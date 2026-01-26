Figurează într-un dosar de corupție, însă ocupă o funcție publică: Fostul șef al Direcției Mobilitate Urbană, angajat la Institutul de Proiectări. Cum răspunde Vitalie Mihalache - VIDEO

ProTV.md, 26 ianuarie 2026 15:00

Figurează într-un dosar de corupție, însă ocupă o funcție publică: Fostul șef al Direcției Mobilitate Urbană, angajat la Institutul de Proiectări. Cum răspunde Vitalie Mihalache - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
15:10
Ultimele detalii de la procurori: Ce s-a întâmplat cu băiatul de 13 ani implicat în crima din Cenei ProTV.md
Ultimele detalii de la procurori: Ce s-a întâmplat cu băiatul de 13 ani implicat în crima din Cenei
Acum 30 minute
15:00
Cum activează școlile și cum se desfășoară orele în condițiile meteo nefavorabile din țară. Ministerul Educației vine cu precizări ProTV.md
Cum activează școlile și cum se desfășoară orele în condițiile meteo nefavorabile din țară. Ministerul Educației vine cu precizări
15:00
Iarnă grea în Germania: ninsorile abundente și ploaia înghețată au dat peste cap traficul. Probleme majore în Berlin - VIDEO ProTV.md
Iarnă grea în Germania: ninsorile abundente și ploaia înghețată au dat peste cap traficul. Probleme majore în Berlin - VIDEO
15:00
Figurează într-un dosar de corupție, însă ocupă o funcție publică: Fostul șef al Direcției Mobilitate Urbană, angajat la Institutul de Proiectări. Cum răspunde Vitalie Mihalache - VIDEO ProTV.md
Figurează într-un dosar de corupție, însă ocupă o funcție publică: Fostul șef al Direcției Mobilitate Urbană, angajat la Institutul de Proiectări. Cum răspunde Vitalie Mihalache - VIDEO
14:50
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Acum o oră
14:40
Moscova se plânge de presiunea exercitată de SUA în cadrul negocierilor din Abu Dhabi: „Vor să grăbească procesul, însă drumul e lung” ProTV.md
Moscova se plânge de presiunea exercitată de SUA în cadrul negocierilor din Abu Dhabi: „Vor să grăbească procesul, însă drumul e lung”
14:20
Maia Sandu, întâmpinată cu flori la Varșovia de omologul său, președintele Karol Nawrocki – VIDEO ProTV.md
Maia Sandu, întâmpinată cu flori la Varșovia de omologul său, președintele Karol Nawrocki – VIDEO
Acum 2 ore
14:10
Localități din centrul și sudul țării rămân parțial deconectate de la energia electrică din cauza chiciurii ce se depune pe conductorii electrici - FOTO ProTV.md
Localități din centrul și sudul țării rămân parțial deconectate de la energia electrică din cauza chiciurii ce se depune pe conductorii electrici - FOTO
14:00
Răspunsul lui Trump, întrebat de două ori dacă agentul federal care l-a ucis pe asistentul medical Alex Pretti în stradă, în Minneapolis, a acționat corect ProTV.md
Răspunsul lui Trump, întrebat de două ori dacă agentul federal care l-a ucis pe asistentul medical Alex Pretti în stradă, în Minneapolis, a acționat corect
13:50
Record la Institutul de Medicină Urgentă: Peste 370 de pacienți s-au adresat la medici cu traumatisme din cauza ghețușului într-o singură zi ProTV.md
Record la Institutul de Medicină Urgentă: Peste 370 de pacienți s-au adresat la medici cu traumatisme din cauza ghețușului într-o singură zi
13:30
Valize ticsite cu țigări și pachete de rezerve de tutun - depistate pe Aeroportul din Chișinău. Doi cetățeni, documentați de polițiști - FOTO ProTV.md
Valize ticsite cu țigări și pachete de rezerve de tutun - depistate pe Aeroportul din Chișinău. Doi cetățeni, documentați de polițiști - FOTO
Acum 4 ore
13:00
Nuntă ca pe vremuri la Ștefan Vodă: aproape un sat întreg, adunat sub un cort cât o ogradă – FOTO/VIDEO ProTV.md
Nuntă ca pe vremuri la Ștefan Vodă: aproape un sat întreg, adunat sub un cort cât o ogradă – FOTO/VIDEO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 26.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 26.01.2026
12:50
Cazul militarului Armatei Naționale, care a decedat după ce s-a rănit cu o armă din dotare, la Florești: Avocatul Poporului s-a autosesizat ProTV.md
Cazul militarului Armatei Naționale, care a decedat după ce s-a rănit cu o armă din dotare, la Florești: Avocatul Poporului s-a autosesizat
12:10
După două zile de negocieri „constructive”, Kremlinul anunță sec ce vrea de la Ucraina: „Nu este un secret că aceasta este poziția noastră” ProTV.md
