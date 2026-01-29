MEC - sesizat de mai mulți părinți, după ce un creator de conținut a intrat pe teritoriul unei instituții școlare apoi a publicat imagini pe rețelele de socializare cu elevii
ProTV.md, 29 ianuarie 2026 13:00
MEC - sesizat de mai mulți părinți, după ce un creator de conținut a intrat pe teritoriul unei instituții școlare apoi a publicat imagini pe rețelele de socializare cu elevii
• • •
Acum 15 minute
13:10
Peste 20 de localități din nordul țării rămân în continuare fără lumină din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile - FOTO
Peste 20 de localități din nordul țării rămân în continuare fără lumină din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile - FOTO
Acum 30 minute
13:00
MEC - sesizat de mai mulți părinți, după ce un creator de conținut a intrat pe teritoriul unei instituții școlare apoi a publicat imagini pe rețelele de socializare cu elevii
MEC - sesizat de mai mulți părinți, după ce un creator de conținut a intrat pe teritoriul unei instituții școlare apoi a publicat imagini pe rețelele de socializare cu elevii
13:00
Îngrozitor: Mai multe oseminte umane - găsite sub temelia unei case, într-o localitate din Dubăsari. Ce spun localnicii
Îngrozitor: Mai multe oseminte umane - găsite sub temelia unei case, într-o localitate din Dubăsari. Ce spun localnicii
13:00
Procurorii cer 9 ani de închisoare în penitenciar de tip deschis pentru Nicanor Ciochină. Ce pedeapsă solicită pentru complicele acestuia
Procurorii cer 9 ani de închisoare în penitenciar de tip deschis pentru Nicanor Ciochină. Ce pedeapsă solicită pentru complicele acestuia
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 29.01.2026
Acum o oră
12:50
Procurorii cer 9 ani de închisoare în penitenciar de tip deschis pentru Nicanor Ciochină. Ce pedeapsă solicită pentru complicele lui, Ion Andronache
Procurorii cer 9 ani de închisoare în penitenciar de tip deschis pentru Nicanor Ciochină. Ce pedeapsă solicită pentru complicele lui, Ion Andronache
12:40
MEC - sesizat de mai mulți părinți, după ce un creator de conținut a pe teritoriul unei instituții școlare apoi publicat imagini pe rețelele de socializare cu elevii
MEC - sesizat de mai mulți părinți, după ce un creator de conținut a pe teritoriul unei instituții școlare apoi publicat imagini pe rețelele de socializare cu elevii
Acum 2 ore
12:20
Motorina se scumpește, iar benzina rămâne la același preț. Cât vor achita șoferii pentru carburanți - FOTO
Motorina se scumpește, iar benzina rămâne la același preț. Cât vor achita șoferii pentru carburanți - FOTO
12:10
Uniunea Europeană și Vietnam își ridică relațiile la nivel de parteneriat strategic global: „O bornă istorică"
Uniunea Europeană și Vietnam își ridică relațiile la nivel de parteneriat strategic global: „O bornă istorică”
11:50
Inter Milano a spart „Zidul Galben", dar Cristi Chivu ratează calificarea directă în „optimi"
Inter Milano a spart „Zidul Galben”, dar Cristi Chivu ratează calificarea directă în „optimi”
11:40
Rusia lui Putin „profilează" digital fiecare străin care intră în țară. Se constituie „dosarul unic" pe nivel de încredere
Rusia lui Putin „profilează” digital fiecare străin care intră în țară. Se constituie „dosarul unic” pe nivel de încredere
11:30
Ședințele în dosarul fostului primar de la Boldurești - reluate după ce CC a respins sesizarea depusă de Ciochină: Acesta nu poate părăsi teritoriul raionului încă 60 de zile - VIDEO
Ședințele în dosarul fostului primar de la Boldurești - reluate după ce CC a respins sesizarea depusă de Ciochină: Acesta nu poate părăsi teritoriul raionului încă 60 de zile - VIDEO
11:30
Cum a ajuns Trubin personajul principal din thrillerul Mourinho - Arbeloa: filmul reușitei istorice cu Real Madrid
Cum a ajuns Trubin personajul principal din thrillerul Mourinho - Arbeloa: filmul reușitei istorice cu Real Madrid
11:30
Final incendiar în Liga Campionilor. Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Final incendiar în Liga Campionilor. Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Acum 4 ore
11:20
