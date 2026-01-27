Consumatori din mai multe localități au rămas fără electricitate din cauza a condițiilor meteo
Moldpres, 27 ianuarie 2026 09:40
Consumatori din mai multe localități din țară au rămas fără electricitate din cauza condițiilor meteorologice dificile, caracterizate de polei și ghețuș, care au afectat funcționarea normală a rețelelor de distribuție a energiei electrice, informează MOLDPRES....
Acum 15 minute
09:50
Măsuri de intervenție la nivel național, în contextul condițiilor meteo dificile: Centrul Național de Management al Crizelor a convocat o ședință operativă # Moldpres
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat, în dimineața zilei de astăzi, o ședință operativă de coordonare, în contextul condițiilor meteo nefavorabile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. În urma evaluării situației ...
09:50
FOTO, VIDEO // Circulația pe mai multe trasee din țară, sistată din cauza carosabilului alunecos # Moldpres
Circulația pe mai multe trasee din țară a fost sistată din cauza carosabilului alunecos. Condițiile meteorologice creează un risc sporit de producere a accidentelor rutiere și de alunecări pentru pietoni, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliț...
Acum 30 minute
09:40
Acum o oră
09:30
VIDEO // Moldova și Polonia ar putea organiza evenimente culturale comune. Ministrul Cristian Jardan, discuții la Varșovia despre extinderea parteneriatului # Moldpres
Cooperarea culturală dintre Republica Moldova și Polonia a fost discutată în cadrul unei vizite de lucru efectuate de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în Polonia, unde acesta a avut o întrevedere cu ministra Culturii și Patrimoniului Național, Marta Cie...
09:10
Rezultatele obținute de Republica Moldova în procesul de integrare europeană și prioritățile pentru perioada următoare au fost discutate astăzi, la Bruxelles, de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov și Comisara europeană pentru Extinde...
09:10
Președinta Maia Sandu, de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului: „Niciodată din nou este o responsabilitate zilnică, a fiecăruia dintre noi” # Moldpres
Cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj în memoria celor care au avut de suferit în urma acestei tragedii inimaginabile.„Pe 27 ianuarie comemorăm victimele Hol...
09:10
Șefa statului, Maia Sandu, de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului: „Nu avem dreptul să uităm” # Moldpres
Pe 27 ianuarie comemorăm victimele Holocaustului – o tragedie a cărei amintire ne umple și astăzi de groază. Șase milioane de evrei au fost uciși doar pentru că erau evrei, alături de romi, persoane cu dizabilități și alți oameni omorâți doar pentru că ...
Acum 2 ore
09:00
DOC // Decizia ANSA de suspendare a importului de carne de pasăre din Ucraina, publicată în Monitorul Oficial # Moldpres
Decizia Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) privind suspendarea importului de carne de pasăre din Ucraina, a fost publicată în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES.Potrivit ordinului semnat de directorul ANSA, Radu Musteața, decizia este luat...
09:00
VIDEO // Circulația pe drumurile naționale se desfășoară cu dificultate din cauza ghețușului # Moldpres
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară cu dificultate, din cauza ghețușului format pe carosabil. Intervențiile drumarilor se desfășoară pe întreg teritoriul țării, însă gețușul se reface continuu, informează MOLDPRES.Administrația Națio...
08:50
Circulația mai multor rute interurbane din nordul țării a fost sistată din cauza condițiilor meteo # Moldpres
Circulația mai multor rute interurbane din nordul țării a fost sistată din cauza condițiilor meteo nefavorabile, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, printre rutele vizate se numără Cotova–Chișinău, Cosăuți–Chișinău, Băxani–Chișinău, Scăie...
08:40
Dolarul american se ieftinește astăzi cu 16 bani și are o cotație oficială de 16 lei și 85 de bani, informează MOLDPRES. Pe de altă parte, euro se scumpește. Acesta adaugă un ban și ajunge la nivelul de 19 lei și 98 de bani, potrivit datelor Băncii Național...
Acum 4 ore
07:10
Școlile din Chișinău, închise marți din cauza poleiului: măsura vizează siguranța elevilor # Moldpres
Activitatea educațională în instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău este sistată marți, 27 ianuarie 2026, pentru clasele I–XII. Decizia a fost luată de Primăria capitalei, în urma agravării condițiilor met...
