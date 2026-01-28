Un profesionist din diasporă, numit secretar de stat la Ministerul Justiției
Moldpres, 28 ianuarie 2026 10:30
Ministerul Justiție va avea un nou secretar de stat. Funcția va fi ocupată de Lilian Apostol, un profesionist revenit din diasporă, informează MOLDPRES.Propunerea a fost prezentată la ședința Guvernului de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari.„Revenire...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
10:50
Mecanismul de protecție temporară pentru persoane strămutate din Ucraina a fost prelungit # Moldpres
Mecanismul de protecție temporară acordată persoanelor strămutate din Ucraina a fost prelungit pentru încă un an, până la 1 martie 2027. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern, transmite MOLDPRES.Ministra Afacaerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a ...
Acum 10 minute
10:40
Antreprenorii independenți vor beneficia de prestații sociale. Acest lucru este prevăzut într-o hotărâre aprobată astăzi de Guvern, informează MOLDPRES.Astfel, persoanele fizice rezidente, care desfășoară în mod individual activitate economică &ic...
10:40
FOTO // Intervenția militarilor Armatei Naționale în raionul Strășeni. Geniștii au prelucrat drumurile și au asigurat accesul către instituții # Moldpres
Militarii Armatei Naționale au intervenit, pe parcursul nopții trecute, în mai multe localități din raionul Strășeni. La solicitarea Consiliului Raional Strășeni, geniștii din Batalionul Geniu Codru au intervenit în localitățile Micăuți, Tătărăști și...
Acum 30 minute
10:30
Acum o oră
10:10
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că în țară nu există trasee blocate. În prezent, în mai multe zone, circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață densă, iar carosabilul este alunecos, informează MOLDPRES.Inspecto...
Acum 2 ore
09:50
Guvernul informează că, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, autoritățile responsabile au intervenit prompt, sunt în continuare mobilizate și acționează coordonat pentru a curăța drumurile și a proteja siguranța oamenilor.Conform datelo...
09:50
FOTO // Circa 150 de accidente rutiere produse din cauza poleiului. Angajații MAI au desfășurat misiuni operative în toată țara # Moldpres
Peste 1 700 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu circa 500 de autospeciale, au fost implicați, pe parcursul ultimelor 24 de ore, în misiuni operative desfășurate pe întreg teritoriul țării. Din cauza poleiului, în țară s-au produs pes...
09:50
Peste 15 mii de consumatori din circa 100 de localități au rămas fără curent electric din cauza condițiilor meteo # Moldpres
Peste 15 mii de consumatori din circa 100 de localități au fost deconectați de la rețeaua de energie electrică, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, potrivit datelor prezentate de Ministerul Energiei în dimineața zilei de miercuri, 28 ianuarie, informează MOLDP...
09:30
856 de tineri din regiunea transnistreană studiază pe locuri bugetare în instituțiile de învățământ profesional tehnic și universitar din dreapta Nistrului # Moldpres
Potrivit datelor pentru anul 2025, furnizate de Ministerul Educației și Cercetării, 856 de tineri din regiunea transnistreană au beneficiat de locuri cu finanțare din bugetul de stat în instituțiile de învățământ de pe malul drept al Nistrului:511 l...
09:30
FOTO // Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți într-un dosar de corupție sistemică # Moldpres
Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți astăzi pentru 72 de ore într-un dosar de corupție. Aceștia sunt bănuiți că ar fi pretins sistematic diferite sume de bani de la transportatori, comunică MOLDPRES...
09:20
09:20
România este principalul partener al Republicii Moldova în sectorul gazelor naturale. Ministrul Dorin Junghietu: „Avem o cooperare strategică și extrem de solidă” # Moldpres
România este principalul partener al Republicii Moldova în sectorul gazelor naturale. Prin intermediul companiei Energocom, țara noastră achiziționează gaze de pe bursele europene prin contracte pe termen mediu și lung, asigurând stabilitate și predictibil...
09:00
Războiul din Ucraina a făcut aproape două milioane de victime militare ruse și ucrainene - răniți, uciși și dispăruți -, potrivit unui studiu publicat marți de un think tank american, citat de AFP, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.Moscova a suferit cele mai mari pi...