Atacurile cu drone rusești au ucis trei persoane în regiunea Zaporojie. Noi bombardamente în Odesa - FOTO/VIDEO
Atacurile cu drone rusești au ucis trei persoane în regiunea Zaporojie. Noi bombardamente în Odesa - FOTO/VIDEO
11:10
Ambulanțe blocate și copaci căzuți din cauza poleiului și a chiciurii: IGSU a intervenit în peste 30 de cazuri în ultimele ore - FOTO
Ambulanțe blocate și copaci căzuți din cauza poleiului și a chiciurii: IGSU a intervenit în peste 30 de cazuri în ultimele ore - FOTO
11:00
Deputații revin la muncă după vacanța de iarnă. Când va avea loc prima ședință plenară din acesta an și ce proiecte vor fi dezbătute
Deputații revin la muncă după vacanța de iarnă. Când va avea loc prima ședință plenară din acesta an și ce proiecte vor fi dezbătute
11:00
Ambulanțe blocate și copaci căzuți din cauza poleiului și a chiciurei: IGSU a intervenit în peste 30 de cazuri în ultimele ore - FOTO
Ambulanțe blocate și copaci căzuți din cauza poleiului și a chiciurei: IGSU a intervenit în peste 30 de cazuri în ultimele ore - FOTO
10:50
#YouthEconomy la a treia ediție: tinerii au învățat antreprenoriat direct de la oameni de afaceri de top din Moldova
#YouthEconomy la a treia ediție: tinerii au învățat antreprenoriat direct de la oameni de afaceri de top din Moldova
10:50
Cele mai atractive companii din Moldova. Delucru.md a publicat Topul Angajatorilor pentru 2026
Cele mai atractive companii din Moldova. Delucru.md a publicat Topul Angajatorilor pentru 2026
10:30
Ar fi pretins și primit 5000 mii de euro pentru a influența anumiți funcționari publici într-o cauză penală. Un avocat din Ungheni - reținut de CNA
Ar fi pretins și primit 5000 mii de euro pentru a influența anumiți funcționari publici într-o cauză penală. Un avocat din Ungheni - reținut de CNA
10:20
Un bărbat - documentat, după ce a încercat să intre în tară cu peste o sută de recipiente presupuse a fi cu caviar, fără a le declara. De unde venea acesta
Un bărbat - documentat, după ce a încercat să intre în tară cu peste o sută de recipiente presupuse a fi cu caviar, fără a le declara. De unde venea acesta
10:20
Kaja Kallas tranșează ideea unei armate UE: „Nu-mi pot imagina o forță separată de NATO”
10:10
Ultima oră. Activele Lukoil, cumpărate de un gigant american. Anunțul făcut de compania rusă
Ultima oră. Activele Lukoil, cumpărate de un gigant american. Anunțul făcut de compania rusă
10:00
Trei tineri - prinși de carabineri cu substanțe suspecte, în capitală. Câte pachețele aveau la ei - FOTO
Trei tineri - prinși de carabineri cu substanțe suspecte, în capitală. Câte pachețele aveau la ei - FOTO
10:00
Furtuna Kristin a făcut prăpăd în Portugalia: 5 morți și 850.000 de oameni fără electricitate. Case distruse și copaci doborâți de vânt - FOTO/VIDEO
Furtuna Kristin a făcut prăpăd în Portugalia: 5 morți și 850.000 de oameni fără electricitate. Case distruse și copaci doborâți de vânt - FOTO/VIDEO
09:40
A urcat băut la volan și s-a izbit cu mașina de un copac. Un șofer din capitală - reținut de polițiști - VIDEO
A urcat băut la volan și s-a izbit cu mașina de un copac. Un șofer din capitală - reținut de polițiști - VIDEO
09:30
„150 de euro și ai plecat" Doi angajații ai postului vamal Giurgiulești - cercetați pentru corupție. Momentul când unul dintre ei se târguiește cu un transportator - VIDEO
„150 de euro și ai plecat” Doi angajații ai postului vamal Giurgiulești - cercetați pentru corupție. Momentul când unul dintre ei se târguiește cu un transportator - VIDEO
09:30
Incendiu într-un tren plin cu pasageri, lângă Vaslui
Acum 6 ore
09:20
„150 de euro și ai plecat" Doi angajații ai postului vamal Giurgiulești - cercetați pentru corupție. Momentul când unul dintre ei se târguiește cu un transportator pentru o sumă de bani - VIDEO
„150 de euro și ai plecat” Doi angajații ai postului vamal Giurgiulești - cercetați pentru corupție. Momentul când unul dintre ei se târguiește cu un transportator pentru o sumă de bani - VIDEO
09:20
„Operațiunea Buletinul". În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de moldoveni
„Operațiunea Buletinul”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de moldoveni
09:00
