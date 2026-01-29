Apă potabilă pentru trei sate din raionul Soroca: un proiect care schimbă viața a peste 2300 de oameni
Moldpres, 29 ianuarie 2026 19:30
În trei sate din comuna Vasilcău, raionul Soroca, a fost finalizată construcția unei rețele moderne de alimentare cu apă din râul Nistru, cu o lungime totală de aproape 38 de kilometri, care asigură acces la apă potabilă pentru aproximativ 2.360 de locuitori ...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 15 minute
19:40
România, Grecia și Bulgaria încep proiecte comune pentru infrastructura strategică la Marea Neagră–Marea Egee # Moldpres
Vicepremierul în exercițiu și ministrul Transporturilor și Comunicațiilor din Bulgaria, Grozdan Karadjov, va găzdui vineri o întâlnire cvadripartită între Bulgaria, Grecia, România și Comisia Europeană, potrivit unui anunț al Ministerului Tr...
Acum 30 minute
19:30
Apă potabilă pentru trei sate din raionul Soroca: un proiect care schimbă viața a peste 2300 de oameni # Moldpres
În trei sate din comuna Vasilcău, raionul Soroca, a fost finalizată construcția unei rețele moderne de alimentare cu apă din râul Nistru, cu o lungime totală de aproape 38 de kilometri, care asigură acces la apă potabilă pentru aproximativ 2.360 de locuitori ...
Acum 2 ore
18:50
O afacere pomicolă modernă din satul Olănești, raionul Ștefan Vodă, vizitată de premierul Alexandru Munteanu # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat compania Farm-Prod SRL din satul Olănești, raionul Ștefan Vodă, care deține o livadă cu suprafața de peste 130 de hectare.Pomicultorii cultivă mere, prune, cireșe, struguri, piersici, nectarine și caise. Livada este una mo...
18:50
Șeful Guvernului, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit cu autoritățile și un grup de cetățeni din Feștelița, localitate cu cel mai înalt nivel de eficientizare energetică # Moldpres
Sprijinul Executivului pentru implementarea proiectelor de eficiență energetică și inițiativele pentru continuarea dezvoltării localității au fost discutate, în contextul vizitei de lucru în satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă, de Prim-ministrul Alexandru...
18:50
Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) își reafirmă în anul 2026 sprijinul ferm pentru dezvoltarea economiilor rurale la nivel global, într-un context marcat de incertitudini economice și de impactul tot mai accentuat al schimbărilor climat...
18:40
Nicanor Ciochină, fostul primar de Bodurești, cercetat într-un nou dosar penal pentru fapte de tortură # Moldpres
Nicanor Ciochină, fostul primar al comunei Boldurești, raionul Nisporeni, învinuit într-un dosar penal privind lovirea mortală a unui copil și părăsirea locului accidentului, este vizat într-o nouă cauză penală pentru fapte de tortură, tratament inuman...
18:20
VIDEO // „Macbeth” revine pe scena Teatrului Satiricus, reinterpretat de regizorul japonez Motoi Miura # Moldpres
Setea pentru putere, ambiția și consecințele acesteia sunt temele centrale din spectacolul „Macbeth” de William Shakespeare, pusă în scenă de regizorul japonez Motoi Miura la Teatrul Național Satiricus „Ion Luca Caragiale”. Potrivit lui, montar...
18:20
VIDEO // Un nou centru comunitar pentru persoane în etate, inaugurat la Sărătenii Vechi, Teleneşti # Moldpres
Al optulea centru comunitar pentru persoane în etate a fost inaugurat astăzi în comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, un spațiu creat la inițiativa comunității locale și cu sprijinul mai multor parteneri de dezvoltare, transmite MOLDPRES.Centrul Comu...
18:10
Proiectele realizate pentru îmbunătățirea infrastructurii, dar și prioritățile de dezvoltare locală pentru perioada următoare, au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu reprezentanții administrației publice locale și ai servic...
18:10
Corpul neînsuflețit al bărbatului omorât și abandonat în apropierea localității Vadul lui Vodă a fost depistat și extras din apele râului Nistru. Poliția anunță că operațiunea a fost realizată în urmă cu puțin timp, cu suportul colegil...