După două zile de negocieri „constructive”, Kremlinul anunță sec ce vrea de la Ucraina: „Nu este un secret că aceasta este poziția noastră”
12:00
Peste 3500 de consumatori au fost deconectați de la energia electrică în acest weekend. Ministerul Energiei vine cu precizări ProTV.md
Peste 3500 de consumatori au fost deconectați de la energia electrică în acest weekend. Ministerul Energiei vine cu precizări
12:00
Mihai Popșoi - vizită de lucru la Strasbourg. Va participa la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei ProTV.md
Mihai Popșoi - vizită de lucru la Strasbourg. Va participa la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
11:50
Creștere alarmantă a bolilor infecțioase: aproape 2 mii de cazuri - înregistrate într-o săptămână. Copiii – cei mai afectați ProTV.md
Creștere alarmantă a bolilor infecțioase: aproape 2 mii de cazuri - înregistrate într-o săptămână. Copiii – cei mai afectați
11:40
Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat în Parlament. Anunțul, făcut de sportivă: „Decizia nu a fost una ușoară” ProTV.md
Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat în Parlament. Anunțul, făcut de sportivă: „Decizia nu a fost una ușoară”
11:40
Un tânăr - transportat la spital, după ce a derapat de pe șosea și s-a lovit cu mașina de un copac, în stânga Nistrului - FOTO ProTV.md
Un tânăr - transportat la spital, după ce a derapat de pe șosea și s-a lovit cu mașina de un copac, în stânga Nistrului - FOTO
11:40
Cazul tragediei de la Coșcalia în care un cuplu a fost găsit fără suflare, după ce a rămas blocat într-o mașină înzăpezită: Două persoane, trimise în judecată. Ce spune procuratura ProTV.md
Cazul tragediei de la Coșcalia în care un cuplu a fost găsit fără suflare, după ce a rămas blocat într-o mașină înzăpezită: Două persoane, trimise în judecată. Ce spune procuratura
11:30
Noapte albă pentru salvatori. Mai multe mașini au rămas blocate din cauza ghețușului, iar o ambulanță a ajuns într-un gard, la Stăuceni ProTV.md
Noapte albă pentru salvatori. Mai multe mașini au rămas blocate din cauza ghețușului, iar o ambulanță a ajuns într-un gard, la Stăuceni
Acum 6 ore
10:50
Summit în Germania privind zona Mării Nordului și cooperarea energetică: reuniunea este marcată de Groenlanda şi ameninţarea rusă ProTV.md
Summit în Germania privind zona Mării Nordului și cooperarea energetică: reuniunea este marcată de Groenlanda şi ameninţarea rusă
10:40
Nouă localități din Moldova - deconectate parțial de la energia electrică din cauza vremeii nefavorabile. Precizările Premier Energy ProTV.md
Nouă localități din Moldova - deconectate parțial de la energia electrică din cauza vremeii nefavorabile. Precizările Premier Energy
10:20
LIVE. Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 26 ianuarie 2026 ProTV.md
LIVE. Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 26 ianuarie 2026
10:20
Anastasia Nichita își retrage mandatul de deputat în Parlament. Anunțul, făcut de sportivă: „Decizia nu a fost una ușoară” ProTV.md
Anastasia Nichita își retrage mandatul de deputat în Parlament. Anunțul, făcut de sportivă: „Decizia nu a fost una ușoară”
09:50
Se circulă în condiții de ceață și polei pe drumurile naționale din țară, iar carosabilul rămâne a fi lunecos. AND: „Evitați deplasările neesențiale” ProTV.md
Se circulă în condiții de ceață și polei pe drumurile naționale din țară, iar carosabilul rămâne a fi lunecos. AND: „Evitați deplasările neesențiale”
09:40
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun ProTV.md
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun
09:30
Importul de carne de pasăre din Ucraina - suspendat temporar. Precizările ANSA ProTV.md
Importul de carne de pasăre din Ucraina - suspendat temporar. Precizările ANSA
09:30
Rusia: Atac cu drone din Ucraina în regiunea Krasnodar. Un incendiu ar fi izbucnit la o rafinărie - VIDEO ProTV.md
Rusia: Atac cu drone din Ucraina în regiunea Krasnodar. Un incendiu ar fi izbucnit la o rafinărie - VIDEO
09:30
Explozie la o cunoscută fabrică de biscuiți din Grecia, cinci angajate au fost date dispărute - VIDEO ProTV.md
Explozie la o cunoscută fabrică de biscuiți din Grecia, cinci angajate au fost date dispărute - VIDEO
09:30
Nixon — investiția care creează viitorul, nu îl urmărește ProTV.md
