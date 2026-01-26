Ultimele detalii de la procurori: Ce s-a întâmplat cu băiatul de 13 ani implicat în crima din Cenei - VIDEO
ProTV.md, 26 ianuarie 2026 20:30
Ultimele detalii de la procurori: Ce s-a întâmplat cu băiatul de 13 ani implicat în crima din Cenei - VIDEO
• • •
Acum 10 minute
21:10
Republica Moldova - reprezentată de cinci sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă. Despre cine este vorba - VIDEO
21:10
Alarmant. Numărul persoane care ajung la spital, după căzături din cauza ghețușului - în creștere. Datele Institutului de Medicină Urgentă - VIDEO
21:10
21:10
Lamine Yamal i-a întrecut pe Messi și Ronaldo. Superstarul de 18 ani a ajuns mai repede la 100 de contribuții de gol, după ce ieri a înscris fabulos cu o execuție acrobatică - VIDEO
Acum 30 minute
21:00
Numărul persoane care ajung la spital, după căzături din cauza ghețușului - în creștere. Datele Institutului de Medicină Urgentă - VIDEO
20:50
Săptămâna mondială de prevenire cancerului de col uterin: În fiecare zi, o femeie din țara noastră este diagnosticată cu această boală. Anunțul ministerului Sănătății - VIDEO
Acum o oră
20:40
O nuntă ca pe vremuri, cum rar vezi în zilele noastre: Cum și-au organizat petrecerea doi tineri din satul Feștelița - VIDEO
20:40
Jannik Sinner își continuă cursa de apărare a trofeului. Campionul în exercițiu l-a învins pe conaționalul Darderi în optimi și se va duela cu Ben Shelton - VIDEO
20:30
Ultimele detalii de la procurori: Ce s-a întâmplat cu băiatul de 13 ani implicat în crima din Cenei - VIDEO
20:30
Pentru că e greu să-ți ții echilibrul pe trotuarele cu gheață, e bine să știi cum să cazi „corect”, pentru a evita fracturile. Tehnicile care te pot ajuta să rămâni pe picioare - VIDEO
Acum 2 ore
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 26.01.2026
19:30
Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat în Parlament. Anunțul, făcut de sportivă: „Decizia nu a fost una ușoară” - VIDEO
19:20
Hidrocentrala de la Dubăsari - deconectată din cauza unei pene de curent
19:20
Brazilianul Endrkck a prins aripi, după plecarea de la Real Madrid. Atacantul, împrumutat la Olympique Lyon a semnat un hat-trick în partida cu Metz - VIDEO
Acum 4 ore
19:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 26.01.2026
18:50
FCSB trăiește un coșmar în 2026. De la începutul anului, campioana României a pierdut toate cele trei meciuri, ieri fiind umilită de CFR Cluj - VIDEO
18:40
Se circulă în condiții de ceață și polei pe drumurile naționale din țară, iar carosabilul rămâne a fi lunecos. AND: „Evitați deplasările neesențiale” - VIDEO
18:40
Scandal în armata chineză. General de top, apropiat al lui Jinping, acuzat că a transmis secrete nucleare SUA - VIDEO
18:30
Există riscuri de aprovizionare cu combustibil a țării? ANRE vine cu precizări
18:00
Atenție, consumatori: Vântul puternic și depunerile de gheață pe conductoarele liniilor electrice creează avarii. Anunțul Premier Energy - VIDEO
17:50
Primarul capitalei acuză consilierii municipali de la PAS și PSRM că nu votează bugetul pentru că vor funcții, dar nu pentru că proiectul nu este bun. Reacția PAS - VIDEO
17:40
Ion Ceban, despre legătura cu Denis Cuculescu, omul de afaceri condamnat recent la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie: „Nu am absolut nicio treabă cu acest dosar" - VIDEO
17:30
Michael Carick are un start de vis la cârma formației Manchester United - VIDEO
Acum 6 ore
17:10
AUTOPLAZA dezvăluie detalii despre Porsche-ul Cynthiei
17:10
Mutare de ultim moment a armatei ruse în Siria. Trupele de la o bază militară aeriană, retrase
17:00
Decizia anunțată de Donald Trump după ce agenții ICE l-au împușcat mortal pe Alex Pretti la Minneapolis: „Este dur, dar corect”
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 26.01.2026
16:40
Republica Moldova - reprezentată de cinci sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă. Despre cine este vorba - FOTO
16:30
Un avocat din țara noastră - condamnat la 6 ani de închisoare: Ce a făcut acesta. Procuratura Anticorupție vine cu detalii
16:10
Toate școlile revin la regim normal de învățământ. Anunțul făcut de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport
15:50
Vor fi suspendați din funcție. Precizările IGSU despre angajații învinuiți în cazul cuplului găsit fără suflare într-o mașină înzăpezită la Coșcalia
15:30
E oficial: Gazul rusesc va fi interzis complet în UE din 2027. Importurile de gaz lichefiat vor fi oprite de anul acesta
15:20
Avere nejustificată de aproape jumătate de milion de lei - constatată la un funcționar din Serviciul Vamal. ANI vine cu detalii
15:20
Tragedia de la Coșcalia: Cei doi angajați ai IGSU, trimiși în judecată, ar putea sta 6 ani după gratii. Ce spune procuratura
Acum 8 ore
15:10
Ultimele detalii de la procurori: Ce s-a întâmplat cu băiatul de 13 ani implicat în crima din Cenei
15:00
Cum activează școlile și cum se desfășoară orele în condițiile meteo nefavorabile din țară. Ministerul Educației vine cu precizări
15:00
Iarnă grea în Germania: ninsorile abundente și ploaia înghețată au dat peste cap traficul. Probleme majore în Berlin - VIDEO
15:00
Figurează într-un dosar de corupție, însă ocupă o funcție publică: Fostul șef al Direcției Mobilitate Urbană, angajat la Institutul de Proiectări. Cum răspunde Vitalie Mihalache - VIDEO
14:50
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:40
Moscova se plânge de presiunea exercitată de SUA în cadrul negocierilor din Abu Dhabi: „Vor să grăbească procesul, însă drumul e lung”
14:20
Maia Sandu, întâmpinată cu flori la Varșovia de omologul său, președintele Karol Nawrocki – VIDEO
14:10
Localități din centrul și sudul țării rămân parțial deconectate de la energia electrică din cauza chiciurii ce se depune pe conductorii electrici - FOTO
14:00
Răspunsul lui Trump, întrebat de două ori dacă agentul federal care l-a ucis pe asistentul medical Alex Pretti în stradă, în Minneapolis, a acționat corect
13:50
Record la Institutul de Medicină Urgentă: Peste 370 de pacienți s-au adresat la medici cu traumatisme din cauza ghețușului într-o singură zi
13:30
Valize ticsite cu țigări și pachete de rezerve de tutun - depistate pe Aeroportul din Chișinău. Doi cetățeni, documentați de polițiști - FOTO
Acum 12 ore
13:00
Nuntă ca pe vremuri la Ștefan Vodă: aproape un sat întreg, adunat sub un cort cât o ogradă – FOTO/VIDEO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 26.01.2026
12:50
Cazul militarului Armatei Naționale, care a decedat după ce s-a rănit cu o armă din dotare, la Florești: Avocatul Poporului s-a autosesizat
12:10
După două zile de negocieri „constructive”, Kremlinul anunță sec ce vrea de la Ucraina: „Nu este un secret că aceasta este poziția noastră”
12:00
Peste 3500 de consumatori au fost deconectați de la energia electrică în acest weekend. Ministerul Energiei vine cu precizări
