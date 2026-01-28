Ceață și ghețuș pe trasee: drumarii au intervenit cu lucrări de combatere a lunecușului
Moldpres, 28 ianuarie 2026 08:50
Circulația pe traseele naționale se desfășoară în condiții de iarnă, ceață, carosabil umed și pe alocuri cu ghețuș. Drumarii au intervenit pe parcursul nopții cu lucrări de combatere a lunecușului, pentru siguranța participanților la trafic, informează MOL...
Acum 15 minute
09:00
Războiul din Ucraina a făcut aproape două milioane de victime militare ruse și ucrainene - răniți, uciși și dispăruți -, potrivit unui studiu publicat marți de un think tank american, citat de AFP, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.Moscova a suferit cele mai mari pi...
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:40
Moneda unică europeană se apreciază astăzi cu trei bani și depășește pragul de 20 de lei, având o cotație oficială de 20 de lei și 01 bani, informează MOLDPRES. Pe de altă parte, dolarul se ieftinește. Acesta pierde trei bani și ajunge la nivelul de ...
08:20
Un atac cu drone ruseşti asupra unui tren de pasageri din nord-estul Ucrainei a ucis cinci persoane, au anunţat autorităţile locale, un atac denunţat ca terorism de preşedintele Volodimir Zelenski, care a cerut intensificarea presiunii asupra Moscovei, transmite Reuters, pr...
Acum 12 ore
20:40
Discursul Maiei Sandu la APCE // Mihai Isac: „Definirea Consiliului Europei drept „garant” și nu „observator neutru” este un apel la poziționare morală și juridică” # Moldpres
Mesajul rostit de președinta Maia Sandu de la tribuna APCE contează nu doar prin conținut, ci prin locul în care este livrat, Consiliul Europei este instituția care a construit „coloana vertebrală” a democrației europene prin Convenția Europeană a Dreptu...
20:20
VIDEO // „WeRemember”, proiectat pe fațada Parlamentului în memoria victimelor Holocaustului # Moldpres
Pe fațada clădirii Parlamentului Republicii Moldova a fost proiectat mesajul „WeRemember”, în semn de omagiu adus celor peste șase milioane de victime ale Holocaustului din întreaga lume. Astfel, Legislativul s-a aliniat și în acest an campa...
Acum 24 ore
20:10
Circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții specifice sezonului rece, rețeaua rutieră este funcțională și se află sub monitorizare permanentă, anunță Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Autorită...
19:50
FOTO // Statul sprijină investițiile în producție: peste 3 milioane de lei, acordate unei companii specializate în fabricarea materialelor de construcție # Moldpres
Prima tranșă de finanțare, în valoare de 3.028.000 de lei, a fost aprobată astăzi și va fi utilizată pentru dezvoltarea unei unități de producție în cadrul companiei „Gido PARK” specializate în fabricarea materialelor de construcție.&...
19:30
METEO // Ceață și polei pe drumuri în următoarele ore. Autoritățile reomandă șoferilor și pietonilor să manifeste prudență # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță vreme predominant înnorată pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Pe parcursul nopții, pe arii extinse sunt prognozate precipitații slabe, preponderent sub formă de ploaie. Meteorologii avertizează asupra formă...
19:20
Diaspora și autoritățile locale pot accesa fonduri pentru dezvoltarea comunităților prin „DAR 1+3” # Moldpres
Autoritățile publice locale, în parteneriat cu membrii diasporei, asociații de băștinași și donatori, pot depune proiecte în cadrul Programului „Diaspora Acasă Reușește – DAR 1+3”, ediția 2026, pentru a obține finanțare nerambursabilă d...
19:20
Realizările și prioritățile R. Moldova, prezentate la Bruxelles în cadrul Grupului de lucru pentru extindere # Moldpres
Realizările pe parcursul ultimelor luni și prioritățile pentru acest an au fost discutate în cadrul Grupului de lucru pentru extindere. Cristina Gherasimov, viceprim-ministru al R. Moldova, aflată la Bruxelles, a vorbit despre progresele realizate până acum și ...