Nixon — investiția care creează viitorul, nu îl urmărește
09:20
Incendiu în capitală: O femeie a ajuns la spital, după ce casa i-a luat foc. Ce spun pompierii - FOTO/VIDEO ProTV.md
Incendiu în capitală: O femeie a ajuns la spital, după ce casa i-a luat foc. Ce spun pompierii - FOTO/VIDEO
09:20
Accident tragic la Fălești. Un polițist a murit, după ce s-a izbit cu mașina într-un copac în timp ce se deplasa spre serviciu. Soția lui, descarcerată din automobil - FOTO ProTV.md
Accident tragic la Fălești. Un polițist a murit, după ce s-a izbit cu mașina într-un copac în timp ce se deplasa spre serviciu. Soția lui, descarcerată din automobil - FOTO
Acum 8 ore
09:10
„Este o nebunie”: Fabricile din China care pot decide soarta războiului cu drone din Ucraina - FOTO ProTV.md
„Este o nebunie”: Fabricile din China care pot decide soarta războiului cu drone din Ucraina - FOTO
09:00
Atenție, cetățeni. Poleiul pune și astăzi stăpânire pe străzile și trotuarele din țară. Poliția și IGSU vin cu recomandări ProTV.md
Atenție, cetățeni. Poleiul pune și astăzi stăpânire pe străzile și trotuarele din țară. Poliția și IGSU vin cu recomandări
09:00
Un avion cu opt oameni la bord s-a prăbușit în timpul decolării de pe un aeroport din SUA ProTV.md
Un avion cu opt oameni la bord s-a prăbușit în timpul decolării de pe un aeroport din SUA
08:40
Astăzi școlile nu activează. Anunțul, făcut de primarul capitalei - VIDEO ProTV.md
Astăzi școlile nu activează. Anunțul, făcut de primarul capitalei - VIDEO
08:20
Vremea se încălzește. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în următoarele zile ProTV.md
Vremea se încălzește. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în următoarele zile
08:10
Curs valutar BNM pentru 26 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 26 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 12 ore
06:10
Gabriel Nebunu, mesaj „disperat” pentru urmăritorii săi: „Vă rog din suflet și cu de-a sila, nu mă mai întrebați” - VIDEO ProTV.md
Gabriel Nebunu, mesaj „disperat” pentru urmăritorii săi: „Vă rog din suflet și cu de-a sila, nu mă mai întrebați” - VIDEO
06:10
Cele 4 zodii care au toate calitățile pentru a deveni mentori excelenți ProTV.md
Cele 4 zodii care au toate calitățile pentru a deveni mentori excelenți
02:20
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 25.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 25.01.2026
Acum 24 ore
22:10
Schema „ruda implicată în accident” face noi victime. O femeie din capitală a rămas fără 100 de mii de lei. Ce spune poliția - VIDEO ProTV.md
Schema „ruda implicată în accident” face noi victime. O femeie din capitală a rămas fără 100 de mii de lei. Ce spune poliția - VIDEO
22:10
Americanul Alex Honnold a stabilit un nou record mondial, cățărându-se fără protecție pe un zgârie-nor de 101 etaje - VIDEO ProTV.md
Americanul Alex Honnold a stabilit un nou record mondial, cățărându-se fără protecție pe un zgârie-nor de 101 etaje - VIDEO
22:10
Copiii din țara noastră pasionați de karate au primit sfaturi prețioase de la Antrenorul principal al lotului din Azerbaidjan, Shahin Atamov - VIDEO ProTV.md
Copiii din țara noastră pasionați de karate au primit sfaturi prețioase de la Antrenorul principal al lotului din Azerbaidjan, Shahin Atamov - VIDEO
22:00
Mâine, școlile nu vor activa. Anunțul, făcut de primarul capitalei - VIDEO ProTV.md
Mâine, școlile nu vor activa. Anunțul, făcut de primarul capitalei - VIDEO
21:20
Emmanuel Macron: „Interzicem rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani”. Franța vrea să restricționeze accesul la telefoane în licee ProTV.md
Emmanuel Macron: „Interzicem rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani”. Franța vrea să restricționeze accesul la telefoane în licee
21:10
Americanul Alex Honnold a stabilit un nou record mondial, cățărându-se fără protecție pe un zgârie-nor de 101 etaje ProTV.md
Americanul Alex Honnold a stabilit un nou record mondial, cățărându-se fără protecție pe un zgârie-nor de 101 etaje
21:00
Două persoane au ajuns la spital, după ce autospeciala în care se aflau a ajuns într-un șanț, la Orhei - GALERIE FOTO ProTV.md
Două persoane au ajuns la spital, după ce autospeciala în care se aflau a ajuns într-un șanț, la Orhei - GALERIE FOTO
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.