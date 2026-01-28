Trei bărbați din orașul Rîșcani, reținuți de oamenii legii într-un dosar penal de trafic și consum de droguri
Ziarul de Garda, 28 ianuarie 2026 19:50
Trei bărbați, cu vârste de 44, 45 și 51 de ani, locuitori ai orașului Rîșcani, au fost reținuți de polițiștii Inspectoratului Rîșcani, fiind bănuiți de implicare în activități ilegale ce țin de traficul și consumul de droguri pe teritoriul raionului. Conform unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP), în urma unei...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
19:50
Trei bărbați din orașul Rîșcani, reținuți de oamenii legii într-un dosar penal de trafic și consum de droguri # Ziarul de Garda
Trei bărbați, cu vârste de 44, 45 și 51 de ani, locuitori ai orașului Rîșcani, au fost reținuți de polițiștii Inspectoratului Rîșcani, fiind bănuiți de implicare în activități ilegale ce țin de traficul și consumul de droguri pe teritoriul raionului. Conform unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP), în urma unei...
Acum 2 ore
18:50
Citiți joi în ZdG: Fiul unui șef din MAI, învinuit de escrocherii de milioane. Unele victime invocă implicarea tatălui și De ce fug condamnații în dosarele de rezonanță? Cazul Alexandru Pînzari # Ziarul de Garda
Fiul unui comandant adjunct al Inspectoratului General de Carabinieri este învinuit că ar fi prejudiciat mai multe persoane cu circa 220 de mii de dolari, echivalentul a aproximativ patru milioane de lei, după ce le-a promis mașini aduse din SUA. ZdG a investigat cazul, a discutat cu tatăl învinuitului și cu părțile vătămate și vă...
18:20
Deputații revin în ședință plenară din 5 februarie: moțiunea simplă împotriva ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga, pe agendă # Ziarul de Garda
Parlamentul se va convoca în ședințe plenare ale sesiunii de primăvară începând cu data de 3 februarie. În ședința plenară din 5 februarie va fi examinată moțiunea simplă asupra politicilor ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, înaintată de un grup de deputați din opoziție. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat hotărârea care prevede convocarea...
Acum 4 ore
18:10
12 posturi TV au primit amenzi totale de 248 de mii de lei după ce CA a constat programe locale și opere ale producătorilor independenți insuficiente # Ziarul de Garda
Mai multe televiziuni și radiouri au fost amendate după ce Consiliul Audiovizualului (CA) a constat mai multe neconformități în perioada de control, 3 – 9 noiembrie 2025, anunță miercuri, 28 ianuarie, printr-un comunicat CA. Potrivit CA, cele 19 servicii media audiovizuale de televiziune au fost verificate cu privire la respectarea de către acestea a prevederilor articolul...
18:00
UPDATE/ Rețelele electrice de distribuție continuă să fie sever afectate de condițiile meteo: „Sunt înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică în 19 de localități” # Ziarul de Garda
UPDATE 17:20 Rețelele electrice de distribuție continuă să fie sever afectate de condițiile meteorologice nefavorabile, în special de depunerile masive de chiciură pe liniile electrice aeriene, care generează în mod constant avarii suplimentare, anunță Premier Energy Distribution. „La ora 17:00, erau înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică în 19 de localități, preponderent din raioanele...
17:40
Un nou proiect de 10 milioane de euro va extinde serviciile de protecție, sănătate și educație pentru copiii ucraineni refugiați și comunitățile gazdă # Ziarul de Garda
Mai multe servicii pentru copii și familii din întreaga țară, inclusiv pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă, vor fi extinse cu sprijinul financiar nerambursabil, de 10 milioane de lei, al Guvernului Germaniei, anunță Ministerul Sănătății într-un comunicat de presă. Susținută de un grant în valoare de 10 milioane de euro, faza a II-a a proiectului...
17:40
UPDATE/ Rețelele electrice de distribuție continuă să fie sever afectate de condițiile meteo. La ora 17:00 au fost înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică în 19 de localități # Ziarul de Garda
UPDATE 17:20 Rețelele electrice de distribuție continuă să fie sever afectate de condițiile meteorologice nefavorabile, în special de depunerile masive de chiciură pe liniile electrice aeriene, care generează în mod constant avarii suplimentare, anunță Premier Energy Distribution. „La ora 17:00, erau înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică în 19 de localități, preponderent din raioanele...
