Situația la Institutul de Medicină Urgentă s-a stabilizat: Numărul pacienților cu traumatisme a scăzut, odată cu topirea gheții. Ce spune ministrul Sănătății - VIDEO
ProTV.md, 28 ianuarie 2026 21:40
Situația la Institutul de Medicină Urgentă s-a stabilizat: Numărul pacienților cu traumatisme a scăzut, odată cu topirea gheții. Ce spune ministrul Sănătății
Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați - reținuți pentru 72 de ore. CNA vine cu detalii
Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați - reținuți pentru 72 de ore. CNA vine cu detalii
Situația la Institutul de Medicină Urgentă s-a stabilizat: Numărul pacienților cu traumatisme a scăzut, odată cu topirea gheții. Ce spune ministrul Sănătății - VIDEO
Șocant. Un bărbat din capitală - injunghiat mortal și dus într-o suburbie a orașului. Cinci persoane au fost reținute
Șocant. Un bărbat din capitală - injunghiat mortal și dus într-o suburbie a orașului. Cinci persoane au fost reținute
Momentul în care un avion pierde o roată imediat după decolare - VIDEO
A schimbat mănușile de box pe ghetele de fotbal. Oleksandr Usyk, s-a antrenat și a jucat într-un meci amical al formației Polissia Jitomir
A schimbat mănușile de box pe ghetele de fotbal. Oleksandr Usyk, s-a antrenat și a jucat într-un meci amical al formației Polissia Jitomir
Mai mulți enoriași și preoți din satul Dereneu s-au luat la harță în fața bisericii după ce s-a încercat punerea în aplicare a hotărârii CSJ, care spune că biserica aparție Mitropoliei Basarabiei
Mai mulți enoriași și preoți din satul Dereneu s-au luat la harță în fața bisericii după ce s-a încercat punerea în aplicare a hotărârii CSJ, care spune că biserica aparție Mitropoliei Basarabiei
Cazul șocant din satul Beriozchi: Bănuitul ar fi comis mai multe infracțiuni odioase încă din anii '90, însă ar fi fost protejat de angajați din sistem
Cazul șocant din satul Beriozchi: Bănuitul ar fi comis mai multe infracțiuni odioase încă din anii '90, însă ar fi fost protejat de angajați din sistem
Doar Ferrari și Red Bull au ieșit pe circuit în a doua zi a testelor cu „ușile închise" de la Barcelona
Doar Ferrari și Red Bull au ieșit pe circuit în a doua zi a testelor cu „ușile închise" de la Barcelona
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 28.01.2026
Anglia și Irlanda de Nord - lovite puternic de furtuna Chandra, care a provocat inundații, pene masive de curent și blocaje în trafic
Anglia și Irlanda de Nord - lovite puternic de furtuna Chandra, care a provocat inundații, pene masive de curent și blocaje în trafic
Incendiile de vegetație au devastat sud-estul Australiei. Temperaturile au atins recorduri de până la 49 de grade Celsius
Incendiile de vegetație au devastat sud-estul Australiei. Temperaturile au atins recorduri de până la 49 de grade Celsius
Scăpăm de ghețuș, însă pentru scurt timp: La sfârșit de săptămână vremea se răcește din nou. Ce temperaturi vom avea
Scăpăm de ghețuș, însă pentru scurt timp: La sfârșit de săptămână vremea se răcește din nou. Ce temperaturi vom avea
Atenție, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în mai multe regiuni ale țării, iar drumul este alunecos. Recomandările poliției
Atenție, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în mai multe regiuni ale țării, iar drumul este alunecos. Recomandările poliției
Surpriză uriașă în Euroliga de baschet. Una dintre codașele clasamentului, Paris, a învins-o pe cea mai titrată echipă din istoria competiției, Real Madrid
Surpriză uriașă în Euroliga de baschet. Una dintre codașele clasamentului, Paris, a învins-o pe cea mai titrată echipă din istoria competiției, Real Madrid
Veceaslav Platon, fugar în Marea Britanie, cere să fie recunoscut ca parte vătămată în dosarul Plahotniuc. Ce spune procurorul de caz
