O tânără a tamponat mortal un pieton
Oficial.md, 28 ianuarie 2026 10:50
Aseară, Poliția din Ungheni a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe traseul G88..
Acum 15 minute
10:50
Acum o oră
10:30
Premierul Alexandru Munteanu, în debutul ședinței de astăzi a Guvernului, a declarat că „iarna aceasta..
10:30
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat numiri în funcții. Denis Lungu a fost numit secretar..
10:10
CEC a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice în anul 2026 conform performanțelor înregistrate la ultimele scrutine # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor..
Acum 2 ore
09:40
856 de tineri din regiunea transnistreană studiază pe locuri bugetare în instituțiile de învățământ din dreapta Nistrului # Oficial.md
Potrivit datelor pentru anul 2025, furnizate de Ministerul Educației și Cercetării, 856 de tineri din..
09:40
Condițiile meteo nefavorabile persistă în continuare, fapt ce îngreunează intervențiile de reparații a liniilor electrice..
09:40
Guvernul: Autoritățile responsabile au intervenit prompt și sunt în continuare mobilizate # Oficial.md
Guvernul informează că, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, autoritățile responsabile au intervenit prompt, sunt în..
09:30
În ultimele 24 de ore angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au realizat 92..
09:30
Pe parcursul nopții serviciile municipale de profil intervin la combaterea ghețușului prioritar în stațiile de..
09:30
Angajații Ministerului Afacerilor Interne rămân non-stop la datorie pentru a acorda sprijin oamenilor în condițiile..
09:30
Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați reținuți într-un dosar de corupție sistemică # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, anunță desfășurarea unor acțiuni de..
09:30
Petr Vlah: Câteva accente importante despre Autonomia Găgăuză şi discuţiile ce au loc în ultima perioadă # Oficial.md
Politicianul Petr Vlah spune că, în ultimele zile, în spaţiul public au răsunat diferite declaraţii..
09:20
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează că, la această oră, circulația pe drumurile naționale se..
Acum 24 ore
16:50
Alexandru Munteanu a participat la evenimentul organizat în memoria victimelor Holocaustului # Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la evenimentul organizat în memoria celor șase milioane de victime..
16:40
Igor Dodon: Europenii trebuie să afle cum stau lucrurile în Moldova de la forțele politice de opoziție # Oficial.md
Igor Dodon, liderul socialiștilor, membru al delegației Parlamentului la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), ..
15:50
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unui bărbat de 47 de ani, găsit vinovat de..
14:50
Deputat PSRM: PAS a lăsat cetățenii față în față cu tarifele, sărăcia și criza economică # Oficial.md
Deputatul PSRM, Petru Burduja, a declarat la briefingul de astăzi că Republica Moldova se confruntă..
14:40
Turcia introduce amendă pentru pasagerii care se ridică de pe scaun înainte ca avionul să oprească complet # Oficial.md
Autoritatea Aeronautică Civilă informează pasagerii care călătoresc spre sau din Republica Turcia că, începând cu..
14:40
La data de 27 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
14:30
În contextul condițiilor meteorologice dificile și a măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Național..
14:30
Un nou Centru de monitorizare la CFM pentru creșterea securității infrastructurii feroviare # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Bolea Vladimir, a participat la evenimentul de dare în..
13:50
Irina Vlah, despre creșterea cheltuielilor pentru apărare: Sunt cheltuieli fără sens! Pentru ce? # Oficial.md
„Este o ruptură totală de realitate! Când oamenii iau credite ca să-și poată plăti serviciile..
13:30
Maia Sandu, la Strasbourg: Dacă nu acționăm, cei care controlează tehnologiile vor ajunge să controleze modul în care oamenii gândesc # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului..
13:30
Belgia sprijină ferm aspirațiile europene ale Republicii Moldova și reformele inițiate de autoritățile de la..
13:30
La data de 31 decembrie 2025, în registrele Agenției Servicii Publice (ASP) figurau 2 478..
