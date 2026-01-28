Majoritatea școlilor din R. Moldova au desfășurat orele cu prezență fizică și pe 28 ianuarie
Ziarul de Garda, 28 ianuarie 2026 15:10
Majoritatea instituțiilor de învățământ din R. Moldova au desfășurat orele cu prezență fizică miercuri, 28 ianuarie. Elevii din 48 de școli vor recupera ulterior ziua de studii, după ce au stat acasă astăzi. Ministerul Educației și Cercetării a informat că, pe 28 ianuarie, procesul educațional s-a desfășurat în mai multe formate, în funcție de deciziile...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 5 minute
15:30
Forumul Electoral 2026: „R. Moldova poate organiza alegeri într-un context de presiuni fără precedent” # Ziarul de Garda
Alegerile parlamentare din septembrie 2025 au fost în centrul celei de-a doua ediții a Forumului Electoral, care a reunit autorități publice, deputați, experți, reprezentanți ai misiunilor diplomatice și ai societății civile pentru a analiza scrutinul și a discuta provocările și lecțiile care vor modela viitoarele alegeri. În cadrul Forumului au fost prezentate și constatările finale...
Acum 15 minute
15:20
Trump avertizează Iranul să revină la masa negocierilor: „Următorul atac va fi mult mai dur” # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, a îndemnat miercuri, 28 ianuarie, autoritățile din Iran să se așeze la masa negocierilor și să ajungă la un acord privind armele nucleare, avertizând că următorul atac al Statelor Unite ar fi mult mai dur, scrie agenția britanică de știri Reuters. „Sperăm că Iranul va veni rapid (la masa negocierilor, n.r.)...
Acum 30 minute
15:10
Majoritatea școlilor din R. Moldova au desfășurat orele cu prezență fizică și pe 28 ianuarie # Ziarul de Garda
Majoritatea instituțiilor de învățământ din R. Moldova au desfășurat orele cu prezență fizică miercuri, 28 ianuarie. Elevii din 48 de școli vor recupera ulterior ziua de studii, după ce au stat acasă astăzi. Ministerul Educației și Cercetării a informat că, pe 28 ianuarie, procesul educațional s-a desfășurat în mai multe formate, în funcție de deciziile...
Acum o oră
14:50
LIVE TEXT/ Ucraina a lovit un depozit de petrol din regiunea Voronej și mai multe obiective militare din teritoriile ocupate. Război în Ucraina, ziua 1435 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:42 Forțele ucrainene au lovit un depozit de petrol din regiunea Voronej a Rusiei, precum și mai multe obiective militare ruse din teritoriile ocupate, în noaptea de 27 spre 28 ianuarie, a anunțat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de The Kyiv Independent. Ucraina lovește în mod constant infrastructura militară a Rusiei,...
Acum 2 ore
14:10
S.A. „Energocom” va solicita ANRE ajustarea tarifelor la gaze naturale, anunță ministrul Energiei # Ziarul de Garda
S.A. „Energocom” va transmite, în cursul acestei săptămâni, o cerere privind ajustarea prețului pentru gaze naturale către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), după ce pe 27 ianuarie ANRE a aprobat costurile de bază ale furnizorului aferente activității de furnizare a gazelor naturale, pentru anul 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin...
14:00
UPDATE 28 ianuarie, 13:48 Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prelungit codul galben de ceață pe întreg teritoriul R. Moldova. Avertizarea este valabilă de pe 28 ianuarie, ora 13:00, până pe 29 ianuarie, ora 13:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va menține ceață densă, cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin. În...
14:00
Atacul rusesc asupra unui tren de pasageri din Ucraina „încalcă dreptul internațional”, declară Maia Sandu # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a condamnat atacul forțelor ruse din 27 ianuarie asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkiv. Șefa statului a declarat că atacul Rusiei „încalcă dreptul internațional”. Mesajul a fost publicat pe platforma X, pe 28 ianuarie. „Acest tren transporta femei și bărbați care își vedeau de viețile lor. Civili. Atacarea lor încalcă...
13:50
DOC/ Procurorul de la Procuratura raionului Edineț, reținut în iulie 2025 de CNA pentru corupție, eliberat din funcție # Ziarul de Garda
Procurorul Eugeniu Trocin, reținut în iulie 2025 de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) împreună cu un avocat și doi intermediari pentru fapte de corupție, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luată în ședința de miercuri, 28 ianuarie, a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). În cadrul ședinței, membrii CSP au admis contestația formulată...
