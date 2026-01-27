Sprijin financiar de 1,7 mln. euro din partea României pentru realizarea primului inventar forestier național

Oficial.md, 27 ianuarie 2026 09:30

România va acorda un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar..

