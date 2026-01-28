Cînd vom putea urmări parada mică a planetelor

13:00

Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pînzari, condamnat pe 19 ianuarie la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), este de negăsit de nouă zile.Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, admite că acesta ar fi putut fugi în regiunea transnistreană.{{860790}}„Atît timp cît nu a fost localizat