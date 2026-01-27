Persoană fără acte, depistată într-un autocar la PTF Giurgiulești-Galați
Punctul, 27 ianuarie 2026 11:00
Polițiștii de frontieră din punctului de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați au identificat, la data de 22 ianuarie 2026, o persoană fără documente de identitate, ascunsă într-un autocar care se deplasa din București către Kiev. Autocarul, înmatriculat în Ucraina, era condus de un cetățean ucrainean în vârstă de 48 de ani și s-a prezentat pentru efectuarea
• • •
11:00
11:00
Închisoare pentru corupere electorală la Ștefan Vodă: o femeie a transmis bani în schimbul voturilor la alegerile prezidențiale # Punctul
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, informează despre condamnarea unei femei de 58 de ani din raionul Telenești pentru comiterea infracțiunii de corupere a alegătorilor. La 26 ianuarie 2026, instanța de judecată a pronunțat sentința prin care inculpata a fost condamnată la 2 ani și 6 luni de închisoare, dintre care 6 luni cu executare în
Acum 24 ore
17:10
Alexandru Munteanu a discutat cu Ambasadorul Belgiei, Evert Marechal, oportunitățile bilaterale de colaborare în vederea realizării agendei europene a țării noastre # Punctul
Belgia sprijină ferm aspirațiile europene ale Republicii Moldova și reformele inițiate de autoritățile de la Chișinău pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat cu Ambasadorul Belgiei, Evert Marechal, oportunitățile bilaterale de colaborare în vederea realizării agendei europene a țării noastre. Șeful Executivului a reiterat determinarea Republicii Moldova de a construi un viitor
16:50
VIDEO // Peste 3 kilograme de droguri sintetice, în valoare de aproximativ 1,5 milioane de lei, scoase din circuit de polițiștii și procurorii de la Botanica # Punctul
Peste 3 kilograme de droguri sintetice, în valoare de aproximativ 1,5 milioane de lei, au fost scoase din circuit de polițiștii și procurorii de la Botanica, în urma destructurării unui grup criminal specializat în distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei. Cu suportul angajaților INSP au fost reținuți în flagrant un bărbat de 32 de ani
16:40
O avocată a fost condamnată la 6 ani de închisoare, 3 ani fiind cu executare, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență # Punctul
La 26 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovată o avocată de săvârșirea infracțiunii de trafic de influență (patru episoade). Instanța de judecată a dispus prin cumul parțial al pedepselor, o pedeapsă cu închisoare pe o perioadă de 6 ani, 3 ani urmând a fi executați în penitenciar de tip semiînchis pentru femei, ceilalți 3
16:40
Patru călători depistați la vama Aeroport cu bunuri pe care intenționau să le transporte ilicit # Punctul
Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, urmare a controlului de specialitate al bagajelor pasagerilor, pe sensul de intrare în țară. În primul caz, în bagajele a două nerezidente, cu vârstele de 29 și 38 de ani, pasagere ale cursei Milano – Chişinău, au fost depistate genți de dame, presupuse a
16:10
Tânăr moldovean, mort în Italia după ce a fost supus unui transplant de imimă. Medicii erau siguri că l-au salvat # Punctul
Un student moldovean în vârstă de 22 de ani a murit la spitalul Le Scotte din Siena, provincia cu același nume din Italia, la câteva zile după ce primise un transplant de inimă care, inițial, părea să fi decurs bine. Acesta ajunsese în Italia cu speranța că intervenția îi va oferi șansa unei vieți normale.
13:40
ANI: Avere nejustificată de peste 479 mii lei constatată la un funcționar din Serviciul Vamal # Punctul
Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de constatare privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința unui funcționar public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal. Inspectorul de integritate a constatat prezența unei diferențe substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat, de către funcționar și membrii de familie a acestuia, în mărime totală de 479715 lei,
13:10
Sportiva Anastasia Nichita a renunțat la mandatul de deputat. Ea a explicat că nu reușește să împace activitatea parlamentară cu viața personală și cariera sportivă, transmite IPN. „Funcția de deputat presupune prezență totală, dedicare deplină și o energie pe care, în acest moment, nu o pot oferi așa cum merită oamenii care m-au ales. Din
13:10
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău", în cooperare cu funcționarii vamali, au documentat două tentative de transportare ilicită a produselor de tutungerie. Valizele ticsite cu țigări au fost descoperite de echipa comună în timpul controlului de specialitate ale bagajelor de cală a pasagerilor de la cursa avia spre Londra.
