Echipa CMG pentru JO de Iarnă 2026 a plecat spre Italia
Noi.md, 28 ianuarie 2026 23:30
Echipa China Media Group (CMG), formată din aproximativ 500 de membri, a plecat miercuri spre Italia, unde va asigura transmisia Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, scrie romanian.cgtn.com. Preşedintele CMG, Shen Haixiong, a declarat că Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 reprezintă o oportunitate pentru CMG să îşi extindă avantajul în domeniul relatărilor sportive internaționale. CMG
În Chile, un bărbat a primit, din cauza unei greșeli contabile, un salariu de 330 de ori mai mare decît salariul său. În loc de 500.000 de pesos, el a primit aproape 180.000 de dolari (aproximativ 155 de milioane de pesos), scrie Daily Mirror.Incidentul a avut loc în 2022, în Santiago. După ce a primit suma uriașă, angajatul Consorcio Industrial de Alimentos (CIAL) a informat șeful său și chia
Inițiativa de reformă a Națiunilor Unite (Inițiativa ONU80) reprezintă o măsură semnificativă pentru îmbunătățirea eficienței, creșterea autorității și revigorarea organizației, a declarat Sun Lei, reprezentantul permanent adjunct al Chinei la ONU, în cadrul unei ședințe de informare privind Inițiativa ONU80, scrie romanian.cgtn.comSun Lei a subliniat că au fost obținute mai multe progrese în
Olivia Sanduleac conduce, la doar 27 de ani, Centrul Chinologic al Serviciului Vamal, fiind unicul specialist din țara noastră cu studii de specialitate în chinologie.În familia Sanduleac, profesia de vameș nu a fost doar o alegere profesională, ci o adevărată vocație. Oleg Sanduleac, tatăl Oliviei, este inspector principal în cadrul postului vamal Sculeni și activează de aproximativ 33 de ani
Regiunea Bretania din Franța a stabilit un record culinar. La inițiativa unei asociații, mai mulți cofetari și voluntari au preparat un desert tradițional, far breton, de peste 18 metri pătrați.Prepararea desertului uriaș a necesitat ore de muncă intensă din partea echipei formate din voluntari și specialiști. Cantitățile folosite au fost impresionante: 600 de litri de lapte, 60 kg de unt, 225
Un șofer din Elveția a ajuns să plătească, în urma unui proces care a durat aproape trei ani, circa 2.800 de euro, după ce a fost surprins de radar circulînd cu doar 1 km/h peste limita legală.Un kilometru pe oră peste limită. O contestație. Trei ani de proceduri judiciare, în Elveția.{{860613}}Pe un drum din districtul Delémont, un autoturism este înregistrat de radar circulînd cu 64 km/h
China respinge remarcile eronate făcute de reprezentantul SUA care acuză China de așa-numite "reclamaţii ilegale de expasiune" în Marea Chinei de Sud, a arătat Fu Cong, reprezentantul Permanent al Chinei la Organizația Națiunilor Unite, în cadrul dezbaterii deschise a Consiliului de Securitate pe tema dreptului internațional, scrie romanian.cgtn.com.Fu Cong a arătat că China deține suveranitat
Guvernul Spaniei a aprobat procedura care va permite imigranților ilegali să obțină statutul legal. Conform estimărilor aproximative, cel puțin jumătate de milion de persoane vor putea beneficia de acest program.După cum a menționat eurodeputata Irene Montero, vor putea cere statutul oficial imigranții ilegali care, pînă la sfîrșitul anului trecut, au locuit în Spania cel puțin cinci luni și n
Astăzi, 28 ianuarie 2026, în incinta Inspectoratului General al Poliției a avut loc ședința de bilanț a activității Poliției Naționale pentru anul 2025.În cadrul ședinței, șeful Poliției Naționale Viorel Cernăuțeanu a prezentat raportul de activitate pentru 2025, subliniind principalele provocări: noi forme de escrocherii (sustrageri de bani de pe carduri bancare, scheme de tip „piramidă inves
Platforma Alerte.md a fost lansată în a 9-a localitate din țară și în al 4-lea oraș din regiunea de nord al țării – municipiul Edineț.Aceasta va permite administrarea inteligentă a municipiului prin diverse instrumente digitale și are ca scop eficientizarea comunicării dintre cetățeni și administrația publică locală.{{860935}}Pe alerte.md/edinet cetățenii vor putea: Raporta cu un sin
