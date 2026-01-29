Trei tineri - prinși de carabineri cu substanțe suspecte, în capitală. Câte pachețele aveau la ei - FOTO

ProTV.md, 29 ianuarie 2026 10:00

Trei tineri - prinși de carabineri cu substanțe suspecte, în capitală. Câte pachețele aveau la ei - FOTO

Acum 10 minute
10:10
Ultima oră. Activele Lukoil, cumpărate de un gigant american. Anunțul făcut de compania rusă ProTV.md
Ultima oră. Activele Lukoil, cumpărate de un gigant american. Anunțul făcut de compania rusă
Acum 30 minute
10:00
Trei tineri - prinși de carabineri cu substanțe suspecte, în capitală. Câte pachețele aveau la ei - FOTO
Furtuna Kristin a făcut prăpăd în Portugalia: 5 morți și 850.000 de oameni fără electricitate. Case distruse și copaci doborâți de vânt - FOTO/VIDEO
Acum o oră
09:40
A urcat băut la volan și s-a izbit cu mașina de un copac. Un șofer din capitală - reținut de polițiști - VIDEO
09:30
„150 de euro și ai plecat” Doi angajații ai postului vamal Giurgiulești - cercetați pentru corupție. Momentul când unul dintre ei se târguiește cu un transportator - VIDEO
09:30
Incendiu într-un tren plin cu pasageri, lângă Vaslui
09:20
„150 de euro și ai plecat” Doi angajații ai postului vamal Giurgiulești - cercetați pentru corupție. Momentul când unul dintre ei se târguiește cu un transportator pentru o sumă de bani - VIDEO
09:20
„Operațiunea Buletinul”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de moldoveni
Acum 2 ore
09:00
Mai mulți copaci - doborâți la pământ din cauza chiciurii. Drumarii intervin pentru a înlătura crengile de pe drumurile naționale
09:00
Tesla oprește producția a două modele de lux pentru a face loc „armatei de roboți” a lui Musk
08:40
Se circulă în condiții de ceață densă și carosabil umed pe drumurile naționale, iar pe alocuri cu ghețuș - FOTO
08:30
Se circulă în condiții de ceață densă și carosabil umed pe drumurile naționale, pe alocuri cu ghețuș - FOTO
08:30
Cei doi agenți ICE implicați în împușcarea mortală a lui Alex Pretti, suspendați din funcție
08:30
Curs valutar BNM pentru 29 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Avion prăbușit într-o regiune montană cunoscută pentru plantațiile de coca. 15 oameni, printre care și un politician, au murit
08:20
Cer variabil, fără precipitații. În următoarele zile vremea se va răci. Prognoza meteo
Acum 4 ore
08:10
Ucraina cere UE să ia acțiuni „fizice” împotriva „flotei fantomă” a Rusiei: „Nu vă temeți”
Acum 6 ore
06:00
Katy Black, destăinuire emoționantă pentru urmăritorii săi: „Când rămân singură, câteodată mai dau câte un bocet, pentru că...” - VIDEO
Acum 12 ore
21:40
Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați - reținuți pentru 72 de ore. CNA vine cu detalii - VIDEO
21:40
Situația la Institutul de Medicină Urgentă s-a stabilizat: Numărul pacienților cu traumatisme a scăzut, odată cu topirea gheții. Ce spune ministrul Sănătății - VIDEO
21:40
Șocant. Un bărbat din capitală - injunghiat mortal și dus într-o suburbie a orașului. Cinci persoane au fost reținute
Acum 24 ore
21:10
Momentul în care un avion pierde o roată imediat după decolare - VIDEO
21:00
A schimbat mănușile de box pe ghetele de fotbal. Oleksandr Usyk, s-a antrenat și a jucat într-un meci amical al formației Polissia Jitomir
20:50
Mai mulți enoriași și preoți din satul Dereneu s-au luat la harță în fața bisericii după ce s-a încercat punerea în aplicare a hotărârii CSJ, care spune că biserica aparție Mitropoliei Basarabiei - VIDEO
