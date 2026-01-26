Cinci sportivi vor reprezenta Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026

Republica Moldova va fi reprezentată de cinci sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, care se vor desfășura la Milano și Cortina, Italia. Lotul național al țării va include…