19 localități din raioanele centrale și sudice ale țării, în care locuiesc aproximativ 6 379 de consumatori, rămîn fără energie electrică. În nordul țării, deconectările neprogramate au afectat 7 655 de consumatori din 40 de localități.Ministerul Energiei a anunțat că, în teritoriu, sînt mobilizate echipele de intervenție ale operatorilor rețelelor de distribuție, care depun eforturi pentru re
Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis miercuri o scrisoare de răspuns veteranilor care au participat la războiul de eliberare națională din Zimbabwe, scrie romanian.cgtn.comÎn mesajul său, Xi a subliniat că veteranii s-au dedicat, încă din tinerețe, unei cauze mărețe de eliberare a națiunii lor.Ei au părăsit patria, s-au înfrățit cu prieteni chinezi și continuă, pînă astăzi, să fie p
Utilizatorii serviciului american gratuit de mesagerie instantanee (IM) și comunicații vocale prin IP (VoIP) WhatsApp vor putea acum să poarte conversații confidențiale, ca în viața reală.„Vom proteja întotdeauna dreptul la confidențialitate pentru toți utilizatorii, inclusiv prin criptarea end-to-end, care este activată în mod implicit. Dar înțelegem că unii utilizatori, cum ar fi jurnaliștii
Omul de afaceri fugar Veaceslav Platon anunță că a depus o nouă cerere în instanță în dosarul care îl vizează pe Vlad Plahotniuc, solicitînd să fie recunoscut fie în calitate de victimă, fie de reclamant civil.Într-un mesaj public, Platon susține că anterior a cerut procurorilor să fie audiat ca martor al acuzării, însă cererea i-a fost respinsă, iar instanța ar fi fost nevoită să accepte pozi
Capacitățile Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), care are un rol esențial în reducerea vulnerabilităților sectorului financiar-bancar și nebancar în fața riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, vor fi consolidate.Pornind de la acest obiectiv, Guvernul a aprobat: majorarea efectivului-limită al SPCSB de la 36 la 39 de unități; crearea unei noi
Ceață și beznă pe șoseaua Balcani din capitală. Șoferii semnalează condiții extrem de dificile de circulație și îi îndeamnă pe ceilalți participanți la trafic să fie deosebit de prudenți.Potrivit martorilor, pe unele sectoare ale traseului vizibilitatea este de doar câțiva metri. În asemenea condiții, circulația cu o viteză normală devine imposibilă, iar orice greșeală la volan poate duce la s
Trei instituții medicale publice din raionul Soroca au fost dotate cu dispozitive medicale moderne, notează Noi.md.Proiectul a presupus achiziționarea a patru dispozitive medicale: două electrocardiografe cu șase canale, un coagulometru semiautomat și un analizator portativ imunologic.{{861402}}Coagulometrul semiautomat și analizatorul portativ imunologic au fost instalate în Centrul de Să
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că o flotă americană uriașă se apropie de coastele Iranului și a îndemnat Teheranul să se așeze imediat la masa negocierilor pentru a încheia un acord nuclear, amenințînd cu un atac de amploare.Trump a scris despre aceasta pe rețeaua de socializare Truth Social, relatează „Adevărul European”.Potrivit lui Trump, grupul de atac aerian condus de port
Ultima noapte din februarie va arăta pămîntenilor o mică paradă a planetelor.Despre acest lucru a povestit Liudmila Koșman, angajată a Planetariului din Moscova, pe canalul Telegram al instituției. Potrivit ei, toate planetele, cu excepția lui Marte, se vor alinia la o distanță foarte mică una de alta pe cerul nopții. Planeta Marte nu va participa la acest „spectacol celest”.{{858468}}„Mic
La inițiativa Agenției Proprietății Publice, Guvernul a aprobat proiectul de hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 161/2019, care vizează actualizarea listei terenurilor proprietate publică a statului.Decizia urmărește corectarea și completarea datelor despre terenurile statului, în baza lucrărilor de delimitare realizate la nivel național. Sînt clarificate suprafețele, numerel