19:20
Scriitorul și profesorului universitar Mircea Cărtărescu, distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al USM # Moldpres
Titlul onorific de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Moldova (USM) a fost conferit astăzi scriitorului și profesorului universitar din România, Mircea Cărtărescu, în semn de înaltă apreciere pentru contribuția sa excepțională la d...
19:10
VIDEO // Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, oferă detalii despre reforma administrației publice locale: „Ne dorim primării europene care să acceseze fonduri” # Moldpres
Reforma administrației publice locale care urmează să fie implementată în Republica Moldova nu vizează modificări teritoriale sau schimbări ale hotarelor administrative, ci este orientată spre fortificarea instituției primăriei și creșterea capacității adminis...
19:10
Apărarea democrației în Republica Moldova în centrul discuțiilor Președintei Maia Sandu la Strasbourg # Moldpres
În cadrul vizitei efectuate la Strasbourg, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi cu înalți oficiali ai Consiliului Europei, inclusiv cu Președinta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Petra Bayr, Secretarul General al C...
18:20
Premierul Alexandru Munteanu, despre noile condiții impuse de Franța la importul produselor agroalimentare: „Nu vom fi afectați” # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că decizia Franței de a impune noi condiții privind importul anumitor produse alimentare nu va afecta operatorii economici din Republica Moldova, dacă aceștia vor respecta regulile stabilite, informează MOLDPRES.Șeful Guvernului ...
17:50
AND: Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă. Drumurile sunt practicabile, fără blocaje # Moldpres
Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, cu ceață și polei pe mai multe sectoare. Drumurile sunt practicabile, fără blocaje. Informațiile au fost prezentate de Administrația Națională a Drumurilor (AND), care a venit cu date actualizate despre stare...
17:40
Igor Șarov a anunțat că nu va candida pentru un al doilea mandat de rector al Universității de Stat din Moldova (USM). Decizia a fost comunicată în cadrul ședinței Senatului, desfășurată marți, 27 ianuarie, informează MOLDPRES.„Am considerat corect ...
17:20
O femeie din raionul Telenești a fost condamnată la închisoare pentru coruperea alegătorilor. Acțiunile au fost comise în perioada electorală a alegerilor prezidențiale și a referendumului republican din 20 octombrie 2024, informează MOLDPRES.Potrivit deci...
17:10
CSM va propune repetat președintei Maia Sandu numirea a 17 candidați în funcția de judecător # Moldpres
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va propune repetat președintei Maia Sandu numirea a 17 candidați în funcția de judecător. CSM a examinat astăzi, în cadrul unei ședințe, situația candidaților care au fost anterior respinși, comunică MOLDPRES.As...
17:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: „Tarifele nu au crescut din cauza deciziilor interne, ci pentru că Rusia a folosit energia ca armă politică” # Moldpres
Tarifele la energie nu au crescut din cauza deciziilor interne, ci din cauza faptului că Rusia a folosit energia ca armă politică. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru MOLDPRES....
16:50
Patru noi judecători au depus astăzi jurământul în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Evenimentul marchează finalizarea unei etape riguroase de selecție și verificare a integrității candidaților, informează MOLDPRES.În cadrul ceremo...
16:50
Premierul Alexandru Munteanu: „Astăzi ne plecăm capul în fața victimelor Holocaustului, dar, în același timp, ridicăm vocea pentru viitor” # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la evenimentul organizat în memoria celor șase milioane de victime ale Holocaustului. Șeful Executivului a menționat că Holocaustul nu este doar o pagină în istorie, ci o rană deschisă a omenirii, fiind o dovadă a...
16:30
ARBOM a organizat pentru al doilea an consecutiv „Babin den” la Taraclia. Alexandr Borimecicov: „Păstrăm vii tradițiile care ne definesc identitatea” # Moldpres
Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Bulgare din Moldova (ARBOM) a organizat, pentru al doilea an consecutiv, sărbătoarea tradițională bulgărească „Babin den” în Taraclia, eveniment dedicat femeilor și rolului lor în comunitate, dar și păst...