Veceaslav Platon, fugar în Marea Britanie, cere să fie recunoscut ca parte vătămată în dosarul Plahotniuc. Ce spune procurorul de caz
Atenție, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în mai multe regiuni ale țării, iar drumul este alunecos. Recomandările poliției
Atenție, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în mai multe regiuni ale țării, iar drumul este alunecos. Recomandările poliției
Au fost dezvăluite vedetele și filmele care vor concura pentru Premiile BAFTA care celebrează cele mai bune filme de pe marile ecrane din ultimele 12 luni
Au fost dezvăluite vedetele și filmele care vor concura pentru Premiile BAFTA care celebrează cele mai bune filme de pe marile ecrane din ultimele 12 luni
Hoffenheim a renăscut în acest sezon din Bundesliga - VIDEO
Fostul șef al IGP, Alexandru Pînzari, condamnat acum o săptămână la 3 ani de închisoare, s-ar putea afla în stânga Nistrului. Declarațiile ministrului de interne
Fostul șef al IGP, Alexandru Pînzari, condamnat acum o săptămână la 3 ani de închisoare, s-ar putea afla în stânga Nistrului. Declarațiile ministrului de interne
„Dacă este gata să vină, atunci îl invităm pe Zelenski la Moscova", spune Kremlinul. Ideea a fost discutată de Trump și Putin
„Dacă este gata să vină, atunci îl invităm pe Zelenski la Moscova", spune Kremlinul. Ideea a fost discutată de Trump și Putin
Trei bărbați - reținuți pentru trafic și consum de droguri pe teritoriul raionului Rîșcani. Poliția vine cu detalii
Trei bărbați - reținuți pentru trafic și consum de droguri pe teritoriul raionului Rîșcani. Poliția vine cu detalii
Cat vom plăti pentru facturi în ianuarie? – ministrul Dorin Junghietu, În PROfunzime
Orarul de desfășurare a olimpiadelor raionale și municipale a fost modificat din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Anunțul MEC
Orarul de desfășurare a olimpiadelor raionale și municipale a fost modificat din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Anunțul MEC
Ministrul Finanțelor, după ce șapte angajați au fost reținuți de CNA în urma perchezițiilor la posturile vamale Leușeni și Cahul: „Încercăm să curățim aceste sisteme"
Ministrul Finanțelor, după ce șapte angajați au fost reținuți de CNA în urma perchezițiilor la posturile vamale Leușeni și Cahul: „Încercăm să curățim aceste sisteme"
Peste 15 mii de consumatori din țară rămân încă fără energie electrică din cauza condițiilor meteo. Detaliile ministrului Energiei
Peste 15 mii de consumatori din țară rămân încă fără energie electrică din cauza condițiilor meteo. Detaliile ministrului Energiei
Numărul cazurilor de gripă și viroză crește de la o zi la alta. Datele anunțate de ANSP
Numărul cazurilor de gripă și viroză crește de la o zi la alta. Datele anunțate de ANSP
Incendiu la un hotel de cinci stele din Franța. Peste 80 de persoane au fost evacuate
Incendiu la un hotel de cinci stele din Franța. Peste 80 de persoane au fost evacuate
Swiatek "şi-a ieşit din pepeni" după ce a fost eliminată de la Australian Open: "Suntem jucătoare de tenis sau animale de la Zoo"
Swiatek "şi-a ieşit din pepeni" după ce a fost eliminată de la Australian Open: "Suntem jucătoare de tenis sau animale de la Zoo"
Orarul de desfășurare a olimpiadelor raionale și municipale a fost modificat. Anunțul MEC
Novak Djokovic a avut parte de noroc uriaș în sferturile de la Australian Open - VIDEO
Jocurile Olimpice de iarnă: Doar 13 sportivi ruşi şi şapte din Belarus vor concura la ediţia din acest an
Jocurile Olimpice de iarnă: Doar 13 sportivi ruşi şi şapte din Belarus vor concura la ediţia din acest an
Orarul de desfășurare a olimpiadelor raionale și municipale pentru anul de studii 2025-2026 - modificat. Explicațiile MEC
Un adevărat joc de spionaj a ieșit la iveală la Kiev, după ce serviciile secrete ucrainene au reținut o jurnalistă infiltrată de la Minsk