17:30
Un nou proiect de 10 milioane de euro va extinde serviciile de protecție, sănătate și educație pentru copii refugiați ucraineni și comunitățile gazdă # Ziarul de Garda
Mai multe servicii pentru copii și familii din întreaga țară, inclusiv pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă, vor fi extinse cu sprijinul financiar nerambursabil, de 10 milioane de lei, al Guvernului Germaniei, anunță Ministerul Sănătății într-un comunicat de presă. Susținută de un grant în valoare de 10 milioane de euro, faza a II-a a proiectului...
16:50
MEC anunță modificări la orarul olimpiadelor raionale și municipale, pentru anul de studii 2025-2026 # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat modificarea Orarului de desfășurare a olimpiadelor raionale, municipale și regionale organizate în baza testelor unice, pentru anul de studii 2025-2026, în contextul măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Național de Management al Crizelor. Astfel, olimpiadele vor începe sâmbătă, 7 februarie 2026, conform orarului stabilit prin Ordinul MEC din...
16:50
Două cazuri de Nipah în India. ANSP susține că monitorizează evoluția situației epidemiologice internaționale și oferă detalii despre virus # Ziarul de Garda
Reprezentanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) din R. Moldova susțin că monitorizează în permanență evoluția situației epidemiologice internaționale privind infecția cu virusul Nipah și asigură „implementarea măsurilor de prevenire și control conform recomandărilor și protocoalelor în vigoare”. Autoritățile sanitare din India au informat că, potrivit datelor oficiale ale Centrului Național pentru Controlul Bolilor (NCDC), în...
16:30
Forumul Electoral 2026: Promo-LEX a prezentat concluziile finale de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # Ziarul de Garda
Alegerile parlamentare din septembrie 2025 au fost în centrul celei de-a doua ediții a Forumului Electoral, unde a fost prezentate constatările finale ale Misiunii Promo-LEX de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În deschidere, organizatorii au menționat că evenimentul este menit să identifice lecțiile scrutinului parlamentar din 2025 și să contureze prioritățile pentru...
16:20
Rusia spune că este gata pentru o întâlnire Zelenski-Putin, doar dacă liderul ucrainean ar călători la Moscova # Ziarul de Garda
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui să călătorească la Moscova dacă dorește să poarte discuții directe cu președintele rus Vladimir Putin, a declarat consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, pe 28 ianuarie, potrivit Kyiv Independent. Comentariul vine în urma remarcilor ministrului ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, care a declarat că Zelenski este pregătit să se întâlnească cu...
Acum 6 ore
16:00
ANRE, despre solicitările privind reducerea în regim de urgență a prețurilor pentru furnizarea gazelor naturale: „Au un caracter strict declarativ” # Ziarul de Garda
În contextul unor declarații și solicitări publice pentru reducerea în regim de urgență a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) susține că instituția „a făcut uz de prevederile legale privind urgentarea procesului de transparență decizională”, iar solicitările „unor actori politici” au „un caracter strict declarativ”. „ANRE a informat...
15:50
Platon, cu o nouă cerere în instanță. Solicită să fie recunoscut în procesul lui Plahotniuc drept parte civilă # Ziarul de Garda
După ce i-a fost respinsă solicitarea de a fi audiat în calitate de martor al acuzării în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, Veaceslva Platon, ascuns la Londra de justiția din R. Moldova, cere recunoașterea sa în proces drept parte civilă. Despre aceasta a anunțat președintele completului de judecată, Sergiu Stratan, în ședința din 28 ianuarie...
15:30
Forumul Electoral 2026: „R. Moldova poate organiza alegeri într-un context de presiuni fără precedent” # Ziarul de Garda
Alegerile parlamentare din septembrie 2025 au fost în centrul celei de-a doua ediții a Forumului Electoral, care a reunit autorități publice, deputați, experți, reprezentanți ai misiunilor diplomatice și ai societății civile pentru a analiza scrutinul și a discuta provocările și lecțiile care vor modela viitoarele alegeri. În cadrul Forumului au fost prezentate și constatările finale...
