Trei tineri - prinși de carabineri cu substanțe suspecte, în capitală. Câte pachețele aveau la ei - FOTO
ProTV.md, 29 ianuarie 2026 10:00
Trei tineri - prinși de carabineri cu substanțe suspecte, în capitală. Câte pachețele aveau la ei - FOTO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
10:10
Ultima oră. Activele Lukoil, cumpărate de un gigant american. Anunțul făcut de compania rusă # ProTV.md
Ultima oră. Activele Lukoil, cumpărate de un gigant american. Anunțul făcut de compania rusă
Acum 30 minute
10:00
Trei tineri - prinși de carabineri cu substanțe suspecte, în capitală. Câte pachețele aveau la ei - FOTO # ProTV.md
Trei tineri - prinși de carabineri cu substanțe suspecte, în capitală. Câte pachețele aveau la ei - FOTO
10:00
Furtuna Kristin a făcut prăpăd în Portugalia: 5 morți și 850.000 de oameni fără electricitate. Case distruse și copaci doborâți de vânt - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Furtuna Kristin a făcut prăpăd în Portugalia: 5 morți și 850.000 de oameni fără electricitate. Case distruse și copaci doborâți de vânt - FOTO/VIDEO
Acum o oră
09:40
A urcat băut la volan și s-a izbit cu mașina de un copac. Un șofer din capitală - reținut de polițiști - VIDEO # ProTV.md
A urcat băut la volan și s-a izbit cu mașina de un copac. Un șofer din capitală - reținut de polițiști - VIDEO
09:30
„150 de euro și ai plecat” Doi angajații ai postului vamal Giurgiulești - cercetați pentru corupție. Momentul când unul dintre ei se târguiește cu un transportator - VIDEO # ProTV.md
„150 de euro și ai plecat” Doi angajații ai postului vamal Giurgiulești - cercetați pentru corupție. Momentul când unul dintre ei se târguiește cu un transportator - VIDEO
09:30
Incendiu într-un tren plin cu pasageri, lângă Vaslui
09:20
„150 de euro și ai plecat” Doi angajații ai postului vamal Giurgiulești - cercetați pentru corupție. Momentul când unul dintre ei se târguiește cu un transportator pentru o sumă de bani - VIDEO # ProTV.md
„150 de euro și ai plecat” Doi angajații ai postului vamal Giurgiulești - cercetați pentru corupție. Momentul când unul dintre ei se târguiește cu un transportator pentru o sumă de bani - VIDEO
09:20
„Operațiunea Buletinul”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de moldoveni # ProTV.md
„Operațiunea Buletinul”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de moldoveni
Acum 2 ore
09:00
Mai mulți copaci - doborâți la pământ din cauza chiciurii. Drumarii intervin pentru a înlătura crengile de pe drumurile naționale # ProTV.md
Mai mulți copaci - doborâți la pământ din cauza chiciurii. Drumarii intervin pentru a înlătura crengile de pe drumurile naționale
09:00
Tesla oprește producția a două modele de lux pentru a face loc „armatei de roboți” a lui Musk # ProTV.md
Tesla oprește producția a două modele de lux pentru a face loc „armatei de roboți” a lui Musk
08:40
Se circulă în condiții de ceață densă și carosabil umed pe drumurile naționale, iar pe alocuri cu ghețuș - FOTO # ProTV.md
Se circulă în condiții de ceață densă și carosabil umed pe drumurile naționale, iar pe alocuri cu ghețuș - FOTO
08:30
Se circulă în condiții de ceață densă și carosabil umed pe drumurile naționale, pe alocuri cu ghețuș - FOTO # ProTV.md
Se circulă în condiții de ceață densă și carosabil umed pe drumurile naționale, pe alocuri cu ghețuș - FOTO
08:30
Cei doi agenți ICE implicați în împușcarea mortală a lui Alex Pretti, suspendați din funcție # ProTV.md
Cei doi agenți ICE implicați în împușcarea mortală a lui Alex Pretti, suspendați din funcție
08:30
Curs valutar BNM pentru 29 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Avion prăbușit într-o regiune montană cunoscută pentru plantațiile de coca. 15 oameni, printre care și un politician, au murit # ProTV.md
Avion prăbușit într-o regiune montană cunoscută pentru plantațiile de coca. 15 oameni, printre care și un politician, au murit
08:20
Cer variabil, fără precipitații. În următoarele zile vremea se va răci. Prognoza meteo
Acum 4 ore
08:10
Ucraina cere UE să ia acțiuni „fizice” împotriva „flotei fantomă” a Rusiei: „Nu vă temeți” # ProTV.md
Ucraina cere UE să ia acțiuni „fizice” împotriva „flotei fantomă” a Rusiei: „Nu vă temeți”
Acum 6 ore
06:00
