Oseminte umane, descoperite în timpul unor lucrări de construcție într-o gospodărie din Coșnița
Moldpres, 29 ianuarie 2026 13:00
Oseminte umane au fost descoperite miercuri, 28 ianuarie, într-o gospodărie din satul Coșnița, raionul Dubăsari, în timpul efectuării unor lucrări de construcție la temelia unei case, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, fragmentele osoase au fost găsite...
Acum 15 minute
13:10
Ministerul Educației lansează un nou pachet de măsuri pentru debirocratizarea sistemului educațional # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat astăzi lansarea unui nou pachet de măsuri pentru debirocratizarea sistemului educațional, care urmează să fie implementat pe parcursul anului 2026. Inițiativa vine ca răspuns la propunerile profesorilor, directorilor, sindic...
Acum 30 minute
13:00
Acum 2 ore
12:10
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat satul Crocmaz: „Oamenii știu că viitorul Republicii Moldova este în marea familie a UE – în pace și cu mai multe oportunități de dezvoltare” # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a început vizita de lucru în raionul Ștefan Vodă la Crocmaz, un sat în care, în ultimii patru ani, Guvernul a realizat mai multe proiecte de dezvoltare a infrastructurii, pentru a îmbunătăți condițiile de t...
11:50
Guvernul Elveției a anunțat, miercuri, că va majora cota taxei pe valoare adăugată timp de un deceniu, pentru a stimula cheltuielile cu apărarea, informează Politico, preluat de digi24.ro și MOLDPRES.„Având în vedere deteriorarea situației geopoliti...
Acum 4 ore
11:20
Un bărbat a fost condamnat la închisoare pentru conducerea automobilului în stare de ebrietate # Moldpres
Un bărbat a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate, instanța dispunând totodată anularea dreptului de a ...
10:30
Moldelectrica: Sistemul electroenergetic național funcționează stabil, cu limitări operaționale locale # Moldpres
Sistemul electroenergetic național funcționează stabil, cu limitări operaționale locale. Precizările au fost făcute în dimineața zilei de astăzi de Moldelectrica, informează MOLDPRES.Potrivit sursei citate, linia electrică aeriană LEA 110 kV Șoldănești&nd...
10:30
Combaterea dezinformării și importanța egalității de gen, discutate la Strasbourg de vicepremierul Mihai Popșoi # Moldpres
Experiența Republicii Moldova în combaterea dezinformării și angajamentul pentru promovarea drepturilor omului și participarea egală a femeilor în procesele decizionale au fost discutate în cadrul unui eveniment al Adunării Parlamentare a Consiliului Europ...
10:30
Un avocat din municipiul Ungheni a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit de trafic de influență într-o cauză penală instrumentată de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție, transmite MOLDPRES.Potrivit materialelor acumulate în c...
10:20
Intervenții ale pompierilor și salvatorilor din cauza ghețușului: ambulanță tractată la Soroca # Moldpres
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în mai multe localități din Republica Moldova pentru a sprijini serviciile de asistență medicală urgentă, care nu au putut ajunge la pacienți din cauza ghețușului și a poleiului format pe carosabi...
10:00
DOC // Publicat în Monitorul Oficial: termenul de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit a fost extins # Moldpres
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit a fost extins cu doi ani. Acest lucru este prevăzut în Legea privind modificarea Codului urbanismului și construcțiilor, care a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, informea...
09:40
Guvernul vine cu noi actualizări privind situația generată de condițiile meteo nefavorabile. Autoritățile responsabile acționează, în continuare, coordonat pentru a curăța drumurile și a proteja siguranța cetățenilor.Conform datelor Serviciului Hidrometeor...
09:40
Rezultatele reformelor din ultimele luni, următoarele etape de pe agenda europeană a Republicii Moldova și sprijinul pe care Slovenia îl poate oferi prin schimb de expertiză și bune practici au fost principalele subiecte abordate în cadrul unei discuții telefoni...