Acum 12 ore
23:10
BTA // Directorul general al FMI: Sfârșitul războiului din Ucraina nu va duce la reducerea cheltuielilor pentru apărare, ci ar putea crește fluxul de investiții # Moldpres
Într-o întâlnire cu jurnaliștii, luni, directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, a declarat că sfârșitul războiului din Ucraina nu va duce la reducerea cheltuielilor pentru apărare, însă ar genera fluxur...
22:00
Republica Moldova și Polonia analizează posibilitatea încheierii unui nou acord interguvernamental în domeniul apărării # Moldpres
Republica Moldova și Polonia analizează posibilitatea încheierii, în perspectivă, a unui nou acord interguvernamental în domeniul apărării, care să reflecte mediul actual de securitate și să aprofundeze cooperarea dintre cele dou...
21:50
ANRE monitorizează situația de pe piața carburanților, pentru a evita eventuale disfuncționalități # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat astăzi că monitorizează în permanență situația stocurilor și importurilor de produse petroliere și conlucrează îndeaproape cu titularii de licențe, în scopul neadmiteri uno...
Acum 24 ore
21:00
Meteorologii prognozează pentru ziua de marți, 27 ianuarie, cer noros și precipitații. Izolat se va forma ceață, iar pe drumuri se va menține ghețuș, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe arii extinse vor cădea precipitații slabe, ...
20:50
Podul peste Prut de la Ungheni // Pe șantier au fost aduse primele elemente de tablier metalic # Moldpres
Pe șantierul Podului de Flori peste Prut de la Ungheni au fost aduse astăzi primele elemente de tablier metalic. Despre aceasta a anunțat secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, informează MOLDPRES....
20:30
La Chișinău a fost lansat primul program integrat de instruire profesională în domeniul logisticii # Moldpres
Programul MoveUp, primul program integrat de instruire profesională în domeniul logisticii și managementului lanțului de aprovizionare din Republica Moldova, a fost lansat astăzi la Chișinău. Acesta reunește circa 120 de manageri și specialiști ...
20:20
Două sectoare de pe drumul M1 – Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – Frontiera cu Ucraina, incluse în centura municipiului Chișinău, vor fi modernizate. Elaborarea studiului de fezabilitate în acest sens a f...
20:00
VIDEO // România va acorda Republicii Moldova 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național # Moldpres
România va acorda Republicii Moldova un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național, care va reprezenta prima evaluare completă și modernă a pădurilor din țara noastră. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului,...
19:40
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu omologul armean, Ararat Mirzoyan. Extinderea cooperării economice și investiționale, pe agendă # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut astăzi o întâlnire cu ministrul afacerilor externe al Republicii Armenia, Ararat Mirzoyan. În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au exprimat interesul pentru valorificarea potențialului relațiilor bilaterale și ext...
19:10
Cooperarea moldo-poloneză, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și securitatea regională, discutate de șefa statului la Varșovia # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită oficială în Republica Polonă, la invitația Președintelui Poloniei, Karol Nawrocki. Vizita a reconfirmat soliditatea parteneriatului moldo-polonez, sprijinul constant al Poloniei pentru parcursul europe...
19:00
Belgia sprijină ferm aspirațiile europene ale Republicii Moldova și reformele inițiate de autoritățile de la Chișinău pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat cu Ambasadorul Belgiei, Evert Marechal, oportunit...
19:00
Avere nejustificată de peste 479 000 de lei, depistată la un funcționar din cadrul Serviciului Vamal # Moldpres
Autoritatea Națională de Integritate a constatat o avere nejustificată în sumă de peste 479 000 de lei la un funcționar public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal, informează MOLDPRES.Astfel, inspectorul de integritate a constatat prezența unei diferen...
18:50
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, și șefii Oficiilor Teritoriale ale Cancelariei de Stat, în discuții despre reforma administrației publice locale # Moldpres
Necesitatea reformării administrației publice locale, cum vor avea loc principalele schimbări și importanța comunicării eficiente la nivel local au fost discutate astăzi de Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, și conducerea Oficiilor Teritoriale ale Cancelariei ...
