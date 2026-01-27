Și elevii din raionul Ialoveni vor desfășura astăzi lecțiile online
IPN, 27 ianuarie 2026 08:00
Toate instituțiile de învățământ din raionul Ialoveni vor desfășura astăzi procesul educațional în regim online. Decizia a fost luată de Comisia pentru situații excepționale a raionului, în contextul condițiilor meteorologice… The post Și elevii din raionul Ialoveni vor desfășura astăzi lecțiile online appeared first on ipn.md.
Acum 30 minute
08:00
Acum o oră
07:40
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, respinge ferm informațiile potrivit cărora ar fi condiționat participarea sa la alegerile parlamentare pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate de absorbția Universității de…
Acum 2 ore
07:10
Procesul de numire a unui ambasador plenipotențiar al SUA la Chișinău a fost inițiat, însă procedura durează, în contextul în care agenda politică a SUA este concentrată pe subiecte interne.…
07:10
Școlile rămân închise în capitală și marți, din cauza condițiilor meteo. Anunțul autorităților # IPN
Elevii din Chișinău nu merg nici azi la școală, după ce autoritățile municipale au suspendat cursurile pentru clasele I–XII, pe fondul agravării condițiilor meteorologice. Decizia a fost luată dimineața devreme,…
06:40
Holocaustul a fost prima acțiune planificată sistematic și susținută ideologic, având ca scop exterminarea unui întreg popor, iar pentru a preveni repetarea unor tragedii similare, este esențial ca memoria acestor…
Acum 4 ore
06:10
Yad Vashem – Centrul Mondial de Comemorare a Holocaustului, Comunitatea Evreiască din Republica Moldova și Muzeul de Istorie a orașului Chișinău, sub egida Direcției generale cultură și patrimoniu cultural, vernisează…
Acum 12 ore
20:30
O întrerupere majoră a curentului electric, care a dus la oprirea mai multor centrale termice și la întreruperi în furnizarea căldurii și apei calde, a avut loc luni seara la…
19:50
România va acorda un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primei evaluări complete a pădurilor din Republica Moldova. Detaliile proiectului au fost discutate de ministrul mediului, Gheorghe…
19:30
Vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a fost invitat la Erevan pentru fortificarea relațiilor dintre Republica Moldova și Armenia. Invitația i-a fost adresată de ministrul afacerilor externe al Republicii…
Acum 24 ore
18:10
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește în ședință /CSM /ora 09:30/. COMUNITATEA EVREIASCĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA organizează conferința de presă cu genericul: „2026 – Anul Memoriei și al Reflecției, dedicat…
17:50
Republica Moldova va fi reprezentată de cinci sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, care se vor desfășura la Milano și Cortina, Italia. Lotul național al țării va include…
17:00
PNM cere ANI să verifice mandatul parlamentar al lui Botgros și activitatea la Moldova-Concert # IPN
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a sesizat Autoritatea Națională de Integritate (ANI) în legătură cu o posibilă incompatibilitate a deputatului Nicolae Botgros, care ar exercita simultan mandatul de parlamentar și funcția…
16:47
Din cauza vântului puternic și a depunerilor de chiciură, au fost raportate mai multe situații de risc, inclusiv căderi de conductoare electrice la sol. În acest context, Premier Energy Distribution…
