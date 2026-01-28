Orarul desfășurării olimpiadelor raionale și municipale a fost modificat
Moldpres, 28 ianuarie 2026 17:00
Desfășurarea olimpiadelor raionale/municipale/regionale școlare a fost modificat. Decizia a fost luată în contextul condițiilor meteo nefavorabile, informează MOLDPRES.Astfel, olimpiadele vor începe sâmbătă, 07 februarie 2026, conform orarului stabil...
• • •
Acum 30 minute
17:00
16:50
Întrevederea viceprim-ministrului Valeriu Chiveri cu ambasadorul Republicii Slovace în Republica Moldova # Moldpres
Miercuri, 28 ianuarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere de lucru cu ambasadorul Republicii Slovace în Republica Moldova, Pavol Ivan.În cadrul discuțiilor, au fost trecute în revistă evoluțiile din pro...
Acum o oră
16:40
16:40
Republica Moldova va fi reprezentată de cinci sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 # Moldpres
Republica Moldova va avea cinci sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, programate în perioada 6–22 februarie 2026. Echipa Moldovei este formată din biatloniștii Alina Stremous, Pavel Magazeev și Maksim Makarov și schiorii Iulian Luchin și E...
16:20
Atenționare de călătorie pentru Republica Macedonia de Nord: proteste ale transportatorilor de marfă la frontiere # Moldpres
Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria, informează că, începând cu 26 ianuarie 2026, la mai multe puncte de trecere a frontierei din Republica Macedonia de Nord vor avea loc acțiuni de protest ale transportatorilor de marfă, care pot afecta circul...
Acum 2 ore
16:00
Ministra Daniella Misail-Nichitin: „Autoritățile nu exclud faptul că Alexandru Pînzari ar putea să părăsească țara prin regiunea transnistreană” # Moldpres
Autoritățile nu au primit deocamdată un răspuns oficial de la Interpol privind localizarea fostului șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pînzari, și ex-șefului Direcției 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), Valeriu C...
15:40
Lecții online, cu prezență fizică sau recuperate ulterior. Cum au activat miercuri școlile din țară # Moldpres
Instituțiile de învățământ din țară au optat miercuri pentru diferite forme de organizare a procesului educațional, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, informează MOLDPRES.Astfel, 530 de instituții de învățământ au organizat...
15:40
Prețurile reglementate la gazele naturale: ANRE vine cu precizări privind reducerea în regim de urgență a tarifelor # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit astăzi cu o reacție în contextul declarațiilor și solicitărilor publice ale unor actori politici privind reducerea în regim de urgență a prețurilor reglementate pentru furnizarea gaze...
Acum 4 ore
15:00
Republica Moldova își consolidează parcursul european prin dialog direct cu instituțiile UE # Moldpres
Republica Moldova accelerează pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană printr-un dialog cu instituțiile europene. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut la Bruxelles o serie de întrevederi cu înalți oficiali europeni, &...
14:50
Un grant de 10 milioane de euro va fi utilizat pentru a consolida serviciile esențiale pentru copii și familii din Republica Moldova # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova, Guvernul Germaniei, prin Banca Germană de Dezvoltare KfW, și UNICEF își vor uni eforturile pentru a consolida și extinde serviciile esențiale pentru copiii și familiile din întreaga țară, inclusiv pentru refugiații ucraineni și c...
14:40
Organizatorul contrabandei cu cocaină în valoare de 1 milion de lei, ascunsă într-un televizor, va compărea pe banca acuzaților. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că a încheiat investigațiil...
14:30
Ministrul Mihai Popșoi, discuții cu Alain Berset: „Consiliul Europei rămâne un partener esențial în consolidarea statului de drept și a instituțiilor democratice” # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut astăzi o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei (CoE), Alain Berset. Șeful diplomației moldovenești a reiterat angajamentul ferm al Republicii Moldova pentru aprofundarea cooperării și promovarea consecventă a valo...
14:30
Condiții mai bune pentru educația timpurie: 30 de grădinițe din Chișinău vor fi modernizate și reabilitate energetic # Moldpres
Circa 10 mii de copii și 1 500 de angajați din 30 de grădinițe din capitală vor beneficia de condiții mai bune pentru activitate, după ce instituțiile de educație timpurie vor fi modernizate și reabilitate energetic. Investiția totală pentru desfășurarea lucrărilor...