09:40
Peste 680 de freelanceri au fost înregistrați în circa o lună de la aplicarea noului regim fiscal # Moldpres
Peste 680 de cetățeni au ales să lucreze legal, simplu și cu taxe mici, folosind noul regim al freelancerilor. Din numărul total, 252 de persoane dețin conturi bancare deschise în calitate de freelanceri, iar nouă persoane au achiziționat deja și echipamente de cas...
09:30
Un număr de 19 posturi de televiziune au fost vizate de sancțiuni sau notificări în urma unui control al Consiliului Audiovizualului, care a constatat multiple încălcări ale prevederilor legale privind difuzarea programelor locale și a operelor audiovizuale euro...
Acum 6 ore
09:10
Șeful Guvernului, Alexandru Munteanu, efectuează o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă # Moldpres
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, întreprinde astăzi o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă. În cadrul vizitei, șeful Guvernului va discuta cu reprezentanți ai mediului de afaceri din regiune despre perspectivele de dezvoltare econom...
09:00
Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat miercuri susținerea pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în cadrul unei conferințe de presă susținute împreună cu premierul României, Ilie Bolojan, în care oficialul german a reitera...
08:50
Trei procurori au fost demiși din funcție prin deciziile aprobate de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) în ședința de miercuri, 28 ianuarie, informează MOLDPRES.Procurorii vizați sunt Eugeniu Trocin, Veaceslav Vacari și Elena Panfil.Potrivit deciziei CS...
08:40
Banca Bațională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 20 de lei și 04 bani pentru euro și de 16 lei și 74 de bani pentru dolar, informează MOLDPRES. Astfel, euro se apreciază cu trei bani, iar cotația dolarului scade cu opt bani.&n...
08:30
Ceață densă și vizibilitate redusă pe drumurile naționale. Șoferii sunt îndemnați la prudență # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor avertizează participanții la trafic că, în dimineața zilei de astăzi, se circulă în condiții de ceață pe mai multe drumuri naționale din Republica Moldova, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă de până la 2...
Acum 24 ore
22:50
Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, despre înființarea Camerei de Comerț trilaterale: „România, Republica Moldova și Ucraina, piloni pe Flancul Estic al NATO” # Moldpres
Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, susține că România, Republica Moldova și Ucraina sunt piloni importanți pe Flancul Estic al NATO, iar înființarea unei Camere de Comerț comune va reprezenta o platformă instituțională esențială pentru...
22:30
FOTO // Ministrul Mihai Popșoi la Strasbourg: „R. Moldova se angajează să abordeze dezinformarea de gen ca pe o amenințare la adresa democrației” # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi a participat la un eveniment dedicat egalității de gen și dezinformării, desfășurat în cadrul sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). La reuniune au fost prezenți președinta APCE, Petra Bayr, președinta Comisiei de ...
22:00
Un bărbat, în vârstă de 35 de ani, a fost omorât capitală. Pe acest caz, polițiștii au reținut patru bărbați și o femeie, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), oamenii legii au fost sesizați despre dispariția unui...
21:20
Trei instituții medicale din raionul Soroca, dotate cu dispozitive performante cu susținerea CNAM # Moldpres
Trei instituții medicale publice din raionul Soroca au fost dotate cu dispozitive medicale moderne în cadrul unui proiect investițional înaintat de Centrul de Sănătate Rudi „Ion Vasilachi” și finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a presta...
19:40
19:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Austriei, Stella Avallone # Moldpres
Beneficiile parteneriatului moldo-austriac și modalitățile de sporire a cooperării dintre cele două state au fost discutate de Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Ambasadoarea Republicii Austria, Stella Avallone. Premierul a transmis un mesaj de recunoștință pentr...
18:40
VIDEO // Vicepremierul Mihai Popșoi la APCE: „Președinția deținută de R. Moldova va continua să promoveze unitatea, reziliența și o Europă mai puternică, bazată pe democrație și statul de drept” # Moldpres
Obiectivele mandatului președinției Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei sunt clare: apărarea drepturilor omului, protejarea copiilor, sprijinul ferm pentru Ucraina și combaterea dezinformării. Mesajul a fost transmis de vicepremierul Mihai Pop...
