Autoritățile vor să oprească fuga condamnaților prin regiunea transnistreană. Se pregătesc soluții legislative
Ziar.md, 28 ianuarie 2026 15:20
Autoritățile din Republica Moldova lucrează, în prezent, la modificări legislative care să împiedice persoanele condamnate să părăsească țara prin regiunea transnistreană. Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Interne,
Alte ştiri de Ziar.md
Acum 15 minute
15:30
O parte dintre pacienții Institutului de Medicină Urgentă au fost repartizați în alte spitale # Ziar.md
Autoritățile din sănătate au întreprins un șir de măsuri pentru a evita suprasolicitarea Institutului de Medicină Urgentă (IMU) și a-i permite să gestioneze corect pacienții cu traumatisme. Printre acțiuni se num&
Acum 30 minute
15:20
Acces egal la locuințe de serviciu pentru cetățenii UE care muncesc legal în Republica Moldova # Ziar.md
Guvernul modifică legislația construcțiilor și urbanismului și garantează acces egal la locuințele de serviciu pentru cetățenii UE care lucrează legal în R. Moldova. În ședința de astăzi, Cabinetul de
15:20
Acum o oră
14:50
Reacția ministrului Finanțelor după reținerea celor șapte vameși: „Cu acest caz nu se termină corupția. Urmează și altele...” # Ziar.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a reacționat după reținerea a șapte angajați ai Serviciului Vamal, bănuiți că ar fi cerut și primit mită de la transportatori. Oficialul a declarat că pozi&
Acum 2 ore
14:20
Bacul de la Molovata nu va circula nici în februarie, iar locuitorii se confruntă cu lipsa banilor la bancomate # Ziar.md
Traversarea Nistrului cu bacul de la Molovata, care leagă malurile râului pentru localnicii din stânga Nistrului, nu va fi reluată nici în luna februarie, a anunțat astăzi vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Circulația feribotului a fost sistat&
Acum 4 ore
13:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prelungit codul galben de ceață, emis acum o zi. Astfel, avertismentul rămână valabil în toată țara până mâine, 29 ianuarie, la ora 13:00. Potrivit sinopticienilor, pe arii extinse
13:10
Refugiații ucraineni din R. Moldova își vor putea prelungi protecția temporară doar în baza unei cereri online # Ziar.md
Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară în R. Moldova până pe 1 martie 2027. Pentru actualii beneficiarii se introduce un mecanism de prelungire a acestui statut la solicitare, prin depunerea unei cereri online, în perioada 1 februarie -
13:10
Cetățenii vor avea acces la servicii mai bine coordonate în prevenția și tratamentul HIV/SIDA și tuberculozei # Ziar.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi actualizarea componenței Consiliului Național de Coordonare pentru programele de prevenire și control al HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și tuberculozei, o măsură esențială pentru îmbun&
13:10
Ancheta în cazul crimelor de la Beriozchi este una complexă, spune MAI. Oamenii legii au identificat până acum șase victime # Ziar.md
Ancheta în dosarul crimelor de la Beriozchi, din raionul Anenii Noi, este în plină desfășurare. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a declarat că investigațiile continuă și că autoritățile așteaptă rezultatele unor expertize
12:50
Cabinetul de Miniștri a aprobat modificarea normelor sanitar-veterinare pentru creșterea porcilor # Ziar.md
Guvernul Republicii Moldova a adoptat astăzi modificări importante în normele sanitar-veterinare care reglementează creșterea și îngrășarea porcilor, măsuri menite să alinieze sectorul zootehnic la standardele Uniunii Europene. Noile prevederi completează legislația
12:40
VIDEO/ Scandalul la biserica din satul Dereneu continuă. Preoții au fost îmbrânciți și presați la poarta lăcașului # Ziar.md
Un conflict deschis între două comunități religioase a degenerat marți în îmbrânceli la poarta bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași. S-a întâmplat după ce
12:10
Guvernul întărește lupta împotriva spălării banilor: mai mult personal și instruiri specializate # Ziar.md
