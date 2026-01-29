Centralele eoliene cu stocare, miza majoră a securității energetice a R. Moldova
Ziar.md, 29 ianuarie 2026 17:50
Ministerul Energiei a anunțat lansarea unei noi licitații pentru construcția unor centrale eoliene de mari dimensiuni, însoțite de baterii de stocare a energiei electrice (BESS). Măsura vine ca parte a strategiei naționale de dezvoltare a surselor regenerabile
Acum 30 minute
17:50
Ministerul Energiei a anunțat lansarea unei noi licitații pentru construcția unor centrale eoliene de mari dimensiuni, însoțite de baterii de stocare a energiei electrice (BESS). Măsura vine ca parte a strategiei naționale de dezvoltare a surselor regenerabile
Acum o oră
17:30
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Ocnița, cu suportul reprezentanților Frontex, au depistat un transport ilegal de masă lemnoasă în zona de frontieră, pe direcția „satul Ocniț
17:20
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că a tamponat mortal un adolescent și a fugit de la locul accidentului, a fost reținut de mascați la scurt timp după ce procurorii au cerut nouă ani de î
17:10
Ministrul Dan Perciun reacționează după ce vloggerul „Dima White” a filmat într-o școală din Cahul # Ziar.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a reacționat după ce vloggerul „Dima White”, care este cercetat într-un dosar penal și riscă până la 15 ani de închisoare, a publicat un clip video filmat î
Acum 2 ore
17:00
Poliția din Chișinău anunță că trupul neînsuflețit al unui bărbat dispărut a fost depistat și extras din apele râului Nistru, cu sprijinul echipelor Inspectoratului General pentru Situații de
16:40
Cod galben de ghețuș, polei și scăderea temperaturii în toată țara. Avertismentul, valabil în zilele de 30 și 31 ianuarie # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de ghețuș, polei și scăderea temperaturii în toată țara. Avertismentul intră în vigoare pe 30 ianuarie și va fi valabil până pe 31 ianuarie inclusiv. Pe
16:20
Un incident grav s-a produs la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, unde o judecătoare a fost agresată chiar în timpul ședinței de judecată. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie aflată în sala de ș
Acum 4 ore
15:50
Activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău au trecut oficial în proprietatea statului. Asta după ce Agenția Proprietății Publice (APP) și Aeroportul Chișinău au finalizat joi, 29 ianuarie, procesul de inventariere ș
15:50
Plan de intervenție la nivel național, în contextul riscurilor meteorologice - decizia Centrului de Management al Crizelor # Ziar.md
Autoritățile au instituit un set de măsuri de prevenire și intervenție la nivel național, în contextul prognozelor meteorologice care indică o înrăutățire a vremii în următoarele zile. Deciziile au
15:50
Începând cu 1 septembrie 2026, toate instituțiile de învățământ general din R. Moldova vor trebui să utilizeze catalogul electronic. După primul semestrul de pilotare, versiunea fizică, pe hârtie, ar putea dispărea.
15:20
UE lansează un apel de granturi de un milion de euro pentru consolidarea ecosistemului de startupuri din R. Moldova # Ziar.md
EU4Innovation East lansează un nou apel de granturi de 1 milion de euro pentru a sprijini dezvoltarea ecosistemului de startupuri din Republica Moldova. Banii sunt destinați organizațiilor locale care lucrează cu tineri antreprenori și fondatori de startupuri și care pot contribui la
15:20
Oferta de medicamente disponibile pe piața din Republica Moldova va fi extinsă, după ce Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a aprobat, în cadrul unei ședințe recente, autorizarea a 17 produse medicamentoase noi. Alte 13 medicamente
15:10
Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea unei femei dispărute dintr-un centru specializat din Bălți # Ziar.md
Poliția anunță că este în căutarea unei femei în vârstă de 32 de ani, beneficiară a unui centru specializat din municipiul Bălți, care a dispărut la data de 4 ianuarie, dup&
14:30
Vestitorii primăverii sfidează frigul și ghețușul: În R. Moldova au înflorit primii ghiocei # Ziar.md
În R. Moldova au răsărit primii ghiocei, sfidând ghețușul care a pus pe jar toată țara. Le fel ca în ultimii doi ani, primii care se bucură de vestitorii primăverii sunt locuitorii din
14:10
Trei copaci tăiați ilegal pe traseul Călărași-Sipoteni. Inspectorii au aplicat amenzi și au cerut recuperarea prejudiciului # Ziar.md
Inspectorii de mediu din Călărași au descoperit un caz de tăiere ilegală a arborilor în fâșia forestieră de protecție de pe traseul național R-1 Călărași-Sipoteni. Î
Acum 6 ore
14:00
Mai multe cazuri de nedeclarare a mărfurilor, depistate la punctele vamale Leușeni, Lipcani și Otaci # Ziar.md
Serviciul Vamal anunță că, în cadrul acțiunilor de control desfășurate pe sensul de intrare în țară, au fost documentate mai multe cazuri de nedeclarare a mărfurilor la posturile vamale Leușeni, Lipcani și Otaci.
