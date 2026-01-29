Astăzi, este marcată Ziua Lucrătorului Procuraturii

08:00

Leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro, dar a crescut și mai mult față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene mai mult de 3 bani, dar a cîștigat de la dolarul american aproape 8 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 29 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,0440 lei pentru un euro (+3,14 bani)