Alexandr Stoianoglo: „Lichidarea procuraturilor militare a fost o greșeală”
Noi.md, 27 ianuarie 2026 11:30
Lichidarea procuraturilor militare în Moldova a fost o greșeală, dar la acest sistem trebuie să revenim – ca instrument de prevenire, control și responsabilitate. Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, deputatul în Parlament, Alexandr Stoianoglo.Potrivit acestuia, moartea militarului, care s-ar fi împușcat cu arma din dotare într-o garnizoană din Florești, este un eșec
• • •
În Transnistria, instituțiile de învățămînt vor funcționa la distanță pînă la sfîrșitul săptămînii # Noi.md
Pînă la sfîrșitul săptămînii, copiii din instituțiile de învățămînt din regiunea transnistreană vor învăța la distanță.Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, procesul de învățămînt în școli, colegii și universități din regiune se va desfășura la distanță. Această decizie a autorităților locale este legată de gheața care s-a format pe drumuri, ceea ce creează un pericol crescut pentr
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a solicitat convocarea de urgență a Comisiei pentru Situații Excepționale la nivel național și mobilizarea întregului efectiv din țară, în contextul condițiilor meteo extrem de dificile provocate de ghețuș și polei. Totodată, edilul a făcut apel către cetățeni să evite deplasările și să rămînă acasă în aceste zile, pentru a reduce riscurile.
Polițiștii de frontieră din punctului de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați au identificat, la data de 22 ianuarie 2026, o persoană fără documente de identitate, ascunsă într-un autocar care se deplasa din București către Kiev.Autocarul, înmatriculat în Ucraina, era condus de un cetățean ucrainean în vîrstă de 48 de ani și s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control pe sens
„Niciodată din nou e o responsabilitate zilnică”: apelul Maiei Sandu, de Ziua Holocaustului # Noi.md
Cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, marcată pe 27 ianuarie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de comemorare în memoria victimelor uneia dintre cele mai mari tragedii din istoria omenirii.Șefa statului a subliniat că Holocaustul rămîne o rană deschisă a istoriei, amintind că șase milioane de evrei au fost uciși doar pentru iden
Armata Națională va interveni, alături de celelalte instituții ale statului, în sprijinul autorităților centrale și locale, în contextul condițiilor meteo nefavorabile din ultimele zile. Hotărîrea a fost luată la indicațiile Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC).Potrivit Centrului Operațional de Comandă, forțele și mijloacele Armatei Naționale sînt în stare de pregătire și pot fi
În perioada 21.01.2026 – 26.01.2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli la animale.Două focare de gripa aviară:1 focar, în fauna sălbatică, în mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă;1 focar, în fauna sălbatică, în raionul Criuleni, localitatea Slobozia-DușcaDouă focare de rabie:1 focar, la porcină, în raionul Nisporeni, Șendreni;1 focar, la cî
Circulația mijloacelor de transport de mare tonaj este temporar sistată pe traseul R-30, pe sectorul Anenii Noi – Căușeni – Ștefan Vodă, informează autoritățile.Măsura a fost dispusă în contextul condițiilor nefavorabile de circulație, pentru prevenirea accidentelor rutiere și asigurarea siguranței participanților la trafic.Șoferii sînt îndemnați să respecte indicațiile autorităților, să e
Institutul de Medicină Urgentă, suprasolicitat din cauza numărului mare de pacienți traumatizați # Noi.md
Personalul medical din cadrul Institutul de Medicină Urgentă activează, pentru a doua zi consecutiv, în regim extrem de solicitat, pe fondul unui număr foarte mare de adresări la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU). Situația este determinată în principal de condițiile meteorologice nefavorabile, care au dus la creșterea semnificativă a cazurilor de traumatisme.Potrivit instituției, luni, 26 ianu
Pe fundalul condițiilor meteo dificile, care îngreunează circulația în capitală, Poliția anunță redirecționări de trafic în sectorul Botanica.Potrivit oamenilor legii, traficul de pe strada Grenoble este redirecționat la sensul giratoriu Valea Crucii, în direcția bulevardului Dacia.Totodată, a fost modificat și traseul transportului public. Astfel, transportul de pe ruta M-3 este redirecți
De calitate, de rea-credință, și toate celelalte: cum UE schimbă regulile pentru mass-media din Moldova # Noi.md
În Moldova, a vorbi despre mass-media de calitate și de rea-credință nu este o figură de stil. Aceste definiții corespund criteriilor stabilite de Uniunea Europeană în martie 2024, cu aprobarea primului regulament UE privind sfera mass-media. Cum a început totul{{835470}}Legea europeană privind libertatea presei (EMFA) are o istorie lungă. Punctul de plecare formal poate fi considerat
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, anunță cercetarea penală a trei persoane din Comrat, după ce aceștia ar fi convins mai mulți șoferi să transporte ilegal în Uniunea Europeană migranți din Asia și Africa.Migranții îi așteptau la hotarul Sud-Estic al Uniunii Europene pe șoferii racolați de cei trei bănuiți cu vîrste de 30, 35 și 33 ani. Șoferii îi preluau pe migranț