13:50
Hoții de lemne nu se mai tem de amenzi. Ministrul Mediului vorbește despre „curățarea” sistemului și sancțiuni mult mai dure # Ziar.md
Simplele amenzi nu mai sunt suficiente pentru a opri tăierile ilegale de pădure. Hoții de lemne nu se mai tem de sancțiuni, pentru că le pot plăti fără mari dificultăți, spune ministrul Mediului,
13:50
Cadrele didactice care activează în instituțiile de învățământ general din R. Moldova nu vor mai fi obligate să se prezinte fizic la serviciu în perioada vacanțelor elevilor. Profesorii vor veni la școală doar
13:10
STUDIU/ Războiul care înghite vieți. Pierderile Rusiei și Ucrainei ar putea ajunge la două milioane de victime militare # Ziar.md
Pierderile de pe front în războiul dintre Rusia și Ucraina ar putea ajunge în curând la aproape 2 milioane de militari, arată un raport publicat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), un important centru de analiză
13:10
Oseminte umane descoperite în timpul lucrărilor de construcție într-o gospodărie din Coșnița # Ziar.md
Poliția din Dubăsari a fost sesizată ieri, 28 ianuarie, că într-o gospodărie din satul Coșnița, în timpul lucrărilor de construcție la temelia casei, au fost găsite oseminte umane la o
12:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru principalele produse petroliere, aplicabile pentru data de 30 ianuarie 2026. Astfel, benzina standard 95 va putea fi comercializată cu maximum 22,99 lei/litru,
12:40
Controlul judiciar în privința fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că a tamponat mortal un adolescent și a fugit de la locul accidentului, a fost prelungit cu încă 60 de zile. Potrivit unui video publicat de TV8
12:20
BERD intensifică investițiile în R. Moldova. Peste 500 de milioane de euro într-un singur an pentru dezvoltare economică # Ziar.md
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a investit în 2025 nu mai puțin de 508 milioane de euro în Republica Moldova, în cadrul a 19 proiecte. Este aproape dublu față de anul 2024, când investiț
12:10
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a reacționat la comunicatul Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) din 28 ianuarie 2026, prin care instituția respinge acuzațiile privind favorizarea unor activități ilegale de transport. APOTA
Acum 8 ore
11:50
Locuitorii capitalei au golit rafturile cu sare alimentară, în încercarea de a topi gheața care a acoperit trotuarele și drumurile. Jurnaliștii Moldova 1 au verificat ieri cinci magazine din Chișinău, însă nu au găsit
11:40
România „taie” în masă buletinele obținute fraudulos! Peste 100.000 de cetățeni ai R. Moldova au rămas fără acte # Ziar.md
România a anulat peste 162.000 de cărți de identitate în ultimii doi ani, iar cei mai afectați au fost românii născuți în Republica Moldova. Potrivit datelor oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne de la
11:00
Activele internaționale ale Lukoil ar putea ajunge la o companie americană. Tranzacția, în așteptarea aprobării SUA # Ziar.md
Compania rusă Lukoil a anunțat că a ajuns la un acord de principiu cu firma americană de investiții Carlyle Group pentru vânzarea celei mai mari părți a activelor sale din afara Rusiei, estimate la aproximativ 22 de
10:50
Un avocat din municipiul Ungheni a fost reținut pentru 72 de ore, fiind vizat într-o cauză penală pornită pentru trafic de influență. Informația a fost comunicată de Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorup&
10:30
Următoarele trei săptămâni ar urma să fie deosebit de dificile pentru locuitorii Ucrainei, notează Reuters. Conform prognozelor oficiale, săptămâna viitoare, în nordul și estul țării sunt așteptate minime
10:30
Publicat în Monitorul Oficial! Termenul de înregistrare cadastrală a caselor individuale, extins până la 30 ianuarie 2028 # Ziar.md
Proprietarii de case individuale de locuit din Republica Moldova vor avea la dispoziție încă doi ani pentru a-și înregistra imobilele în Registrul bunurilor imobile. Modificările la Codul urbanismului și construcțiilor, care prevăd extinderea termenului-limită
10:20
Pompierii și salvatorii au intervenit în peste 30 de misiuni în ultimele 24 de ore, din cauza condițiilor meteo dificile # Ziar.md
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii din întreaga țară au avut 33 de intervenții pentru a preveni și a lichida consecințele situațiilor de risc apărute din cauza ghețușului și
Acum 12 ore
10:00
Mii de locuitori din nordul Republicii Moldova rămân fără energie electrică, în urma avariilor provocate de condițiile meteorologice nefavorabile. Situația a fost confirmată de SA „RED Nord”, care anunță că echipele
09:50
VIDEO/ Doi vameși de la Giurgiulești, cercetați pentru corupție. Momentul în care ei „negociază” mita # Ziar.md
Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești sunt cercetați penal într-un dosar de corupție, fiind bănuiți că ar fi cerut și primit bani de la transportatori pentru a le „ușura” procesul de
09:10
Rezistența Ucrainei ține Rusia departe de hotarele R. Moldova și menține stabilitatea în regiune, afirmă Valeriu Chiveri # Ziar.md