Un adevărat joc de spionaj a ieșit la iveală la Kiev, după ce serviciile secrete ucrainene au reținut o jurnalistă infiltrată de la Minsk
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 28.01.2026
Noi detalii în cazul Alex Pretti. Versiunea agenților federali este contestată de imagini video. Trump cere o anchetă
Noi detalii în cazul Alex Pretti. Versiunea agenților federali este contestată de imagini video. Trump cere o anchetă
Imagini cu puternic impact emoțional: Cum torturează comandanții ruși soldații care refuză să mai lupte pe frontul din Ucraina
Imagini cu puternic impact emoțional: Cum torturează comandanții ruși soldații care refuză să mai lupte pe frontul din Ucraina
Situația la Institutului de Medicină Urgentă s-a stabilizat: Numărul pacienților cu traumatisme a scăzut, odată cu topirea gheții. Ce spune ministrul Sănătății
Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați - reținuți pentru 72 de ore. CNA vine cu detalii
Rusia vrea să declare internetul prin satelit și smartphone-urile occidentale amenințări pentru securitatea sa națională
Rusia vrea să declare internetul prin satelit și smartphone-urile occidentale amenințări pentru securitatea sa națională
Studiu: Numărul victimelor din războiul din Ucraina se apropie de 2 milioane. Rusia ar fi suferit cele mai mari pierderi
Studiu: Numărul victim
Doi cetățeni străini - plasați în arest, după ce ar fi distribuit droguri în scările blocurilor de locuit din capitală. Cu ce pedeapsă s-ar putea alege - VIDEO # ProTV.md
Doi cetățeni străini - plasați în arest, după ce ar fi distribuit droguri în scările blocurilor de locuit din capitală. Cu ce pedeapsă s-ar putea alege - VIDEO
GRAWE Carat Asigurări a creat, din nou, un sanctuar al capodoperelor lui Mozart, la Sala cu Orgă din Chișinău - VIDEO # ProTV.md
GRAWE Carat Asigurări a creat, din nou, un sanctuar al capodoperelor lui Mozart, la Sala cu Orgă din Chișinău - VIDEO
Ședința Guvernului din 28 ianuarie
Caz cumplit în Italia: O moldoveancă - acuzată de tentativă de omor, după ce ar fi bătut o femeie pe care o îngrijea. Aceasta se luptă între viață și moarte # ProTV.md
Caz cumplit în Italia: O moldoveancă - acuzată de tentativă de omor, după ce ar fi bătut o femeie pe care o îngrijea. Aceasta se luptă între viață și moarte
Tragic: O moldoveancă a decedat, după ce ar fi fost lovită de un camion în Italia. Cum s-a întâmplat totul # ProTV.md
Tragic: O moldoveancă a decedat, după ce ar fi fost lovită de un camion în Italia. Cum s-a întâmplat totul
O șoferiță, prinsă în stare avansată de ebrietate la volan, în capitală. De câte ori a depășit limita admisibilă de alcool - VIDEO # ProTV.md
O șoferiță, prinsă în stare avansată de ebrietate la volan, în capitală. De câte ori a depășit limita admisibilă de alcool - VIDEO
Como este ultima echipă calificată în sferturile Cupei Italiei. Revelația ultimelor două sezoane a eliminat-o pe Fiorentina - VIDEO # ProTV.md
Como este ultima echipă calificată în sferturile Cupei Italiei. Revelația ultimelor două sezoane a eliminat-o pe Fiorentina - VIDEO
Un supraviețuitor al accidentului cu 7 morți din Timiș răspunde la principala întrebare despre tragedie # ProTV.md
Un supraviețuitor al accidentului cu 7 morți din Timiș răspunde la principala întrebare despre tragedie
Donald Trump amenință explicit Iranul cu o intervenție militară, „la fel ca în cazul Venezuelei”: „Timpul se scurge” # ProTV.md
Donald Trump amenință explicit Iranul cu o intervenție militară, „la fel ca în cazul Venezuelei”: „Timpul se scurge”
Când se va ieftini gazul? Ministrul Energiei: „Energocom va transmite cererea către ANRE pentru ajustarea tarifului” # ProTV.md
Când se va ieftini gazul? Ministrul Energiei: „Energocom va transmite cererea către ANRE pentru ajustarea tarifului”