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu urmează să afle astăzi, 27 ianuarie, verdictul instanței într-un dosar penal complex, în care este vizat pentru trafic de influență, escrocherie, îmbogățire ilicită și fals în declarații.Dosarele au fost inițiate în perioade diferite. Cauzele privind traficul de influență și escrocheria au fost trimise în instanță în anul 2020, iar dosarul ce vizează îmb
În spatele fiecărei intervenții de ajutor, dispusă de operatorii 112, se află oameni care gestionează, clipă de clipă, situații limită și decizii complicate.Pentru a-i sprijini pe cei din prima linie, Centrul de preluare a apelurilor de urgență nr. 2 a inaugurat un spațiu modern dedicat recuperării și stării de bine a personalului. Este un loc în care angajații pot să se detașeze de situații s
Atenție, șoferi! Evitați deplasarea: drumuri blocate și trafic paralizat în mai multe raioane # Noi.md
În mai multe raioane din țară, circulația rutieră este afectată de condițiile meteo, iar carosabilul extrem de alunecos crește semnificativ riscul de accidente rutiere și de alunecări pentru pietoni.În raionul Strășeni, traficul pe traseul M-1, tronsonul dintre localitățile Pănășești și Căpriana, este temporar blocat. Totodată, circulația transportului a fost sistată pe traseul M-5, în perimet
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, Centrul Național de Management al Crizelor a convocat, în dimineața zilei de 27 ianuarie 2026, o ședință operativă de coordonare. La reuniune a participat prim-ministrul, alături de conducerea instituțiilor responsabile de gestionarea situațiilor de criză.În urma evaluării situației operative, autoritățile au decis activarea protocolelor d
Numărul bolnavilor cu infecții respiratorii este în continuă creștere în țara noastră. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, timp de o săptămînă, numărul cazurilor s-a dublat, ajungînd la peste 3.000.La Spitalul Clinic Municipal „Sfîntul Arhanghel Mihail”, în secția de pneumologie, toate paturile sînt ocupate.{{860387}}”Pacienți care au fost tratați ambulator cu preparate an
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, serviciile specializate ale Primăriei municipiului Chișinău acționează neîntrerupt pentru a asigura funcționarea optimă a instituțiilor medicale municipale și siguranța pacienților.Echipele de intervenție au fost mobilizate încă din primele ore ale dimineții pentru combaterea poleiului format ca urmare a precipitațiilor și a temperaturilor s
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat legile prin care prelungește perioada de acțiune a stării de război și a mobilizării generale.Documentele corespunzătoare au fost publicate pe site-ul Radei Supreme.Conform deciziilor adoptate, starea de război și mobilizarea vor fi în vigoare încă 90 de zile, pînă la 4 mai 2026, informează Noi.md, cu referire la caliber.az.Reamintim
Circulația rutieră este momentan blocată la ieșirea din localitatea Șireți, raionul Strășeni, pe direcția către șoseaua M-5, informează autoritățile.Șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită și să respecte indicațiile agenților de circulație, aflați în zonă pentru dirijarea traficului și prevenirea incidentelor.Autoritățile recomandă conducătorilor auto să evite sectorul afect
Circulația autovehiculelor de mare tonaj prin toate punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova a fost sistată temporar, atît la intrare, cît și la ieșire, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, informează Poliția Republicii Moldova.Potrivit autorităților, măsura a fost dispusă pentru prevenirea accidentelor rutiere și asigurarea siguranței participanților la trafi
Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal informează cetățenii că, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și al formării ghețușului pe mai multe sectoare de drum, șoferii camioanelor de mare tonaj care traversează frontiera de stat la intrarea în țară vor fi înștiințați în prealabil despre drumurile impracticabile sau cu grad sporit de risc din cauza ghețușului.Totodată, conducători
„Regia Transport Electric” îndeamnă călătorii să manifeste atenție sporită la îmbarcarea și debarcarea din troleibuze, în contextul condițiilor meteo nefavorabile.Potrivit întreprinderii, există risc sporit de alunecare, notează Noi.md.În acest context, RTEC atenționează cetățenii:- să urce și să coboare cu atenție;- să folosească barele de sprijin;- să nu să se grăbească.Pentr
Circulația rutieră pe traseul M-3, pe direcția de deplasare spre Răzeni, raionul Ialoveni, este sistată temporar.Autoritățile recomandă conducătorilor auto să evite zona, să opteze pentru rute alternative și să urmărească informările oficiale pentru actualizări privind reluarea traficului.De menționat că din cauza ghețușului de pe drumuri a fost stopată activitatea atît în Chișinău, cît și
Circulația pe mai multe tronsoane de drum din raionul Strășeni a fost grav afectată din cauza condițiilor meteo nefavorabile.Potrivit informațiilor operative, traficul rutier pe traseul M-1, pe segmentul dintre localitățile Pănășești și Căpriana, este temporar blocat. De asemenea, pe traseul M-5, în perimetrul intersecției Negrești–Greblești, circulația transportului a fost sistată complet.
