Escrocherii de milioane: 12 ani de închisoare pentru un bărbat din Chișinău

Oficial.md, 27 ianuarie 2026 15:50

Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unui bărbat de 47 de ani, găsit vinovat de..

Acum 2 ore
14:50
Deputat PSRM: PAS a lăsat cetățenii față în față cu tarifele, sărăcia și criza economică Oficial.md
Deputatul PSRM, Petru Burduja, a declarat la briefingul de astăzi că Republica Moldova se confruntă..
14:40
Turcia introduce amendă pentru pasagerii care se ridică de pe scaun înainte ca avionul să oprească complet Oficial.md
Autoritatea Aeronautică Civilă informează pasagerii care călătoresc spre sau din Republica Turcia că, începând cu..
14:40
Fostul deputat Constantin Țuțu a fost condamnat la 8 ani închisoare Oficial.md
La data de 27 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
14:30
MEC recomandă instituțiilor de învățământ să desfășoare orele online Oficial.md
În contextul condițiilor meteorologice dificile și a măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Național..
14:30
Un nou Centru de monitorizare la CFM pentru creșterea securității infrastructurii feroviare Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Bolea Vladimir, a participat la evenimentul de dare în..
Acum 4 ore
13:50
Irina Vlah, despre creșterea cheltuielilor pentru apărare: Sunt cheltuieli fără sens! Pentru ce? Oficial.md
„Este o ruptură totală de realitate! Când oamenii iau credite ca să-și poată plăti serviciile..
13:30
Maia Sandu, la Strasbourg: Dacă nu acționăm, cei care controlează tehnologiile vor ajunge să controleze modul în care oamenii gândesc Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului..
13:30
Alexandru Munteanu, în discuții cu Ambasadorul Belgiei Oficial.md
Belgia sprijină ferm aspirațiile europene ale Republicii Moldova și reformele inițiate de autoritățile de la..
13:30
2 478 agenți economici din regiunea transnistreană sunt luați la evidența ASP Oficial.md
La data de 31 decembrie 2025, în registrele Agenției Servicii Publice (ASP) figurau 2 478..
13:30
MEC a aprobat lista sportivilor care vor beneficia de bursele de performanță Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat lista sportivilor beneficiari de indemnizații lunare (burse) de performanță,..
13:30
Drumarii acționează pe întreg teritoriul țării pentru combaterea lunecușului Oficial.md
MIDR monitorizează în continuu situația de pe drumurile publice naționale și coordonează intervențiile desfășurate de..
13:30
ANSA prezintă rezultatele primului an de implementare a cerințelor simplificate pentru micii producători Oficial.md
La un an, de la aprobarea noilor reglementări privind activitatea micilor producători din domeniul alimentar..
13:30
Consultări pentru reforma administrației publice locale cu partenerii de dezvoltare Oficial.md
Partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova susțin pe deplin reforma administrației publice locale, vor oferi..
13:20
Igor Grosu, la întrevederea cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldova: Monitorizăm cu atenție situația privind respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu s-a întâlnit cu Izabela Sylwia Hartmann, șefa interimară a Misiunii OSCE..
13:10
Elevii din Chișinău trec la studii online Oficial.md
Elevii din municipiul Chișinău trec la studii online în această săptămână. Despre aceasta a anunțat..
Acum 6 ore
11:50
Asistență medicală pentru peste 2 700 persoane: circa 400 s-au adresat cu traumastisme Oficial.md
În ultimele 24 de ore, echipele Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească au oferit asistență..
11:50
Ala Nemerenco: Nu suntem pregătiți să înfruntăm nici cea mai mică intemperie Oficial.md
Ex-ministra Ala Nemerenco, în contextul situației de astăzi din țară, a constatat că „nu suntem..
11:40
Premierul: Instituțiile statului sunt mobilizate și acționează coordonat pentru a curăța drumurile, a menține funcționarea serviciilor esențiale și a proteja siguranța oamenilor Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că, în toată țara, instituțiile statului sunt mobilizate și acționează..
11:20
Rute avia noi Wizz Air de pe Aeroportul Chișinău Oficial.md
Aeroportul Internațional ,,Eugen Doga” – Chișinău comunică extinderea rețelei de destinații operate de compania aeriană..
11:10
Situația privind procesul educațional în țară Oficial.md
Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat modificări în desfășurarea procesului educațional în mai multe instituții de..
11:00
Închisoare pentru corupere electorală la Ștefan Vodă: o femeie a transmis bani în schimbul voturilor la alegerile prezidențiale Oficial.md
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, informează despre condamnarea unei femei de 58 de ani din..
11:00
Angajații MAI – în ajutorul cetățenilor Oficial.md
Ministerul Afacerilor Interne informează că, în contextul condițiilor meteorologice persistente, caracterizate de ploi înghețate, polei..
11:00
ANRE a aprobat costurile de bază ale S.A. „Energocom” pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale Oficial.md
În cadrul ședinței publice din 27 ianuarie 2026, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru..
10:50
Ion Ceban solicită convocarea de urgență a CSE Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, solicită să fie convocată de urgență Comisia pentru..
10:40