18:50
Defecțiuni pe linii electrice, cauzate de condițiile meteo: Mai mulți consumatori au rămas fără lumină # Moldpres
Consumatori din mai multe localități ale țării au rămas astăzi fără lumină după ce pe liniile electrice au fost înregistrate mai multe defecțiuni cauzate de condițiile meteo nefavorabile, informează MOLDPRES.Astfel, la ora 17:00, operatorul sistemului de di...
18:40
Noi oportunități pentru moldovenii din diasporă: au fost lansate șase profile investiționale destinate celor care vor să investească în țară # Moldpres
Agenția de Investiții a lansat un set de șase profile investiționale sectoriale, destinate în mod prioritar moldovenilor din diaspora care analizează posibilitatea de a investi, de a-și reloca afacerile sau de a reveni în țară, transmite MOLDPRES.Noile pro...
18:10
MAIA atenționează: din 8 februarie, Franța impune noi condiții pentru importul produselor agroalimentare # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) atenționează operatorii din sectorul agroalimentar că, începând cu 8 februarie 2026, Franța va suspenda oficial importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din afa...
17:40
Autostrada Unirii: au fost depuse opt oferte pentru proiectarea și execuția ultimului tronson, care ajunge până în Republica Moldova # Moldpres
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a anunțat astăzi că au fost depuse opt oferte pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii A8, Târgu Neamț – Iași – Ungheni. Este vorba despre ultimii 15 km spre frontiera cu Rep...
17:10
Un spațiu public din orașul București, capitala României, ar putea fi denumit „Piața Ilie Ilașcu”. Un proiect care prevede acest lucru urmează a fi examinat la ședința Consiliului Local al Municipiului București, joi, 29 ianuarie, informează MOLDPRES.&...
17:10
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat circa 24,5 milioane de lei pentru salariile pe luna decembrie ale medicilor rezidenți, comunică MOLDPRES.Potrivit regulamentului, CNAM recepţionează lunar de la instituțiile medico-sanitare rapoart...
17:00
Numărul copiilor care ajung la Institutul Mamei și Copilului cu fracturi și traumatisme osoase a crescut semnificativ în zilele cu polei, avertizează medicul traumatolog pediatru, Argentina Sanrosean. Accidentele au loc în special în condiții de ghețuș, c...
16:50
Absolvenții școlilor de artă vor primi, în premieră, începând cu sesiunea din 2026, certificate de competență artistică, recunoscute la nivel național, eliberate de Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie, transmite MOL...
15:50
Președintele Poloniei, după întrevederea cu Maia Sandu: „Polonia a susținut constant Republica Moldova, iar acest lucru nu se va schimba” # Moldpres
Polonia a susținut constant Republica Moldova în diverse domenii, iar acest lucru nu se va schimba. Mesajul a fost transmis de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, care a avut astăzi, la Varșovia, o întrevedere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, info...
15:30
Republica Moldova înregistrează o creștere constantă a numărului de locuri de muncă în sectorul energiilor regenerabile # Moldpres
Republica Moldova înregistrează o creștere constantă a numărului de locuri de muncă în sectorul energiilor regenerabile, potrivit unui raport elaborat de Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA), informează MOLDPRES.Potrivit raportului,...
15:10
A văzut lumina zilei în ambulanță. Un băiat perfect sănătos s-a născut în drum spre spital # Moldpres
Un băiețel perfect sănătos s-a născut în ambulanță, în seara zilei de 25 ianuarie, în raionul Glodeni. Mama, o tânără de 18 ani, a adus pe lume copilul în timpul transportării către spital, nașterea survenind spontan, relatează MOLDPRES....
15:00
Peste 370 de persoane au ajuns la urgență într-o singură zi în capitală din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Moldpres
Un număr de 374 de persoane s-au adresat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă (IMU) într-o singură zi, acuzând diferite traumatisme cauzate de condițiile meteo nefavorabile, informează MOLDPRES.Potrivit IMU, acesta reprezi...
14:40
Consultări publice privind rezultatele evaluării și reevaluării bunurilor imobile: Fiecare cetățean își poate verifica valoarea bunului imobil # Moldpres
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru și Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile” au finalizat procesul de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile la nivel național și au lansat astăzi consultări publice pentru verificarea rezultatelor prelimi...
