ProTV.md, 28 ianuarie 2026 17:00
Orarul de desfășurare a olimpiadelor raionale și municipale pentru anul de studii 2025-2026 - modificat. Explicațiile MEC /DOC
Orarul de desfășurare a olimpiadelor raionale și municipale pentru anul de studii 2025-2026 - modificat. Explicațiile MEC /DOC
Un adevărat joc de spionaj a ieșit la iveală la Kiev, după ce serviciile secrete ucrainene au reținut o jurnalistă infiltrată de la Minsk - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 28.01.2026
Noi detalii în cazul Alex Pretti. Versiunea agenților federali este contestată de imagini video. Trump cere o anchetă - VIDEO
Noi detalii în cazul Alex Pretti. Versiunea agenților federali este contestată de imagini video. Trump cere o anchetă - VIDEO
Imagini cu puternic impact emoțional: Cum torturează comandanții ruși soldații care refuză să mai lupte pe frontul din Ucraina - VIDEO
Imagini cu puternic impact emoțional: Cum torturează comandanții ruși soldații care refuză să mai lupte pe frontul din Ucraina - VIDEO
Situația la Institutului de Medicină Urgentă s-a stabilizat: Numărul pacienților cu traumatisme a scăzut, odată cu topirea gheții. Ce spune ministrul Sănătății - VIDEO
Situația la Institutului de Medicină Urgentă s-a stabilizat: Numărul pacienților cu traumatisme a scăzut, odată cu topirea gheții. Ce spune ministrul Sănătății - VIDEO
Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați - reținuți pentru 72 de ore. CNA vine cu detalii - VIDE
Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați - reținuți pentru 72 de ore. CNA vine cu detalii - VIDE
Rusia vrea să declare internetul prin satelit și smartphone-urile occidentale amenințări pentru securitatea sa națională
Rusia vrea să declare internetul prin satelit și smartphone-urile occidentale amenințări pentru securitatea sa națională
Studiu: Numărul victimelor din războiul din Ucraina se apropie de 2 milioane. Rusia ar fi suferit cele mai mari pierderi
Studiu: Numărul victimelor din războiul din Ucraina se apropie de 2 milioane. Rusia ar fi suferit cele mai mari pierderi
Doi cetățeni străini - plasați în arest, după ce ar fi distribuit droguri în scările blocurilor de locuit din capitală. Cu ce pedeapsă s-ar putea alege - VIDEO
Doi cetățeni străini - plasați în arest, după ce ar fi distribuit droguri în scările blocurilor de locuit din capitală. Cu ce pedeapsă s-ar putea alege - VIDEO
GRAWE Carat Asigurări a creat, din nou, un sanctuar al capodoperelor lui Mozart, la Sala cu Orgă din Chișinău - VIDEO
GRAWE Carat Asigurări a creat, din nou, un sanctuar al capodoperelor lui Mozart, la Sala cu Orgă din Chișinău - VIDEO
Ședința Guvernului din 28 ianuarie
Caz cumplit în Italia: O moldoveancă - acuzată de tentativă de omor, după ce ar fi bătut o femeie pe care o îngrijea. Aceasta se luptă între viață și moarte
Caz cumplit în Italia: O moldoveancă - acuzată de tentativă de omor, după ce ar fi bătut o femeie pe care o îngrijea. Aceasta se luptă între viață și moarte
Tragic: O moldoveancă a decedat, după ce ar fi fost lovită de un camion în Italia. Cum s-a întâmplat totul
Tragic: O moldoveancă a decedat, după ce ar fi fost lovită de un camion în Italia. Cum s-a întâmplat totul
O șoferiță, prinsă în stare avansată de ebrietate la volan, în capitală. De câte ori a depășit limita admisibilă de alcool - VIDEO
O șoferiță, prinsă în stare avansată de ebrietate la volan, în capitală. De câte ori a depășit limita admisibilă de alcool - VIDEO
Como este ultima echipă calificată în sferturile Cupei Italiei. Revelația ultimelor două sezoane a eliminat-o pe Fiorentina - VIDEO
Como este ultima echipă calificată în sferturile Cupei Italiei. Revelația ultimelor două sezoane a eliminat-o pe Fiorentina - VIDEO
Un supraviețuitor al accidentului cu 7 morți din Timiș răspunde la principala întrebare despre tragedie
Un supraviețuitor al accidentului cu 7 morți din Timiș răspunde la principala întrebare despre tragedie
Donald Trump amenință explicit Iranul cu o intervenție militară, „la fel ca în cazul Venezuelei": „Timpul se scurge"
