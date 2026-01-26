Avere nejustificată de peste 479 000 de lei, depistată la un funcționar din cadrul Serviciului Vamal
Moldpres, 26 ianuarie 2026 19:00
Autoritatea Națională de Integritate a constatat o avere nejustificată în sumă de peste 479 000 de lei la un funcționar public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal, informează MOLDPRES.Astfel, inspectorul de integritate a constatat prezența unei diferen...
Acum 5 minute
19:40
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu omologul armean, Ararat Mirzoyan. Extinderea cooperării economice și investiționale, pe agendă # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut astăzi o întâlnire cu ministrul afacerilor externe al Republicii Armenia, Ararat Mirzoyan. În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au exprimat interesul pentru valorificarea potențialului relațiilor bilaterale și ext...
Acum o oră
19:10
Cooperarea moldo-poloneză, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și securitatea regională, discutate de șefa statului la Varșovia # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită oficială în Republica Polonă, la invitația Președintelui Poloniei, Karol Nawrocki. Vizita a reconfirmat soliditatea parteneriatului moldo-polonez, sprijinul constant al Poloniei pentru parcursul europe...
19:00
Belgia sprijină ferm aspirațiile europene ale Republicii Moldova și reformele inițiate de autoritățile de la Chișinău pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat cu Ambasadorul Belgiei, Evert Marechal, oportunit...
19:00
18:50
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, și șefii Oficiilor Teritoriale ale Cancelariei de Stat, în discuții despre reforma administrației publice locale # Moldpres
Necesitatea reformării administrației publice locale, cum vor avea loc principalele schimbări și importanța comunicării eficiente la nivel local au fost discutate astăzi de Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, și conducerea Oficiilor Teritoriale ale Cancelariei ...
18:50
Defecțiuni pe linii electrice, cauzate de condițiile meteo: Mai mulți consumatori au rămas fără lumină # Moldpres
Consumatori din mai multe localități ale țării au rămas astăzi fără lumină după ce pe liniile electrice au fost înregistrate mai multe defecțiuni cauzate de condițiile meteo nefavorabile, informează MOLDPRES.Astfel, la ora 17:00, operatorul sistemului de di...
Acum 2 ore
18:40
Noi oportunități pentru moldovenii din diasporă: au fost lansate șase profile investiționale destinate celor care vor să investească în țară # Moldpres
Agenția de Investiții a lansat un set de șase profile investiționale sectoriale, destinate în mod prioritar moldovenilor din diaspora care analizează posibilitatea de a investi, de a-și reloca afacerile sau de a reveni în țară, transmite MOLDPRES.Noile pro...
18:10
MAIA atenționează: din 8 februarie, Franța impune noi condiții pentru importul produselor agroalimentare # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) atenționează operatorii din sectorul agroalimentar că, începând cu 8 februarie 2026, Franța va suspenda oficial importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din afa...
Acum 4 ore
17:40
Autostrada Unirii: au fost depuse opt oferte pentru proiectarea și execuția ultimului tronson, care ajunge până în Republica Moldova # Moldpres
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a anunțat astăzi că au fost depuse opt oferte pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii A8, Târgu Neamț – Iași – Ungheni. Este vorba despre ultimii 15 km spre frontiera cu Rep...
17:10
Un spațiu public din orașul București, capitala României, ar putea fi denumit „Piața Ilie Ilașcu”. Un proiect care prevede acest lucru urmează a fi examinat la ședința Consiliului Local al Municipiului București, joi, 29 ianuarie, informează MOLDPRES.&...
17:10
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat circa 24,5 milioane de lei pentru salariile pe luna decembrie ale medicilor rezidenți, comunică MOLDPRES.Potrivit regulamentului, CNAM recepţionează lunar de la instituțiile medico-sanitare rapoart...
17:00
Numărul copiilor care ajung la Institutul Mamei și Copilului cu fracturi și traumatisme osoase a crescut semnificativ în zilele cu polei, avertizează medicul traumatolog pediatru, Argentina Sanrosean. Accidentele au loc în special în condiții de ghețuș, c...
16:50
Absolvenții școlilor de artă vor primi, în premieră, începând cu sesiunea din 2026, certificate de competență artistică, recunoscute la nivel național, eliberate de Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie, transmite MOL...
15:50
Președintele Poloniei, după întrevederea cu Maia Sandu: „Polonia a susținut constant Republica Moldova, iar acest lucru nu se va schimba” # Moldpres
Polonia a susținut constant Republica Moldova în diverse domenii, iar acest lucru nu se va schimba. Mesajul a fost transmis de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, care a avut astăzi, la Varșovia, o întrevedere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, info...