Executivul a adoptat astăzi o hotărâre prin care modifică structura și numărul de personal al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), în contextul angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de aliniere
Acum 6 ore
11:30
Freelancerii, pe picior de egalitate cu celelalte categorii de persoane asigurate: Dreptul la prestații sociale va fi extins # Ziar.md
Antreprenorii independenți, cunoscuți ca freelanceri, vor putea beneficia de aceleași prestații sociale ca și celelalte categorii de persoane asigurate. Mai exact, este vorba despre indemnizațiile adresate familiilor cu copii, indemnizația de maternitate, cea paternală și
11:00
Munca „la negru”, în vizorul Serviciului Fiscal de Stat: 94 de milioane de lei în plus la buget, inclusiv penalități # Ziar.md
Serviciul Fiscal de Stat a intensificat controalele asupra muncii „la negru” și salariilor „în plic” în 2025, iar neregulile constatate în 233 de cazuri au dus la calcularea suplimentară a 94,1 milioane de lei la buget. Autoritatea informează c&
10:50
Tragedie în raionul Ungheni. Un bărbat în vârstă de 48 de ani a fost tamponat mortal la intrarea în satul Mircești # Ziar.md
Un pieton a decedat după ce a fost tamponat mortal în raionul Ungheni. Tragedia s-a produs aseară, la intrarea în satul Mircești, direcția spre Cornești. Potrivit polițiștilor, bărbatul în vârstă
10:40
VIDEO/ „Iarna ne pune la grea încercare, dar important este să fim uniți”. Apelul premierului către autorități și cetățeni # Ziar.md
În debutul ședinței de Guvern de astăzi, premierul Alexandru Munteanu a declarat că această iarnă este mai dificilă decât cele din ultimii ani și că situațiile provocate de vremea nefavorabilă vor mai continua.
10:30
Strășeni: Militarii sprijină autoritățile în gestionarea situațiilor cauzate de condițiile meteo # Ziar.md
Pe parcursul nopții trecute, echipele Armatei Naționale au intervenit în mai multe localități din raionul Strășeni, la solicitarea Consiliului Raional, pentru a sprijini autoritățile locale în gestionarea efectelor condițiilor meteo. Potrivit informaț
10:30
Serviciile de urgență prespitalicească, solicitate intens - peste 2.600 de pacienți în 24 de ore # Ziar.md
Echipele de asistență medicală urgentă au avut o zi extrem de solicitată pe 27 ianuarie, gestionând mii de apeluri și numeroase cazuri traumatologice, pe fondul condițiilor dificile din ultimele zile. Potrivit datelor Centrului Național de Asistență
10:00
Peste 200 de sportivi din R. Moldova vor primi burse de performanță: cea mai mare indemnizație lunară este de 69.600 de lei # Ziar.md
Sportivii de performanță din R. Moldova, membri ai loturilor naționale, care s-au remarcat prin rezultatele obținute la competiții internaționale importante, vor primi și în acest an indemnizații lunare. Potrivit Ministerului Educației și Cercet&
09:50
Circa 100 de localități rămân fără energie electrică - peste 15 mii de consumatori sunt afectați de chiciură # Ziar.md
Condițiile meteo nefavorabile continuă să creeze probleme majore în alimentarea cu energie electrică, iar zeci de localități din țară rămân și astăzi fără curent. Potrivit autorităților,
Acum 8 ore
09:40
FOTO/ Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați, reținuți într-un dosar de corupție # Ziar.md
Șapte angajați ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore într-un dosar de corupție sistemică. Vameșii vizați sunt bănui&
09:30
VIDEO/ Un atac cu drone rusești asupra unui tren de pasageri din Harkov a ucis cel puțin cinci civili # Ziar.md
Cel puțin cinci persoane au murit după ce un tren de pasageri a fost lovit de drone rusești în regiunea Harkov, în estul Ucrainei. Atacul a avut loc pe 27 ianuarie, în apropierea unei localități din raionul Izium. Pre&
09:00
Radu Marian explică modificările la Legea cetățeniei: „A fost un risc real pentru securitatea națională” # Ziar.md
Deputatul și vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, a declarat că modificările făcute în procedura de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova au venit pe fondul unui val foarte mare de solicit&