15:20
Trump avertizează Iranul să revină la masa negocierilor: „Următorul atac va fi mult mai dur” # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, a îndemnat miercuri, 28 ianuarie, autoritățile din Iran să se așeze la masa negocierilor și să ajungă la un acord privind armele nucleare, avertizând că următorul atac al Statelor Unite ar fi mult mai dur, scrie agenția britanică de știri Reuters. „Sperăm că Iranul va veni rapid (la masa negocierilor, n.r.)...
15:10
Majoritatea școlilor din R. Moldova au desfășurat orele cu prezență fizică și pe 28 ianuarie # Ziarul de Garda
Majoritatea instituțiilor de învățământ din R. Moldova au desfășurat orele cu prezență fizică miercuri, 28 ianuarie. Elevii din 48 de școli vor recupera ulterior ziua de studii, după ce au stat acasă astăzi. Ministerul Educației și Cercetării a informat că, pe 28 ianuarie, procesul educațional s-a desfășurat în mai multe formate, în funcție de deciziile...
14:50
LIVE TEXT/ Ucraina a lovit un depozit de petrol din regiunea Voronej și mai multe obiective militare din teritoriile ocupate. Război în Ucraina, ziua 1435 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:42 Forțele ucrainene au lovit un depozit de petrol din regiunea Voronej a Rusiei, precum și mai multe obiective militare ruse din teritoriile ocupate, în noaptea de 27 spre 28 ianuarie, a anunțat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de The Kyiv Independent. Ucraina lovește în mod constant infrastructura militară a Rusiei,...
Acum 8 ore
14:10
S.A. „Energocom” va solicita ANRE ajustarea tarifelor la gaze naturale, anunță ministrul Energiei # Ziarul de Garda
S.A. „Energocom” va transmite, în cursul acestei săptămâni, o cerere privind ajustarea prețului pentru gaze naturale către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), după ce pe 27 ianuarie ANRE a aprobat costurile de bază ale furnizorului aferente activității de furnizare a gazelor naturale, pentru anul 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin...
14:00
UPDATE 28 ianuarie, 13:48 Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prelungit codul galben de ceață pe întreg teritoriul R. Moldova. Avertizarea este valabilă de pe 28 ianuarie, ora 13:00, până pe 29 ianuarie, ora 13:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va menține ceață densă, cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin. În...
14:00
Atacul rusesc asupra unui tren de pasageri din Ucraina „încalcă dreptul internațional”, declară Maia Sandu # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a condamnat atacul forțelor ruse din 27 ianuarie asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkiv. Șefa statului a declarat că atacul Rusiei „încalcă dreptul internațional”. Mesajul a fost publicat pe platforma X, pe 28 ianuarie. „Acest tren transporta femei și bărbați care își vedeau de viețile lor. Civili. Atacarea lor încalcă...
13:50
DOC/ Procurorul de la Procuratura raionului Edineț, reținut în iulie 2025 de CNA pentru corupție, eliberat din funcție # Ziarul de Garda
Procurorul Eugeniu Trocin, reținut în iulie 2025 de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) împreună cu un avocat și doi intermediari pentru fapte de corupție, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luată în ședința de miercuri, 28 ianuarie, a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). În cadrul ședinței, membrii CSP au admis contestația formulată...
13:40
În ultima zi, peste 2600 de cetățeni au cerut ajutorul Serviciului de asistență medicală urgentă, dintre care 400 au vizat copii # Ziarul de Garda
Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească au recepționat marți, 27 ianuarie, 2670 de solicitări, dintre care 401 au vizat copii, anunță miercuri, 28 ianuarie, Ministerul Sănătății. În structura solicitărilor gestionate de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) au fost înregistrate: De asemenea, la Institutul de Medicină Urgentă au fost înregistrate 306 adresări, dintre...
13:00
DOC/ O procuroră din Chișinău, eliberată din funcție pentru mai multe abateri disciplinare. CSP casează două hotărâri ale Colegiului de disciplină și etică # Ziarul de Garda
Elena Panfil, procurora de la Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, a fost sancționată disciplinar cu eliberarea din funcția de procuror pentru mai multe abateri disciplinare. Decizia a fost luată în ședința de miercuri, 28 ianuarie, a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) cu 10 voturi „pentru” și zero „împotrivă”. Procurora Elena Panfil nu a răspuns apelurilor...