Armata Națională va interveni cu militari şi unităţi de tehnică în sprijinul Autorităților Publice Centrale și Locale Oficial.md
Armata Națională, alături de celelalte instituții, va interveni cu militari şi unităţi de tehnică, în..
10:20
Fotbal în Școli – Liga Futsal. Amânări de meciuri din cauza condițiilor meteorologice Oficial.md
Comitetul organizatoric al turneului național „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026, a decis reprogramarea..
10:20
Pretins coreograf și conducător artistic din Comrat – reținuți, după angajarea șoferilor pentru transportarea ilegală a migranților din Asia și Africa în Uniunea Europeană Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, anunță cercetarea penală a trei persoane..
10:20
Flux mare de pacienți la unitatea de primiri urgențe Oficial.md
Pentru a doua zi consecutiv, personalul medical din cadrul Unității de Primiri Urgențe (UPU) a..
10:10
Polițiștii din Rezina au acordat ajutor unei femei însărcinate Oficial.md
Polițiștii din Rezina au acordat ajutor unei femei însărcinate din satul Mateuți, după ce ambulanța..
Acum 8 ore
09:50
Salvatorii au fost solicitați în patru situații pentru tractarea-deblocarea ambulanțelor aflate în dificultate Oficial.md
Salvatorii IGSU au intervenit pe parcursul zilei de 26 ianuarie 2026 în sprijinul Serviciului de..
09:40
Măsuri dispuse la nivel național în contextul condițiilor meteo dificile Oficial.md
În dimineața zilei de 27 ianuarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a..
09:40
Focare de rabie, gripă aviară și pesta porcină africană înregistrate în țară Oficial.md
În perioada 21.01.2026 – 26.01.2026,  pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli la..
09:30
Sprijin financiar de 1,7 mln. euro din partea României pentru realizarea primului inventar forestier național Oficial.md
România va acorda un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar..
09:30
Centrul Național de Management al Crizelor a inițiat coordonarea cu instituțiile responsabile pentru întreprinderea măsurilor în contextul condițiilor meteo nefavorabile Oficial.md
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) informează că, la data de 24 ianuarie, a..
09:20
Încă trei proiecte au fost selectate în Sandbox-ul energetic Oficial.md
Ministerul Energiei anunță finalizarea rundei a doua de evaluare a dosarelor depuse în cadrul mecanismului..
09:00
Circulația vehiculelor de mare tonaj a fost sistată la toate punctele de trecere a frontierei Oficial.md
Poliția informeazǎ că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, în toate punctele de trecere a frontierei..
08:50
Ziua comemorării victimelor Holocaustului Oficial.md
Cu prilejul Zilei comemorării victimelor Holocaustului, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova aduce un..
08:50
IGSU atenționează cetățenii despre riscurile de producere a accidentelor și traumatismelor în contextul poleiului Oficial.md
Conform prognozei meteorologice pentru data de 27 ianuarie 2026 se prevede formarea poleiului și ghețușului..
08:40
Serviciile municipale au intervenit pentru a combate lunecușul Oficial.md
Serviciile speciale intervin și la această oră pe toate străzile, repetat, prin presărarea materialului antiderapant...
08:40
Ion Ceban a solicitat Guvernului ca oamenii să rămână acasă astăzi Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, a venit cu o solicitare către Guvern ca oamenii să rămână..
08:40
Poliția Națională: Indiferent dacă sunteți șofer sau pieton, fiți prudenți Oficial.md
Poliția Națională vine cu un anunț repetat cătrew cetățeni. „Vremea de afară face deplasarea pe..
08:30
Energie electrică afectată în mai multe regiuni ale țării Oficial.md
În data de 27 ianuarie 2026, din cauza a condițiilor meteorologice dificile, caracterizate de polei..
Acum 12 ore
07:40
Elevii din Chișinău stau și astăzi acasă Oficial.md
A fost suspendat procesul educațional pentru ziua de marți, 27 ianuarie, curent. Primăria municipiului Chișinău..
Acum 24 ore
16:20
Școlile din Chișinău revin la regim normal de activitate Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, începând de mâine, 27 Ianuarie, toate instituțiile educaționale din Capitală revin..
16:20
Irina Vlah: Reforma iniţiată de PAS nu soluţionează cea mai mare problemă din acest domeniu – autogestiunea teritoriilor Oficial.md
Politiciana Irina Vlah afirmă că, în spatele reformei administrației publice locale – anunțată de Guvern,..
Ieri
15:50
PNM, despre renunțarea la un madat de deputat din partea PAS: Așa arată „respectul” față de votul oamenilor Oficial.md
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a criticat decizia sportivei Anastasia Nichita de a depune mandatul de deputat,..
14:50
Ion Lupan, confirmat în funcția de șef al Secretariatului Consiliului Economic Oficial.md
Guvernul a aprobat o decizie prin care Ion Lupan a fost confirmat în funcția de..
14:30
Vicepremierul pentru Integrare Europeană se află într-o vizită de lucru la Bruxelles Oficial.md
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov se află într-o vizită de lucru la Bruxelles în..
14:10
Maxim Moroșan: Structurile politice clasice din Moldova au ajuns în impas, cu metode vechi nu poți învinge dictatura și regimul Oficial.md
Consilierul municipal din Bălți, Maxim Moroșan, a anunțat că în decembrie 2025 a luat decizia..
