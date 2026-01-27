Fostul deputat Constantin Țuțu, condamnat la opt ani de închisoare în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență
Moldpres, 27 ianuarie 2026 14:20
Fostul deputat Constantin Țuțu a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare în penitenciar de timp semiînchis și o amendă de 450 000 de lei în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Decizia a fost pronunțată astă...
• • •
FOTO // Condiții moderne de studii la Colegiul de Medicină Veterinară din Brătușeni, cu sprijinul Cehiei # Moldpres
Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, raionul Edineț, beneficiază de condiții moderne de studii, grație sprijinului oferit de Guvernul Republicii Cehe. Instituția a fost dotată cu un lot considerabil de echipamente IT și veterinare de ulti...
Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ceață, valabil astăzi și mâine pe întreg teritoriul țării, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe arii extinse se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin.Met...
Creația lui Mozart va răsuna astăzi în Sala cu Orgă, într-un concert dedicat geniului vienez. Solista serii, Lilia Pocitari, va fi acompaniată de Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta maestrului Cristian Florea, interpretând Concertul nr. 4 pentru v...
Ambasadorul Vladislav Kulminski: „Suntem un partener credibil pentru SUA, într-o regiune care trece prin transformări geopolitice profunde” # Moldpres
Republica Moldova este un partener credibil pentru Statele Unite ale Americii, într-o regiune care trece prin transformări geopolitice profunde. Declarația a fost făcută de Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, pentru Radio Moldova. Oficialul...
Aeroportul Chișinău își extinde rețeaua de zboruri: vor fi operate curse spre patru noi destinații # Moldpres
Aeroportul Internațional ,,Eugen Doga” - Chișinău își extinde rețeaua de zboruri. Astfel, o companie aeriană va lansa curse directe din Chișinău spre patru noi destinații, informează MOLDPRES.Cetățenii vor putea călători cu avionul spre orașul Colog...
Maia Sandu la Strasbourg: „Astăzi, Europa se confruntă cu două războaie – unul care distruge orașe și altul care erodează democrațiile” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, cu ocazia exercitării de către țara noastră a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în care a avertizat asupra celo...
Doamnă Președintă a Adunării, doamnă Petra Bayr, felicitări cu ocazia alegerii dumneavoastră,Domnule Secretar General Alain Berset,Stimați membri ai parlamentelor,Distinși invitați,Astăzi doresc să vorbesc despre cele două războaie cu care se confrun...
Școlile din municipiul Chișinău vor activa în această săptămână în regim online. Anunțul a fost făcut astăzi de edilul capitalei, Ion Ceban, în urma agravării condițiilor meteorologice și a riscurilor generate de poleiul format pe drumuri, tra...
În ultimele 24 de ore, ambulanțele au fost în alertă continuă, intervenind în peste 2.700 de cazuri de urgență în toată țara. Datele Ministerului Sănătății arată că echipele Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească au fo...
Camioanele de mare tonaj au reluat circulația în punctele de trecere ale frontierei, pe direcția de intrare în țară # Moldpres
Circulația camioanelor de mare tonaj a fost reluată în punctele de trecere ale frontierei, pe direcția de intrare în țară, comunică MOLDPRES.În actualele condiții meteorologice, oamenii legii recomandă șoferilor transportului de mare tonaj să respe...
Consultări pentru reforma administrației publice locale cu partenerii de dezvoltare: Vor oferi expertiză și asistență pentru a construi comunități mai puternice # Moldpres
Partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova susțin pe deplin reforma administrației publice locale, vor oferi expertiza și asistența necesară pentru a sprijini realizarea acesteia și construirea unor comunități mai puternice, care asigură o viață mai bună oamenilor...
Circulația transportului pe traseele naționale este reluată treptat. În prezent, există dificultăți de deplasare pe drumurile locale, informează MOLDPRES.În acest context, oamenii legii îndeamnă conducătorii auto să circule în continuare cu p...
