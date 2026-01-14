Maib sprijină activitatea freelancerilor prin soluții financiare moderne
Газета-СП, 14 ianuarie 2026 13:30
Ești freelancer? Descoperă pachetul business Start de la maib și avantajele cardului Visa Platinum Business Язык Русский Maib sprijină activitatea freelancerilor prin soluții financiare moderne maib susține freelanceri cu servicii bancare simple, digitale și eficiente, adaptate muncii independente.
Alte ştiri de Газета-СП
Acum 15 minute
13:30
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Cinci participanți au câștigat călătorii spectaculoase în cadrul campaniei maib și Visa. Язык Русский Au fost desemnați câștigătorii promoției „Visuri care merită trăite cu maib și Visa” Campania „Visuri care merită trăite cu maib și Visa” și-a desemnat câștigătorii marilor premii.
25 decembrie 2025
12:20
Descoperă TOP 3 propuneri de la antreprenori locali susținuți de Microinvest: bijuterii, călătorii și produse din piele, fiecare cu o poveste autentică în spate. Язык Русский TOP 3 idei de cadouri de la branduri locale, finanțate în dezvoltare de Microinvest TOP 3 idei de la clienții Microinvest, antreprenori locali din Moldova.
12:00
În Europa, ca acasă: Moldtelecom oferă roaming la tarif național, inclus în abonamente, fără costuri suplimentare # Газета-СП
Din 1 ianuarie 2026, clienții Moldtelecom pot folosi roamingul în Uniunea Europeană fără costuri suplimentare. Язык Русский În Europa, ca acasă: Moldtelecom oferă roaming la tarif național, inclus în abonamente, fără costuri suplimentare Începând cu 1 ianuarie 2026, clienții Moldtelecom vor beneficia de roaming „ca acasă” în Uniunea Europeană.
23 decembrie 2025
09:30
Moldtelecom lansează „Securitatea Digitală” – protecție completă pentru dispozitive și date personale # Газета-СП
Moldtelecom lansează Securitatea Digitală – un serviciu modern care protejează automat dispozitivele mobile împotriva virușilor, phishingului, site-urilor periculoase și furtului de date. Язык Русский Moldtelecom lansează „Securitatea Digitală” – protecție completă pentru dispozitive și date personale Securitate online simplă și eficientă: control parental și protecția datelor, activată din MyMoldtelecom.
22 decembrie 2025
11:20
Educația media, ca răspuns la dezinformare: un documentar despre inițiative locale din nordul Moldovei # Газета-СП
Republica Moldova se confruntă cu dezinformarea și știrile false. Documentarul MILI arată cum tinerii și adulții învață să gândească critic și să combată manipularea Язык Русский Educația media, ca răspuns la dezinformare: un documentar despre inițiative locale din nordul Moldovei Documentar despre dezinformare și educație media în Republica Moldova, cu exemple din comunități din nordul...
17 decembrie 2025
13:10
Maib lansează campania de Crăciun „Magia adevărată este în fiecare dintre noi”, un proiect care unește generațiile și readuce în prim-plan emoția autentică a sărbătorilor Язык Русский Maib lansează campania de Crăciun „Magia adevărată este în fiecare dintre noi” Maib lansează o campanie de Crăciun despre oameni, valori și tradiții, cu o reinterpretare modernă a piesei „...