13:40
În ultima zi, peste 2600 de cetățeni au cerut ajutorul Serviciului de asistență medicală urgentă, dintre care 400 au vizat copii # Ziarul de Garda
Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească au recepționat marți, 27 ianuarie, 2670 de solicitări, dintre care 401 au vizat copii, anunță miercuri, 28 ianuarie, Ministerul Sănătății. În structura solicitărilor gestionate de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) au fost înregistrate: De asemenea, la Institutul de Medicină Urgentă au fost înregistrate 306 adresări, dintre...
Acum 4 ore
13:00
DOC/ O procuroră din Chișinău, eliberată din funcție pentru mai multe abateri disciplinare. CSP casează două hotărâri ale Colegiului de disciplină și etică # Ziarul de Garda
Elena Panfil, procurora de la Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, a fost sancționată disciplinar cu eliberarea din funcția de procuror pentru mai multe abateri disciplinare. Decizia a fost luată în ședința de miercuri, 28 ianuarie, a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) cu 10 voturi „pentru” și zero „împotrivă”. Procurora Elena Panfil nu a răspuns apelurilor...
12:50
Sistemul informațional e-Arhiva a fost aprobat de Guvern: documente pe hârtie vor trece la cele în format digital # Ziarul de Garda
Un sistem care va permite trecerea de la documente pe hârtie la cele în format digital a fost aprobat miercuri, 28 ianuarie, de cabinetul de miniștri, anunță Ministerul Justiției. Aceasta reprezintă prima etapă în crearea și lansarea arhivei electronice. Potrivit Ministerului Justiției, Sistemul Informațional e-Arhiva va asigura: „Deși instituțiile publice creează documente electronice de ani...
12:20
Persoanele care aleg să desfășoare o activitate în regim de freelancer vor putea beneficia de indemnizații și pensii # Ziarul de Garda
Începând cu 1 ianuarie 2026, a fost instituită o nouă categorie de plătitori de contribuții de asigurări sociale „antreprenor independent” – persoanele care desfășoară o activitate economică independentă în regim de freelancer. Astfel, Guvernul a aprobat miercuri, 28 ianuarie, ca aceștia să beneficieze de protecție socială deplină, inclusiv indemnizații și de dreptul la pensie. Potrivit...
12:20
LIVE TEXT/ În timpul atacului asupra regiunii Kiev, un jurnalist de război a salvat o fetiță de 4 ani. Război în Ucraina, ziua 1435 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:17 La Bilohorodka, în apropiere de Kiev, o dronă Shahed a lovit una dintre casele de locuit. Localnicii spun că nu au auzit sunetul dronei, iar inițial au crezut că ar fi vorba despre o explozie de gaze. În urma atacului, un bărbat și o femeie au murit. A fost salvată fiica de 4...
11:40
Mai multe surse online au anunțat că R. Moldova ar avea cea mai scumpă electricitate din Europa, raportată la puterea de cumpărare. Stopfals.md scrie că deși afirmația pornește de la un grafic real dintr-un raport HEPI, expertul în energie Sergiu Tofilat susține că această concluzie se bazează pe calcule neoficiale și netransparente, care confundă prețul...
Acum 6 ore
11:30
Refugiații ucraineni vor beneficia de protecția temporară în R. Moldova până în 2027. Minorii de peste 14 ani, chemați la IGM pentru dactiloscopie # Ziarul de Garda
Refugiații din Ucraina vor putea beneficia de protecție temporară în Republica Moldova până la 1 martie 2027, conform unei hotărâri aprobate astăzi, 28 ianuarie, de Guvern. În același timp, persoanele strămutate care dețin deja acest statut îl pot prelungi prin depunerea unei cereri online, în perioada 1 februarie – 30 aprilie 2026. Minorii care au...
11:20
Dosarul cocainei de un milion de lei, camuflată într-un televizor adus din Spania: organizatorul contrabandei, trimis în judecată # Ziarul de Garda
Organizatorul contrabandei cu cocaină de aproximativ 1 000 000 de lei, ascunsă într-un televizor din Spania și la domiciliul unei membre a grupului infracțional, a fost trimis în judecată, anunță miercuri, 28 ianuarie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) într-un comunicat. În mai 2022, procurorii au anunțat că televizorul de model „Mi”...