16:20
BTA: Consiliul Comunității Bulgare s-a întrunit la Taraclia și a adoptat Planul de Acțiuni pentru 2026 # Moldpres
Consiliul de Conducere al Comunității Bulgare din Republica Moldova (BORM) a avut o ședință pe 24 ianuarie la Taraclia, în cadrul căreia membrii au analizat activitatea organizației din anul precedent și au aprobat planul de lucru pentru 2026, transmite BTA.&Ici...
16:20
Șefa statului Maia Sandu la APCE: „Consiliul Europei are un rol vital de jucat - nu ca observator neutru, ci în calitate de garant politic al valorilor democratice și al dreptului internațional” # Moldpres
Lupta Ucrainei este despre securitatea Moldovei, a regiunii și a Europei în ansamblu. De aceea, nu poate exista o pace durabilă fără atragerea la răspundere a agresiunii Rusiei. Fără dreptate, războiul nu se încheie - doar se întrerupe și se pregăteșt...
16:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit cuantumul alocațiilor lunare de la bugetul de stat pentru partidele politice în anul 2026, în baza rezultatelor obținute la ultimele scrutine. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi și include sume...
16:00
VIDEO // Victimele Holocaustului, comemorate la Chișinău. Speakerul Igor Grosu: „Lecțiile trecutului sunt mai actuale ca niciodată în fața urii și extremismului” # Moldpres
Victimele Holocaustului au fost comemorate marți, 27 ianaurie, în cadrul unui miting național desfășurat la Chișinău. Reuniți la Memorialul Victimelor Fascismului, președintele Parlamentului, Igor Grosu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, ministrul Culturii, C...
15:50
15:30
Gest de solidaritate pentru Ucraina: Episcopia Basarabiei de Sud donează un spital mobil regiunii Odesa # Moldpres
Episcopia Basarabiei de Sud a donat un spital mobil regiunii Odesa din Ucraina, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate sâmbătă. Vehiculul a fost predat Administrației regionale de către Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, î...
15:30
VIDEO // Doi cetățeni străini, reținuți pentru incendierea mai multor automobile din capitală # Moldpres
Doi cetățeni străini au fost reținuți de polițiști pentru incendierea intenționată a mai multor automobile. Cazurile au avut loc în capitală, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în timpul nopții, suspecții au incendiat t...
15:20
Calea Ferată din Moldova (CFM) a dat în exploatare un nou centru de monitorizare în timp real a infrastructurii feroviare. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Guvernului Statelor Unite ale Americii, prin Programul EXBS, transmite MOLDPRES.Noul centru permite m...
15:10
Președinta Maia Sandu, clarificări privind un eventual referendum de unire cu România: „Este esențial ca Republica Moldova să fie parte a lumii libere” # Moldpres
A oferit un răspuns onest privind un eventual referendum de unire cu România și nu își dorește ca Republica Moldova să ajungă din nou sub ocupația rusească. Președinta Maia Sandu a venit cu clarificări privin opțiunea sa de vot răpunzând la înt...
15:10
Speakerul Igor Grosu, întrevedere cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldova: „Aderarea la UE va veni cu beneficii pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului și va contribui la reîntregirea țării” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu a avut astăzi o întrevedere cu Izabela Sylwia Hartmann, șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldova. În cadrul discuției, speakerul a reiterat angajamentul ferm al Republicii Moldova pentru reglementarea pașnică a con...
15:10
Un lot de lapte praf pentru bebeluși a fost rechemat din magazine. Decizia a fost anunțată astăzi de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), transmite MOLDPRES.Potrivit ANSA, retragerea produsului este cauzată de o problemă de neconformitate a unui in...
14:50
MEC recomandă instituțiilor de învățământ ca activitățile didactice să se desfășoare online # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării recomandă instituțiilor de învățământ ca activitățile didactice să se desfășoare online. Decizia vine în contextual condițiilor meteorologice complicate și a măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Nați...
14:30
FOTO // Condiții moderne de studii la Colegiul de Medicină Veterinară din Brătușeni, cu sprijinul Cehiei # Moldpres
Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, raionul Edineț, beneficiază de condiții moderne de studii, grație sprijinului oferit de Guvernul Republicii Cehe. Instituția a fost dotată cu un lot considerabil de echipamente IT și veterinare de ulti...
