Mai mulți șoferi din R. Moldova au fost prinși în timp ce circulau cu anvelope de vară
Ziar.md, 27 ianuarie 2026 17:30
Inspectorii de patrulare au depistat astăzi mai mulți șoferi care circulau cu anvelope de vară pe drumurile acoperite cu polei și chiciură. În acest context, conducătorii auto sunt avertizați să-și echipeze corespunză
Acum 5 minute
17:50
CEC a stabilit alocațiile pentru partide în 2026. Cine primește bani și cine rămâne fără finanțare? # Ziar.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit, în ședința de astăzi, cât vor primi lunar partidele politice din bugetul de stat în anul 2026, în funcție de rezultatele obținute la ultimele scrutine electorale. Banii sunt
Acum 30 minute
17:30
Inspectorii de patrulare au depistat astăzi mai mulți șoferi care circulau cu anvelope de vară pe drumurile acoperite cu polei și chiciură. În acest context, conducătorii auto sunt avertizați să-și echipeze corespunză
Acum o oră
17:20
Pompierii au primit un autocamion modern din partea Uniunii Europene pentru intervenții mai rapide și mai eficiente # Ziar.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a primit un nou autocamion modern, care va fi folosit în misiuni de intervenție atât în țară, cât și peste hotare. Autovehiculul a fost recepționat mar&
Acum 2 ore
16:40
Infecțiile respiratorii și gripa se răspândesc rapid: peste 5.500 de cazuri într-o săptămână # Ziar.md
Numărul infecțiilor respiratorii este în creștere accentuată la nivel național, cele mai afectate fiind persoanele tinere și copiii. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), în perioada 19–
16:30
Pedeapsă severă pentru escrocherii cu mașini de lux: 12 ani de închisoare pentru un chișinăuian # Ziar.md
Un bărbat de 47 de ani din Chișinău a fost condamnat la 12 ani de închisoare cu executare pentru o serie de escrocherii care au prejudiciat victimele cu peste cinci milioane de lei. Decizia a fost pronunțată de instanț
16:20
Focare de gripă aviară în fauna sălbatică și rabie, depistate în mai multe raioane ale R. Moldova: ANSA vine cu recomandări # Ziar.md
Mai multe focare de boli periculoase la animale au fost semnalate, în ultimele zile, pe teritoriul R. Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în perioada 21–26 ianuarie 2026 au fost confirmate cazuri de gripă aviară î
16:10
VIDEO/ Doi străini au fost plasați în arest preventiv pentru incendierea a trei mașini într-o parcare din Chișinău # Ziar.md
Oamenii legii au reținut doi străini suspectați de incendierea a trei mașini parcate într-o curte din capitală, în urma unor divergențe între părți. Bărbații cu vârste
16:00
Agenția Servicii Publice își modifică programul de lucru din cauza condițiilor meteo dificile # Ziar.md
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță modificarea programului de lucru în perioada 28-30 ianuarie 2026, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și pentru a reduce riscurile asociate deplasărilor în condiții dificile de circulație. Astfel, în
Acum 4 ore
15:50
Intemperiile continuă să afecteze rețelele electrice. În timp ce unele localități au fost reconectate la curent, altele rămân parțial sau complet fără energie. Potrivit informațiilor operative de la ora 12:30,
15:20
Rețeaua de magazine Kaufland anunță rechemarea de la consum a unui lot de lapte praf pentru sugari NAN 1 Comfortis 800 g, ca măsură de precauție, în colaborare cu Nestlé România și autoritățile
14:50
Încă un locuitor al capitalei a căzut în prada escrocilor care se prezintă drept reprezentanți ai companiilor de telecomunicații. Victima a rămas fără bani după ce a acces un link suspect. Poliția
14:40
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a pus în funcțiune Centrul de monitorizare și supraveghere video, un proiect destinat consolidării securității și siguranței infrastructurii feroviare la nivel național. Noul centru
14:10
