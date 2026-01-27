Pericol pe străzi: Primăria Chișinău sistează cursurile în școlile din Capitală
Regional Moldova, 27 ianuarie 2026 09:30
Activitățile educaționale din instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău au fost suspendate pentru ziua de…
Acum 30 minute
09:30
Acum 24 ore
14:50
(video) Deputatul Berlinschii atacă legea cetățeniei aprobată de PAS: Tinerii moldoveni, transformați în apatrizi # Regional Moldova
Deputatul Partidului Nostru, Alexandru Berlinschii, a anunțat inițierea unor demersuri parlamentare și pregătirea unor modificări la noua Lege…
14:30
(video) PAS din nou amână construcția Spitalului Regional Bălți: „Nu sunt bani, termenul se va extinde” # Regional Moldova
Crearea Spitalului Regional Bălți este amânată din nou, autoritățile invocând lipsa resurselor financiare și necesitatea de a direcționa…
11:00
Igor Dodon, pentru Euronews România: „Nu va fi Republica Moldova membru al UE până în 2030” # Regional Moldova
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, al cincilea președinte al Republicii Moldova, în cadrul unui…
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
(video) Succes mare pentru „Offline”: producția care unește influenceri și actori consacrați # Regional Moldova
Filmul „Offline" (2026), în regia lui Octavian Kobzon Malai, se impune drept unul dintre cele mai neobișnuite și…
23 ianuarie 2026
12:20
Primăria Chișinău inițiază consultări publice privind elaborarea Planului municipal de prevenție ANTIDROG # Regional Moldova
Primăria Municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, a inițiat consultări publice pentru elaborarea Planului…
22 ianuarie 2026
11:00
VIDEO // Deputatul PN, Alexandr Berlinschii: Pe oameni nu îi interesează geopolitica, ci facturile care vin acasă și prețurile din magazine! # Regional Moldova
Guvernarea încearcă să distragă atenția cetățenilor de la problemele reale prin inițiative geopolitice, în timp ce oamenii se…
10:50
Irina Vlah – cu întrebări către șeful Guvernului: Soluţia identificată pentru problema transnistreană va fi supusă unui referendum naţional? # Regional Moldova
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei", spune că, „la finele anului 2025, factori decizionali din cadrul…
10:10
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat reținerea unui bărbat suspectat de colaborare cu Serviciul de…
10:00
HOROSCOP – 22 ianuarie: Surprize karmice! Zodia care primește un semn clar de la Univers # Regional Moldova
HOROSCOP – 22 ianuarie 2026: aduce energii intense, revelații neașteptate și decizii care pot schimba cursul următoarelor săptămâni.…
21 ianuarie 2026
12:20
Denis Șova: Exodul masiv și sărăcia arată că Republica Moldova se afundă într-o criză socială și demografică profundă # Regional Moldova
Exodul masiv al populației și creșterea sărăciei arată că Republica Moldova se confruntă cu o criză socială și…
12:00
Petr Vlah despre amânarea alegerilor în Adunarea Populară: O şansă în plus de a face claritate şi în acea ce ţine de posibilele alegeri anticipate ale Başcanului Găgăuziei # Regional Moldova
Politicianul Petr Vlah consideră că suspendarea alegerilor în Adunarea Populară, care urmau să aibă loc la 22 martie,…
20 ianuarie 2026
11:40
Iuliana Beregoi a vorbit. Ce părea o poveste de dragoste perfectă s-a transformat într-una toxică # Regional Moldova
Ce părea o poveste de dragoste perfectă s-a transformat într-una toxică. Iuliana Beregoi a dezvăluit într-un podcast Mișto…
11:20
FMI avertizează: Tensiunile legate de Groenlanda pot frâna creșterea economică globală # Regional Moldova
Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a declarat că este prea devreme pentru a evalua impactul…