14:20
Fostul deputat Constantin Țuțu, condamnat la opt ani de închisoare în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență # Moldpres
Fostul deputat Constantin Țuțu a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare în penitenciar de timp semiînchis și o amendă de 450 000 de lei în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Decizia a fost pronunțată astă...
14:10
Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ceață, valabil astăzi și mâine pe întreg teritoriul țării, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe arii extinse se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin.Met...
14:00
Creația lui Mozart va răsuna astăzi în Sala cu Orgă, într-un concert dedicat geniului vienez. Solista serii, Lilia Pocitari, va fi acompaniată de Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta maestrului Cristian Florea, interpretând Concertul nr. 4 pentru v...
14:00
Ambasadorul Vladislav Kulminski: „Suntem un partener credibil pentru SUA, într-o regiune care trece prin transformări geopolitice profunde” # Moldpres
Republica Moldova este un partener credibil pentru Statele Unite ale Americii, într-o regiune care trece prin transformări geopolitice profunde. Declarația a fost făcută de Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, pentru Radio Moldova. Oficialul...
14:00
Aeroportul Chișinău își extinde rețeaua de zboruri: vor fi operate curse spre patru noi destinații # Moldpres
Aeroportul Internațional ,,Eugen Doga” - Chișinău își extinde rețeaua de zboruri. Astfel, o companie aeriană va lansa curse directe din Chișinău spre patru noi destinații, informează MOLDPRES.Cetățenii vor putea călători cu avionul spre orașul Colog...
13:40
Maia Sandu la Strasbourg: „Astăzi, Europa se confruntă cu două războaie – unul care distruge orașe și altul care erodează democrațiile” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, cu ocazia exercitării de către țara noastră a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în care a avertizat asupra celo...
13:40
Doamnă Președintă a Adunării, doamnă Petra Bayr, felicitări cu ocazia alegerii dumneavoastră,Domnule Secretar General Alain Berset,Stimați membri ai parlamentelor,Distinși invitați,Astăzi doresc să vorbesc despre cele două războaie cu care se confrun...
13:30
Școlile din municipiul Chișinău vor activa în această săptămână în regim online. Anunțul a fost făcut astăzi de edilul capitalei, Ion Ceban, în urma agravării condițiilor meteorologice și a riscurilor generate de poleiul format pe drumuri, tra...
13:20
În ultimele 24 de ore, ambulanțele au fost în alertă continuă, intervenind în peste 2.700 de cazuri de urgență în toată țara. Datele Ministerului Sănătății arată că echipele Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească au fo...
13:10
Camioanele de mare tonaj au reluat circulația în punctele de trecere ale frontierei, pe direcția de intrare în țară # Moldpres
Circulația camioanelor de mare tonaj a fost reluată în punctele de trecere ale frontierei, pe direcția de intrare în țară, comunică MOLDPRES.În actualele condiții meteorologice, oamenii legii recomandă șoferilor transportului de mare tonaj să respe...
12:50
Consultări pentru reforma administrației publice locale cu partenerii de dezvoltare: Vor oferi expertiză și asistență pentru a construi comunități mai puternice # Moldpres
Partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova susțin pe deplin reforma administrației publice locale, vor oferi expertiza și asistența necesară pentru a sprijini realizarea acesteia și construirea unor comunități mai puternice, care asigură o viață mai bună oamenilor...
12:40
Circulația transportului pe traseele naționale este reluată treptat. În prezent, există dificultăți de deplasare pe drumurile locale, informează MOLDPRES.În acest context, oamenii legii îndeamnă conducătorii auto să circule în continuare cu p...
12:40
VIDEO // Situația pe drumurile naționale, monitorizată continuu: peste 1350 tone de material antiderapant și sare tehnică, distribuite pe trasee # Moldpres
Situația pe drumurile publice naționale este monitorizată continuu, în contextul condițiilor meteo nefavorabile. Echipele de drumari acționează pe întreg teritoriul țării pentru combaterea lunecușului. În ultimele 24 de ore, pe drumurile național...