Katy Black, destăinuire emoționantă pentru urmăritorii săi: „Când rămân singură, câteodată mai dau câte un bocet, pentru că...” - VIDEO # ProTV.md
Katy Black, destăinuire emoționantă pentru urmăritorii săi: „Când rămân singură, câteodată mai dau câte un bocet, pentru că...” - VIDEO
Acum 12 ore
21:40
Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați - reținuți pentru 72 de ore. CNA vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați - reținuți pentru 72 de ore. CNA vine cu detalii - VIDEO
21:40
Situația la Institutul de Medicină Urgentă s-a stabilizat: Numărul pacienților cu traumatisme a scăzut, odată cu topirea gheții. Ce spune ministrul Sănătății - VIDEO # ProTV.md
Situația la Institutul de Medicină Urgentă s-a stabilizat: Numărul pacienților cu traumatisme a scăzut, odată cu topirea gheții. Ce spune ministrul Sănătății - VIDEO
21:40
Șocant. Un bărbat din capitală - injunghiat mortal și dus într-o suburbie a orașului. Cinci persoane au fost reținute # ProTV.md
Șocant. Un bărbat din capitală - injunghiat mortal și dus într-o suburbie a orașului. Cinci persoane au fost reținute
Acum 24 ore
21:10
Momentul în care un avion pierde o roată imediat după decolare - VIDEO
21:00
A schimbat mănușile de box pe ghetele de fotbal. Oleksandr Usyk, s-a antrenat și a jucat într-un meci amical al formației Polissia Jitomir # ProTV.md
A schimbat mănușile de box pe ghetele de fotbal. Oleksandr Usyk, s-a antrenat și a jucat într-un meci amical al formației Polissia Jitomir
20:50
Mai mulți enoriași și preoți din satul Dereneu s-au luat la harță în fața bisericii după ce s-a încercat punerea în aplicare a hotărârii CSJ, care spune că biserica aparție Mitropoliei Basarabiei - VIDEO # ProTV.md
Mai mulți enoriași și preoți din satul Dereneu s-au luat la harță în fața bisericii după ce s-a încercat punerea în aplicare a hotărârii CSJ, care spune că biserica aparție Mitropoliei Basarabiei - VIDEO
20:20
Cazul șocant din satul Beriozchi: Bănuitul ar fi comis mai multe infracțiuni odioase încă din anii ‘90, însă ar fi fost protejat de angajați din sistem - VIDEO # ProTV.md
Cazul șocant din satul Beriozchi: Bănuitul ar fi comis mai multe infracțiuni odioase încă din anii ‘90, însă ar fi fost protejat de angajați din sistem - VIDEO
20:00
Doar Ferrari și Red Bull au ieșit pe circuit în a doua zi a testelor cu „ușile închise” de la Barcelona - VIDEO # ProTV.md
Doar Ferrari și Red Bull au ieșit pe circuit în a doua zi a testelor cu „ușile închise” de la Barcelona - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 28.01.2026
19:50
Anglia și Irlanda de Nord - lovite puternic de furtuna Chandra, care a provocat inundații, pene masive de curent și blocaje în trafic - VIDEO # ProTV.md
Anglia și Irlanda de Nord - lovite puternic de furtuna Chandra, care a provocat inundații, pene masive de curent și blocaje în trafic - VIDEO
19:50
Incendiile de vegetație au devastat sud-estul Australiei. Temperaturile au atins recorduri de până la 49 de grade Celsius - VIDEO # ProTV.md
Incendiile de vegetație au devastat sud-estul Australiei. Temperaturile au atins recorduri de până la 49 de grade Celsius - VIDEO
19:40
Scăpăm de ghețuș, însă pentru scurt timp: La sfârșit de săptămână vremea se răcește din nou. Ce temperaturi vom avea # ProTV.md
Scăpăm de ghețuș, însă pentru scurt timp: La sfârșit de săptămână vremea se răcește din nou. Ce temperaturi vom avea
19:20
Atenție, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în mai multe regiuni ale țării, iar drumul este alunecos. Recomandările poliției - VIDEO # ProTV.md
Atenție, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în mai multe regiuni ale țării, iar drumul este alunecos. Recomandările poliției - VIDEO
19:20
Surpriză uriașă în Euroliga de baschet. Una dintre codașele clasamentului, Paris, a învins-o pe cea mai titrată echipă din istoria competiției, Real Madrid - VIDEO # ProTV.md
Surpriză uriașă în Euroliga de baschet. Una dintre codașele clasamentului, Paris, a învins-o pe cea mai titrată echipă din istoria competiției, Real Madrid - VIDEO
19:10
Veceaslav Platon, fugar în Marea Britanie, cere să fie recunoscut ca parte vătămată în dosarul Plahotniuc. Ce spune procurorul de caz - VIDEO # ProTV.md
Veceaslav Platon, fugar în Marea Britanie, cere să fie recunoscut ca parte vătămată în dosarul Plahotniuc. Ce spune procurorul de caz - VIDEO
