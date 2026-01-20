HOROSCOP – 20 ianuarie 2026: Ziua care răstoarnă destinele! Ce zodie primește lovitura norocului

12:50

Politiciana Irina Vlah a vizitat astăzi orașul Edineț, unde este marcat Hramul localității. După participarea la slujba de… Articolul (video) Irina Vlah, la Hramul orașului Edineț: Pentru mine e o mare bucurie să fiu alături de voi apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.