chisnicean despre antreprenoriat, contabilitate și educație financiară pentru copii și adulți.
• • •
Alte ştiri de Газета-СП
Acum 30 minute
17:10
„Am construit o afacere aproape de oameni, nu doar de cifre.” – Doina Chisnicean, antreprenoare, clientă Microinvest # Газета-СП
Doina Chisnicean, fondatoarea Doina Consulting, specialist în contabilitate și consultanță financiară din Moldova Язык Русский „Am construit o afacere aproape de oameni, nu doar de cifre.” – Doina Chisnicean, antreprenoare, clientă Microinvest Doina Chisnicean despre antreprenoriat, contabilitate și educație financiară pentru copii și adulți.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
BERD acordă un împrumut de 20 milioane EUR Microinvest pentru a spori finanțarea IMM-urilor în Republica Moldova # Газета-СП
Finanțarea va contribui la dezvoltarea sectorului privat, creșterea economică și consolidarea rezilienței afacerilor locale Язык Русский BERD acordă un împrumut de 20 milioane EUR Microinvest pentru a spori finanțarea IMM-urilor în Republica Moldova BERD oferă 20 milioane € Microinvest pentru finanțarea IMM-urilor din Moldova.
14 ianuarie 2026
13:30
Ești freelancer? Descoperă pachetul business Start de la maib și avantajele cardului Visa Platinum Business Язык Русский Maib sprijină activitatea freelancerilor prin soluții financiare moderne maib susține freelanceri cu servicii bancare simple, digitale și eficiente, adaptate muncii independente.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.