14:20
Spitalizări și 18 operații pentru traumatisme grave la Institutul de Medicină Urgentă, în ultimele 24 de ore # Moldpres
Poleiul și drumurile alunecoase au umplut secțiile de traumatologie. Timp de 24 de ore, la urgență au apelat 178 de oameni care au acuzat traumatisme. 39 dintre ei au fost spitalizați, medicii reușind să efectueze 18 intervenții chirurgicale, transmite MOLDPRES.Potriv...
14:20
IGSU își consolidează capacitatea de intervenție cu un autocamion multifuncțional donat de Uniunea Europeană # Moldpres
Capacitatea de reacție a salvatorilor din Republica Moldova a fost extinsă prin dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență /IGSU/ cu un autocamion multifuncțional de ultimă generație, destinat intervențiilor operative în situații complexe, atâ...
14:10
Speakerul Igor Grosu: „Republica Moldova condamnă atacurile împotriva civililor din Ucraina, care nu pot fi justificate sub nicio formă” # Moldpres
Republica Moldova condamnă atacurile împotriva civililor, care nu pot fi justificate sub nicio formă și care constituie crime de război. Mesajul a fost transmis astăzi de președintele Parlamentului, Igor Grosu, după ce un tren de pasageri a fost atacat de dronele rus...
13:50
Meteorologii au prelungit codul galben de ceață. Acesta va fi valabil până joi, 29 ianuarie, ora 13.00, pe întreg teritoriul țării, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe arii extinse se va menține ceață cu vizibilitatea de...
13:50
Vicepremierul Mihai Popșoi, întrevedere cu noua președintă a APCE, Petra Bayr: „Am reconfirmat angajamentul nostru ferm de a continua colaborarea strânsă” # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu noua președintă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Petra Bayr. Discuțiile s-au axat pe evoluțiile recente din cadrul organizației și pe perspectivele de cooperare în contextul exercitării d...
13:50
Șefa diplomației UE consideră că Alianța Nord-Atlantică trebuie să devină „mai europeană” # Moldpres
Alianța Nord-Atlantică trebuie să devină ''mai europeană'', a apreciat miercuri șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, într-o perioadă când președintele american Donald Trump lasă să planeze dubiile asupra viitorului relației trans...
13:20
Circulația bacului de la Molovata nu va fi reluată în următoarele săptămâni. Vicepremierul Valeriu Chiveri: „Agenții economici au acces în localități” # Moldpres
Activitatea bacului de la Molovata nu a fost reluată și, cel mai probabil, nu va fi posibilă nici în următoarele săptămâni, din cauza condițiilor meteorologice. În această perioadă, agenții economici au acces în localitățile din stânga Ni...
Acum 6 ore
13:10
Ministra Agriculturii, despre impactul chiciurei asupra livezilor din țară: „Monitorizăm situația” # Moldpres
Autoritățile monitorizează situația și colectează date din teritoriu pentru a stabili în ce măsură condițiile meteo nefavorabile și chiciura din ultimele zile au afectat livezile. Despre aceasta a anunțat astăzi ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, L...
12:50
Institutul de Educație Fizică și Sport din Chișinău a găzduit Campionatul național de lupte U-23, la care au participat peste 200 de sportivi din întreaga țară. Competiția, organizată cu suportul financiar al Ministerului Educației și Cercetării, a reunit lupt...
12:30
Acțiuni coordonate pentru reconectarea consumatorilor la electricitate. Infrastructura critică, prioritară # Moldpres
Ministerul Energiei, de comun cu instituțiile relevante, au stabilit o serie de măsuri de intervenție pe termen scurt și mediu pentru reconectarea la electricitate a consumatorilor care au rămas fără lumină din cauza condițiilor meteo nefavorabile, transmite MOLDPRES....
12:10
Numărul militarilor în Armata Națională va crește până la 8 500. Ministrul Anatolie Nosatîi: „Este o necesitate pentru a avea o structură militară capabilă să-și îndeplinească misiunile” # Moldpres
Numărul militarilor în Armata Națională va crește până la 8 500, față de 6 500, în prezent. Măsura face parte din Strategia Militară 2025–2035, adoptată de Guvern în luna octombrie anul trecut. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Ap...