11:00
LIVE/ Ședința Guvernului. Miniștrii au aprobat „Arhiva electronică”: documentele de pe hârtie vor trece în format digital # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 28 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 16 de subiecte printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea extinderii dreptului la prestații sociale și proiectul de hotărâre pentru modificarea privind acordarea protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina. UPDATE 10:40 Proiectul de hotărâre cu privire la...
11:00
Un bărbat de 48 de ani și-a pierdut viața aseară, 27 ianuarie, într-un accident rutier produs la intrarea în satul Mircești, raionul Ungheni. Potrivit informațiilor preliminare de la Poliție, acesta se deplasa pe carosabil când a fost lovit de un Audi A6, condus de o tânără de 22 de ani. Conform unui comunicat de presă...
10:40
LIVE/ Ședința Guvernului. Miniștrii au votat extinderea dreptului pentru prestații sociale pentru antreprenorii independenți # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 28 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 16 de subiecte printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea extinderii dreptului la prestații sociale și proiectul de hotărâre pentru modificarea privind acordarea protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina. UPDATE 10:22 Proiectul de hotărâre pentru modificarea privind...
10:40
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunesc miercuri, 28 ianuarie, în ședință. Aceștia urmează să examineze opt contestații. Pe agendă se regăsește o contestație înaintată de către procurorul general și adjunctul procurorului general împotriva unor hotărâri ale Colegiului de disciplină și etică.
10:30
LIVE/ Ședința Guvernului. Ministerul Justiției și al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale au noi secretari de stat # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 28 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 16 de subiecte printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea extinderii dreptului la prestații sociale și proiectul de hotărâre pentru modificarea privind acordarea protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina. UPDATE 10:18 Ion Ciumac a fost eliberat din...
10:30
VIDEO/ Incendiu la un hotel din stațiunea de schi Courchevel. Aproape 300 de persoane au fost evacuate # Ziarul de Garda
Aproape 300 de persoane au fost evacuate după ce un incendiu a cuprins marți seara un hotel de cinci stele din stațiunea de schi Courchevel, din Alpii francezi, relatează Reuters, citând autoritățile. Prefectura regiunii Savoia a precizat pe site-ul său că nicio persoană nu a fost rănită în incendiul care a izbucnit în mansarda Hotelului des...
10:20
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 28 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 16 de subiecte printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea extinderii dreptului la prestații sociale și proiectul de hotărâre pentru modificarea privind acordarea protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina.
10:00
Peste 15 mii de consumatori din circa 100 de localități, fără energie electrică. Guvernul anunță date actualizate despre situația generată de condițiile meteo nefavorabile # Ziarul de Garda
În prezent, circulația rutieră se desfășoară fluent, fără blocări ale drumurilor naționale sau locale. Specialiștii continuă lucrările de împrăștiere a materialului antiderapant în zonele unde nu s-a reușit intervenția pe parcursul nopții. Totodată, Aeroportul Internațional Chișinău activează în regim normal. Pistele sunt curățate, iar aeronavele aterizează și decolează fără impedimente, anunță miercuri, 28 ianuarie, reprezentanții...
10:00
Mai multe localități din Criuleni, Orhei, Anenii Noi și Taraclia au fost deconectate de la energia electrică din cauza condițiilor meteo severe # Ziarul de Garda
Intervențiile pentru restabilirea alimentării cu energie electrică a consumatorilor afectați de condițiile meteorologice severe încă continuă, anunță miercuri, 28 ianuarie, Premier Energy Distribution. Potrivit comunicatului, desfășurarea lucrărilor este îngreunată de depunerile masive de chiciură pe conductoarele liniilor electrice aeriene, care în unele zone ating grosimi de 5-8 cm și au provocat avarii, precum doborârea pilonilor...
09:50
După perchezițiile CNA, Serviciul Vamal a inițiat o anchetă internă. Reacția instituției la reținerea celor 7 angajați # Ziarul de Garda
După perchezițiile desfășurate de Centrul Național Anticorupție și reținerea a șapte angajați ai posturilor vamale Leușeni-Albița și Cahul-Oancea într-un dosar de corupție sistemică, Serviciul Vamal (SV) anunță că a inițiat o anchetă internă. Pe 28 ianuarie, Serviciul Vamal a emis un comunicat de presă în care spune că faptele investigate de procurori și CNA au...