12:00
IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească informează că pe parcursul ultimelor 24 de ore, echipele de asistență medicală urgentă s-au confruntat cu mai multe dificultăți de deplasare, cauzate de condițiile meteo nefavorabile. În data de 25 ianuarie curent, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 10 cazuri de blocare ale autosanitarelor pe drumuri
11:50
PLDM privind lipsirea de cetățenie a tinerilor moldoveni și restrângerea drepturilor fundamentale prin acte administrative subordonate legii # Punctul
Partidul Liberal Democrat din Moldova își exprimă profunda îngrijorare și dezacordul ferm față de practica tot mai frecventă a autorităților publice de a modifica legile în fapt și de a restrânge exercițiul unor drepturi fundamentale prin regulamente, proceduri și acte administrative subordonate, cu depășirea competențelor legale și în contradicție directă cu principiile constituționale ale statului
Ieri
11:20
În contextul interesului tot mai accentuat pentru investițiile imobiliare din Zona de Nord a Bucureștiului, Proimobil organizează tururi imobiliare dedicate oportunităților cu randament ridicat și potențial de creștere pe termen lung. Inițiativa vine în contextul interesului investițional consolidat în urma evenimentului „Zilele Bucureștiului" și se adresează atât investitorilor locali, cât și celor internaționali care analizează
10:50
Un tânăr polițist a decedat în timp ce se deplasa spre serviciu. A derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac # Punctul
Astăzi dimineață, Poliția a înregistrat un grav accident rutier în raionul Fălești. Un polițist cu vârsta de 30 de ani, angajat al Inspectoratului din Fălești, în timp ce se deplasa spre serviciu cu mașina personală de marcă Opel, din cauza condițiilor meteo nefavorabile a derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac. Acesta a fost
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Trafigura vinde în Europa primul transport de ţiţei venezuelean, în cadrul acordului de 50 de milioane de barili dintre Caracas şi Washington # Punctul
Compania de trading Trafigura a vândut îîn Europa primul său transport de ţiţei venezuelean în baza acordului prin care Statele Unite permit exportul a până la 50 de milioane de barili de petrol venezuelean, au declarat joi surse din industrie, citate de Reuters. Cumpărătorul este compania spaniolă Repsol, iar livrarea este programată pentru jumătatea lunii
08:40
Badantă moldoveancă din Italia, găsește un bon poștal vechi al bătrânei care valorează 100.000 de euro. Pensionara îi va da ei banii # Punctul
O femeie în vârstă de 108 ani a aflat, după zeci de ani, că printre amintirile păstrate într-o casă moștenită se afla un bon poștal de economisire emis în anii '50, cu o valoare estimată astăzi la aproximativ 100.000 de euro. Titlul, inițial de 1.000 de lire, a fost descoperit întâmplător de badante ei, într-o
22 ianuarie 2026
18:30
Guvernul a aprobat astăzi modificarea Regulamentului privind tichetele de masă pentru a-l ajusta la modificările legislative prin care a fost extins accesul salariaților la acest beneficiu. Principalele actualizări țin de acordarea tichetelor pentru schimburile de noapte și adaptarea la formatul electronic al tichetelor de masă. În Regulament sunt clarificate condițiile de acordare a tichetelor, inclusiv pentru salariații
18:30
Pădurile din Republica Moldova vor fi îngrijite și gestionate mai responsabil și vor fi făcute lucrări de curățare pentru ca pădurile tinere să se dezvolte sănătos. Guvernul a aprobat reguli clare pentru administrarea pădurilor în perioada 2026–2030, care prevede lucrări planificate și intervenții responsabile, pentru a asigura regenerarea, conservarea și reconstrucția ecologică a acestora. „Este o investiție
11:30
Două ambulanțe au fost tractate de salvatori după ce au rămas blocate pe drumuri din cauza ghețușului # Punctul