12:10
Pe parcursul acestei săptămâni, Energocom va transmite cererea de ajustare a tarifelor la gaz, anunță ministrul Energiei # Moldpres
Pe parcursul săptămânii curente, Energocom urmează să prezinte către Agenția pentru Reglementare în Energetică (ANRE) cererea privind ajustarea tarifelor la gazele naturale achitate de consumatorii finali. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Energiei, D...
11:30
Procesele de arhivare vor fi digitalizate: Guvernul a aprobat conceptul sistemului „Arhiva electronică” # Moldpres
Procesele de arhivare vor fi digitalizate. În acesta sens, Guvernul a aprobat astăzi conceptul Sistemului informațional „Arhiva electronică”, care va permite trecerea de la documentele pe hârtie la cele în format digital, va asigura evidența coor...
11:30
Antreprenorii independenți care achită contribuții de asigurări sociale de stat vor avea acces la aceleași tipuri de prestații sociale ca și celelalte categorii de persoane asigurate. Guvernul a aprobat o hotărâre în acest sens. Astfel, freelance...
11:30
Serviciul Vamal a deschis o anchetă internă în cazul celor șapte funcționari reținuți într-un dosar de corupție # Moldpres
Conducerea Serviciului Vamal a dispus inițierea unei anchete interne în cazul celor șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea, care au fost reținuți astăzi într-un dosar de corupție. Ancheta urmează să clarifice circ...
Acum 8 ore
11:10
Premieră // „Noaptea scrisă cu roșu”, spectacol-document de Luminița Țâcu, la Teatrul Fără Nume # Moldpres
Teatrul Fără Nume invită publicul la premiera spectacolului „Noaptea scrisă cu roșu”, în regia Luminiței Țâcu. Spectacolul, construit ca un demers de teatru documentar, aduce pe scenă un episod tulburător din istoria recentă a Chișinăului sovie...
11:10
Autoritățile coordonează activitățile pentru a înlătura consecințele intemperiilor. Premierul Alexandru Munteanu: „Ne confruntăm cu o situație dificilă” # Moldpres
Autoritățile responsabile își coordonează activitățile pentru a gestiona eficient situația creată de condițiile meteo nefavorabile, astfel încât cetățenii să fie în siguranță. Asigurarea vine din partea premierului, Alexandru Munteanu, transm...
11:10
11:10
Un bărbat de 48 de ani a fost lovit mortal de un automodel de model Audi A6. Impactul s-a produs în seara zilei de ieri în raionul Ungheni, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), la volanul mijlocului de transport se afla o t&acir...
11:00
Peste 2.600 de solicitări la Serviciul de asistență medicală urgentă, în ultimele 24 de ore # Moldpres
Medicii de la urgență au muncit în regim alert și în ziua de marți, 27 ianuarie. Aproape 500 de persoane au apelat la serviciul medical de urgență după ce au suferit diverse traumatisme, în urma alunecărilor pe drumurile acoperite cu polei. Potrivit...
11:00
Președinta Maia Sandu, despre atacul rusesc asupra unui tren din Ucraina: „Cei responsabili trebuie trași la răspundere” # Moldpres
Rusia trebuie să se confrunte cu o presiune susținută, iar Ucraina să primească sprijin continuu pentru a-și apăra populația și pacea în Europa. Mesajul a fost transmis astăzi de șefa statului Maia Sandu, după ce un tren de pasageri a fost atacat de dronele ruse...
10:50
Mecanismul de protecție temporară pentru persoane strămutate din Ucraina a fost prelungit # Moldpres
Mecanismul de protecție temporară acordată persoanelor strămutate din Ucraina a fost prelungit pentru încă un an, până la 1 martie 2027. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern, transmite MOLDPRES.Ministra Afacaerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a ...
10:40
Antreprenorii independenți vor beneficia de prestații sociale. Acest lucru este prevăzut într-o hotărâre aprobată astăzi de Guvern, informează MOLDPRES.Astfel, persoanele fizice rezidente, care desfășoară în mod individual activitate economică &ic...