09:50
Radu Dutcovici, cu o „dovadă” generată de inteligența artificială și o singură explicație: „Nu am acces deplin asupra contului și paginii mele” # Ziarul de Garda
„Poate a fost o mică eroare din partea mea că am trimis același video”, a declarat Radu Dutcovici în conversația pe care am avut-o la redacția ZdG, după ce acesta ne-a contactat, spunând că dorește să facă anumite precizări, pentru că în articol ar exista mai multe „falsuri”. În cadrul discuției cu ZdG, în fața...
Acum 8 ore
09:30
ULTIMA ORĂ/ Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți pentru 72 de ore. Percheziții matinale la posturile vamale Leușeni și Cahul # Ziarul de Garda
Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni-Albița și Cahul-Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore, în urma unor percheziții desfășurate de ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA) împreună cu procurorii Procuratura municipiului Cahul, într-un dosar ce vizează „fapte de corupție sistemică”. Informația a fost comunicată de CNA în dimineața zilei de 28 ianuarie. Potrivit CNA, angajații...
09:20
MIDR precizează că la această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții normale de iarnă # Ziarul de Garda
La această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții în condiții normale de iarnă, rețeaua rutieră fiind funcțională și permanent monitorizată, a informat marți, 27 ianuarie, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). „Echipele de drumari sunt mobilizate în teritoriu și intervin acolo unde situația o impune, pentru combaterea lunecușului, patrulare și supravegherea sectoarelor...
09:20
LIVE TEXT/ Rusia a atacat din nou mai multe regiuni ucrainene. Sunt victime la Kiev. Autoritățile au raportat lovituri și în Odesa și Krîvîi Rih. Război în Ucraina, ziua 1435 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:15 În localitatea Bilohorodka, în urma atacurilor rusești de pe 28 ianuarie, au murit un bărbat și o femeie, a anunțat șeful Administrației Militare a regiunii Kiev, Mikola Kalașnik. Alte patru persoane au avut nevoie de asistență medicală: o tânără și doi copii au prezentat reacții acute de stres, iar un bărbat a suferit...
08:50
Cazul împușcăturilor de la Botanica: deputatul Costiuc lansează acuzații de „neglijență” la adresa poliției. Răspunsul IGP # Ziarul de Garda
Deputatul Vasile Costiuc afirmă că victima atacului armat din 22 ianuarie, produs în sectorul Botanica al municipiului Chișinău, s-ar fi adresat anterior poliției, invocând „amenințări cu răfuială fizică din partea infractorilor” înainte de incident. Potrivit deputatului, poliția din sectorul Botanica ar fi „neglijat” plângerea și nu ar fi inițiat un proces penal. Deputatul i se...
08:10
FOTO/ Un tren cu sute de pasageri, lovit de drone Shahed în regiunea Harkiv. Sunt morți și răniți (VIDEO) # Ziarul de Garda
În regiunea Harkiv, trei drone rusești de tip „Shahed” au lovit un tren de pasageri care circula pe ruta Barvinkove — Lviv — Ciop. În urma atacului, au fost raportate persoane rănite și decedate. Informația a fost confirmată de șeful Administrației Militare Regionale Harkov, Oleg Sîniehubov, și vice-premierul ucrainean Oleksii Kuleba în seara zilei de...
Acum 24 ore
21:50
LIVE TEXT/ O spioană din Belarus a fost reținută la Kiev. Pretindea că este jurnalistă. Război în Ucraina, ziua 1434 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:42 Serviciile de informații ucrainene au anunțat destructurarea unei rețele de spionaj și demascarea unei agente din Belarus, care activa sub acoperirea activității jurnalistice. Informația a fost comunicată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) marți, 27 ianuarie. Potrivit SBU, este vorba despre o femeie în vârstă de 35 de ani, care ar fi...