11:10
Alternativa Clinic desfășoară Promoția de Aur – FIV la doar 60 000 lei pentru 10 cupluri! # Regional Moldova
Alternativa Clinic, fondată de profesorul Veaceslav Moșin, desfășoară în perioada 12-31 ianuarie 2026, Promoția de Aur, oferind procedura de…
10:30
HOROSCOP – 20 ianuarie 2026: Ziua care răstoarnă destinele! Ce zodie primește lovitura norocului # Regional Moldova
HORSCOP – 20 ianuarie 2026 vine cu energii intense și schimbări neașteptate. Tranziția Soarelui din Capricorn în Vărsător…
10:30
Un bărbat a fost găsit decedat astăzi dimineața în sectorul Rîșcani. Ce sune poliția # Regional Moldova
Un bărbat a fost găsit decedat astăzi dimineața, 20 ianuarie, în sectorul Rîșcani. Despre asta au scris jurnaliștii…
10:10
Video//Irina Vlah lansează un îndemn către forțele politice despre organizarea unui referendum similar celui din 6 martie 1994 # Regional Moldova
Politiciana Irina Vlah consideră că ar fi corect de organizat un referendum similar celui din 6 martie 1994,…
15 ianuarie 2026
10:40
Ucraina declară stare de urgență energetică din cauza atacurilor Rusiei la -20 de grade Celsius # Regional Moldova
Kievul rămâne fără electricitate și căldură după lovituri repetate asupra infrastructurii energetice. Volodimir Zelenski acuză Rusia că exploatează…
10:40
Ministrul Culturii de Ziua Naționalei a Culturii: O zi care unește cele două maluri ale Prutului # Regional Moldova
„Astăzi celebrăm cultura națională – o zi care unește cele două maluri ale Prutului și care ne unește…
10:30
Platforma X blochează funcția inteligenței artificiale Grok de a dezbrăca persoane în imagini. Restricția se aplică tuturor utilizatorilor…
10:30
Arma misterioasă folosită de SUA în Venezuela: „Am început să vomităm sânge, să ne curgă sânge din nas” # Regional Moldova
Operațiunea SUA, numită „Absolute Resolve", a implicat peste 150 de aeronave militare. Aproximativ 100 de forțe de securitate…
10:20
Decizia SUA privind suspendarea vizelor de imigrare. Reacția autorităților moldovenești # Regional Moldova
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că autoritățile Statele Unite ale Americii au decis suspendarea temporară a…
14 ianuarie 2026
20:50
Administrația Trump suspendă toate procedurile de eliberare a vizelor de imigrare pentru solicitanții din 75 de țări, a…
12:50
(video) Irina Vlah, la Hramul orașului Edineț: Pentru mine e o mare bucurie să fiu alături de voi # Regional Moldova
Politiciana Irina Vlah a vizitat astăzi orașul Edineț, unde este marcat Hramul localității. După participarea la slujba de…
13 ianuarie 2026
09:20
De la calendarul rusesc la ulițele Moldovei: 13 ianuarie și ajunul “Anului Nou“ pe stil vechi # Regional Moldova
Pentru o parte importantă a populației din Republica Moldova, 13 ianuarie continuă să fie o zi cu valoare…
09:20
SUA critică la ONU atacul Rusiei din Ucraina: “escaladare periculoasă şi inexplicabilă” # Regional Moldova
Statele Unite au denunţat, luni, în faţa Consiliului de Securitate al ONU, utilizarea de către Rusia în Ucraina…
09:10
HOROSCOP: Marți, 13 ianuarie 2026, vine cu o energie aparte – una care nu trece neobservată. Astrele creează…
6 ianuarie 2026
12:30
Irina Vlah: Cel mai grav este însă că în 2025 societatea a ajuns mai scindată decât oricând şi un rol aparte în acest sens a revenit politicienilor # Regional Moldova
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei", afirmă că anul 2025 a devenit deja istorie şi…
29 decembrie 2025
09:20
(video) Când bunătatea vindecă: Alternativa Clinic a transformat sărbătorile familiei Eladii într-o poveste cu zâmbete # Regional Moldova
Alternativa Clinic a adus magia sărbătorilor de iarnă pentru familia Eladii din cadrul campaniei Dăruiești și Câștigi. Cu…
