România „taie” în masă buletinele obținute fraudulos! Peste 100.000 de cetățeni ai R. Moldova au rămas fără acte
Ziar.md, 29 ianuarie 2026 11:40
România a anulat peste 162.000 de cărți de identitate în ultimii doi ani, iar cei mai afectați au fost românii născuți în Republica Moldova. Potrivit datelor oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne de la
Acum 15 minute
11:50
Locuitorii capitalei au golit rafturile cu sare alimentară, în încercarea de a topi gheața care a acoperit trotuarele și drumurile. Jurnaliștii Moldova 1 au verificat ieri cinci magazine din Chișinău, însă nu au găsit
Acum 30 minute
11:40
România „taie” în masă buletinele obținute fraudulos! Peste 100.000 de cetățeni ai R. Moldova au rămas fără acte # Ziar.md
România a anulat peste 162.000 de cărți de identitate în ultimii doi ani, iar cei mai afectați au fost românii născuți în Republica Moldova. Potrivit datelor oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne de la
Acum 2 ore
11:00
Activele internaționale ale Lukoil ar putea ajunge la o companie americană. Tranzacția, în așteptarea aprobării SUA # Ziar.md
Compania rusă Lukoil a anunțat că a ajuns la un acord de principiu cu firma americană de investiții Carlyle Group pentru vânzarea celei mai mari părți a activelor sale din afara Rusiei, estimate la aproximativ 22 de
10:50
Un avocat din municipiul Ungheni a fost reținut pentru 72 de ore, fiind vizat într-o cauză penală pornită pentru trafic de influență. Informația a fost comunicată de Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorup&
10:30
Următoarele trei săptămâni ar urma să fie deosebit de dificile pentru locuitorii Ucrainei, notează Reuters. Conform prognozelor oficiale, săptămâna viitoare, în nordul și estul țării sunt așteptate minime
10:30
Publicat în Monitorul Oficial! Termenul de înregistrare cadastrală a caselor individuale, extins până la 30 ianuarie 2028 # Ziar.md
Proprietarii de case individuale de locuit din Republica Moldova vor avea la dispoziție încă doi ani pentru a-și înregistra imobilele în Registrul bunurilor imobile. Modificările la Codul urbanismului și construcțiilor, care prevăd extinderea termenului-limită
10:20
Pompierii și salvatorii au intervenit în peste 30 de misiuni în ultimele 24 de ore, din cauza condițiilor meteo dificile # Ziar.md
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii din întreaga țară au avut 33 de intervenții pentru a preveni și a lichida consecințele situațiilor de risc apărute din cauza ghețușului și
Acum 4 ore
10:00
Mii de locuitori din nordul Republicii Moldova rămân fără energie electrică, în urma avariilor provocate de condițiile meteorologice nefavorabile. Situația a fost confirmată de SA „RED Nord”, care anunță că echipele
09:50
VIDEO/ Doi vameși de la Giurgiulești, cercetați pentru corupție. Momentul în care ei „negociază” mita # Ziar.md
Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești sunt cercetați penal într-un dosar de corupție, fiind bănuiți că ar fi cerut și primit bani de la transportatori pentru a le „ușura” procesul de
09:10
Rezistența Ucrainei ține Rusia departe de hotarele R. Moldova și menține stabilitatea în regiune, afirmă Valeriu Chiveri # Ziar.md
Ucraina ține trupele ruse departe de granițele Republicii Moldova, iar acest lucru contribuie direct la menținerea păcii și stabilității în regiune. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, pe 28
08:40
Euro crește puțin, dolarul continuă să scadă. Cum arată cursul valutar pentru 29 ianuarie, față de ieri # Ziar.md
Cursul valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei (BNM) pentru joi, 29 ianuarie, vine cu mici ajustări față de ziua precedentă, 28 ianuarie. Euro continuă să crească ușor și ajunge la aproximativ 20,04 lei, cu
08:10
Ceața și ghețușul îngreunează circulația pe traseele naționale! Șoferii sunt îndemnați să fie prudenți # Ziar.md
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții dificile din cauza ceții, anunță Administrația Națională a Drumurilor (ASD). Pe alocuri, vizibilitatea este redusă până la 200
Acum 6 ore
07:50
Meteorologii anunță vreme mai caldă, dar cu ceață densă dimineața. Ce ne așteaptă astăzi, 29 ianuarie, în toată țara # Ziar.md
Vremea se mai îmblânzește astăzi, joi, 29 ianuarie, față de zilele precedente, iar temperaturile cresc treptat în toată țara, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Totuși, dimineața și pân&