12:50
Sistemul informațional e-Arhiva a fost aprobat de Guvern: documente pe hârtie vor trece la cele în format digital # Ziarul de Garda
Un sistem care va permite trecerea de la documente pe hârtie la cele în format digital a fost aprobat miercuri, 28 ianuarie, de cabinetul de miniștri, anunță Ministerul Justiției. Aceasta reprezintă prima etapă în crearea și lansarea arhivei electronice. Potrivit Ministerului Justiției, Sistemul Informațional e-Arhiva va asigura: „Deși instituțiile publice creează documente electronice de ani...
12:20
Persoanele care aleg să desfășoare o activitate în regim de freelancer vor putea beneficia de indemnizații și pensii # Ziarul de Garda
Începând cu 1 ianuarie 2026, a fost instituită o nouă categorie de plătitori de contribuții de asigurări sociale „antreprenor independent” – persoanele care desfășoară o activitate economică independentă în regim de freelancer. Astfel, Guvernul a aprobat miercuri, 28 ianuarie, ca aceștia să beneficieze de protecție socială deplină, inclusiv indemnizații și de dreptul la pensie. Potrivit...
12:20
LIVE TEXT/ În timpul atacului asupra regiunii Kiev, un jurnalist de război a salvat o fetiță de 4 ani. Război în Ucraina, ziua 1435 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:17 La Bilohorodka, în apropiere de Kiev, o dronă Shahed a lovit una dintre casele de locuit. Localnicii spun că nu au auzit sunetul dronei, iar inițial au crezut că ar fi vorba despre o explozie de gaze. În urma atacului, un bărbat și o femeie au murit. A fost salvată fiica de 4...
Acum 12 ore
11:40
Mai multe surse online au anunțat că R. Moldova ar avea cea mai scumpă electricitate din Europa, raportată la puterea de cumpărare. Stopfals.md scrie că deși afirmația pornește de la un grafic real dintr-un raport HEPI, expertul în energie Sergiu Tofilat susține că această concluzie se bazează pe calcule neoficiale și netransparente, care confundă prețul...
11:30
Refugiații ucraineni vor beneficia de protecția temporară în R. Moldova până în 2027. Minorii de peste 14 ani, chemați la IGM pentru dactiloscopie # Ziarul de Garda
Refugiații din Ucraina vor putea beneficia de protecție temporară în Republica Moldova până la 1 martie 2027, conform unei hotărâri aprobate astăzi, 28 ianuarie, de Guvern. În același timp, persoanele strămutate care dețin deja acest statut îl pot prelungi prin depunerea unei cereri online, în perioada 1 februarie – 30 aprilie 2026. Minorii care au...
11:20
Dosarul cocainei de un milion de lei, camuflată într-un televizor adus din Spania: organizatorul contrabandei, trimis în judecată # Ziarul de Garda
Organizatorul contrabandei cu cocaină de aproximativ 1 000 000 de lei, ascunsă într-un televizor din Spania și la domiciliul unei membre a grupului infracțional, a fost trimis în judecată, anunță miercuri, 28 ianuarie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) într-un comunicat. În mai 2022, procurorii au anunțat că televizorul de model „Mi”...
11:00
LIVE/ Ședința Guvernului. Miniștrii au aprobat „Arhiva electronică”: documentele de pe hârtie vor trece în format digital # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 28 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 16 de subiecte printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea extinderii dreptului la prestații sociale și proiectul de hotărâre pentru modificarea privind acordarea protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina. UPDATE 10:40 Proiectul de hotărâre cu privire la...
11:00
Un bărbat de 48 de ani și-a pierdut viața aseară, 27 ianuarie, într-un accident rutier produs la intrarea în satul Mircești, raionul Ungheni. Potrivit informațiilor preliminare de la Poliție, acesta se deplasa pe carosabil când a fost lovit de un Audi A6, condus de o tânără de 22 de ani. Conform unui comunicat de presă...
10:40
LIVE/ Ședința Guvernului. Miniștrii au votat extinderea dreptului pentru prestații sociale pentru antreprenorii independenți # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 28 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 16 de subiecte printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea extinderii dreptului la prestații sociale și proiectul de hotărâre pentru modificarea privind acordarea protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina. UPDATE 10:22 Proiectul de hotărâre pentru modificarea privind...