Mai mulți copaci - doborâți la pământ din cauza chiciurii. Drumarii intervin pentru a înlătura crengile de pe drumurile naționale
Mai mulți copaci - doborâți la pământ din cauza chiciurii. Drumarii intervin pentru a înlătura crengile de pe drumurile naționale
09:00
Tesla oprește producția a două modele de lux pentru a face loc „armatei de roboți" a lui Musk
Tesla oprește producția a două modele de lux pentru a face loc „armatei de roboți” a lui Musk
08:40
Se circulă în condiții de ceață densă și carosabil umed pe drumurile naționale, iar pe alocuri cu ghețuș - FOTO
Se circulă în condiții de ceață densă și carosabil umed pe drumurile naționale, iar pe alocuri cu ghețuș - FOTO
08:30
Se circulă în condiții de ceață densă și carosabil umed pe drumurile naționale, pe alocuri cu ghețuș - FOTO
Se circulă în condiții de ceață densă și carosabil umed pe drumurile naționale, pe alocuri cu ghețuș - FOTO
08:30
Cei doi agenți ICE implicați în împușcarea mortală a lui Alex Pretti, suspendați din funcție
Cei doi agenți ICE implicați în împușcarea mortală a lui Alex Pretti, suspendați din funcție
08:30
Curs valutar BNM pentru 29 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Avion prăbușit într-o regiune montană cunoscută pentru plantațiile de coca. 15 oameni, printre care și un politician, au murit
Avion prăbușit într-o regiune montană cunoscută pentru plantațiile de coca. 15 oameni, printre care și un politician, au murit
08:20
Cer variabil, fără precipitații. În următoarele zile vremea se va răci. Prognoza meteo
08:10
Ucraina cere UE să ia acțiuni „fizice" împotriva „flotei fantomă" a Rusiei: „Nu vă temeți"
Ucraina cere UE să ia acțiuni „fizice” împotriva „flotei fantomă” a Rusiei: „Nu vă temeți”
Acum 8 ore
06:00
Katy Black, destăinuire emoționantă pentru urmăritorii săi: „Când rămân singură, câteodată mai dau câte un bocet, pentru că..." - VIDEO
Katy Black, destăinuire emoționantă pentru urmăritorii săi: „Când rămân singură, câteodată mai dau câte un bocet, pentru că...” - VIDEO
Acum 24 ore
21:40
Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați - reținuți pentru 72 de ore. CNA vine cu detalii - VIDEO
Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați - reținuți pentru 72 de ore. CNA vine cu detalii - VIDEO
21:40
Situația la Institutul de Medicină Urgentă s-a stabilizat: Numărul pacienților cu traumatisme a scăzut, odată cu topirea gheții. Ce spune ministrul Sănătății - VIDEO
Situația la Institutul de Medicină Urgentă s-a stabilizat: Numărul pacienților cu traumatisme a scăzut, odată cu topirea gheții. Ce spune ministrul Sănătății - VIDEO
21:40
Șocant. Un bărbat din capitală - injunghiat mortal și dus într-o suburbie a orașului. Cinci persoane au fost reținute
Șocant. Un bărbat din capitală - injunghiat mortal și dus într-o suburbie a orașului. Cinci persoane au fost reținute
21:10
Momentul în care un avion pierde o roată imediat după decolare - VIDEO
21:00
A schimbat mănușile de box pe ghetele de fotbal. Oleksandr Usyk, s-a antrenat și a jucat într-un meci amical al formației Polissia Jitomir
A schimbat mănușile de box pe ghetele de fotbal. Oleksandr Usyk, s-a antrenat și a jucat într-un meci amical al formației Polissia Jitomir
20:50
Mai mulți enoriași și preoți din satul Dereneu s-au luat la harță în fața bisericii după ce s-a încercat punerea în aplicare a hotărârii CSJ, care spune că biserica aparție Mitropoliei Basarabiei - VIDEO
Mai mulți enoriași și preoți din satul Dereneu s-au luat la harță în fața bisericii după ce s-a încercat punerea în aplicare a hotărârii CSJ, care spune că biserica aparție Mitropoliei Basarabiei - VIDEO
20:20
Cazul șocant din satul Beriozchi: Bănuitul ar fi comis mai multe infracțiuni odioase încă din anii '90, însă ar fi fost protejat de angajați din sistem - VIDEO
Cazul șocant din satul Beriozchi: Bănuitul ar fi comis mai multe infracțiuni odioase încă din anii ‘90, însă ar fi fost protejat de angajați din sistem - VIDEO
20:00
Doar Ferrari și Red Bull au ieșit pe circuit în a doua zi a testelor cu „ușile închise" de la Barcelona - VIDEO
Doar Ferrari și Red Bull au ieșit pe circuit în a doua zi a testelor cu „ușile închise” de la Barcelona - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 28.01.2026