08:50
Cursul valutar pentru miercuri, 28 ianuarie, vine cu schimbări mici, dar vizibile față de ziua de ieri, anunță Banca Națională a Moldovei (BNM). Potrivit BNM, euro a crescut ușor. Astăzi este de aproximativ 20 lei, cu aproape
08:30
Salvatorii, în alertă maximă! Au sărit în ajutorul a zeci de oameni și șoferi în ultimele 24 de ore # Ziar.md
Salvatorii și pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au avut un program extrem de solicitat. În ultimele 24 de ore, aceștia au realizat 92 de misiuni pentru a preveni și a înlătura efectele situa&
08:20
Pe traseele naționale se circulă în continuare în condiții dificile. Drumarii intervin non-stop pentru siguranța șoferilor # Ziar.md
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în continuare în condiții de iarnă, cu ceață, carosabil umed și, pe alocuri, cu ghețuș. Pentru a menține drumurile practicabile și sigure,
08:00
Meteorologii anunță o nouă zi cu ceață și polei. Cum va fi vremea astăzi în Republica Moldova? # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că miercuri, 28 ianuarie, vremea rămâne instabilă în toată Republica Moldova. Se anunță cer noros, precipitații slabe și temperaturi apropiate de pragul înghețului. În mai
Acum 24 ore
18:10
Armata Națională ajută autoritățile publice locale să asigure accesul pe mai multe drumuri naționale. Potrivit Ministerului Apărării, au fost implicați militari din municipiul Chișinău, raionul Strășeni ș
18:10
Autoritățile raportează că drumuri blocate nu sunt, dar circulația rămâne dificilă. Poleiul și ceața pun șoferii la încercare # Ziar.md
Administrația Națională a Drumurilor (ASD) anunță că, la această oră, nu există drumuri naționale blocate, însă circulația se desfășoară în continuare în condiții dificile, specifice
18:10
„Mai bine să iasă oamenii să ajute cu lopata” - Autoritățile răspund criticilor legate de gestionarea ghețușului # Ziar.md
Autoritățile au răspuns criticilor privind gestionarea ghețușului și a drumurilor blocate, subliniind că atât cetățenii, cât și instituțiile trebuie să acționeze responsabil. Instituțiile centrale
17:50
CEC a stabilit alocațiile pentru partide în 2026. Cine primește bani și cine rămâne fără finanțare? # Ziar.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit, în ședința de astăzi, cât vor primi lunar partidele politice din bugetul de stat în anul 2026, în funcție de rezultatele obținute la ultimele scrutine electorale. Banii sunt
17:30
Inspectorii de patrulare au depistat astăzi mai mulți șoferi care circulau cu anvelope de vară pe drumurile acoperite cu polei și chiciură. În acest context, conducătorii auto sunt avertizați să-și echipeze corespunză
17:20
Pompierii au primit un autocamion modern din partea Uniunii Europene pentru intervenții mai rapide și mai eficiente # Ziar.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a primit un nou autocamion modern, care va fi folosit în misiuni de intervenție atât în țară, cât și peste hotare. Autovehiculul a fost recepționat mar&
16:40
Infecțiile respiratorii și gripa se răspândesc rapid: peste 5.500 de cazuri într-o săptămână # Ziar.md
Numărul infecțiilor respiratorii este în creștere accentuată la nivel național, cele mai afectate fiind persoanele tinere și copiii. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), în perioada 19–
16:30
Pedeapsă severă pentru escrocherii cu mașini de lux: 12 ani de închisoare pentru un chișinăuian # Ziar.md
Un bărbat de 47 de ani din Chișinău a fost condamnat la 12 ani de închisoare cu executare pentru o serie de escrocherii care au prejudiciat victimele cu peste cinci milioane de lei. Decizia a fost pronunțată de instanț
16:20
Focare de gripă aviară în fauna sălbatică și rabie, depistate în mai multe raioane ale R. Moldova: ANSA vine cu recomandări # Ziar.md
Mai multe focare de boli periculoase la animale au fost semnalate, în ultimele zile, pe teritoriul R. Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în perioada 21–26 ianuarie 2026 au fost confirmate cazuri de gripă aviară î