18:20
Perspectivele cooperării moldo-americane în domeniul infrastructurii, analizate de vicepremierul Vladimir Bolea cu Nick Pietrowicz # Moldpres
Perspectivele cooperării moldo-americane în domeniul infrastructurii au fost discutate de viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cu șeful adjunct al misiunii Ambasadei SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, Inf...
18:10
Consumatorii din zeci de localități rămân deconectați de la energia electrică, potrivit datelor actualizate prezentate de Ministerul Energiei, în seara zilei de miercuri, 28 ianuarie, informează MOLDPRES.Prin urmare, la ora 17:00, operatorul sistemului de di...
17:40
Ministrul Finanțelor, după actualizarea valorilor cadastrale ale imobilelor: „Primăriile urmează să ajusteze cotele impozitelor, în corespundere cu posibilitățile cetățenilor” # Moldpres
Actualizarea valorilor cadastrale ale bunurilor imobile nu va genera venituri suplimentare în bugetul de stat, ci servește drept referință pentru impozitele care sunt stabilite de către primării. Respectiv, primăriile și consiliile locale urmează să ajusteze cotele...
17:20
Parlamentul se convoacă în ședințe plenare ale sesiunii de primăvară începând cu data de 3 februarie 2026. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat Hotărârea care prevede convocarea ședințelor plenare și ordinea de zi a acestora pentru perioada...
17:00
Desfășurarea olimpiadelor raionale/municipale/regionale școlare a fost modificat. Decizia a fost luată în contextul condițiilor meteo nefavorabile, informează MOLDPRES.Astfel, olimpiadele vor începe sâmbătă, 07 februarie 2026, conform orarului stabil...
16:50
Întrevederea viceprim-ministrului Valeriu Chiveri cu ambasadorul Republicii Slovace în Republica Moldova # Moldpres
Miercuri, 28 ianuarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere de lucru cu ambasadorul Republicii Slovace în Republica Moldova, Pavol Ivan.În cadrul discuțiilor, au fost trecute în revistă evoluțiile din pro...
16:40
16:40
Republica Moldova va fi reprezentată de cinci sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 # Moldpres
Republica Moldova va avea cinci sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, programate în perioada 6–22 februarie 2026. Echipa Moldovei este formată din biatloniștii Alina Stremous, Pavel Magazeev și Maksim Makarov și schiorii Iulian Luchin și E...
16:20
Atenționare de călătorie pentru Republica Macedonia de Nord: proteste ale transportatorilor de marfă la frontiere # Moldpres
Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria, informează că, începând cu 26 ianuarie 2026, la mai multe puncte de trecere a frontierei din Republica Macedonia de Nord vor avea loc acțiuni de protest ale transportatorilor de marfă, care pot afecta circul...
16:00
Ministra Daniella Misail-Nichitin: „Autoritățile nu exclud faptul că Alexandru Pînzari ar putea să părăsească țara prin regiunea transnistreană” # Moldpres
Autoritățile nu au primit deocamdată un răspuns oficial de la Interpol privind localizarea fostului șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pînzari, și ex-șefului Direcției 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), Valeriu C...
15:40
Lecții online, cu prezență fizică sau recuperate ulterior. Cum au activat miercuri școlile din țară # Moldpres
Instituțiile de învățământ din țară au optat miercuri pentru diferite forme de organizare a procesului educațional, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, informează MOLDPRES.Astfel, 530 de instituții de învățământ au organizat...
15:40
Prețurile reglementate la gazele naturale: ANRE vine cu precizări privind reducerea în regim de urgență a tarifelor # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit astăzi cu o reacție în contextul declarațiilor și solicitărilor publice ale unor actori politici privind reducerea în regim de urgență a prețurilor reglementate pentru furnizarea gaze...