VIDEO // Situația pe drumurile naționale, monitorizată continuu: peste 1350 tone de material antiderapant și sare tehnică, distribuite pe trasee # Moldpres
Situația pe drumurile publice naționale este monitorizată continuu, în contextul condițiilor meteo nefavorabile. Echipele de drumari acționează pe întreg teritoriul țării pentru combaterea lunecușului. În ultimele 24 de ore, pe drumurile național...
Agenția Servicii Publice: 2 478 agenți economici din regiunea transnistreană sunt luați la evidența # Moldpres
La data de 31 decembrie 2025, în registrele Agenției Servicii Publice (ASP) figurau 2 478 de agenți economici cu sediul în regiunea transnistreană, înregistrați permanent sau luați în evidență provizorie. În 2023 erau înregistra...
FOTO // Salvatorii au intervenit cu tehnica specializată pentru a debloca mai multe ambulanțe # Moldpres
Salvatorii au intervenit cu tehnica specializată la tractarea mai multor ambulanțe rămase blocate din cauza ghețușului pe traseele din țară. Cazurile au avut loc în centrul și sudul țării, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații ...
Peste 300 de persoane au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă cu traumatisme, într-o singură zi # Moldpres
Ploaia înghețată și poleiul au transformat străzile într-un adevărat pericol: luni, 26 ianuarie, 342 de persoane s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă (IMU), majoritatea victime ale căzăturilor și accidentărilor c...
Mesajul Ambasadei SUA, de Ziua comemorării victimelor Holocaustului: Ne reafirmăm angajamentul față de adevăr și demnitatea umană # Moldpres
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova îi comemorează pe cei peste 6 milioane de evrei uciși în vremea Holocaustului. Misiunea diplomatică acreditată la Chișinău a transmis un mesaj prin care reafirmă angajamentul față de adevăr și ...
Premierul Alexandru Munteanu: „Instituțiile statului sunt mobilizate în toată țara pentru a proteja siguranța oamenilor” # Moldpres
Instituțiile statului sunt mobilizate în toată țara și acționează coordonat pentru a curăța drumurile, a menține funcționarea serviciilor esențiale și a proteja siguranța oamenilor. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, în contextul cond...
Mai multe școli au decis să desfășoare lecții online sau să le recupereze ulterior, din cauza condițiilor meteo # Moldpres
Mai multe instituții de învățământ din țară au ales să desfășoare astăzi lecții online, în format mixt, cu prezență fizică și online, sau să recupereze orele ulterior. Deciziile au fost luate în contextul condițiile meteorologice nefavorab...
Președinta Maia Sandu susține marți, 27 ianuarie, un discurs în cadrul ședinței plenare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Republica Moldova deține în prezent Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, mandat exercitat &ic...
Militarii Armatei Naționale vor interveni cu unităţi de tehnică pentru a asigura accesul cetățenilor către obiectivele critice # Moldpres
Militarii Armatei Naționale vor interveni cu unităţi de tehnică, pe cele mai afectate sau periculoase segmente, pentru a asigura accesul cetățenilor către obiectivele critice. Aceștia vor veni în sprijinul Autorităților Publice Centrale și Locale, la solicitarea ...
ANRE a aprobat costurile de bază ale Energocom pentru activitatea de furnizare a gazelor. Urmează depunerea cererii de ajustare a tarifului # Moldpres
Agenția Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi costurile de bază ale S.A. „Energocom” aferente activității de furnizare a gazelor naturale, pentru anul 2026. Aceasta reprezintă o etapă obligatorie înainte ca Energocom ...
Cultural cooperation between the Republic of Moldova and Poland was discussed during a working visit by Minister of Culture Cristian Jardan to Poland, where he met with Minister of Culture and National Heritage Marta Cienkowska. The talks focused on strengthening the bilateral pa...