16:10
VIDEO/ Doi străini au fost plasați în arest preventiv pentru incendierea a trei mașini într-o parcare din Chișinău # Ziar.md
Oamenii legii au reținut doi străini suspectați de incendierea a trei mașini parcate într-o curte din capitală, în urma unor divergențe între părți. Bărbații cu vârste
16:00
Agenția Servicii Publice își modifică programul de lucru din cauza condițiilor meteo dificile # Ziar.md
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță modificarea programului de lucru în perioada 28-30 ianuarie 2026, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și pentru a reduce riscurile asociate deplasărilor în condiții dificile de circulație. Astfel, în
15:50
Intemperiile continuă să afecteze rețelele electrice. În timp ce unele localități au fost reconectate la curent, altele rămân parțial sau complet fără energie. Potrivit informațiilor operative de la ora 12:30,
Ieri
15:20
Rețeaua de magazine Kaufland anunță rechemarea de la consum a unui lot de lapte praf pentru sugari NAN 1 Comfortis 800 g, ca măsură de precauție, în colaborare cu Nestlé România și autoritățile
14:50
Încă un locuitor al capitalei a căzut în prada escrocilor care se prezintă drept reprezentanți ai companiilor de telecomunicații. Victima a rămas fără bani după ce a acces un link suspect. Poliția
14:40
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a pus în funcțiune Centrul de monitorizare și supraveghere video, un proiect destinat consolidării securității și siguranței infrastructurii feroviare la nivel național. Noul centru
14:10
Cod galben de ceață în toată țara! Meteorologii anunță vizibilitate redusă și risc sporit de polei # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de ceață pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în intervalul 27 ianuarie, ora 20:00 - 28 ianuarie, ora 13:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va forma ceață, iar vizibilitatea
14:00
Cetățenii verifică activ valoarea locuințelor! 300 de accesări pe secundă: platforma geodata.gov.md, suprasolicitată # Ziar.md
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) anunță că platforma geodata.gov.md, destinată verificării valorilor bunurilor imobile, se confruntă în prezent cu suprasolicitări tehnice, ca urmare a interesului sporit manifestat de cetățeni imediat dup&
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard, aplicabile pentru ziua de 28 ianuarie 2026. Potrivit deciziei, atât benzina, cât și motorina
13:30
Serviciul 112 continuă să fie suprasolicitat din cauza poleiului. Sute de apeluri pentru ambulanță și intervenții pe drumuri # Ziar.md
Și Serviciul unic de urgență 112 a înregistrat un număr mare de apeluri în ultimele 24 de ore, pe fondul condițiilor meteorologice dificile și al poleiului format pe drumuri și trotuare. Potrivit datelor, în data de 26 ianuarie
13:20
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare în dosarul de escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și două episoade de fals în declarații. Sentin&
13:00
Școlile din Chișinău trec la învățământ în format online. Autoritățile din Bălți au luat o decizie similară # Ziar.md
Școlile din municipiul Chișinău vor trece până la sfârșitul săptămânii la regim online. Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat că decizia a fost luată în urma mai
12:50
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” anunță extinderea destinațiilor operate de compania aeriană Wizz Air, care va lansa patru rute directe din capitala Republicii Moldova către Cologne (Germania), Rimini (Italia), Rodos (Grecia) și EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg (Elveția/Franț
12:50
Maia Sandu avertizează la Strasbourg: „Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri în Republica Moldova” # Ziar.md
Președinta Maia Sandu a declarat, în discursul susținut la Strasbourg, în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, că securitatea Republicii Moldova este direct legată de rezistența Ucrainei în fața agresiunii ruse. Șefa statului a