10:40
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunesc miercuri, 28 ianuarie, în ședință. Aceștia urmează să examineze opt contestații. Pe agendă se regăsește o contestație înaintată de către procurorul general și adjunctul procurorului general împotriva unor hotărâri ale Colegiului de disciplină și etică.
10:30
LIVE/ Ședința Guvernului. Ministerul Justiției și al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale au noi secretari de stat # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 28 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 16 de subiecte printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea extinderii dreptului la prestații sociale și proiectul de hotărâre pentru modificarea privind acordarea protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina. UPDATE 10:18 Ion Ciumac a fost eliberat din...
10:30
VIDEO/ Incendiu la un hotel din stațiunea de schi Courchevel. Aproape 300 de persoane au fost evacuate # Ziarul de Garda
Aproape 300 de persoane au fost evacuate după ce un incendiu a cuprins marți seara un hotel de cinci stele din stațiunea de schi Courchevel, din Alpii francezi, relatează Reuters, citând autoritățile. Prefectura regiunii Savoia a precizat pe site-ul său că nicio persoană nu a fost rănită în incendiul care a izbucnit în mansarda Hotelului des...
10:20
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 28 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 16 de subiecte printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea extinderii dreptului la prestații sociale și proiectul de hotărâre pentru modificarea privind acordarea protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina.
10:00
Peste 15 mii de consumatori din circa 100 de localități, fără energie electrică. Guvernul anunță date actualizate despre situația generată de condițiile meteo nefavorabile # Ziarul de Garda
În prezent, circulația rutieră se desfășoară fluent, fără blocări ale drumurilor naționale sau locale. Specialiștii continuă lucrările de împrăștiere a materialului antiderapant în zonele unde nu s-a reușit intervenția pe parcursul nopții. Totodată, Aeroportul Internațional Chișinău activează în regim normal. Pistele sunt curățate, iar aeronavele aterizează și decolează fără impedimente, anunță miercuri, 28 ianuarie, reprezentanții...
10:00
Mai multe localități din Criuleni, Orhei, Anenii Noi și Taraclia au fost deconectate de la energia electrică din cauza condițiilor meteo severe # Ziarul de Garda
Intervențiile pentru restabilirea alimentării cu energie electrică a consumatorilor afectați de condițiile meteorologice severe încă continuă, anunță miercuri, 28 ianuarie, Premier Energy Distribution. Potrivit comunicatului, desfășurarea lucrărilor este îngreunată de depunerile masive de chiciură pe conductoarele liniilor electrice aeriene, care în unele zone ating grosimi de 5-8 cm și au provocat avarii, precum doborârea pilonilor...
09:50
După perchezițiile CNA, Serviciul Vamal a inițiat o anchetă internă. Reacția instituției la reținerea celor 7 angajați # Ziarul de Garda
După perchezițiile desfășurate de Centrul Național Anticorupție și reținerea a șapte angajați ai posturilor vamale Leușeni-Albița și Cahul-Oancea într-un dosar de corupție sistemică, Serviciul Vamal (SV) anunță că a inițiat o anchetă internă. Pe 28 ianuarie, Serviciul Vamal a emis un comunicat de presă în care spune că faptele investigate de procurori și CNA au...
09:50
Radu Dutcovici, cu o „dovadă” generată de inteligența artificială și o singură explicație: „Nu am acces deplin asupra contului și paginii mele” # Ziarul de Garda
„Poate a fost o mică eroare din partea mea că am trimis același video”, a declarat Radu Dutcovici în conversația pe care am avut-o la redacția ZdG, după ce acesta ne-a contactat, spunând că dorește să facă anumite precizări, pentru că în articol ar exista mai multe „falsuri”. În cadrul discuției cu ZdG, în fața...
09:30
ULTIMA ORĂ/ Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți pentru 72 de ore. Percheziții matinale la posturile vamale Leușeni și Cahul # Ziarul de Garda
Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni-Albița și Cahul-Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore, în urma unor percheziții desfășurate de ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA) împreună cu procurorii Procuratura municipiului Cahul, într-un dosar ce vizează „fapte de corupție sistemică”. Informația a fost comunicată de CNA în dimineața zilei de 28 ianuarie. Potrivit CNA, angajații...