Acum 24 ore
21:40
Un bărbat de 35 de ani, dat dispărut în municipiul Chișinău, a fost găsit fără viață, după ce poliția a descoperit că acesta a fost victima unei agresiuni violente. Potrivit
18:50
Orarul olimpiadelor municipale, raionale și regionale la 12 discipline - modificat din cauza condițiilor meteorologice # Ziar.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat modificarea orarului de desfășurare a 12 olimpiade municipale, raionale și regionale. Decizia a fost luată în contextul măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Național de
18:40
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) monitorizează evoluția situației epidemiologice internaționale privind infecția cu virusul Nipah, în contextul confirmării a două cazuri în India. Autoritatea anun&
18:00
Începe sesiunea de primăvară a Parlamentului: o moțiune simplă împotriva ministrului Agriculturii, pe agendă # Ziar.md
Parlamentul Republicii Moldova revine la activitate în cadrul sesiunii de primăvară. Deputații vor reveni în ședințe plenare pe 3 februarie, prima zi fiind rezervată aspectelor organizatorice și stabilirii ordinii de zi. Pe 5 februarie sunt programate dezbateri pe
17:50
Atenție la călătorii spre Macedonia de Nord! Posibile blocaje la frontiere din cauza protestelor transportatorilor # Ziar.md
Moldovenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească spre ori dinspre Republica Macedonia de Nord sunt avertizați asupra unor posibile dificultăți de trafic la frontieră. Anunțul a fost fă
17:50
Elevii din 565 de instituții de învățământ general din R. Moldova au participat astăzi la ore cu prezență fizică. Din acest număr de școli, 161 au desfășurat activitatea didactică
17:20
Situația transportului public din Chișinău a ajuns din nou în centrul atenției după ce Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a reclamat activități ilegale la adresa str. Calea Moșilor 2/
17:10
Benzina se ieftinește, motorina continuă să se scumpească: vezi care vor fi prețurile maxime pentru 29 ianuarie # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a R. Moldova (ANRE) a stabilit care vor fi prețurile maxime de referință pentru mâine, 29 ianuarie. Astfel, un litru de benzină va costa 22,99 lei, cu un ban
17:10
Institutul Oncologic va primi încă un accelerator liniar. Achiziția este planificată pentru anul curent # Ziar.md
Institutul Oncologic din Chișinău urmează să fie dotat cu încă un accelerator liniar. Dispozitivul medical utilizat în radioterapie pentru a trata cancerul va fi achiziționat în anul 2026, a anunțat ministrul Sănăt&
15:50
Grant de zece milioane de euro pentru consolidarea protecției copiilor și familiilor din R. Moldova # Ziar.md
Un grant de zece milioane de euro va fi investit în următorii ani pentru dezvoltarea și consolidarea serviciilor esențiale destinate copiilor și familiilor din Republica Moldova, cu accent pe categoriile vulnerabile și pe comunitățile care găzduiesc refugia&
15:30
O parte dintre pacienții Institutului de Medicină Urgentă au fost repartizați în alte spitale # Ziar.md
Autoritățile din sănătate au întreprins un șir de măsuri pentru a evita suprasolicitarea Institutului de Medicină Urgentă (IMU) și a-i permite să gestioneze corect pacienții cu traumatisme. Printre acțiuni se num&
15:20
Acces egal la locuințe de serviciu pentru cetățenii UE care muncesc legal în Republica Moldova # Ziar.md
Guvernul modifică legislația construcțiilor și urbanismului și garantează acces egal la locuințele de serviciu pentru cetățenii UE care lucrează legal în R. Moldova. În ședința de astăzi, Cabinetul de
15:20
Autoritățile vor să oprească fuga condamnaților prin regiunea transnistreană. Se pregătesc soluții legislative # Ziar.md
Autoritățile din Republica Moldova lucrează, în prezent, la modificări legislative care să împiedice persoanele condamnate să părăsească țara prin regiunea transnistreană. Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Interne,
14:50
Reacția ministrului Finanțelor după reținerea celor șapte vameși: „Cu acest caz nu se termină corupția. Urmează și altele...” # Ziar.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a reacționat după reținerea a șapte angajați ai Serviciului Vamal, bănuiți că ar fi cerut și primit mită de la transportatori. Oficialul a declarat că pozi&