Donald Trump amenință explicit Iranul cu o intervenție militară, „la fel ca în cazul Venezuelei”: „Timpul se scurge”
Când se va ieftini gazul? Ministrul Energiei: „Energocom va transmite cererea către ANRE pentru ajustarea tarifului"
Când se va ieftini gazul? Ministrul Energiei: „Energocom va transmite cererea către ANRE pentru ajustarea tarifului”
Patru zile consecutiv de ghețuș și ceață care creează probleme în trafic. În nordul țării - șoferii cu greu au putut circula pe străzile pline de polei - VIDEO
Patru zile consecutiv de ghețuș și ceață care creează probleme în trafic. În nordul țării - șoferii cu greu au putut circula pe străzile pline de polei - VIDEO
Prețul benzinei scade, iar cel al motorinei crește. Noile prețuri stabilite de ANRE - FOTO
Prețul benzinei scade, iar cel al motorinei crește. Noile prețuri stabilite de ANRE - FOTO
Un bărbat - condamnat la închisoare, după ce a recrutat o femeie să presteze servicii sexuale în Turcia. Câți ani va sta după gratii
Un bărbat - condamnat la închisoare, după ce a recrutat o femeie să presteze servicii sexuale în Turcia. Câți ani va sta după gratii
Poza trimisă de Putin, făcută împreună cu Trump în Alaska, înrămată și agățată pe un perete de la Casa Albă - FOTO
Poza trimisă de Putin, făcută împreună cu Trump în Alaska, înrămată și agățată pe un perete de la Casa Albă - FOTO
Codul galben de ceață - prelungit de meteorologi. Până când va fi valabil - FOTO
Dosarul crimelor de la Anenii Noi: Principalul suspect se află în arest, iar urmărirea penală analizează 6 victime. Declarațiile ministrului de Interne - VIDEO
Dosarul crimelor de la Anenii Noi: Principalul suspect se află în arest, iar urmărirea penală analizează 6 victime. Declarațiile ministrului de Interne - VIDEO
Un bărbat - condamnat la închisoare după ce a obligat o femeie să presteze servicii sexuale în Turcia. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
Un bărbat - condamnat la închisoare după ce a obligat o femeie să presteze servicii sexuale în Turcia. Câți ani va sta după gratii
100 de mii de țigări, găsite ascunse în cutii într-o mașină, la Cimișlia. Șoferul - documentat de polițiști - FOTO/VIDEO
100 de mii de țigări, găsite ascunse în cutii într-o mașină, la Cimișlia. Șoferul - documentat de polițiști - FOTO/VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.01.2026
Poleiul și ghețușul continuă să facă victime: Peste 170 de persoane s-au adresat la medici cu traume. Unitatea de Primiri Urgente vine cu actualizări
Poleiul și ghețușul continuă să facă victime: Peste 170 de persoane s-au adresat la medici cu traume. Unitatea de Primiri Urgente vine cu actualizări
Ce spune ministrul Sănătății despre virusul mortal depistat în Asia: ,,În Europa nu este încă niciun caz'' - VIDEO
Ce spune ministrul Sănătății despre virusul mortal depistat în Asia: ,,În Europa nu este încă niciun caz'' - VIDEO
Protecția temporară pentru ucrainenii refugiați în Republica Moldova a fost prelungită până la anul viitor. Decizia aprobată de Guvern
Protecția temporară pentru ucrainenii refugiați în Republica Moldova a fost prelungită până la anul viitor. Decizia aprobată de Guvern
Freelancerii cu activitate legală vor beneficia de prestațiile sociale. Ce prevede proiectul aprobat de Guvern
Freelancerii cu activitate legală vor beneficia de prestațiile sociale. Ce prevede proiectul aprobat de Guvern
Ce spune ministrul Sănătății cu privire la virusul mortal depistat în Asia: ,,În Europa nu este încă niciun caz'' - VIDEO # ProTV.md
Ce spune ministrul Sănătății cu privire la virusul mortal depistat în Asia: ,,În Europa nu este încă niciun caz'' - VIDEO
Cazul cocainei de aproape un milion de lei, ascunsă într-un televizor din Spania: Organizatorul contrabandei - trimis în judecată. Câți ani ar putea sta după gratii
Cazul cocainei de aproape un milion de lei, ascunsă într-un televizor din Spania: Organizatorul contrabandei - trimis în judecată. Câți ani ar putea sta după gratii
Swiatek "şi-a ieşit din pepeni" după ce a fost eliminată de la Australian Open: "Suntem jucătoare de tenis sau animale de la Zoo?"