VIDEO // O femeie însărcinată din Mateuți, raionul Rezina, ajutată de polițiști să ajungă la ambulanță # Moldpres
Polițiștii din Rezina au acordat ajutor unei femei însărcinate din satul Mateuți, după ce ambulanța nu a putut ajunge la domiciliul acesteia din cauza ghețușului de pe traseu, informează MOLDPRES.Pentru a nu pierde timp, polițiștii au preluat femeia de acasă...
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat, săptămâna trecută, la bugetul de stat, circa 2,8 miliarde de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 19-23 ianuarie, angajații SFS au efectuat 298 vizite fiscale la 271 de contribuabili. Direcția generală...
On January 27 we commemorate the victims of the Holocaust – a tragedy whose memory still fills us with horror today. Six million Jews were killed solely because they were Jews, together with Roma, people with disabilities, and other individuals murdered simply because they ...
FOTO // Reprezentanța Asociației Investitorilor din România în Republica Moldova, lansată la București # Moldpres
Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova a lansat o reprezentanță la București. Evenimentul a coincis cu marcarea a opt ani de activitate ai Asociației și a reunit reprezentanți ai mediului guvernamental, diplomatic și antreprenorial din ambel...
Guvernatoarea BNM, premiată la Gala Excelenței, la București: „Dezvoltarea unei țări începe prin oameni care aleg să construiască și să ofere soluții reale” # Moldpres
Dezvoltarea și modernizarea unei țări începe prin oameni care aleg să se implice, să construiască și să ofere soluții reale. Recunoașterea publică a excelenței este, totodată, o formă de încurajare a responsabilității, a solidarității și a valorilor...
Traficul autovehiculelor de mare tonaj, restricționat în toate punctele de trecere a frontierei # Moldpres
Circulația autovehiculelor de mare tonaj este sistată în toate punctele de trecere a frontierei de stat din cauza carosabilului alunecos. Măsura este aplicată atât la ieșire, cât și la intrarea în țară până la îmbunătățirea situați...
Măsuri de intervenție la nivel național, în contextul condițiilor meteo dificile: Centrul Național de Management al Crizelor a convocat o ședință operativă # Moldpres
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat, în dimineața zilei de astăzi, o ședință operativă de coordonare, în contextul condițiilor meteo nefavorabile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. În urma evaluării situației ...
FOTO, VIDEO // Circulația pe mai multe trasee din țară, sistată din cauza carosabilului alunecos # Moldpres
Circulația pe mai multe trasee din țară a fost sistată din cauza carosabilului alunecos. Condițiile meteorologice creează un risc sporit de producere a accidentelor rutiere și de alunecări pentru pietoni, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliț...
Consumatori din mai multe localități au rămas fără electricitate din cauza a condițiilor meteo # Moldpres
Consumatori din mai multe localități din țară au rămas fără electricitate din cauza condițiilor meteorologice dificile, caracterizate de polei și ghețuș, care au afectat funcționarea normală a rețelelor de distribuție a energiei electrice, informează MOLDPRES....
VIDEO // Moldova și Polonia ar putea organiza evenimente culturale comune. Ministrul Cristian Jardan, discuții la Varșovia despre extinderea parteneriatului # Moldpres
Cooperarea culturală dintre Republica Moldova și Polonia a fost discutată în cadrul unei vizite de lucru efectuate de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în Polonia, unde acesta a avut o întrevedere cu ministra Culturii și Patrimoniului Național, Marta Cie...
Rezultatele obținute de Republica Moldova în procesul de integrare europeană și prioritățile pentru perioada următoare au fost discutate astăzi, la Bruxelles, de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov și Comisara europeană pentru Extinde...
Președinta Maia Sandu, de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului: „Niciodată din nou este o responsabilitate zilnică, a fiecăruia dintre noi” # Moldpres
Cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj în memoria celor care au avut de suferit în urma acestei tragedii inimaginabile.„Pe 27 ianuarie comemorăm victimele Hol...
Șefa statului, Maia Sandu, de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului: „Nu avem dreptul să uităm” # Moldpres
Pe 27 ianuarie comemorăm victimele Holocaustului – o tragedie a cărei amintire ne umple și astăzi de groază. Șase milioane de evrei au fost uciși doar pentru că erau evrei, alături de romi, persoane cu dizabilități și alți oameni omorâți doar pentru că ...