20:20
Cazul șocant din satul Beriozchi: Bănuitul ar fi comis mai multe infracțiuni odioase încă din anii ‘90, însă ar fi fost protejat de angajați din sistem - VIDEO
20:00
Doar Ferrari și Red Bull au ieșit pe circuit în a doua zi a testelor cu „ușile închise” de la Barcelona - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 28.01.2026
19:50
Anglia și Irlanda de Nord - lovite puternic de furtuna Chandra, care a provocat inundații, pene masive de curent și blocaje în trafic - VIDEO
19:50
Incendiile de vegetație au devastat sud-estul Australiei. Temperaturile au atins recorduri de până la 49 de grade Celsius - VIDEO
19:40
Scăpăm de ghețuș, însă pentru scurt timp: La sfârșit de săptămână vremea se răcește din nou. Ce temperaturi vom avea
19:20
Atenție, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în mai multe regiuni ale țării, iar drumul este alunecos. Recomandările poliției - VIDEO
19:20
Surpriză uriașă în Euroliga de baschet. Una dintre codașele clasamentului, Paris, a învins-o pe cea mai titrată echipă din istoria competiției, Real Madrid - VIDEO
19:10
Veceaslav Platon, fugar în Marea Britanie, cere să fie recunoscut ca parte vătămată în dosarul Plahotniuc. Ce spune procurorul de caz - VIDEO
19:10
Atenție, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în mai multe regiuni ale țării, iar drumul este alunecos. Recomandările poliției
18:50
Au fost dezvăluite vedetele și filmele care vor concura pentru Premiile BAFTA care celebrează cele mai bune filme de pe marile ecrane din ultimele 12 luni - VIDEO
18:40
Hoffenheim a renăscut în acest sezon din Bundesliga - VIDEO
18:40
Fostul șef al IGP, Alexandru Pînzari, condamnat acum o săptămână la 3 ani de închisoare, s-ar putea afla în stânga Nistrului. Declarațiile ministrului de interne - VIDEO
18:30
„Dacă este gata să vină, atunci îl invităm pe Zelenski la Moscova”, spune Kremlinul. Ideea a fost discutată de Trump și Putin
18:00
Trei bărbați - reținuți pentru trafic și consum de droguri pe teritoriul raionului Rîșcani. Poliția vine cu detalii - VIDEO
18:00
Cat vom plăti pentru facturi în ianuarie? – ministrul Dorin Junghietu, În PROfunzime
17:50
Orarul de desfășurare a olimpiadelor raionale și municipale a fost modificat din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Anunțul MEC /DOC
17:40
Ministrul Finanțelor, după ce șapte angajați au fost reținuți de CNA în urma perchezițiilor la posturile vamale Leușeni și Cahul: „Încercăm să curățim aceste sisteme” - VIDEO
17:40
Peste 15 mii de consumatori din țară rămân încă fără energie electrică din cauza condițiilor meteo. Detaliile ministrului Energiei - VIDEO
17:40
Numărul cazurilor de gripă și viroză crește de la o zi la alta. Datele anunțate de ANSP - VIDEO
17:30
Incendiu la un hotel de cinci stele din Franța. Peste 80 de persoane au fost evacuate - VIDEO
17:20
Swiatek "şi-a ieşit din pepeni" după ce a fost eliminată de la Australian Open: "Suntem jucătoare de tenis sau animale de la Zoo" - VIDEO
17:20
Orarul de desfășurare a olimpiadelor raionale și municipale a fost modificat. Anunțul MEC /DOC
17:20
Novak Djokovic a avut parte de noroc uriaș în sferturile de la Australian Open - VIDEO
17:20
Jocurile Olimpice de iarnă: Doar 13 sportivi ruşi şi şapte din Belarus vor concura la ediţia din acest an
17:10
Orarul de desfășurare a olimpiadelor raionale și municipale pentru anul de studii 2025-2026 - modificat. Explicațiile MEC /DOC
