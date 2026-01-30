„Am construit o afacere aproape de oameni, nu doar de cifre.” – Doina Chisnicean, antreprenoare, clientă Microinvest

13:40

Finanțarea va contribui la dezvoltarea sectorului privat, creșterea economică și consolidarea rezilienței afacerilor locale Язык Русский BERD acordă un împrumut de 20 milioane EUR Microinvest pentru a spori finanțarea IMM-urilor în Republica Moldova BERD oferă 20 milioane € Microinvest pentru finanțarea IMM-urilor din Moldova.