14:20
Bacul de la Molovata nu va circula nici în februarie, iar locuitorii se confruntă cu lipsa banilor la bancomate # Ziar.md
Traversarea Nistrului cu bacul de la Molovata, care leagă malurile râului pentru localnicii din stânga Nistrului, nu va fi reluată nici în luna februarie, a anunțat astăzi vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Circulația feribotului a fost sistat&
13:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prelungit codul galben de ceață, emis acum o zi. Astfel, avertismentul rămână valabil în toată țara până mâine, 29 ianuarie, la ora 13:00. Potrivit sinopticienilor, pe arii extinse
13:10
Refugiații ucraineni din R. Moldova își vor putea prelungi protecția temporară doar în baza unei cereri online # Ziar.md
Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară în R. Moldova până pe 1 martie 2027. Pentru actualii beneficiarii se introduce un mecanism de prelungire a acestui statut la solicitare, prin depunerea unei cereri online, în perioada 1 februarie -
13:10
Cetățenii vor avea acces la servicii mai bine coordonate în prevenția și tratamentul HIV/SIDA și tuberculozei # Ziar.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi actualizarea componenței Consiliului Național de Coordonare pentru programele de prevenire și control al HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și tuberculozei, o măsură esențială pentru îmbun&
13:10
Ancheta în cazul crimelor de la Beriozchi este una complexă, spune MAI. Oamenii legii au identificat până acum șase victime # Ziar.md
Ancheta în dosarul crimelor de la Beriozchi, din raionul Anenii Noi, este în plină desfășurare. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a declarat că investigațiile continuă și că autoritățile așteaptă rezultatele unor expertize
12:50
Cabinetul de Miniștri a aprobat modificarea normelor sanitar-veterinare pentru creșterea porcilor # Ziar.md
Guvernul Republicii Moldova a adoptat astăzi modificări importante în normele sanitar-veterinare care reglementează creșterea și îngrășarea porcilor, măsuri menite să alinieze sectorul zootehnic la standardele Uniunii Europene. Noile prevederi completează legislația
12:40
VIDEO/ Scandalul la biserica din satul Dereneu continuă. Preoții au fost îmbrânciți și presați la poarta lăcașului # Ziar.md
Un conflict deschis între două comunități religioase a degenerat marți în îmbrânceli la poarta bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași. S-a întâmplat după ce
12:10
Guvernul întărește lupta împotriva spălării banilor: mai mult personal și instruiri specializate # Ziar.md
Executivul a adoptat astăzi o hotărâre prin care modifică structura și numărul de personal al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), în contextul angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de aliniere
Ieri
11:30
Freelancerii, pe picior de egalitate cu celelalte categorii de persoane asigurate: Dreptul la prestații sociale va fi extins # Ziar.md
Antreprenorii independenți, cunoscuți ca freelanceri, vor putea beneficia de aceleași prestații sociale ca și celelalte categorii de persoane asigurate. Mai exact, este vorba despre indemnizațiile adresate familiilor cu copii, indemnizația de maternitate, cea paternală și
11:00
Munca „la negru”, în vizorul Serviciului Fiscal de Stat: 94 de milioane de lei în plus la buget, inclusiv penalități # Ziar.md
Serviciul Fiscal de Stat a intensificat controalele asupra muncii „la negru” și salariilor „în plic” în 2025, iar neregulile constatate în 233 de cazuri au dus la calcularea suplimentară a 94,1 milioane de lei la buget. Autoritatea informează c&
10:50
Tragedie în raionul Ungheni. Un bărbat în vârstă de 48 de ani a fost tamponat mortal la intrarea în satul Mircești # Ziar.md
Un pieton a decedat după ce a fost tamponat mortal în raionul Ungheni. Tragedia s-a produs aseară, la intrarea în satul Mircești, direcția spre Cornești. Potrivit polițiștilor, bărbatul în vârstă
10:40
VIDEO/ „Iarna ne pune la grea încercare, dar important este să fim uniți”. Apelul premierului către autorități și cetățeni # Ziar.md
În debutul ședinței de Guvern de astăzi, premierul Alexandru Munteanu a declarat că această iarnă este mai dificilă decât cele din ultimii ani și că situațiile provocate de vremea nefavorabilă vor mai continua.