Ucraina ține trupele ruse departe de granițele Republicii Moldova, iar acest lucru contribuie direct la menținerea păcii și stabilității în regiune. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, pe 28
08:40
Euro crește puțin, dolarul continuă să scadă. Cum arată cursul valutar pentru 29 ianuarie, față de ieri # Ziar.md
Cursul valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei (BNM) pentru joi, 29 ianuarie, vine cu mici ajustări față de ziua precedentă, 28 ianuarie. Euro continuă să crească ușor și ajunge la aproximativ 20,04 lei, cu
08:10
Ceața și ghețușul îngreunează circulația pe traseele naționale! Șoferii sunt îndemnați să fie prudenți # Ziar.md
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții dificile din cauza ceții, anunță Administrația Națională a Drumurilor (ASD). Pe alocuri, vizibilitatea este redusă până la 200
07:50
Meteorologii anunță vreme mai caldă, dar cu ceață densă dimineața. Ce ne așteaptă astăzi, 29 ianuarie, în toată țara # Ziar.md
Vremea se mai îmblânzește astăzi, joi, 29 ianuarie, față de zilele precedente, iar temperaturile cresc treptat în toată țara, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Totuși, dimineața și pân&
Acum 24 ore
21:40
Un bărbat de 35 de ani, dat dispărut în municipiul Chișinău, a fost găsit fără viață, după ce poliția a descoperit că acesta a fost victima unei agresiuni violente. Potrivit
18:50
Orarul olimpiadelor municipale, raionale și regionale la 12 discipline - modificat din cauza condițiilor meteorologice # Ziar.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat modificarea orarului de desfășurare a 12 olimpiade municipale, raionale și regionale. Decizia a fost luată în contextul măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Național de
18:40
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) monitorizează evoluția situației epidemiologice internaționale privind infecția cu virusul Nipah, în contextul confirmării a două cazuri în India. Autoritatea anun&
Ieri
18:00
Începe sesiunea de primăvară a Parlamentului: o moțiune simplă împotriva ministrului Agriculturii, pe agendă # Ziar.md
Parlamentul Republicii Moldova revine la activitate în cadrul sesiunii de primăvară. Deputații vor reveni în ședințe plenare pe 3 februarie, prima zi fiind rezervată aspectelor organizatorice și stabilirii ordinii de zi. Pe 5 februarie sunt programate dezbateri pe
17:50
Atenție la călătorii spre Macedonia de Nord! Posibile blocaje la frontiere din cauza protestelor transportatorilor # Ziar.md
Moldovenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească spre ori dinspre Republica Macedonia de Nord sunt avertizați asupra unor posibile dificultăți de trafic la frontieră. Anunțul a fost fă
17:50
Elevii din 565 de instituții de învățământ general din R. Moldova au participat astăzi la ore cu prezență fizică. Din acest număr de școli, 161 au desfășurat activitatea didactică
17:20
Situația transportului public din Chișinău a ajuns din nou în centrul atenției după ce Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a reclamat activități ilegale la adresa str. Calea Moșilor 2/
17:10
Benzina se ieftinește, motorina continuă să se scumpească: vezi care vor fi prețurile maxime pentru 29 ianuarie # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a R. Moldova (ANRE) a stabilit care vor fi prețurile maxime de referință pentru mâine, 29 ianuarie. Astfel, un litru de benzină va costa 22,99 lei, cu un ban
17:10
Institutul Oncologic va primi încă un accelerator liniar. Achiziția este planificată pentru anul curent # Ziar.md
Institutul Oncologic din Chișinău urmează să fie dotat cu încă un accelerator liniar. Dispozitivul medical utilizat în radioterapie pentru a trata cancerul va fi achiziționat în anul 2026, a anunțat ministrul Sănăt&
15:50
Grant de zece milioane de euro pentru consolidarea protecției copiilor și familiilor din R. Moldova # Ziar.md
Un grant de zece milioane de euro va fi investit în următorii ani pentru dezvoltarea și consolidarea serviciilor esențiale destinate copiilor și familiilor din Republica Moldova, cu accent pe categoriile vulnerabile și pe comunitățile care găzduiesc refugia&
15:30
O parte dintre pacienții Institutului de Medicină Urgentă au fost repartizați în alte spitale # Ziar.md
Autoritățile din sănătate au întreprins un șir de măsuri pentru a evita suprasolicitarea Institutului de Medicină Urgentă (IMU) și a-i permite să gestioneze corect pacienții cu traumatisme. Printre acțiuni se num&
15:20
Acces egal la locuințe de serviciu pentru cetățenii UE care muncesc legal în Republica Moldova # Ziar.md
Guvernul modifică legislația construcțiilor și urbanismului și garantează acces egal la locuințele de serviciu pentru cetățenii UE care lucrează legal în R. Moldova. În ședința de astăzi, Cabinetul de
15:20
Autoritățile vor să oprească fuga condamnaților prin regiunea transnistreană. Se pregătesc soluții legislative # Ziar.md
Autoritățile din Republica Moldova lucrează, în prezent, la modificări legislative care să împiedice persoanele condamnate să părăsească țara prin regiunea transnistreană. Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Interne,