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru tractarea a două ambulanțe rămase blocate pe drumuri din cauza ghețușului. Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 21 ianuarie 2026 în apropierea localității Hrușova, raionul Criuleni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:11. Potrivit informațiilor, o ambulanță, care se
11:30
Witkoff anunţă la Davos, la un eveniment orgnizat de către Ucraina la WEF, că ”mai rămâne un punct de rezolvat” în negocieri, înainte să se întâlnească cu Putin la Moscova # Punctul
Negocieri în vederea opririi luptelor, care au loc de aproape patru ani în Ucraina, au "progresat mult" şi mai există doar un punct de soluţionat, anunţă ăjoi emisarul american Steve Witkoff înaintea unei vizite la Moscova, relatează AFP. "Cred că mai rămâne un punct de rezolvat. Am discutat mai multe versiuni ale acstui punct şi
11:20
Migrație ilegală contracarată la frontieră: opt persoane depistate într-un camion, în PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe # Punctul
La începutul lunii ianuarie, polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali, au dejucat o tentativă de migrație ilegală, depistând opt persoane care intenționau să pătrundă ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, acestea fiind ascunse în compartimentul marfar al unui camion. Fapta a fost descoperită în timpul controlului de frontieră asupra unui camion care, conform actelor
11:20
Polițiștii și procurorii au contracarat activitatea ilegală a unui bărbat, bănuit de organizarea și întreținerea unei spelunci destinată consumului și distribuirii substanțelor narcotice # Punctul
Polițiștii și procurorii de la Buiucani au contracarat activitatea ilegală a unui bărbat de 35 de ani din capitală, bănuit de organizarea și întreținerea unei spelunci destinată consumului și distribuirii substanțelor narcotice. În urma perchezițiilor autorizate efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au depistat și ridicat dispozitive artizanale folosite pentru consumul de droguri, seringi și
09:50
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii Procuraturii Strășeni, au demascat activitatea infracțională a unui bărbat implicat în comercializarea pastilelor cu efect psihotrop pe teritoriul capitalei și în suburbii. Timp de o lună, ofițerii antidrog au documentat activitatea suspectului, cu vârsta de 23 de ani, care, având cunoștințe în domeniul IT, a creat
5 ianuarie 2026
16:20
Polițiștii de frontieră, în conlucrare cu funcționarii vamali, au contracarat o tentativă de transportare ilicită a țigărilor, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga"- Chișinău. Bagajul ticsit cu produse de tutun a fost descoperit de echipa comună în timpul controlului de specialitate al pasagerilor de la cursa avia spre Belgia. Pe caz este documentat un cetățean român,
11:50
Și-a falsificat identitatea pe „WhatsApp” și a înșelat un bărbat de bani: Tânăr de 24 de ani – condamnat la închisoare # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui tânăr în vârstă de 24 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de escrocherie. Prin sentința instanței de judecată, inculpatul a fost condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit materialelor cauzei, în luna
10:30
O minoră a suportat intoxicație cu monoxid de carbon în urma încălcării regulilor de exploatare a sobei # Punctul
O minoră a suportat intoxicație cu monoxid de carbon în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea sobei de încălzit. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 04 ianuarie 2025, într-o gospodărie din satul Tocuz, raionul Căușeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 07:54. Potrivit informațiilor, o fată în vârstă de 17
10:00
Preşedintele american Donald Trump avertizează că Iranul va fi lovit "foarte dur" dacă sunt ucişi manifestanţi în contestarea care se află în curs în republica islamică, iniţial din motive economice, dar s-a lărgit şi include revendicări politice, relatează AFP. "Urmărim acesst lucru foarte îndeaproape. Dacă ei încep să omoare oameni, aşa cum au făcut în
10:00