În perioada 19–23 ianuarie 2026, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit aproximativ 2,8 miliarde de lei, potrivit informațiilor operative prezentate de autoritatea fiscală.Serviciul Fiscal de Stat anunță că a continuat să pună accent pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, unul dintre instrumentele utilizate în acest sens
Toate instituțiile de învățământ din raionul Ialoveni vor desfășura procesul educațional în regim online, astăzi, 27 ianuarie, informează Consiliul raional Ialoveni.Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Ialoveni, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate prin precipitații abundente și condiții dificile de deplasare pe carosabil. Aut
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, la această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară cu dificultate, din cauza ghețușului format pe carosabil.Ghețușul se reface continuu, iar intervențiile drumarilor se desfășoară pe întreg teritoriul țării, notează Noi.md.Pe traseul R21, km 13, din cauza ghețușului format în pantă, intervenția mecanizată este imposibil
Condițiile meteorologice dificile din 27 ianuarie 2026, caracterizate prin polei și ghețuș, au afectat grav funcționarea rețelelor de distribuție și transport al energiei electrice în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Drept urmare, mii de consumatori au rămas temporar fără curent electric.Potrivit informațiilor operative, la ora 06:45, operatorul sistemului de distribuție Premier Energ
Activitățile educaționale din instituțiile de învățămînt primar și secundar din municipiul Chișinău, pentru clasele I–XII, sînt sistate astăzi, 27 ianuarie 2026, informează Direcția generală educație, tineret și sport a municipiului Chișinău.Decizia a fost luată în urma unei ședințe a serviciilor specializate ale Primăria municipiului Chișinău, în contextul agravării situației meteorologice. P
Condițiile meteorologice nefavorabile continuă să creeze situații de risc pe drumurile și trotuarele din întreaga țară, în contextul formării extinse a ghețușului.Potrivit avertizărilor emise de autorități, temperaturile scăzute, precipitațiile sub formă de ploaie și umiditatea ridicată au dus la apariția poleiului pe carosabil, sporind riscul de accidente și traumatisme.{{861256}}Primăria
Pentru data de 27 ianuarie 2026, prognoza meteorologică indică formarea poleiului și a ghețușului pe drumuri, trotuare și alte suprafețe expuse, ca urmare a fluctuațiilor de temperatură și a precipitațiilor.În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează populația asupra riscului sporit de accidente rutiere și de traumatisme cauzate de alunecări și solicită respe
Poliția Republicii Moldova anunță sistarea temporară a circulației pe mai multe rute interurbane din nordul țării, în contextul condițiilor climaterice nefavorabile, măsura fiind dispusă pentru prevenirea accidentelor rutiere și asigurarea siguranței pasagerilor și a conducătorilor auto.Potrivit Poliției, restricțiile vizează următoarele direcții: Cotova–Chișinău; Cosăuți–Chiș
Autoritățile lansează un nou apel către populație, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, care fac deplasarea pe carosabil și trotuare riscantă. Cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită și să aibă grijă de propria siguranță, precum și de cea a persoanelor apropiate.În condițiile în care copiii se află și astăzi acasă, părinții și tutorii sunt rugați să îi supraveghe
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 27 ianuarie sînt:27 ianuarie — a 27-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 338 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:14 27 Odovania Praznicului Botezului DomnuluiCe se sărbătorește
România va acorda Republicii Moldova un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului Inventar Forestier Național (IFN), care va constitui prima evaluare completă și modernă a pădurilor din țară.Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul unei vizite de lucru la Brașov, unde au fost stabilite ultimele detalii privind implementarea proiectului