Acum 4 ore
08:50
Circulația pe traseele naționale se desfășoară în condiții de iarnă, ceață, carosabil umed și pe alocuri cu ghețuș. Drumarii au intervenit pe parcursul nopții cu lucrări de combatere a lunecușului, pentru siguranța participanților la trafic, informează MOL...
08:40
Moneda unică europeană se apreciază astăzi cu trei bani și depășește pragul de 20 de lei, având o cotație oficială de 20 de lei și 01 bani, informează MOLDPRES. Pe de altă parte, dolarul se ieftinește. Acesta pierde trei bani și ajunge la nivelul de ...
08:20
Un atac cu drone ruseşti asupra unui tren de pasageri din nord-estul Ucrainei a ucis cinci persoane, au anunţat autorităţile locale, un atac denunţat ca terorism de preşedintele Volodimir Zelenski, care a cerut intensificarea presiunii asupra Moscovei, transmite Reuters, pr...
Acum 24 ore
20:40
Discursul Maiei Sandu la APCE // Mihai Isac: „Definirea Consiliului Europei drept „garant” și nu „observator neutru” este un apel la poziționare morală și juridică” # Moldpres
Mesajul rostit de președinta Maia Sandu de la tribuna APCE contează nu doar prin conținut, ci prin locul în care este livrat, Consiliul Europei este instituția care a construit „coloana vertebrală” a democrației europene prin Convenția Europeană a Dreptu...
20:20
VIDEO // „WeRemember”, proiectat pe fațada Parlamentului în memoria victimelor Holocaustului # Moldpres
Pe fațada clădirii Parlamentului Republicii Moldova a fost proiectat mesajul „WeRemember”, în semn de omagiu adus celor peste șase milioane de victime ale Holocaustului din întreaga lume. Astfel, Legislativul s-a aliniat și în acest an campa...
20:10
Circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții specifice sezonului rece, rețeaua rutieră este funcțională și se află sub monitorizare permanentă, anunță Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Autorită...
19:50
FOTO // Statul sprijină investițiile în producție: peste 3 milioane de lei, acordate unei companii specializate în fabricarea materialelor de construcție # Moldpres
Prima tranșă de finanțare, în valoare de 3.028.000 de lei, a fost aprobată astăzi și va fi utilizată pentru dezvoltarea unei unități de producție în cadrul companiei „Gido PARK” specializate în fabricarea materialelor de construcție.&...
19:30
METEO // Ceață și polei pe drumuri în următoarele ore. Autoritățile reomandă șoferilor și pietonilor să manifeste prudență # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță vreme predominant înnorată pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Pe parcursul nopții, pe arii extinse sunt prognozate precipitații slabe, preponderent sub formă de ploaie. Meteorologii avertizează asupra formă...
19:20
Diaspora și autoritățile locale pot accesa fonduri pentru dezvoltarea comunităților prin „DAR 1+3” # Moldpres
Autoritățile publice locale, în parteneriat cu membrii diasporei, asociații de băștinași și donatori, pot depune proiecte în cadrul Programului „Diaspora Acasă Reușește – DAR 1+3”, ediția 2026, pentru a obține finanțare nerambursabilă d...
19:20
Realizările și prioritățile R. Moldova, prezentate la Bruxelles în cadrul Grupului de lucru pentru extindere # Moldpres
Realizările pe parcursul ultimelor luni și prioritățile pentru acest an au fost discutate în cadrul Grupului de lucru pentru extindere. Cristina Gherasimov, viceprim-ministru al R. Moldova, aflată la Bruxelles, a vorbit despre progresele realizate până acum și ...
19:20
Scriitorul și profesorului universitar Mircea Cărtărescu, distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al USM # Moldpres
Titlul onorific de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Moldova (USM) a fost conferit astăzi scriitorului și profesorului universitar din România, Mircea Cărtărescu, în semn de înaltă apreciere pentru contribuția sa excepțională la d...