Joi, pe unele adrese din municipiul Chișinău nu va fi apă potabilă, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 18:00, pe 29 ianuarie 2026, fără apă să fie consumatorii din com.Bubuieci de pe adresele:{{549048}}-str. Uzinelor 227-255; 206-208; Salcîmilor 22-28 ; Pădurii 16-26; Trandafirilor 13-15; bl.Dacia 1; inclusiv şi cu fracţii.Totodată, în intervalul 09:00 – 16:00, joi, fără apă vor rămî
Conducerea Centrului Național Anticorupție a avut o întrevedere oficială cu Ambasadoarea Republicii Franceze în Republica Moldova, Dominique Waag, în cadrul căreia a fost discutată consolidarea cooperării bilaterale în domeniul prevenirii și combaterii corupției, precum și al recuperării bunurilor infracționale.Părțile au apreciat nivelul înalt al colaborării existente dintre CNA și instituții
În contextul Zilei Europene a Protecției Datelor, Poliția de Frontieră a reiterat angajamentul său ferm privind protejarea confidențialității și securității datelor cu caracter personal ale cetățenilor.Potrivit instituției, respectarea dreptului la viață privată și siguranța informațiilor personale reprezintă o prioritate constantă în activitatea Poliției de Frontieră, inclusiv prin aplicarea
Angajații și vizitatorii Teatrului Național de Stat „Vasile Alecsandri” din municipiul Bălți vor beneficia de condiții îmbunătățite pentru activități culturale.Acest lucru va fi posibil odată cu pornirea lucrărilor de reparație capitală a acoperișului edificiului – monument de arhitectură de importanță națională și singurul teatru cu statut național din nordul țării.{{859703}}În cadrul pro
Agenția Națională pentru Sănătate Publică ANSP monitorizează în permanență evoluția situației epidemiologice internaționale privind infecția cu virusul Nipah și asigură implementarea măsurilor de prevenire și control conform protocoalelor în vigoare.Virusul Nipah este un agent patogen zoonotic, rezervorul natural al virusului fiind liliecii frugivori. {{859376}}Autoritățile sanitare din In
Federația Moldovenească de Fotbal a încheiat cursul pentru obținerea licenței de antrenor UEFA PRO.În urma procesului de învățămînt, care a durat peste doi ani, 22 de antrenori au obținut diplome, transmite scor.md.{{860213}}În afară de antrenorii din Republica Moldova, la curs au participat și specialiști din România și Kazahstan. Conform site-ului oficial al FMF, prețul cursului pent
Mai multe acte normative din domeniul construcțiilor și urbanismului vor fi alinate la noul cadru legal # Noi.md
Guvernul a aprobat ajustarea mai multor acte normative din domeniul construcțiilor, urbanismului și locuințelor, astfel încît acestea să corespundă prevederilor noului Cod al urbanismului și construcțiilor, care constituie baza legală principală în domeniu.Un aspect important se referă la regulile privind locuințele de serviciu. În urma modificărilor legislative recente, angajații cetățeni ai
Î.S. „Moldelectrica” anunță că, la ora 17:00, starea sistemului electroenergetic național este stabilă, însă se mențin limitări operaționale locale cauzate de intemperii și depuneri de gheață.Potrivit instituției, linia electrică aeriană (LEA) 110 kV Soldănești–Florești rămîne deconectată, iar alimentarea consumatorilor este asigurată temporar prin rețele de 35 kV și rețelele de distribuție. Î
Desfășurarea olimpiadelor raionale/municipale/regionale școlare a fost modificat.Decizia a fost luată în contextul condițiilor meteo nefavorabile, informează moldpres.Astfel, olimpiadele vor începe sîmbătă, 07 februarie 2026, conform orarului stabilit prin Ordinul Ministerului Educației și Cercetării /MEC/.Primele olimpiade organizate vor fi cele la matematică și limbi străine. Ora
Expertizele judiciare vor fi realizate mai rapid: CNEJ, dotat cu un aparat de ultimă generație # Noi.md
Expertizele judiciare vor fi realizate mai rapid, iar rezultatele vor fi mai precise.Centrul Național de Expertize Judiciare (CNEJ), instituție subordonată Ministerului Justiției, a fost dotat cu un spectrometru XRF de ultimă generație – un echipament care permite analiza compoziției chimice a materialelor fără a deteriora probele.{{853936}}Pînă acum, astfel de analize erau efectuate prin