Toate instituțiile de învățământ din raionul Ialoveni vor desfășura procesul educațional în regim online, astăzi, 27 ianuarie, informează Consiliul raional Ialoveni.Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Ialoveni, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate prin precipitații abundente și condiții dificile de deplasare pe carosabil. Aut
Astăzi va fi cer noros pe întreg teritoriul țării. Pe arii extinse sînt prognozate precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie.Pe arii extinse se va menține pericolul de polei. Izolat se va semnala ceață.Vîntul va sufla din sectorul estic, slab pînă la moderat.Pe parcursul zilei, în sudul țării temperaturile vor oscila între +2 și +4°C, în regiunile centrale între 0 și +2°C, ia
Leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro, dar continuă să crească față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cedat monedei unice europene aproape 2 bani, dar a cîștigat de la dolarul american circa 16 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 27 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,9879 lei pentru un euro (+1,74 bani) și 16,85
Fosta deputată Olesea Stamate a semnalat mai multe neclarități și situații absurde generate de noua lege a cetățeniei Republicii Moldova, atrăgînd atenția că anumite interpretări pot duce la încălcarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor.Potrivit acesteia, articolul 20 al legii stabilește clar temeiurile pierderii cetățeniei: renunțarea, retragerea sau pierderea în baza acordurilor intern
Politica președintelui american Donald Trump în primul an al celui de-al doilea mandat prezidențial al său a dus la o schimbare radicală a situației internaționale și a echilibrului de forțe, practic împingînd lumea și mai mult către un univers multipolar.Această opinie a fost exprimată de analistul politic, expertul militar și fostul șef al serviciului secret israelian „Nativ”, Iakov Kedmi.
Victor Josu: „Exagerînd rolul libertății individuale, oamenii au pierdut cel mai important lucru” # Noi.md
Orientările morale au devenit mai puțin clare, deoarece libertatea personală și individualismul au început să prevaleze asupra responsabilității morale colective.Această opinie a fost exprimată de politologul și publicistul Victor Josu, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, difuzată pe canalul de televiziune N4, relatează Noi.md.El a menționat că liberalismul a dus l
Un mormînt din dinastia Tang dezvăluie picturi murale ale vieții cotidiene și o figură blondă surprinzătoare, indicînd legături cu Drumul Mătăsii.Arheologi din nordul Chinei au descoperit o figură neașteptată într-un mormînt din dinastia Tang, oferind noi indicii despre conexiunile globale timpurii, scrie mediafax.roDescoperirea, realizată în timpul unui proiect de reconstrucție rutieră di
Turiștii sînt îndemnați să evite 11 orașe europene în timpul vacanței din anul 2026.Experții au întocmit o listă pe care apar 11 orașe foarte căutate de turiștii din întreaga lume. Principala problemă a orașelor vizate este aglomerația, transmite mediafax.roTuriștii ar trebui să evite 11 orașe europene dacă nu le place aglomerația, au transmis experții de la Holidu, citați de Express. Un s
Autoritățile au instituit stare de urgență în domeniul gestionării apei, după ce nivelul de stocare în baraje a scăzut la doar 10% din capacitate - cel mai mic din ultimele decenii.Guvernul din Cipru cere populației să reducă voluntar consumul, în timp ce accelerează proiectele de desalinizare și solicită ajutor extern, arată mediafax.roSeceta prelungită a adus insula Cipru într-o situație
Michael Schumacher nu a mai fost văzut în public de la accidentul de schi din decembrie 2013, dar au apărut vești pozitive despre starea de sănătate a legendei F1 în vîrstă de 57 de ani.Se pare că Michael Schumacher poate acum să stea în șezut și nu mai este imobilizat la pat după ani de terapie fizică. Legenda F1 nu a mai fost văzută în public de la accidentul de schi din decembrie 2013, care
Locuitorii satului Vlkolínec, din Slovacia, cer retragerea statutului de sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, reclamînd că localitatea a devenit un „muzeu în aer liber mort”, sufocat de turiști și de restricții.„Ajunge cu turiștii curioși”Vlkolínec, un mic sat izolat din Slovacia, cere oficial să renunțe la statutul de sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, transmite libertatea.roPotrivi
