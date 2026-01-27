Sprijin financiar de 1,7 mln. euro din partea României pentru realizarea primului inventar forestier național
Oficial.md, 27 ianuarie 2026 09:30
România va acorda un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar..
• • •
Acum 10 minute
09:40
În dimineața zilei de 27 ianuarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a..
09:40
În perioada 21.01.2026 – 26.01.2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli la..
Acum 30 minute
09:30
09:30
Centrul Național de Management al Crizelor a inițiat coordonarea cu instituțiile responsabile pentru întreprinderea măsurilor în contextul condițiilor meteo nefavorabile # Oficial.md
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) informează că, la data de 24 ianuarie, a..
09:20
Ministerul Energiei anunță finalizarea rundei a doua de evaluare a dosarelor depuse în cadrul mecanismului..
Acum o oră
09:00
Circulația vehiculelor de mare tonaj a fost sistată la toate punctele de trecere a frontierei # Oficial.md
Poliția informeazǎ că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, în toate punctele de trecere a frontierei..
08:50
Cu prilejul Zilei comemorării victimelor Holocaustului, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova aduce un..
08:50
IGSU atenționează cetățenii despre riscurile de producere a accidentelor și traumatismelor în contextul poleiului # Oficial.md
Conform prognozei meteorologice pentru data de 27 ianuarie 2026 se prevede formarea poleiului și ghețușului..
Acum 2 ore
08:40
Serviciile speciale intervin și la această oră pe toate străzile, repetat, prin presărarea materialului antiderapant...
08:40
Primarul General, Ion Ceban, a venit cu o solicitare către Guvern ca oamenii să rămână..
08:40
Poliția Națională vine cu un anunț repetat cătrew cetățeni. „Vremea de afară face deplasarea pe..
08:30
În data de 27 ianuarie 2026, din cauza a condițiilor meteorologice dificile, caracterizate de polei..
Acum 4 ore
07:40
A fost suspendat procesul educațional pentru ziua de marți, 27 ianuarie, curent. Primăria municipiului Chișinău..
Acum 24 ore
16:20
Primăria Chișinău informează că, începând de mâine, 27 Ianuarie, toate instituțiile educaționale din Capitală revin..
16:20
Irina Vlah: Reforma iniţiată de PAS nu soluţionează cea mai mare problemă din acest domeniu – autogestiunea teritoriilor # Oficial.md
Politiciana Irina Vlah afirmă că, în spatele reformei administrației publice locale – anunțată de Guvern,..
15:50
PNM, despre renunțarea la un madat de deputat din partea PAS: Așa arată „respectul” față de votul oamenilor # Oficial.md
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a criticat decizia sportivei Anastasia Nichita de a depune mandatul de deputat,..
14:50
Guvernul a aprobat o decizie prin care Ion Lupan a fost confirmat în funcția de..
14:30
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov se află într-o vizită de lucru la Bruxelles în..
14:10
Maxim Moroșan: Structurile politice clasice din Moldova au ajuns în impas, cu metode vechi nu poți învinge dictatura și regimul # Oficial.md
Consilierul municipal din Bălți, Maxim Moroșan, a anunțat că în decembrie 2025 a luat decizia..
14:00
În perioada 19 – 25 ianuarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
14:00
În contextul discuțiilor generate de prevederile noii Legi a cetățeniei, Agenția Servicii Publice își reafirmă..
13:50
Ieri, 25 ianuarie 2026, Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă (IMU)..
13:00
Modificări în desfășurarea procesului educațional în instituțiile de învățământ din țară # Oficial.md
Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat modificări în desfășurarea procesului educațional în mai multe instituții de..
12:10
Igor Dodon participă la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # Oficial.md
Igor Dodon, președintele fracțiunii socialiștilor din Parlamentul Republicii Moldova, membru al delegației Republicii Moldova la..
12:00
Condițiile meteo nefavorabile din weekend au provocat deranjamente nesemnificative în sistemul energetic # Oficial.md
În data de 25 ianuarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate condiții meteorologice..