10:40
FOTO // Intervenția militarilor Armatei Naționale în raionul Strășeni. Geniștii au prelucrat drumurile și au asigurat accesul către instituții # Moldpres
Militarii Armatei Naționale au intervenit, pe parcursul nopții trecute, în mai multe localități din raionul Strășeni. La solicitarea Consiliului Raional Strășeni, geniștii din Batalionul Geniu Codru au intervenit în localitățile Micăuți, Tătărăști și...
10:30
Ministerul Justiție va avea un nou secretar de stat. Funcția va fi ocupată de Lilian Apostol, un profesionist revenit din diasporă, informează MOLDPRES.Propunerea a fost prezentată la ședința Guvernului de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari.„Revenire...
10:10
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că în țară nu există trasee blocate. În prezent, în mai multe zone, circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață densă, iar carosabilul este alunecos, informează MOLDPRES.Inspecto...
09:50
Guvernul informează că, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, autoritățile responsabile au intervenit prompt, sunt în continuare mobilizate și acționează coordonat pentru a curăța drumurile și a proteja siguranța oamenilor.Conform datelo...
09:50
FOTO // Circa 150 de accidente rutiere produse din cauza poleiului. Angajații MAI au desfășurat misiuni operative în toată țara # Moldpres
Peste 1 700 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu circa 500 de autospeciale, au fost implicați, pe parcursul ultimelor 24 de ore, în misiuni operative desfășurate pe întreg teritoriul țării. Din cauza poleiului, în țară s-au produs pes...
09:50
Peste 15 mii de consumatori din circa 100 de localități au rămas fără curent electric din cauza condițiilor meteo # Moldpres
Peste 15 mii de consumatori din circa 100 de localități au fost deconectați de la rețeaua de energie electrică, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, potrivit datelor prezentate de Ministerul Energiei în dimineața zilei de miercuri, 28 ianuarie, informează MOLDP...
09:30
856 de tineri din regiunea transnistreană studiază pe locuri bugetare în instituțiile de învățământ profesional tehnic și universitar din dreapta Nistrului # Moldpres
Potrivit datelor pentru anul 2025, furnizate de Ministerul Educației și Cercetării, 856 de tineri din regiunea transnistreană au beneficiat de locuri cu finanțare din bugetul de stat în instituțiile de învățământ de pe malul drept al Nistrului:511 l...
09:30
FOTO // Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți într-un dosar de corupție sistemică # Moldpres
Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți astăzi pentru 72 de ore într-un dosar de corupție. Aceștia sunt bănuiți că ar fi pretins sistematic diferite sume de bani de la transportatori, comunică MOLDPRES...
09:20
09:20
România este principalul partener al Republicii Moldova în sectorul gazelor naturale. Ministrul Dorin Junghietu: „Avem o cooperare strategică și extrem de solidă” # Moldpres
România este principalul partener al Republicii Moldova în sectorul gazelor naturale. Prin intermediul companiei Energocom, țara noastră achiziționează gaze de pe bursele europene prin contracte pe termen mediu și lung, asigurând stabilitate și predictibil...
Acum 12 ore
09:00
Războiul din Ucraina a făcut aproape două milioane de victime militare ruse și ucrainene - răniți, uciși și dispăruți -, potrivit unui studiu publicat marți de un think tank american, citat de AFP, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.Moscova a suferit cele mai mari pi...
08:50
Circulația pe traseele naționale se desfășoară în condiții de iarnă, ceață, carosabil umed și pe alocuri cu ghețuș. Drumarii au intervenit pe parcursul nopții cu lucrări de combatere a lunecușului, pentru siguranța participanților la trafic, informează MOL...
08:40
Moneda unică europeană se apreciază astăzi cu trei bani și depășește pragul de 20 de lei, având o cotație oficială de 20 de lei și 01 bani, informează MOLDPRES. Pe de altă parte, dolarul se ieftinește. Acesta pierde trei bani și ajunge la nivelul de ...
08:20
Un atac cu drone ruseşti asupra unui tren de pasageri din nord-estul Ucrainei a ucis cinci persoane, au anunţat autorităţile locale, un atac denunţat ca terorism de preşedintele Volodimir Zelenski, care a cerut intensificarea presiunii asupra Moscovei, transmite Reuters, pr...