Australia este cuprinsă de o caniculă extremă, care a afectat mai multe state simultan.Marți, în Victoria, s-a înregistrat un nou record de temperatură — 48,9°C în localitățile de coastă Hope Town și Walpap. Pe fondul vremii toride, autoritățile confirmă incendii forestiere în trei regiuni, iar situația rămîne dificilă.{{859992}}Cele mai puternice consecințe se resimt în Melbourne, unde se
În Moscova, după ninsorile abundente, pe piața Miusî a apărut un morman mare de omăt numit „duna Miusî”.Serviciile comunale rusești adună omătul de pe piață și de pe străzile învecinate într-o singură grămadă uriașă, relatează rbc.Mormanele de omăt apar în această zonă în iernile cu ninsori puternice — serviciile comunale opresc circulația între Piața Miusî și strada Alexandr Nevski pentru
A fost aprobată componența nominală a Consiliului național de coordonare a programelor de profilaxie și control HIV/SIDA și tuberculoză # Noi.md
Astăzi, 28 ianuarie, cabinetul de miniștri a aprobat componența nominală actualizată a Consiliului național de coordonare a programelor naționale de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și tuberculozei.Promovarea acestui proiect a fost determinată de necesitatea respectării prevederilor legale privind actualizarea periodică a componenței consiliului,
Parlamentul se convoacă în ședințe plenare ale sesiunii de primăvară începînd cu data de 3 februarie 2026. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat Hotărîrea care prevede convocarea ședințelor plenare și ordinea de zi a acestora pentru perioada 3–5 februarie 2026.Ședința de inaugurare a sesiunii de primăvară va avea loc marți, 3 februarie, cu participarea președinților parlamentelor din Sta
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a venit cu clarificări privind activitatea de transport desfășurată la adresa str. Calea Moșilor 2/A din municipiul Chișinău, în urma declarațiilor publice lansate de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA).Potrivit ANTA, instituția a fost sesizată de APOTA la 23 octombrie 2025, după care a inițiat o verificare administrativă și juri
Cleopatra și Pavel Stratan au pregătit pentru fani un nou proiect muzical major.Cei doi artiști au anunțat lansarea oficială a primului lor album full realizat în duet, intitulat „Scena vieții”, un material discografic dedicat publicului care le-a fost alături de-a lungul anilor.Într-un mesaj adresat fanilor, Pavel și Cleopatra Stratan au explicat că acest album este gândit ca un cadou de
Numărul evaluărilor sumative și al notelor va fi stabilit de fiecare cadru didactic, în funcție de specificul clasei, potrivit unui regulament aprobat de autorități.În același timp, fiecare elev trebuie să aibă minimum două note pe semestru ca să promoveze clasa, iar situațiile în care un elev poate fi lăsat repetent vor fi eliminate.{{861394}}Profesorii susțin că aceste schimbări le vor o
Vulcanul Şiveluci din Peninsula Kamceatka, situată în Orientul Îndepărtat al Rusiei, a expulzat miercuri o coloană de cenuşă care a ajuns la cîţiva kilometri peste nivelul mării.Vulcanul, cu o altitudine de aproximativ 3.300 de metri, a expulzat o coloană de cenuşă care a atins o înălţime de aproape 9.000 de metri peste nivelul mării, a indicat sursa menţionată pe Telegram, distribuind un vide
Agenția meteorologică națională a Spaniei a avertizat asupra vremii nefavorabile în majoritatea provinciilor țării din cauza furtunii, însoțită de ninsori, ploi și rafale puternice de vînt.Despre acest lucru informează Oxu.Az, cu referire la TASS.{{861335}}Potrivit site-ului serviciului meteorologic, în mai multe localități din vestul și sudul regatului, nivelul de alertă a fost ridicat la
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu noua Președintă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Petra Bayr.Vicepremierul Mihai Popșoi i-a adresat felicitări cu prilejul alegerii în această funcție importantă și i-a urat succes în noul mandat.Discuțiile s-au axat pe evoluțiile recente din cadrul organizației și pe perspectivele d