21:10
SUA vor trimite agenți ICE la Jocurile Olimpice de iarnă: „Aceasta este o miliție care ucide” # Ziarul de Garda
Agenția americană pentru imigrație, ale cărei forțe au fost implicate în două cazuri de împușcări mortale la Minneapolis, a anunțat că va trimite agenți pentru a sprijini misiunile de securitate ale Statelor Unite la Jocurile Olimpice de iarnă, care vor începe pe 6 februarie, în Italia. Confirmarea rolului agenției a venit din partea Serviciului pentru...
20:10
Mesajul „WeRemember”, proiectat pe clădirea Parlamentului. Igor Grosu și Alexandru Munteanu comemorează victimele Holocaustului # Ziarul de Garda
Parlamentul R. Moldova s-a aliniat și în acest an campaniei internaționale de comemorare a Holocaustului. În seara zilei de marți, 27 ianuarie, pe fațada clădirii Legislativului a fost proiectat mesajul „WeRemember”, în semn de omagiu adus celor peste șase milioane de victime ale Holocaustului din întreaga lume și de solidaritate cu comunitatea internațională. Președintele Parlamentului...
19:50
Adunarea Naţională franceză adoptă un proiect de lege care interzice reţelele sociale pentru minorii sub 15 ani # Ziarul de Garda
Deputații francezi au votat luni, 26 ianuarie, în prima lectură, un proiect de lege care interzice accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale. Inițiativa, susținută de Guvern, prevede totodată interzicerea utilizării telefoanelor mobile de către adolescenți în licee. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a calificat adoptarea legii drept „o etapă majoră”, scrie Le Monde. În noaptea...
19:00
Imagini video în timp real din trenuri și depouri: CFM a pus în funcțiune un centru de monitorizare # Ziarul de Garda
Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova (CFM) a dat în exploatare, pe 27 ianuarie, Centrul de monitorizare și supraveghere video. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Statele Unite ale Americii, prin Programul EXBS, în cadrul Planului Comun de Acțiune Republica Moldova–SUA, conform unui comunicat de presă emis de CFM. Lansarea oficială a avut loc în prezența ministrului...
18:20
„Mi-au zis frații români «bună ziua» și «la revedere»”. Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE, SEE și Elveția # Ziarul de Garda
Natalia Morari a primit actul privind interdicția în spațiul Schengen, despre care ZdG a scris în iulie 2025, și pe care ulterior a confirmat-o chiar ea. Fosta jurnalistă a mers la PTF Leușeni-Albița cu scopul de a verifica interdicția, publicând momentul online, la fel și actul emis de autoritățile din România. Documentul confirmă măsura interzicerii...
17:50
MIDR precizează că la această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții în condiții normale de iarnă # Ziarul de Garda
La această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții în condiții normale de iarnă, rețeaua rutieră fiind funcțională și permanent monitorizată, a informat marți, 27 ianuarie, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). „Echipele de drumari sunt mobilizate în teritoriu și intervin acolo unde situația o impune, pentru combaterea lunecușului, patrulare și supravegherea sectoarelor...
17:30
Pasagerii care se ridică prea devreme de pe scaun riscă amenzi de până la 65 de euro. Turcia introduce noi sancțiuni la aterizare # Ziarul de Garda
Pasagerii care călătoresc spre sau din Turcia pot fi amendați cu până la 65 de euro dacă se ridică de pe scaun, își decuplează centura de siguranță sau deschid compartimentele pentru bagajele de mână înainte ca aeronava să se oprească complet. Informația a fost comunicată pe 27 ianuarie de Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC). Începând cu anul...
17:10
DOC/ Un judecător, sancționat disciplinar sub formă de mustrare. ZdG a scris că magistratul era acuzat că prelucrează neautorizat peste 12 ha de teren date în folosință Armatei Naționale # Ziarul de Garda
Judecătorul Ghenadie Eremciuc din cadrul Curții Supreme de Justiție (CSJ), transferat temporar de la Judecătoria Bălți, sediul Central, a fost sancționat disciplinar sub formă de mustrare. Decizia a fost luată în ședința de marți, 27 ianuarie, a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a anulat hotărârea Colegiului disciplinar din septembrie 2025 prin care a fost...