18:00
Industria de modă din Moldova înregistrează o creștere accelerată: Patru branduri autohtone ajung pe o platformă internațională de comerț # Moldpres
Patru branduri din Republica Moldova și-au câștigat prezența pe platforma internațională de comerț Wolf&Badger. Lista acestora a fost prezentată de Agenția de Investiții, care a subliniat că prezența brandurilor locale pe renumita platformă de comerț confir...
18:00
Autoritățile îndeamnă populația să respecte o serie de recomandări menite să reducă riscurile pentru siguranța personală și să prevină situațiile de urgență, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru următoarele zile, tran...
Acum 4 ore
17:20
Cod Galben de ghețuș și polei: temperaturi în scădere și condiții meteo dificile în Republica Moldova # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod Galben de ghețuș, polei și scădere a temperaturii aerului, valabil în perioada 30–31 ianuarie 2026, ca urmare a deteriorării condițiilor meteorologice pe întreg teritoriul țării, transmite MOLDPRES....
17:20
Olimpiada națională de inteligență artificială, organizată în premieră în Republica Moldova # Moldpres
Republica Moldova va organiza, în premieră, Olimpiada națională de inteligență artificială (ONIA). Participanții vor avea posibilitatea să își valorifice cunoștințele de matematică, informatică și AI, să își dezvolte gândirea critică și c...
16:40
Procesatorii de fructe și legume, susținuți de stat în dezvoltarea lanțurilor scurte și combaterea practicilor neloiale # Moldpres
Dificultățile din sectorul procesării fructelor și legumelor și măsuri de susținere a producătorilor autohtoni au fost dezbătute astăzi la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), unde a fost organizată o ședință cu reprezentanții sectorului de pro...
16:40
Agenția Bulgară de Știri (BTA) organizează o serie de conferințe menite să readucă în atenția publicului importanța Răscoalei din Aprilie din 1876, un moment definitoriu al istoriei Bulgariei. Declarația a fost făcută de directorul general al BTA, Kiril Valchev...
16:20
Prioritățile de infrastructură și dezvoltare durabilă pentru comunitățile din ţara noastră au fost discutate astăzi de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în cadrul întrevederii cu Ester Ruiz de Azua, şefa M...
16:10
Procurorii cer nouă ani de închisoare pentru fostul primar de Boldurești. Instanța prelungește controlul judiciar # Moldpres
Procurorii cer nouă ani de închisoare cu executare pentru Nicanor Ciochină, fostul primar al comunei Boldurești, raionul Nisporeni, acuzat că a accidentat mortal un băiat de 14 ani și a părăsit locul faptei. Totodată, instanța a prelungit măsura preventivă de co...
16:10
Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au finalizat procesul de inventariere și au semnat joi, 29 ianuarie 2026, actele de predare-primire ale complexului petrolier din cadrul AIC de la compania Lukoil Moldova. Astfel, activele deținute anterio...
Acum 6 ore
15:30
VIDEO // Trei tineri din Cahul, cercetați penal pentru furtul unei motociclete în Chișinău # Moldpres
Doi tineri de 20 de ani și un minor de 16 ani, originari din Cahul, sunt cercetați penal pentru furtul unei motociclete comis în municipiul Chișinău, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, fapta ar fi avut loc pe timp de noapte, în curtea unui bloc de locuit d...
15:20
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder: „Cât lemn produc pădurile noastre? Primul inventar forestier național va oferi răspunsul” # Moldpres
Republica Moldova va realiza primul inventar forestier național, care va permite gestionarea mai eficientă a spaţiului silvic. Declaraţia a fost făcută de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi”, difuzată ieri seara la po...
15:10
Atenționare privind condițiile meteorologice nefavorabile: sunt prognozate temperaturi scăzute, precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare # Moldpres
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat instituțiile responsabile și informează populația cu privire la măsurile dispuse la nivel național, precum și la recomandările pentru cetățeni, autorități publice locale și mediul de afaceri, transmite MOL...