19:10
VIDEO // Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, oferă detalii despre reforma administrației publice locale: „Ne dorim primării europene care să acceseze fonduri” # Moldpres
Reforma administrației publice locale care urmează să fie implementată în Republica Moldova nu vizează modificări teritoriale sau schimbări ale hotarelor administrative, ci este orientată spre fortificarea instituției primăriei și creșterea capacității adminis...
19:10
Apărarea democrației în Republica Moldova în centrul discuțiilor Președintei Maia Sandu la Strasbourg # Moldpres
În cadrul vizitei efectuate la Strasbourg, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi cu înalți oficiali ai Consiliului Europei, inclusiv cu Președinta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Petra Bayr, Secretarul General al C...
18:20
Premierul Alexandru Munteanu, despre noile condiții impuse de Franța la importul produselor agroalimentare: „Nu vom fi afectați” # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că decizia Franței de a impune noi condiții privind importul anumitor produse alimentare nu va afecta operatorii economici din Republica Moldova, dacă aceștia vor respecta regulile stabilite, informează MOLDPRES.Șeful Guvernului ...
17:50
AND: Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă. Drumurile sunt practicabile, fără blocaje # Moldpres
Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, cu ceață și polei pe mai multe sectoare. Drumurile sunt practicabile, fără blocaje. Informațiile au fost prezentate de Administrația Națională a Drumurilor (AND), care a venit cu date actualizate despre stare...
17:40
Igor Șarov a anunțat că nu va candida pentru un al doilea mandat de rector al Universității de Stat din Moldova (USM). Decizia a fost comunicată în cadrul ședinței Senatului, desfășurată marți, 27 ianuarie, informează MOLDPRES.„Am considerat corect ...
17:20
O femeie din raionul Telenești a fost condamnată la închisoare pentru coruperea alegătorilor. Acțiunile au fost comise în perioada electorală a alegerilor prezidențiale și a referendumului republican din 20 octombrie 2024, informează MOLDPRES.Potrivit deci...
17:10
CSM va propune repetat președintei Maia Sandu numirea a 17 candidați în funcția de judecător # Moldpres
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va propune repetat președintei Maia Sandu numirea a 17 candidați în funcția de judecător. CSM a examinat astăzi, în cadrul unei ședințe, situația candidaților care au fost anterior respinși, comunică MOLDPRES.As...
17:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: „Tarifele nu au crescut din cauza deciziilor interne, ci pentru că Rusia a folosit energia ca armă politică” # Moldpres
Tarifele la energie nu au crescut din cauza deciziilor interne, ci din cauza faptului că Rusia a folosit energia ca armă politică. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru MOLDPRES....
16:50
Patru noi judecători au depus astăzi jurământul în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Evenimentul marchează finalizarea unei etape riguroase de selecție și verificare a integrității candidaților, informează MOLDPRES.În cadrul ceremo...
16:50
Premierul Alexandru Munteanu: „Astăzi ne plecăm capul în fața victimelor Holocaustului, dar, în același timp, ridicăm vocea pentru viitor” # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la evenimentul organizat în memoria celor șase milioane de victime ale Holocaustului. Șeful Executivului a menționat că Holocaustul nu este doar o pagină în istorie, ci o rană deschisă a omenirii, fiind o dovadă a...
16:30
ARBOM a organizat pentru al doilea an consecutiv „Babin den” la Taraclia. Alexandr Borimecicov: „Păstrăm vii tradițiile care ne definesc identitatea” # Moldpres
Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Bulgare din Moldova (ARBOM) a organizat, pentru al doilea an consecutiv, sărbătoarea tradițională bulgărească „Babin den” în Taraclia, eveniment dedicat femeilor și rolului lor în comunitate, dar și păst...
16:20
BTA: Consiliul Comunității Bulgare s-a întrunit la Taraclia și a adoptat Planul de Acțiuni pentru 2026 # Moldpres
Consiliul de Conducere al Comunității Bulgare din Republica Moldova (BORM) a avut o ședință pe 24 ianuarie la Taraclia, în cadrul căreia membrii au analizat activitatea organizației din anul precedent și au aprobat planul de lucru pentru 2026, transmite BTA.&Ici...