17:00
LIVE TEXT/ În noile manuale de istorie din Rusia vor fi incluse capitole despre „cauzele operațiunii militare speciale” și întâlnirea Putin-Trump în Alaska. Război în Ucraina, ziua 1434 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 În Rusia, manualele școlare de istorie vor fi rescrise din nou. În a treia ediție a manualelor pentru clasele a X-a și a XI-a, autorii vor introduce lecții despre „cauzele operațiunii militare speciale (așa-numita SVO, n.r.)” și despre întâlnirea președinților Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, care a avut loc în...
17:00
Volodimir Zelenski, despre aderarea Ucrainei la UE: „Vorbim despre o dată concretă – 2027 – și contăm pe sprijinul partenerilor” # Ziarul de Garda
Volodimir Zelenski declară că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană ar trebui să aibă loc până în 2027. Președintele ucrainean a scris într-o postare pe X că aderarea ar fi una dintre garanțiile cheie de securitate nu numai pentru Uccraina, ci și pentru întreaga Europă. Mesajul lui Volodimir Zelenski a fost publicat în urma unei discuții...
16:50
Actualul rector al USM nu va mai candida pentru al doilea mandat: „Privesc acest moment nu ca pe o retragere, ci ca pe o încheiere responsabilă” # Ziarul de Garda
Rectorul Universității de Stat din Moldova (USM) nu va candida pentru al doilea mandat, anunțul a fost făcut marți, 27 ianuarie, în cadrul ședinței Senatului Universitar. Potrivit lui Șarov, „este momentul ca universitatea să intre într-o nouă etapă de leadership”. „Am considerat corect și responsabil să anunț decizia mea de a nu candida pentru un...
16:20
„Acesta este doar începutul”. UE și India au ajuns la un acord istoric: tarife mai mici și comerț dublat # Ziarul de Garda
India și Uniunea Europeană au ajuns marți, 27 ianuarie, la un acord care ar urma să reducă semnificativ tarifele pentru majoritatea bunurilor, având ca scop stimularea comerțului bilateral și diminuarea dependenței de Statele Unite, pe fondul intensificării tensiunilor comerciale globale, scrie agenția britanică de știri Reuters. Potrivit UE, acordul ar urma să dubleze exporturile Uniunii...
16:20
În medicină, încrederea nu se câștigă prin promisiuni, ci prin felul în care un pacient este ascultat, evaluat și tratat, pas cu pas. La șapte ani de activitate, Spitalul Repromed marchează nu doar un prag aniversar, ci confirmarea unei direcții asumate: medicină construită în jurul oamenilor, susținută de echipe solide și de infrastructură care face...
15:50
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău anunță patru zboruri noi, disponibile din primăvară # Ziarul de Garda
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău anunță despre extinderea rețelei de destinații disponibile. O companie aeriană lansează patru noi rute directe din Chișinău către Germania, Italia, Grecia și Franța. Noile conexiuni vor fi operate etapizat, începând cu lunile mai și iunie 2026, consolidând conectivitatea R. Moldova cu unele dintre cele mai importante centre economice și...
15:40
Dosarul Ciochină: Inculpatul – chemat în fața instanței cu aproape o lună mai devreme decât se stabilise inițial # Ziarul de Garda
Examinarea dosarului Ciochină va fi reluată la Judecătoria Chișinău pe 29 ianuarie, cu aproape o lună mai devreme decât stabilise inițial instanța de judecată. Informația apare pe portalul instanțelor de judecată și vine la câteva zile după ce Curtea Constituțională a respins o sesizare depusă de fostul primar de Boldurești. Deși, inițial, dezbaterile judiciare în...
Ieri
15:30
Doi cetățeni străini au fost arestați pentru 30 de zile, după ce ar fi incendiat intenționat mai multe mașini în Chișinău # Ziarul de Garda
Doi bărbați, cu vârstele de 24 și 27 de ani, cetățeni străini, au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați de incendierea intenționată a mai multor automobile în capitală, anunță marți, 27 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Conform materialelor cauzei, în timpul nopții, suspecții au incendiat trei mașini parcate într-o curte, în urma unor...
15:20
Începând cu 28 ianuarie, toate instituțiile de învățământ din municipiul Bălți vor activa temporar în regim de învățământ la distanță. Totodată, grădinițele vor primi copiii începând cu ora 8:00, cu o oră mai târziu decât programul obișnuit, exclusiv pentru părinții care nu au posibilitatea să îi lase acasă. Anunțul a fost făcut marți, 27 ianuarie,...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.