13:30
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat lista sportivilor beneficiari de indemnizații lunare (burse) de performanță,..
13:30
MIDR monitorizează în continuu situația de pe drumurile publice naționale și coordonează intervențiile desfășurate de..
13:30
ANSA prezintă rezultatele primului an de implementare a cerințelor simplificate pentru micii producători # Oficial.md
La un an, de la aprobarea noilor reglementări privind activitatea micilor producători din domeniul alimentar..
13:30
Partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova susțin pe deplin reforma administrației publice locale, vor oferi..
13:20
Igor Grosu, la întrevederea cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldova: Monitorizăm cu atenție situația privind respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului # Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu s-a întâlnit cu Izabela Sylwia Hartmann, șefa interimară a Misiunii OSCE..
13:10
Elevii din municipiul Chișinău trec la studii online în această săptămână. Despre aceasta a anunțat..
11:50
În ultimele 24 de ore, echipele Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească au oferit asistență..
11:50
Ex-ministra Ala Nemerenco, în contextul situației de astăzi din țară, a constatat că „nu suntem..
11:40
Premierul: Instituțiile statului sunt mobilizate și acționează coordonat pentru a curăța drumurile, a menține funcționarea serviciilor esențiale și a proteja siguranța oamenilor # Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că, în toată țara, instituțiile statului sunt mobilizate și acționează..
11:20
Aeroportul Internațional ,,Eugen Doga” – Chișinău comunică extinderea rețelei de destinații operate de compania aeriană..
11:10
Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat modificări în desfășurarea procesului educațional în mai multe instituții de..
Ieri
11:00
Închisoare pentru corupere electorală la Ștefan Vodă: o femeie a transmis bani în schimbul voturilor la alegerile prezidențiale # Oficial.md
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, informează despre condamnarea unei femei de 58 de ani din..
11:00
Ministerul Afacerilor Interne informează că, în contextul condițiilor meteorologice persistente, caracterizate de ploi înghețate, polei..
11:00
ANRE a aprobat costurile de bază ale S.A. „Energocom” pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale # Oficial.md
În cadrul ședinței publice din 27 ianuarie 2026, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru..
10:50
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, solicită să fie convocată de urgență Comisia pentru..
10:40
Armata Națională va interveni cu militari şi unităţi de tehnică în sprijinul Autorităților Publice Centrale și Locale # Oficial.md
Armata Națională, alături de celelalte instituții, va interveni cu militari şi unităţi de tehnică, în..
10:20
Comitetul organizatoric al turneului național „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026, a decis reprogramarea..
10:20
Pretins coreograf și conducător artistic din Comrat – reținuți, după angajarea șoferilor pentru transportarea ilegală a migranților din Asia și Africa în Uniunea Europeană # Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, anunță cercetarea penală a trei persoane..
10:20
Pentru a doua zi consecutiv, personalul medical din cadrul Unității de Primiri Urgențe (UPU) a..
10:10
Polițiștii din Rezina au acordat ajutor unei femei însărcinate din satul Mateuți, după ce ambulanța..
09:50
Salvatorii au fost solicitați în patru situații pentru tractarea-deblocarea ambulanțelor aflate în dificultate # Oficial.md
Salvatorii IGSU au intervenit pe parcursul zilei de 26 ianuarie 2026 în sprijinul Serviciului de..
09:40
În dimineața zilei de 27 ianuarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a..
09:40
În perioada 21.01.2026 – 26.01.2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli la..
09:30
Sprijin financiar de 1,7 mln. euro din partea României pentru realizarea primului inventar forestier național # Oficial.md
România va acorda un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar..
09:30
Centrul Național de Management al Crizelor a inițiat coordonarea cu instituțiile responsabile pentru întreprinderea măsurilor în contextul condițiilor meteo nefavorabile # Oficial.md
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) informează că, la data de 24 ianuarie, a..