Swiatek "şi-a ieşit din pepeni" după ce a fost eliminată de la Australian Open: "Suntem jucătoare de tenis sau animale de la Zoo?"
Ministrul Finanțelor, după ce șapte angajați au fost reținuți de CNA în urma perchezițiilor la posturile vamale Leușeni și Cahul: „Încercăm să curățim aceste sisteme" - VIDEO
Ministrul Finanțelor, după ce șapte angajați au fost reținuți de CNA în urma perchezițiilor la posturile vamale Leușeni și Cahul: „Încercăm să curățim aceste sisteme” - VIDEO
Decis. Agenția Proprietății Publice va avea un nou director adjunct. Cine este acesta
Ministrul Finanțelor, după ce șapte angajați au fost reținuți de CNA în urma perchezițiilor la posturile vamale Leușeni și Cahul - VIDEO # ProTV.md
Ministrul Finanțelor, după ce șapte angajați au fost reținuți de CNA în urma perchezițiilor la posturile vamale Leușeni și Cahul - VIDEO
A fost inițiată o anchetă internă: Reacția Serviciului vamal, după ce șapte angajați de la posturile vamale Leușeni și Cahul au fost reținuți de CNA pentru corupție
A fost inițiată o anchetă internă: Reacția Serviciului vamal, după ce șapte angajați de la posturile vamale Leușeni și Cahul au fost reținuți de CNA pentru corupție
Accident fatal la Ungheni. Un bărbat a decedat pe loc, după ce a fost lovit de o mașină
Cele două zone cruciale din Arctica pentru care NATO și Rusia se vor lupta în orice viitor război. „O problemă pentru întreaga alianță"
Cele două zone cruciale din Arctica pentru care NATO și Rusia se vor lupta în orice viitor război. „O problemă pentru întreaga alianță”
LIVE. Ședința Guvernului din 28 ianuarie
Kim Jong Un va dezvălui „următoarea etapă" a programului său nuclear. „Vor reprezenta o ameninţare serioasă"
Kim Jong Un va dezvălui „următoarea etapă” a programului său nuclear. „Vor reprezenta o ameninţare serioasă”
11 localități din țară rămân încă fără lumină. Premier Energy vine cu actualizări
Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați - reținuți pentru 72 de ore. CNA vine cu detalii
Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați - reținuți pentru 72 de ore. CNA vine cu detalii
A încercat să iasă din țară cu 100 de pachete de țigări ascunse printre haine. Un pasager - documentat pe Aeroportul din Chișinău. Unde urma să zboare
A încercat să iasă din țară cu 100 de pachete de țigări ascunse printre haine. Un pasager - documentat pe Aeroportul din Chișinău. Unde urma să zboare
Franța elimină giganții SUA, Microsoft Teams și Zoom, în favoarea unei „platforme suverane" / „Dependențele pot fi folosite împotriva noastră"
Franța elimină giganții SUA, Microsoft Teams și Zoom, în favoarea unei „platforme suverane” / „Dependențele pot fi folosite împotriva noastră”
Un deces și peste 150 de accidente rutiere din cauza ghețușului în ultimele 24 de ore. MAI vine cu detalii
Un deces și peste 150 de accidente rutiere din cauza ghețușului în ultimele 24 de ore. MAI vine cu detalii