15:00
Republica Moldova își consolidează parcursul european prin dialog direct cu instituțiile UE # Moldpres
Republica Moldova accelerează pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană printr-un dialog cu instituțiile europene. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut la Bruxelles o serie de întrevederi cu înalți oficiali europeni, &...
14:50
Un grant de 10 milioane de euro va fi utilizat pentru a consolida serviciile esențiale pentru copii și familii din Republica Moldova # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova, Guvernul Germaniei, prin Banca Germană de Dezvoltare KfW, și UNICEF își vor uni eforturile pentru a consolida și extinde serviciile esențiale pentru copiii și familiile din întreaga țară, inclusiv pentru refugiații ucraineni și c...
14:40
Organizatorul contrabandei cu cocaină în valoare de 1 milion de lei, ascunsă într-un televizor, va compărea pe banca acuzaților. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că a încheiat investigațiil...
14:30
Ministrul Mihai Popșoi, discuții cu Alain Berset: „Consiliul Europei rămâne un partener esențial în consolidarea statului de drept și a instituțiilor democratice” # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut astăzi o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei (CoE), Alain Berset. Șeful diplomației moldovenești a reiterat angajamentul ferm al Republicii Moldova pentru aprofundarea cooperării și promovarea consecventă a valo...
14:30
Condiții mai bune pentru educația timpurie: 30 de grădinițe din Chișinău vor fi modernizate și reabilitate energetic # Moldpres
Circa 10 mii de copii și 1 500 de angajați din 30 de grădinițe din capitală vor beneficia de condiții mai bune pentru activitate, după ce instituțiile de educație timpurie vor fi modernizate și reabilitate energetic. Investiția totală pentru desfășurarea lucrărilor...
14:20
Spitalizări și 18 operații pentru traumatisme grave la Institutul de Medicină Urgentă, în ultimele 24 de ore # Moldpres
Poleiul și drumurile alunecoase au umplut secțiile de traumatologie. Timp de 24 de ore, la urgență au apelat 178 de oameni care au acuzat traumatisme. 39 dintre ei au fost spitalizați, medicii reușind să efectueze 18 intervenții chirurgicale, transmite MOLDPRES.Potriv...
14:20
IGSU își consolidează capacitatea de intervenție cu un autocamion multifuncțional donat de Uniunea Europeană # Moldpres
Capacitatea de reacție a salvatorilor din Republica Moldova a fost extinsă prin dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență /IGSU/ cu un autocamion multifuncțional de ultimă generație, destinat intervențiilor operative în situații complexe, atâ...
14:10
Speakerul Igor Grosu: „Republica Moldova condamnă atacurile împotriva civililor din Ucraina, care nu pot fi justificate sub nicio formă” # Moldpres
Republica Moldova condamnă atacurile împotriva civililor, care nu pot fi justificate sub nicio formă și care constituie crime de război. Mesajul a fost transmis astăzi de președintele Parlamentului, Igor Grosu, după ce un tren de pasageri a fost atacat de dronele rus...
13:50
Meteorologii au prelungit codul galben de ceață. Acesta va fi valabil până joi, 29 ianuarie, ora 13.00, pe întreg teritoriul țării, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe arii extinse se va menține ceață cu vizibilitatea de...
13:50
Vicepremierul Mihai Popșoi, întrevedere cu noua președintă a APCE, Petra Bayr: „Am reconfirmat angajamentul nostru ferm de a continua colaborarea strânsă” # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu noua președintă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Petra Bayr. Discuțiile s-au axat pe evoluțiile recente din cadrul organizației și pe perspectivele de cooperare în contextul exercitării d...
13:50
Șefa diplomației UE consideră că Alianța Nord-Atlantică trebuie să devină „mai europeană” # Moldpres
Alianța Nord-Atlantică trebuie să devină ''mai europeană'', a apreciat miercuri șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, într-o perioadă când președintele american Donald Trump lasă să planeze dubiile asupra viitorului relației trans...