Cod galben de ceață în toată țara! Meteorologii anunță vizibilitate redusă și risc sporit de polei # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de ceață pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în intervalul 27 ianuarie, ora 20:00 - 28 ianuarie, ora 13:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va forma ceață, iar vizibilitatea
14:00
Cetățenii verifică activ valoarea locuințelor! 300 de accesări pe secundă: platforma geodata.gov.md, suprasolicitată # Ziar.md
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) anunță că platforma geodata.gov.md, destinată verificării valorilor bunurilor imobile, se confruntă în prezent cu suprasolicitări tehnice, ca urmare a interesului sporit manifestat de cetățeni imediat dup&
Acum 6 ore
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard, aplicabile pentru ziua de 28 ianuarie 2026. Potrivit deciziei, atât benzina, cât și motorina
13:30
Serviciul 112 continuă să fie suprasolicitat din cauza poleiului. Sute de apeluri pentru ambulanță și intervenții pe drumuri # Ziar.md
Și Serviciul unic de urgență 112 a înregistrat un număr mare de apeluri în ultimele 24 de ore, pe fondul condițiilor meteorologice dificile și al poleiului format pe drumuri și trotuare. Potrivit datelor, în data de 26 ianuarie
13:20
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare în dosarul de escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și două episoade de fals în declarații. Sentin&
13:00
Școlile din Chișinău trec la învățământ în format online. Autoritățile din Bălți au luat o decizie similară # Ziar.md
Școlile din municipiul Chișinău vor trece până la sfârșitul săptămânii la regim online. Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat că decizia a fost luată în urma mai
12:50
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” anunță extinderea destinațiilor operate de compania aeriană Wizz Air, care va lansa patru rute directe din capitala Republicii Moldova către Cologne (Germania), Rimini (Italia), Rodos (Grecia) și EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg (Elveția/Franț
12:50
Maia Sandu avertizează la Strasbourg: „Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri în Republica Moldova” # Ziar.md
Președinta Maia Sandu a declarat, în discursul susținut la Strasbourg, în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, că securitatea Republicii Moldova este direct legată de rezistența Ucrainei în fața agresiunii ruse. Șefa statului a
12:30
Vreme rea în toată țara: Armata Națională, pregătită să ajute autoritățile publice centrale și locale # Ziar.md
Militarii și unitățile de tehnică ale Armatei Naționale vor interveni în sprijinul autorităților publice centrale și locale. Decizia a fost luată în această dimineață, la solicitarea Centrului Național de Management al
12:20
ANSA: 33 de producători alimentari mici au fost legalizați în primul an de la intrarea în vigoare a noilor reglementări # Ziar.md
La un an de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 6/2025, care simplifică reglementările pentru micii producători din domeniul alimentar, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță progrese
12:00
Marian Lupu spune că nu a primit nicio citație pentru a se prezenta ca martor în dosarul Plahotniuc: „Nu am dispărut...” # Ziar.md
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, a venit cu o reacție publică după ce în spațiul mediatic au apărut informații potrivit cărora ar urma să fie adus silit în instanță, î
12:00
În punctele de trecere a frontierei a fost reluată circulația autovehiculelor de mare tonaj # Ziar.md
Autovehiculele de mare tonaj pot intra și ieși de pe teritoriul R. Moldova, circulația fiind permisă cu maximă prudență. Cu un anunț în acest sens a venit Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal. „Recomand&
Acum 8 ore
11:30
A fost lansat apelul de finanțare pentru Programul „Diaspora acasă reușește DAR 1+3”, ediția 2026 # Ziar.md
A fost deschis apelul pentru depunerea proiectelor în cadrul Programului „Diaspora acasă reușește DAR 1+3”, ediția 2026. Dosarele pot fi depuse până pe 28 februarie. Scopul programului este să aducă împreună oamenii
11:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi, în cadrul unei ședințe publice, costurile de bază ale S.A. „Energocom” pentru furnizarea gazelor naturale în anul 2026. Potrivit ANRE, acestea se
11:00
Racolau șoferi pentru a transporta migranți în Uniunea Europeană: trei persoane din Comrat, anchetate # Ziar.md
Trei persoane din Comrat sunt cercetate de oamenii legii, fiind suspectate că ar fi organizat transportarea ilegală a migranților din Asia și Africa în Uniunea Europeană (UE). Potrivit Procuraturii, bănuiții ar fi racolat mai mulți șoferi
10:20
Trafic intens la Urgență pentru a doua zi consecutiv. Zeci de persoane ajung la spital cu traumatisme provocate de ghețuș # Ziar.md
Pentru a doua zi consecutiv, personalul medical din cadrul Unității de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă (UPU) activează în regim extrem de solicitat, din cauza numărului foarte mare de pacienți care se adresează pentru
10:10
VIDEO/ Accident nocturn în capitală. Un BMW s-a ciocnit cu o ambulanță care transporta un pacient # Ziar.md
Trei persoane au ajuns la spital după ce un automobil BMW s-a ciocnit cu o ambulanță care transporta un pacient. Impactul s-a produs aseară, în jurul orei 23:30, pe bulevardul Dacia din capitală. Ofițera de presă a Poliției
10:00
Decis! Ziua de lucru și orele de studiu vor începe la ora 09:00 pe durata întregii săptămâni # Ziar.md
Condițiile meteorologice dificile din ultimele zile, cu polei și ghețuș pe drumuri și trotuare, au determinat autoritățile din Republica Moldova să activeze un set de măsuri la nivel național pentru protejarea populației ș
Acum 12 ore
09:50
„Niciodată din nou” – mesajul președintei Maia Sandu de Ziua Internațională a Comemorării Victimelor Holocaustului # Ziar.md
Astăzi, în R. Moldova, la fel ca în întreaga lume, este marcată Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Cu acest prilej, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj în care reiterează importanța
09:40
Încă trei proiecte inovatoare, selectate în cadrul „laboratorului de teste” pentru energie din R. Moldova # Ziar.md
Republica Moldova face un nou pas spre modernizarea sectorului energetic. Ministerul Energiei anunță că încă trei proiecte inovatoare au fost selectate în cadrul celei de-a doua runde de evaluare a proiectelor depuse în Sandbox-ul energetic - un mecanism care permite testarea soluț
09:30
Circulația autovehiculelor de mare tonaj a fost temporar sistată în toate punctele de trecere a frontierei de stat, anunță Poliția R. Moldova. Măsura a fost luată în contextul condițiilor climaterice nefavorabile și se aplică
08:30
Poleiul a provocat întreruperi de curent în mai multe regiuni ale țării. Mii de consumatori sunt afectați # Ziar.md
Condițiile meteo dificile din data de 27 ianuarie 2026, marcate de polei și ghețuș, au afectat funcționarea normală a rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe zone ale Republicii Moldova. Operatorul sistemului de distribu&
08:20
Mai multe rute interurbane din nordul țării, suspendate temporar din cauza condițiilor meteo! Drumurile sunt periculoase # Ziar.md
În contextul condițiilor climaterice nefavorabile, circulația mai multor rute interurbane din nordul Republicii Moldova a fost sistată temporar. Măsura a fost luată pentru a preveni accidentele rutiere și pentru a asigura siguranța pasagerilor și a conducă
08:20
România oferă 1,7 milioane de euro pentru prima evaluare completă a pădurilor din Republica Moldova # Ziar.md
România va sprijini Republica Moldova cu 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului Inventar Forestier Național, un proiect care va oferi, pentru prima dată, o imagine completă și modernă asupra stării pădurilor din țară. Anun&
08:10
Cursul valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei (BNM) pentru marți, 27 ianuarie, aduce ușoare modificări față de ziua de luni. Euro și leul românesc se scumpesc puțin, în timp ce dolarul american