10:30
Strășeni: Militarii sprijină autoritățile în gestionarea situațiilor cauzate de condițiile meteo # Ziar.md
Pe parcursul nopții trecute, echipele Armatei Naționale au intervenit în mai multe localități din raionul Strășeni, la solicitarea Consiliului Raional, pentru a sprijini autoritățile locale în gestionarea efectelor condițiilor meteo. Potrivit informaț
10:30
Serviciile de urgență prespitalicească, solicitate intens - peste 2.600 de pacienți în 24 de ore # Ziar.md
Echipele de asistență medicală urgentă au avut o zi extrem de solicitată pe 27 ianuarie, gestionând mii de apeluri și numeroase cazuri traumatologice, pe fondul condițiilor dificile din ultimele zile. Potrivit datelor Centrului Național de Asistență
10:00
Peste 200 de sportivi din R. Moldova vor primi burse de performanță: cea mai mare indemnizație lunară este de 69.600 de lei # Ziar.md
Sportivii de performanță din R. Moldova, membri ai loturilor naționale, care s-au remarcat prin rezultatele obținute la competiții internaționale importante, vor primi și în acest an indemnizații lunare. Potrivit Ministerului Educației și Cercet&
09:50
Circa 100 de localități rămân fără energie electrică - peste 15 mii de consumatori sunt afectați de chiciură # Ziar.md
Condițiile meteo nefavorabile continuă să creeze probleme majore în alimentarea cu energie electrică, iar zeci de localități din țară rămân și astăzi fără curent. Potrivit autorităților,
09:40
FOTO/ Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați, reținuți într-un dosar de corupție # Ziar.md
Șapte angajați ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore într-un dosar de corupție sistemică. Vameșii vizați sunt bănui&
09:30
VIDEO/ Un atac cu drone rusești asupra unui tren de pasageri din Harkov a ucis cel puțin cinci civili # Ziar.md
Cel puțin cinci persoane au murit după ce un tren de pasageri a fost lovit de drone rusești în regiunea Harkov, în estul Ucrainei. Atacul a avut loc pe 27 ianuarie, în apropierea unei localități din raionul Izium. Pre&
09:00
Radu Marian explică modificările la Legea cetățeniei: „A fost un risc real pentru securitatea națională” # Ziar.md
Deputatul și vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, a declarat că modificările făcute în procedura de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova au venit pe fondul unui val foarte mare de solicit&
08:50
Cursul valutar pentru miercuri, 28 ianuarie, vine cu schimbări mici, dar vizibile față de ziua de ieri, anunță Banca Națională a Moldovei (BNM). Potrivit BNM, euro a crescut ușor. Astăzi este de aproximativ 20 lei, cu aproape
08:30
Salvatorii, în alertă maximă! Au sărit în ajutorul a zeci de oameni și șoferi în ultimele 24 de ore # Ziar.md
Salvatorii și pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au avut un program extrem de solicitat. În ultimele 24 de ore, aceștia au realizat 92 de misiuni pentru a preveni și a înlătura efectele situa&
08:20
Pe traseele naționale se circulă în continuare în condiții dificile. Drumarii intervin non-stop pentru siguranța șoferilor # Ziar.md
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în continuare în condiții de iarnă, cu ceață, carosabil umed și, pe alocuri, cu ghețuș. Pentru a menține drumurile practicabile și sigure,
08:00
Meteorologii anunță o nouă zi cu ceață și polei. Cum va fi vremea astăzi în Republica Moldova? # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că miercuri, 28 ianuarie, vremea rămâne instabilă în toată Republica Moldova. Se anunță cer noros, precipitații slabe și temperaturi apropiate de pragul înghețului. În mai