14:30
Codul urbanismului modernizat: mai multă claritate și acces echitabil pentru angajați străini # Moldpres
Guvernul a aprobat în şedinţa de ieri ajustarea mai multor acte normative din domeniul construcțiilor, urbanismului și locuințelor, pentru a le alinia prevederilor noului Cod al urbanismului și construcțiilor, transmite MOLDPRES.„Un element esențial al m...
14:30
O nouă licitație pentru construcția centralelor eoliene mari. Acestea vor fi însoțite, în premieră, de baterii de stocare # Moldpres
Republica Moldova a lansat recent o nouă licitație pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW. Acestea vor fi însoțite, în premieră, de sisteme de stocare a energiei de 44 MWh. Procedurile licitației, criteriile de eligibilitate și...
14:10
Modificări la normele sanitar-veterinare: condiții mai bune pentru creșterea porcilor, mai aproape de standardele UE privind bunăstarea animalelor # Moldpres
Prevederile unui nou proiect aprobat miercuri de Guvern vizează îmbunătățirea condițiilor de creștere și îngrășare a porcilor, prin completarea normelor sanitar-veterinare cu recomandări practice privind bunăstarea animalelor, în conformitate cu stand...
14:00
Organizațiile înregistrate în Republica Moldova, cu experiență în sprijinirea viitorilor antreprenori, pot beneficia de granturi pentru consolidarea ecosistemului național de startupuri. În acest sens, proiectul EU4Innovation East a lansat un apel de p...
14:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a vizitat centrul comunitar pentru seniori din satul Bălășești, raionul Sângerei, deschis cu sprijinul financiar al Germaniei. Aici, persoanele în vârstă pot participa la activități de socializare, recreere și edu...
Acum 8 ore
13:40
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri: „Integrarea europeană și reintegrarea țării sunt două procese distincte, fiecare cu propria dinamică. Ele trebuie gestionate simultan.” # Moldpres
Procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, parcursul de integrare europeană al Republicii Moldova, existența unui plan guvernamental real de reintegrare, precum și soluționarea problemelor stringente ale oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului s-au numă...
13:40
Credite avantajoase pentru agricultori: sprijin financiar pentru capital circulant în sezonul de primăvară # Moldpres
Agricultorii din Republica Moldova pot beneficia, în această primăvară, de credite ale Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) destinate finanțării capitalului circulant, în condiții preferențiale, pentru a-și dezvolta afacerile agricole cu...
13:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat cu oamenii de afaceri din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi cu un grup de întreprinzători din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Discuția s-a axat pe dezvoltarea regională și modul în care Guvernul sprijină afacerile locale care, prin activitatea lor, &...
13:40
Publicația americană The Wall Street Journal conturează trei scenarii posibile privind evoluția războiului din Ucraina în anul 2026, concluzionând că obținerea unui acord rapid de pace este puțin probabilă, transmite MOLDPRES.Potrivit celui mai realist sc...
13:40
Doi ofițeri de investigații din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău au fost condamnați la pedepse privative de libertate pentru corupere pasivă, printr-o sentință pronunțată la 28 ianuarie de Judecătoria Chișinău, sediul Centru, transmite MOLDPRES....
13:10
Ministerul Educației lansează un nou pachet de măsuri pentru debirocratizarea sistemului educațional # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat astăzi lansarea unui nou pachet de măsuri pentru debirocratizarea sistemului educațional, care urmează să fie implementat pe parcursul anului 2026. Inițiativa vine ca răspuns la propunerile profesorilor, directorilor, sindic...
13:00
Oseminte umane, descoperite în timpul unor lucrări de construcție într-o gospodărie din Coșnița # Moldpres
Oseminte umane au fost descoperite miercuri, 28 ianuarie, într-o gospodărie din satul Coșnița, raionul Dubăsari, în timpul efectuării unor lucrări de construcție la temelia unei case, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, fragmentele osoase au fost găsite...
12:10
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat satul Crocmaz: „Oamenii știu că viitorul Republicii Moldova este în marea familie a UE – în pace și cu mai multe oportunități de dezvoltare” # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a început vizita de lucru în raionul Ștefan Vodă la Crocmaz, un sat în care, în ultimii patru ani, Guvernul a realizat mai multe proiecte de dezvoltare a infrastructurii, pentru a îmbunătăți condițiile de t...