08:10
Procesul educațional este suspendat pentru ziua de marți, 27 ianuarie 2026, în toate instituțiile de învățământ primar și secundar din capitală, pentru clasele I-XII. Anunțul a fost făcut de Prim&
07:50
Temperaturile cresc ușor, dar ploile slabe continuă. Ce prognozează meteorologii pentru marți # Ziar.md
Vremea se mai încălzește puțin marți, 27 ianuarie, însă rămâne instabilă în toată țara. Sunt prognozate ploi slabe, pe alocuri ninsori, iar cerul va fi mai mult noros. În nordul
Acum 24 ore
18:00
Primăvara aduce oportunități pentru agricultori: credite IFAD pentru investiții inteligente # Ziar.md
Agricultorii din R. Moldova pot începe primăvara cu investiții inteligente în fermele lor, profitând de credite pentru capital circulant oferite prin programul IFAD VIII. Resursele pot fi folosite pentru achiziția de semințe, îngrășăminte,
Ieri
17:40
Centura municipiului Chișinău va fi transformată pentru a face traficul mai sigur și mai rapid. Autoritățile planifică construirea a șapte intersecții denivelate, care vor reduce blocajele și vor ajuta circulația pe unul dintre cele
17:40
Oferte pentru tronsonul de autostradă care va lega direct Republica Moldova de România. Opt companii și-au arătat interesul # Ziar.md
Opt companii au depus oferte pentru proiectarea și construcția tronsonului 4 al Autostrăzii A8, denumită și Autostrada Unirii, pe segmentul Târgu Neamț - Iași - Ungheni, proiect care va lega direct România de Republica Moldova prin
17:30
Fără buletin, dar nu fără cetățenie. Explicația Avocatului Poporului în cazul soldatului fără acte de identitate # Ziar.md
Avocatul Poporului a venit cu explicații în cazul tânărului de 20 de ani despre care s-a spus că ar fi devenit apatrid din cauza faptului că nu a avut buletin de identitate la împlinirea vârstei de 18 ani.
16:50
Acum poți ști cât valorează casa ta: în R. Moldova a fost lansată verificarea națională a proprietăților # Ziar.md
Toate bunurile imobile înregistrate în Republica Moldova au fost evaluate sau reevaluate pentru prima dată după aproape două decenii. Evaluarea, realizată de Agenția de Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) împreună cu Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor
16:50
Țările Uniunii Europene au aprobat, în cadrul unei reuniuni la Bruxelles, legea privind interzicerea importurilor de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027. Măsura transformă angajamentul politic al UE într-o obligație juridic&
16:40
Demisie colectivă la Școala de Management în Sănătate Publică, după decizia de desființare a instituției # Ziar.md
Conducerea Școlii de Management în Sănătate Publică și-a anunțat demisia în bloc, în semn de dezacord cu decizia de desființare a instituției. Anunțul a fost făcut public printr-un mesaj î
16:20
Vitalie Mihalache, vizat într-un dosar de corupție, apare într-o nouă funcție la Primăria Chișinău # Ziar.md
Vitalie Mihalache, fostul șef al Direcției mobilitate urbană din cadrul Primăriei Chișinău, cercetat într-un dosar de corupție, a fost observat luni, 26 ianuarie, la ședința Primăriei. Prezența sa a st&
16:10
Toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău revin, începând de mâine, 27 ianuarie 2026, la regimul normal de activitate. Informația a fost comunicată de către Direcț
15:40
Aglomerare fără precedent la Urgență. Poleiul a adus peste 370 de pacienți într-o singură zi # Ziar.md
Duminică, 25 ianuarie 2026, Unitatea de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă a înregistrat o situație fără precedent. Într-o singură zi, s-au adresat 374 de pacienți, majoritatea cu traumatisme provocate de căz&
15:20
Suspendarea temporară a importurilor de carne de pasăre din Ucraina va genera deficit pe piață? Precizările MAIA # Ziar.md
Suspendarea temporară a importurilor de carne de pasăre din Ucraina nu înseamnă, în mod automat, apariția unui deficit pe piața internă, dau asigurări reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Potrivit autorităț