19:10
Atenție, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în mai multe regiuni ale țării, iar drumul este alunecos. Recomandările poliției # ProTV.md
Atenție, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în mai multe regiuni ale țării, iar drumul este alunecos. Recomandările poliției
18:50
Au fost dezvăluite vedetele și filmele care vor concura pentru Premiile BAFTA care celebrează cele mai bune filme de pe marile ecrane din ultimele 12 luni - VIDEO # ProTV.md
Au fost dezvăluite vedetele și filmele care vor concura pentru Premiile BAFTA care celebrează cele mai bune filme de pe marile ecrane din ultimele 12 luni - VIDEO
18:40
Hoffenheim a renăscut în acest sezon din Bundesliga - VIDEO
18:40
Fostul șef al IGP, Alexandru Pînzari, condamnat acum o săptămână la 3 ani de închisoare, s-ar putea afla în stânga Nistrului. Declarațiile ministrului de interne - VIDEO # ProTV.md
Fostul șef al IGP, Alexandru Pînzari, condamnat acum o săptămână la 3 ani de închisoare, s-ar putea afla în stânga Nistrului. Declarațiile ministrului de interne - VIDEO
18:30
„Dacă este gata să vină, atunci îl invităm pe Zelenski la Moscova”, spune Kremlinul. Ideea a fost discutată de Trump și Putin # ProTV.md
„Dacă este gata să vină, atunci îl invităm pe Zelenski la Moscova”, spune Kremlinul. Ideea a fost discutată de Trump și Putin
18:00
Trei bărbați - reținuți pentru trafic și consum de droguri pe teritoriul raionului Rîșcani. Poliția vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Trei bărbați - reținuți pentru trafic și consum de droguri pe teritoriul raionului Rîșcani. Poliția vine cu detalii - VIDEO
18:00
Cat vom plăti pentru facturi în ianuarie? – ministrul Dorin Junghietu, În PROfunzime
17:50
Orarul de desfășurare a olimpiadelor raionale și municipale a fost modificat din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Anunțul MEC /DOC # ProTV.md
Orarul de desfășurare a olimpiadelor raionale și municipale a fost modificat din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Anunțul MEC /DOC
17:40
Ministrul Finanțelor, după ce șapte angajați au fost reținuți de CNA în urma perchezițiilor la posturile vamale Leușeni și Cahul: „Încercăm să curățim aceste sisteme” - VIDEO # ProTV.md
Ministrul Finanțelor, după ce șapte angajați au fost reținuți de CNA în urma perchezițiilor la posturile vamale Leușeni și Cahul: „Încercăm să curățim aceste sisteme” - VIDEO
17:40
Peste 15 mii de consumatori din țară rămân încă fără energie electrică din cauza condițiilor meteo. Detaliile ministrului Energiei - VIDEO # ProTV.md
Peste 15 mii de consumatori din țară rămân încă fără energie electrică din cauza condițiilor meteo. Detaliile ministrului Energiei - VIDEO
17:40
Numărul cazurilor de gripă și viroză crește de la o zi la alta. Datele anunțate de ANSP - VIDEO # ProTV.md
Numărul cazurilor de gripă și viroză crește de la o zi la alta. Datele anunțate de ANSP - VIDEO
17:30
Incendiu la un hotel de cinci stele din Franța. Peste 80 de persoane au fost evacuate - VIDEO # ProTV.md
Incendiu la un hotel de cinci stele din Franța. Peste 80 de persoane au fost evacuate - VIDEO
17:20
Swiatek "şi-a ieşit din pepeni" după ce a fost eliminată de la Australian Open: "Suntem jucătoare de tenis sau animale de la Zoo" - VIDEO # ProTV.md
Swiatek "şi-a ieşit din pepeni" după ce a fost eliminată de la Australian Open: "Suntem jucătoare de tenis sau animale de la Zoo" - VIDEO
17:20
Orarul de desfășurare a olimpiadelor raionale și municipale a fost modificat. Anunțul MEC /DOC # ProTV.md
Orarul de desfășurare a olimpiadelor raionale și municipale a fost modificat. Anunțul MEC /DOC
17:20
Novak Djokovic a avut parte de noroc uriaș în sferturile de la Australian Open - VIDEO
17:20
Jocurile Olimpice de iarnă: Doar 13 sportivi ruşi şi şapte din Belarus vor concura la ediţia din acest an # ProTV.md
Jocurile Olimpice de iarnă: Doar 13 sportivi ruşi şi şapte din Belarus vor concura la ediţia din acest an
17:10
Orarul de desfășurare a olimpiadelor raionale și municipale pentru anul de studii 2025-2026 - modificat. Explicațiile MEC /DOC # ProTV.md
Orarul de desfășurare a olimpiadelor raionale și municipale pentru anul de studii 2025-2026 - modificat. Explicațiile MEC /DOC
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.