Acum 12 ore
11:50
Guvernul Elveției a anunțat, miercuri, că va majora cota taxei pe valoare adăugată timp de un deceniu, pentru a stimula cheltuielile cu apărarea, informează Politico, preluat de digi24.ro și MOLDPRES.„Având în vedere deteriorarea situației geopoliti...
11:20
Un bărbat a fost condamnat la închisoare pentru conducerea automobilului în stare de ebrietate # Moldpres
Un bărbat a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate, instanța dispunând totodată anularea dreptului de a ...
10:30
Moldelectrica: Sistemul electroenergetic național funcționează stabil, cu limitări operaționale locale # Moldpres
Sistemul electroenergetic național funcționează stabil, cu limitări operaționale locale. Precizările au fost făcute în dimineața zilei de astăzi de Moldelectrica, informează MOLDPRES.Potrivit sursei citate, linia electrică aeriană LEA 110 kV Șoldănești&nd...
10:30
Combaterea dezinformării și importanța egalității de gen, discutate la Strasbourg de vicepremierul Mihai Popșoi # Moldpres
Experiența Republicii Moldova în combaterea dezinformării și angajamentul pentru promovarea drepturilor omului și participarea egală a femeilor în procesele decizionale au fost discutate în cadrul unui eveniment al Adunării Parlamentare a Consiliului Europ...
10:30
Un avocat din municipiul Ungheni a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit de trafic de influență într-o cauză penală instrumentată de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție, transmite MOLDPRES.Potrivit materialelor acumulate în c...
10:20
Intervenții ale pompierilor și salvatorilor din cauza ghețușului: ambulanță tractată la Soroca # Moldpres
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în mai multe localități din Republica Moldova pentru a sprijini serviciile de asistență medicală urgentă, care nu au putut ajunge la pacienți din cauza ghețușului și a poleiului format pe carosabi...
10:00
DOC // Publicat în Monitorul Oficial: termenul de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit a fost extins # Moldpres
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit a fost extins cu doi ani. Acest lucru este prevăzut în Legea privind modificarea Codului urbanismului și construcțiilor, care a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, informea...
09:40
Guvernul vine cu noi actualizări privind situația generată de condițiile meteo nefavorabile. Autoritățile responsabile acționează, în continuare, coordonat pentru a curăța drumurile și a proteja siguranța cetățenilor.Conform datelor Serviciului Hidrometeor...
09:40
Rezultatele reformelor din ultimele luni, următoarele etape de pe agenda europeană a Republicii Moldova și sprijinul pe care Slovenia îl poate oferi prin schimb de expertiză și bune practici au fost principalele subiecte abordate în cadrul unei discuții telefoni...
09:40
Peste 680 de freelanceri au fost înregistrați în circa o lună de la aplicarea noului regim fiscal # Moldpres
Peste 680 de cetățeni au ales să lucreze legal, simplu și cu taxe mici, folosind noul regim al freelancerilor. Din numărul total, 252 de persoane dețin conturi bancare deschise în calitate de freelanceri, iar nouă persoane au achiziționat deja și echipamente de cas...
09:30
Un număr de 19 posturi de televiziune au fost vizate de sancțiuni sau notificări în urma unui control al Consiliului Audiovizualului, care a constatat multiple încălcări ale prevederilor legale privind difuzarea programelor locale și a operelor audiovizuale euro...
09:10
Șeful Guvernului, Alexandru Munteanu, efectuează o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă # Moldpres
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, întreprinde astăzi o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă. În cadrul vizitei, șeful Guvernului va discuta cu reprezentanți ai mediului de afaceri din regiune despre perspectivele de dezvoltare econom...
09:00
Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat miercuri susținerea pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în cadrul unei conferințe de presă susținute împreună cu premierul României, Ilie Bolojan, în care oficialul german a reitera...
08:50
Trei procurori au fost demiși din funcție prin deciziile aprobate de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) în ședința de miercuri, 28 ianuarie, informează MOLDPRES.Procurorii vizați sunt Eugeniu Trocin, Veaceslav Vacari și Elena Panfil.Potrivit deciziei CS...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.