DOC // Decizia ANSA de suspendare a importului de carne de pasăre din Ucraina, publicată în Monitorul Oficial # Moldpres
Decizia Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) privind suspendarea importului de carne de pasăre din Ucraina, a fost publicată în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES.Potrivit ordinului semnat de directorul ANSA, Radu Musteața, decizia este luat...
VIDEO // Circulația pe drumurile naționale se desfășoară cu dificultate din cauza ghețușului # Moldpres
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară cu dificultate, din cauza ghețușului format pe carosabil. Intervențiile drumarilor se desfășoară pe întreg teritoriul țării, însă gețușul se reface continuu, informează MOLDPRES.Administrația Națio...
Circulația mai multor rute interurbane din nordul țării a fost sistată din cauza condițiilor meteo # Moldpres
Circulația mai multor rute interurbane din nordul țării a fost sistată din cauza condițiilor meteo nefavorabile, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, printre rutele vizate se numără Cotova–Chișinău, Cosăuți–Chișinău, Băxani–Chișinău, Scăie...
Dolarul american se ieftinește astăzi cu 16 bani și are o cotație oficială de 16 lei și 85 de bani, informează MOLDPRES. Pe de altă parte, euro se scumpește. Acesta adaugă un ban și ajunge la nivelul de 19 lei și 98 de bani, potrivit datelor Băncii Național...
Școlile din Chișinău, închise marți din cauza poleiului: măsura vizează siguranța elevilor # Moldpres
Activitatea educațională în instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău este sistată marți, 27 ianuarie 2026, pentru clasele I–XII. Decizia a fost luată de Primăria capitalei, în urma agravării condițiilor met...
BTA // Directorul general al FMI: Sfârșitul războiului din Ucraina nu va duce la reducerea cheltuielilor pentru apărare, ci ar putea crește fluxul de investiții # Moldpres
Într-o întâlnire cu jurnaliștii, luni, directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, a declarat că sfârșitul războiului din Ucraina nu va duce la reducerea cheltuielilor pentru apărare, însă ar genera fluxur...
Republica Moldova și Polonia analizează posibilitatea încheierii unui nou acord interguvernamental în domeniul apărării # Moldpres
Republica Moldova și Polonia analizează posibilitatea încheierii, în perspectivă, a unui nou acord interguvernamental în domeniul apărării, care să reflecte mediul actual de securitate și să aprofundeze cooperarea dintre cele dou...
ANRE monitorizează situația de pe piața carburanților, pentru a evita eventuale disfuncționalități # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat astăzi că monitorizează în permanență situația stocurilor și importurilor de produse petroliere și conlucrează îndeaproape cu titularii de licențe, în scopul neadmiteri uno...
Meteorologii prognozează pentru ziua de marți, 27 ianuarie, cer noros și precipitații. Izolat se va forma ceață, iar pe drumuri se va menține ghețuș, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe arii extinse vor cădea precipitații slabe, ...
Podul peste Prut de la Ungheni // Pe șantier au fost aduse primele elemente de tablier metalic # Moldpres
Pe șantierul Podului de Flori peste Prut de la Ungheni au fost aduse astăzi primele elemente de tablier metalic. Despre aceasta a anunțat secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, informează MOLDPRES....
La Chișinău a fost lansat primul program integrat de instruire profesională în domeniul logisticii # Moldpres
Programul MoveUp, primul program integrat de instruire profesională în domeniul logisticii și managementului lanțului de aprovizionare din Republica Moldova, a fost lansat astăzi la Chișinău. Acesta reunește circa 120 de manageri și specialiști ...
Două sectoare de pe drumul M1 – Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – Frontiera cu Ucraina, incluse în centura municipiului Chișinău, vor fi modernizate. Elaborarea studiului de fezabilitate în acest sens a f...