09:20
MIDR precizează că la această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții normale de iarnă # Ziarul de Garda
La această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții în condiții normale de iarnă, rețeaua rutieră fiind funcțională și permanent monitorizată, a informat marți, 27 ianuarie, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). „Echipele de drumari sunt mobilizate în teritoriu și intervin acolo unde situația o impune, pentru combaterea lunecușului, patrulare și supravegherea sectoarelor...
09:20
LIVE TEXT/ Rusia a atacat din nou mai multe regiuni ucrainene. Sunt victime la Kiev. Autoritățile au raportat lovituri și în Odesa și Krîvîi Rih. Război în Ucraina, ziua 1435 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:15 În localitatea Bilohorodka, în urma atacurilor rusești de pe 28 ianuarie, au murit un bărbat și o femeie, a anunțat șeful Administrației Militare a regiunii Kiev, Mikola Kalașnik. Alte patru persoane au avut nevoie de asistență medicală: o tânără și doi copii au prezentat reacții acute de stres, iar un bărbat a suferit...
08:50
Cazul împușcăturilor de la Botanica: deputatul Costiuc lansează acuzații de „neglijență” la adresa poliției. Răspunsul IGP # Ziarul de Garda
Deputatul Vasile Costiuc afirmă că victima atacului armat din 22 ianuarie, produs în sectorul Botanica al municipiului Chișinău, s-ar fi adresat anterior poliției, invocând „amenințări cu răfuială fizică din partea infractorilor” înainte de incident. Potrivit deputatului, poliția din sectorul Botanica ar fi „neglijat” plângerea și nu ar fi inițiat un proces penal. Deputatul i se...
08:10
FOTO/ Un tren cu sute de pasageri, lovit de drone Shahed în regiunea Harkiv. Sunt morți și răniți (VIDEO) # Ziarul de Garda
În regiunea Harkiv, trei drone rusești de tip „Shahed” au lovit un tren de pasageri care circula pe ruta Barvinkove — Lviv — Ciop. În urma atacului, au fost raportate persoane rănite și decedate. Informația a fost confirmată de șeful Administrației Militare Regionale Harkov, Oleg Sîniehubov, și vice-premierul ucrainean Oleksii Kuleba în seara zilei de...
Acum 24 ore
21:50
LIVE TEXT/ O spioană din Belarus a fost reținută la Kiev. Pretindea că este jurnalistă. Război în Ucraina, ziua 1434 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:42 Serviciile de informații ucrainene au anunțat destructurarea unei rețele de spionaj și demascarea unei agente din Belarus, care activa sub acoperirea activității jurnalistice. Informația a fost comunicată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) marți, 27 ianuarie. Potrivit SBU, este vorba despre o femeie în vârstă de 35 de ani, care ar fi...
21:10
SUA vor trimite agenți ICE la Jocurile Olimpice de iarnă: „Aceasta este o miliție care ucide” # Ziarul de Garda
Agenția americană pentru imigrație, ale cărei forțe au fost implicate în două cazuri de împușcări mortale la Minneapolis, a anunțat că va trimite agenți pentru a sprijini misiunile de securitate ale Statelor Unite la Jocurile Olimpice de iarnă, care vor începe pe 6 februarie, în Italia. Confirmarea rolului agenției a venit din partea Serviciului pentru...
Ieri
20:10
Mesajul „WeRemember”, proiectat pe clădirea Parlamentului. Igor Grosu și Alexandru Munteanu comemorează victimele Holocaustului # Ziarul de Garda
Parlamentul R. Moldova s-a aliniat și în acest an campaniei internaționale de comemorare a Holocaustului. În seara zilei de marți, 27 ianuarie, pe fațada clădirii Legislativului a fost proiectat mesajul „WeRemember”, în semn de omagiu adus celor peste șase milioane de victime ale Holocaustului din întreaga lume și de solidaritate cu comunitatea internațională. Președintele Parlamentului...
19:50
Adunarea Naţională franceză adoptă un proiect de lege care interzice reţelele sociale pentru minorii sub 15 ani # Ziarul de Garda
Deputații francezi au votat luni, 26 ianuarie, în prima lectură, un proiect de lege care interzice accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale. Inițiativa, susținută de Guvern, prevede totodată interzicerea utilizării telefoanelor mobile de către adolescenți în licee. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a calificat adoptarea legii drept „o etapă majoră”, scrie Le Monde. În noaptea...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.