Cu referire la declarațiile și solicitările publice ale unor actori politici privind reducerea în regim de urgență a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) comunică următoarele.ANRE a informat publicul, atît prin comunicatele de presă recente, publicate pe pagina oficială a Agenției, cît și în cadrul conferinței de
Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească spre/dinspre Republica Macedonia de Nord sînt avertizați asupra unor acțiuni de protest anunțate de asociații ale transportatorilor de marfă, care pot duce la restricții și blocaje la mai multe puncte de trecere a frontierei.Potrivit informării făcute publice de Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria, Mac
Peste 200 de sportivi au luptat pentru titlul de campion național la Campionatul Național de lupte U-23, competiție desfășurată la Institutul de Educație Fizică și Sport din Chișinău.Evenimentul a reunit cei mai buni tineri luptători ai țării la lupte libere, greco-romane și lupte feminine, într-o etapă considerată decisivă pentru trecerea către categoria seniorilor.{{859678}}În cadrul com
Executivul a aprobat astăzi conceptul Sistemului Informațional e-Arhiva, un pas considerat prima etapă în crearea și lansarea arhivei electronice la nivel național.Noua platformă ar urma să faciliteze trecerea de la documentele pe hîrtie la cele în format digital și să reducă dependența instituțiilor de arhivarea clasică.{{859162}}Potrivit conceptului, e-Arhiva va asigura o evidență coordo
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, afirmă că autoritățile analizează mai multe opțiuni pentru achitarea restanțelor la subvențiile agricole, inclusiv varianta transformării acestora în hîrtii de valoare garantate de stat, însă o decizie finală nu poate fi luată rapid.Potrivit ministrului, mecanismul este încă în lucru și presupune proceduri complexe, întrucît transformarea angajamentelor
Serviciul de ambulanță a intervenit intens în ultimele 24 de ore, în contextul condițiilor meteo nefavorabile. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), Dispeceratul comun de urgență a înregistrat 2.670 de solicitări, inclusiv 401 la copii.După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești, 1.357 de pacienți au fost transportați la instituțiil
Executivul a aprobat astăzi modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcilor, în scopul îmbunătățirii bunăstării animalelor și pentru alinierea sectorului zootehnic la normele de referință ale Uniunii Europene.Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, proiectul prevede completarea legislației cu o anexă care recomandă cîteva măsuri practice pe
În această dimineață, în capitală, pe bulevardul Moscova, inspectorii de patrulare au stopat un automobil.Mașina era condusă de o tînără de 23 de ani, notează Noi.md.{{860613}}În timpul verificărilor, polițiștii au simțit miros de alcool, motiv pentru care șoferița a fost înlăturată de la volan și testată cu aparatul Dräger.Rezultatul a indicat 0,73 mg/l alcool în aerul expirat, ceea c
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a dispus eliberarea din funcție a trei procurori. Este vorba despre Elena Panfil, Eugeniu Trocin și Veaceslav Vacari.Potrivit deciziei CSP, în cazul procurorului Elena Panfil s-a constatat o conduită profesională necorespunzătoare în mai multe dosare penale.{{860160}}Aceasta s-ar fi manifestat prin gestionarea deficitară a urmăririi penale și adopta
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în colaborare cu polițiștii de frontieră, au contracarat două tentative de scoatere ilicită din țară a mijloacelor financiare în valută străină.Primul caz a fost înregistrat la cursa Chișinău–Varșovia. Un bărbat nerezident, în vîrstă de 45 de ani, a fost identificat cu suma de 15 320 de dolari, care nu a fost declarată în cadrul cont