16:20
Șefa statului Maia Sandu la APCE: „Consiliul Europei are un rol vital de jucat - nu ca observator neutru, ci în calitate de garant politic al valorilor democratice și al dreptului internațional” # Moldpres
Lupta Ucrainei este despre securitatea Moldovei, a regiunii și a Europei în ansamblu. De aceea, nu poate exista o pace durabilă fără atragerea la răspundere a agresiunii Rusiei. Fără dreptate, războiul nu se încheie - doar se întrerupe și se pregăteșt...
16:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit cuantumul alocațiilor lunare de la bugetul de stat pentru partidele politice în anul 2026, în baza rezultatelor obținute la ultimele scrutine. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi și include sume...
16:00
VIDEO // Victimele Holocaustului, comemorate la Chișinău. Speakerul Igor Grosu: „Lecțiile trecutului sunt mai actuale ca niciodată în fața urii și extremismului” # Moldpres
Victimele Holocaustului au fost comemorate marți, 27 ianaurie, în cadrul unui miting național desfășurat la Chișinău. Reuniți la Memorialul Victimelor Fascismului, președintele Parlamentului, Igor Grosu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, ministrul Culturii, C...
15:50
15:30
Gest de solidaritate pentru Ucraina: Episcopia Basarabiei de Sud donează un spital mobil regiunii Odesa # Moldpres
Episcopia Basarabiei de Sud a donat un spital mobil regiunii Odesa din Ucraina, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate sâmbătă. Vehiculul a fost predat Administrației regionale de către Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, î...
15:30
VIDEO // Doi cetățeni străini, reținuți pentru incendierea mai multor automobile din capitală # Moldpres
Doi cetățeni străini au fost reținuți de polițiști pentru incendierea intenționată a mai multor automobile. Cazurile au avut loc în capitală, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în timpul nopții, suspecții au incendiat t...
15:20
Calea Ferată din Moldova (CFM) a dat în exploatare un nou centru de monitorizare în timp real a infrastructurii feroviare. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Guvernului Statelor Unite ale Americii, prin Programul EXBS, transmite MOLDPRES.Noul centru permite m...
15:10
Președinta Maia Sandu, clarificări privind un eventual referendum de unire cu România: „Este esențial ca Republica Moldova să fie parte a lumii libere” # Moldpres
A oferit un răspuns onest privind un eventual referendum de unire cu România și nu își dorește ca Republica Moldova să ajungă din nou sub ocupația rusească. Președinta Maia Sandu a venit cu clarificări privin opțiunea sa de vot răpunzând la înt...
15:10
Speakerul Igor Grosu, întrevedere cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldova: „Aderarea la UE va veni cu beneficii pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului și va contribui la reîntregirea țării” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu a avut astăzi o întrevedere cu Izabela Sylwia Hartmann, șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldova. În cadrul discuției, speakerul a reiterat angajamentul ferm al Republicii Moldova pentru reglementarea pașnică a con...
15:10
Un lot de lapte praf pentru bebeluși a fost rechemat din magazine. Decizia a fost anunțată astăzi de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), transmite MOLDPRES.Potrivit ANSA, retragerea produsului este cauzată de o problemă de neconformitate a unui in...
14:50
MEC recomandă instituțiilor de învățământ ca activitățile didactice să se desfășoare online # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării recomandă instituțiilor de învățământ ca activitățile didactice să se desfășoare online. Decizia vine în contextual condițiilor meteorologice complicate și a măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Nați...
14:30
FOTO // Condiții moderne de studii la Colegiul de Medicină Veterinară din Brătușeni, cu sprijinul Cehiei # Moldpres
Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, raionul Edineț, beneficiază de condiții moderne de studii, grație sprijinului oferit de Guvernul Republicii Cehe. Instituția a fost dotată cu un lot considerabil de echipamente IT și veterinare de ulti...
14:20
Fostul deputat Constantin Țuțu, condamnat la opt ani de închisoare în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență # Moldpres
Fostul deputat Constantin Țuțu a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare în penitenciar de timp semiînchis și o amendă de 450 000 de lei în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Decizia a fost pronunțată astă...