14:30
Avocatul Poporului investighează posibile cazuri de hărțuire și violență în urma decesului militarului de la Florești # Moldpres
Mecanismele de respectare a drepturilor omului în Armata Națională nu au funcționat pe deplin, în special cele legate de suportul psihologic și prevenirea intimidării, violenței sau bullyingului, afirmă Ceaslav Panico, Avocatul Poporului. Sesizarea survine &ici...
14:30
MAIA: Suspendarea temporară a importurilor de carne de pasăre din Ucraina nu înseamnă neapărat un deficit pe piață # Moldpres
Suspendarea temporară a importurilor de carne de pasăre dintr-o singură țară nu înseamnă neapărat un deficit pe piață. Operatorii economici ar putea diversifica sursele de import, iar producătorii autohtoni pot valorifica cererea existentă prin extinderea capacit...
14:00
Președinta Maia Sandu: „Polonia are o voce puternică și credibilă în Europa, iar Republica Moldova este pe deplin angajată pe acest drum” # Moldpres
Polonia are o voce puternică și credibilă în Europa, iar Republica Moldova este pe deplin angajată pe acest drum. Facem eforturile necesare deoarece credem în proiectul european și dorim să contribuim la el. Mesajul a fost transmis astăzi de șefa statului Maia...
13:40
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința de presă comună cu Președintele Poloniei, Karol Nawrocki # Moldpres
Stimate domnule Președinte Nawrocki,Este o plăcere să mă aflu astăzi la Varșovia. Vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră cordială.Polonia și Moldova împărtășesc un parteneriat peste de trei decenii. Un parteneriat fundamentat pe încredere, ...
13:30
Săptămâna internațională de prevenire a cancerului de col uterin, o campanie care își propune să reducă semnificativ impactul acestei boli în rândul femeilor din Republica Moldova, a fost lansată, luni, 26 ianuarie, la Chișinău. Campania est...
13:00
Elevii din mai multe școli nu au mers astăzi la ore din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Moldpres
Mai multe instituții de învățământ primar și secundar din țară au operat astăzi modificări în desfășurarea procesului educațional din cauza condițiilor meteo nefavorabile, transmite MOLDPRES.Astfel, 129 de instituții de învățămân...
12:50
Subvenții pentru agricultori: AIPA a autorizat spre plată 680 de mii de lei sub formă de plată în avans # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat spre plată, săptămâna trecută, o sumă totală de 680 de mii de lei sub formă de plată în avans pentru agricultori, transmite MOLDPRES.Banii sunt alocați din Fondul național de dez...
12:10
VIDEO // Valorile cadastrale ale imobilelor au fost actualizate. Cetățenii au la dispoziție 90 de zile pentru a depune contestații # Moldpres
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a efectuat procesul de evaluare și reevaluare a valorii cadastrale a bunurilor imobile din toată țara și a lansat astăzi consultări publice pentru verificarea rezultatelor preliminare. Datele pot fi verificate de cetățeni pe pag...
11:40
Ceață și polei pe traseele din țară: AND recomandă șoferilor să evite deplasările neesențiale # Moldpres
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în continuare în condiții de ceață, cu polei și carosabil alunecos. Drumarii intervin permanent, răspândind material antiderapant, însă precipitațiile persistente determină formarea repetată a p...
11:30
Viceprim‑ministră pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, se află în perioada 26–27 ianuarie la Bruxelles, într-o vizită de lucru dedicată parcursului european al Republicii Moldova și cooperării cu instituțiile Uniunii Europene, relatează MO...
11:30
GALERIE FOTO // Crește numărul adresărilor la urgență: tot mai multe traumatisme din cauza poleiului # Moldpres
Drumurile și trotuarele acoperite de polei au transformat deplasarea într-un real pericol, iar consecințele se resimt din plin în unitățile medicale. Unitatea de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă a înregistrat un număr mare de pacienți,...
11:30
Mai multe localități din țară au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo # Moldpres
Mai multe localități din țară au fost deconectate de la energia electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile, informează MOLDPRES.Potrivit Ministerului Energiei, operatorul sistemului de distribuție din regiunea de Sud și Centru, a înregistrat deconectăr...