Atacurile ruseşti din noaptea de duminică spre luni s-au soldat cu două victime în Kiev şi la periferia oraşului, au raportat autorităţile locale, după ce armata a avertizat că întreaga Ucraină este ameninţată de rachete. În capitală, „o persoană a murit în atac", a declarat şeful administraţiei militare Tymour Tkatchenko pe Telegram, în timp ce
09:50
Sinteza CNA: Condamnări în dosare de corupție, sechestre aplicate de ARBI în valoare de 291 de milioane de lei și 1 milion de lei preluat în administrare # Punctul
Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna precedentă mai multe activități în domeniile de combatere a corupției și recuperării bunurilor infracționale. Potrivit datelor Agenției de Recuperare a
29 decembrie 2025
11:10
Discuţiile dintre Trump şi Zelenski nu au reuşit să deblocheze drumul către pace în Ucraina. Preşedintele SUA afirmă că rămân probleme „spinoase”, dar dă asigurări că Putin vrea să vadă Ucraina că „reuşeşte” # Punctul
După întâlnirea cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la reşedinţa Mar-a-Lago din Florida, preşedintele Donald Trump a declarat că un moment decisiv pentru încheierea războiului din Ucraina este „din ce în ce mai aproape”, dar, potrivit Financial Times, discuţiile nu au dus la progrese tangibile în ceea ce priveşte acordul de pace. Vorbind la clubul său … Articolul Discuţiile dintre Trump şi Zelenski nu au reuşit să deblocheze drumul către pace în Ucraina. Preşedintele SUA afirmă că rămân probleme „spinoase”, dar dă asigurări că Putin vrea să vadă Ucraina că „reuşeşte” apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
Un bărbat a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz în raionul Leova # Punctul
Un bărbat a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 28 decembrie 2025, într-o gospodărie din satul Filipeni, raionul Leova. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 07:58. Conform informațiilor, proprietarul locuinței un bărbat în vârstă … Articolul Un bărbat a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz în raionul Leova apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
Tânărul care a jefuit două fete de aproape 500 000 de lei, bani ce aparțineau Partidului Politic „Șor”, a fost condamnat la 8 ani de închisoare # Punctul
La data de 22 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un bărbat de săvârșirea infracțiunii de jaf. Instanța a dispus aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 8 ani, cu executarea a jumătate din această pedeapsă, respectiv 4 ani de închisoare, iar restul fiind suspendat pe un termen de probațiune de … Articolul Tânărul care a jefuit două fete de aproape 500 000 de lei, bani ce aparțineau Partidului Politic „Șor”, a fost condamnat la 8 ani de închisoare apare prima dată în Punctul pe i.
10:00
Huliganism „pentru un loc de parcare” comis într-un spațiu public din Chișinău. Inculpatul – condamnat la închisoare # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare la 3 ani de închisoare a unui bărbat din capitală, acuzat de huliganism agravat. Instanța a stabilit că, în luna mai 2025, inculpatul, aflându-se în curtea unui bloc locativ din municipiul Chișinău, s-a luat la ceartă cu un bărbat invocând faptul că automobilul acestuia ar … Articolul Huliganism „pentru un loc de parcare” comis într-un spațiu public din Chișinău. Inculpatul – condamnat la închisoare apare prima dată în Punctul pe i.
09:50
Sinteza CNA: Sechestre pe bunuri ilicite de circa 140,8 milioane de lei aplicate de ARBI, percheziții în dosarul GAUDEAMUS și condamnări în dosare de corupție # Punctul
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție a aplicat, în ultima săptămână, sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de circa 140,8 milioane de lei. Bunurile au fost indisponibilizate în dosare ce vizează infracțiuni de spălare de bani, furt, escrocherie, insolvabilitatea intenționată și obținerea ilegală și/sau divulgarea informațiilor ce constituie … Articolul Sinteza CNA: Sechestre pe bunuri ilicite de circa 140,8 milioane de lei aplicate de ARBI, percheziții în dosarul GAUDEAMUS și condamnări în dosare de corupție apare prima dată în Punctul pe i.