11:50
Ion Ceban: Primăria Chișinău a încheiat anul bugetar cu aproape 400 de milioane de lei în cont. Niciodată mun. Chișinău nu a avut atât de multe proiecte # Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, în cadrul ședinței de astăzi a serviciilor municipale..
11:10
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă profunda îngrijorare și dezacordul ferm față de..
11:00
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) rămâne fără un deputat. Sportiva Anastasia Nichita a anunțat că..
11:00
Noua directoare a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare a fost prezentată echipei # Oficial.md
Astăzi, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a prezentat colectivului Agenției Naționale de Îmbunătățiri..
11:00
În urma condițiilor de polei, pe parcursul zilei de 25 ianuarie 2026, salvatorii au fost..
10:30
Interviu pentru Euronews România. Igor Dodon, despre unire: „Republica Moldova trebuie să rămână stat suveran și independent” # Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, al cincilea președinte al Republicii Moldova, a..
10:10
Aproximativ 24,5 milioane de lei au fost transferați de Compania Națională de Asigurări în Medicină..
10:10
Elveția finanțează modernizarea echipamentelor tehnice necesare pentru transmisiunea în direct a ședințelor publice organizate pe platforma parlamentară # Oficial.md
Echipamentul pentru transmisiunea în direct a ședințelor publice ale Parlamentului va fi modernizat, iar costurile..
09:50
Centrul Național Anticorupție informează despre principalele acțiuni realizate în săptămâna precedentă pe dimensiunile prevenirii și..
09:50
În perioada 26–28 ianuarie 2026, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va..
Ieri
09:30
Administrația Națională a Drumurilor: Ceață, polei și carosabil alunecos pe drumurile naționale # Oficial.md
Administrația Națională a Drumurilor atenționează că, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, circulația pe drumurile naționale..
09:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează publicul larg și agenții economici despre decizia de..
09:20
Accident grav la Fălești. Un polițist a deparat de pe traseu și s-a izbit într-un copac # Oficial.md
Astăzi dimineață, Poliția a înregistrat un grav accident rutier în raionul Fălești. Un polițist cu..
09:10
Ținând cont de recomandările Ministerului Educației și de condițiile meteo nefavorabile de pe întreg teritoriul..
09:10
Conform informațiilor oferite de colegii noștri din cadrul serviciilor de urgență, numărul persoanelor traumatizate este..
09:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, înainte de a începe vizita oficială în Polonia a fost..
09:00
(VIDEO) Serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții la combaterea lunecușului # Oficial.md
Pe parcursul nopții, serviciile municipale, preturile și tot efectivul de persoane și tehnică au continuat..
08:50
În condiții meteo nefavorabile caracterizate de polei Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează cetățenii..
25 ianuarie 2026
19:30
MEC: Școlile să evalueze situația specifică fiecărei școli și să decidă cum vor fi desfășurate orele # Oficial.md
În contextul condițiilor meteorologice dificile, generate de polei și ghețuș, Ministerul Educației și Cercetării recomandă..
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Igor Grosu: Unirea Principatelor a pus bazele statului român modern și a arătat că solidaritatea poate schimba destinul unui popor # Oficial.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, spune că „astăzi se împlinesc 167 de ani de la Unirea..
13:00
LOC: Mica Unire ne spune ceva esențial pentru prezent: Unirea nu se proclamă, se construiește # Oficial.md
Liga Orașelor și Comunelor (LOC) spune că, 24 ianuarie 1859 – Unirea Moldovei și Țării Românești..
12:50
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi. Șeful..
12:50
Ion Ceban: Educația capătă sens atunci când tinerii sunt ascultați, implicați și încurajați să contribuie la modelarea școlii și a comunității # Oficial.md
24 ianuarie – Ziua Internațională a Educației! „Puterea tinerilor în co-crearea educației” – este tema..
23 ianuarie 2026
16:30
CNI Moldinsolv a devenit membru coordonator al INSOL Europe în R.Moldova. Irina Selevestru: Prin acest pas, Europa vine mai aproape de fiecare practician în insolvență # Oficial.md
Centrului Național de Insolvabilitate (CNI) Moldinsolv a devenit astăzi, 23 ianuarie 2026, membru coordonator al..
16:10
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Sâmbătă și duminică vom putea urmări..