Acum 6 ore
15:30
Republica Moldova înregistrează o creștere constantă a numărului de locuri de muncă în sectorul energiilor regenerabile # Moldpres
Republica Moldova înregistrează o creștere constantă a numărului de locuri de muncă în sectorul energiilor regenerabile, potrivit unui raport elaborat de Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA), informează MOLDPRES.Potrivit raportului,...
15:10
A văzut lumina zilei în ambulanță. Un băiat perfect sănătos s-a născut în drum spre spital # Moldpres
Un băiețel perfect sănătos s-a născut în ambulanță, în seara zilei de 25 ianuarie, în raionul Glodeni. Mama, o tânără de 18 ani, a adus pe lume copilul în timpul transportării către spital, nașterea survenind spontan, relatează MOLDPRES....
15:00
Peste 370 de persoane au ajuns la urgență într-o singură zi în capitală din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Moldpres
Un număr de 374 de persoane s-au adresat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă (IMU) într-o singură zi, acuzând diferite traumatisme cauzate de condițiile meteo nefavorabile, informează MOLDPRES.Potrivit IMU, acesta reprezi...
14:40
Consultări publice privind rezultatele evaluării și reevaluării bunurilor imobile: Fiecare cetățean își poate verifica valoarea bunului imobil # Moldpres
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru și Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile” au finalizat procesul de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile la nivel național și au lansat astăzi consultări publice pentru verificarea rezultatelor prelimi...
14:30
Avocatul Poporului investighează posibile cazuri de hărțuire și violență în urma decesului militarului de la Florești # Moldpres
Mecanismele de respectare a drepturilor omului în Armata Națională nu au funcționat pe deplin, în special cele legate de suportul psihologic și prevenirea intimidării, violenței sau bullyingului, afirmă Ceaslav Panico, Avocatul Poporului. Sesizarea survine &ici...
14:30
MAIA: Suspendarea temporară a importurilor de carne de pasăre din Ucraina nu înseamnă neapărat un deficit pe piață # Moldpres
Suspendarea temporară a importurilor de carne de pasăre dintr-o singură țară nu înseamnă neapărat un deficit pe piață. Operatorii economici ar putea diversifica sursele de import, iar producătorii autohtoni pot valorifica cererea existentă prin extinderea capacit...
14:00
Președinta Maia Sandu: „Polonia are o voce puternică și credibilă în Europa, iar Republica Moldova este pe deplin angajată pe acest drum” # Moldpres
Polonia are o voce puternică și credibilă în Europa, iar Republica Moldova este pe deplin angajată pe acest drum. Facem eforturile necesare deoarece credem în proiectul european și dorim să contribuim la el. Mesajul a fost transmis astăzi de șefa statului Maia...
Acum 8 ore
13:40
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința de presă comună cu Președintele Poloniei, Karol Nawrocki # Moldpres
Stimate domnule Președinte Nawrocki,Este o plăcere să mă aflu astăzi la Varșovia. Vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră cordială.Polonia și Moldova împărtășesc un parteneriat peste de trei decenii. Un parteneriat fundamentat pe încredere, ...
13:30
Săptămâna internațională de prevenire a cancerului de col uterin, o campanie care își propune să reducă semnificativ impactul acestei boli în rândul femeilor din Republica Moldova, a fost lansată, luni, 26 ianuarie, la Chișinău. Campania est...
13:00
Elevii din mai multe școli nu au mers astăzi la ore din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Moldpres
Mai multe instituții de învățământ primar și secundar din țară au operat astăzi modificări în desfășurarea procesului educațional din cauza condițiilor meteo nefavorabile, transmite MOLDPRES.Astfel, 129 de instituții de învățămân...
12:50
Subvenții pentru agricultori: AIPA a autorizat spre plată 680 de mii de lei sub formă de plată în avans # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat spre plată, săptămâna trecută, o sumă totală de 680 de mii de lei sub formă de plată în avans pentru agricultori, transmite MOLDPRES.Banii sunt alocați din Fondul național de dez...
12:10
VIDEO // Valorile cadastrale ale imobilelor au fost actualizate. Cetățenii au la dispoziție 90 de zile pentru a depune contestații # Moldpres
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a efectuat procesul de evaluare și reevaluare a valorii cadastrale a bunurilor imobile din toată țara și a lansat astăzi consultări publice pentru verificarea rezultatelor preliminare. Datele pot fi verificate de cetățeni pe pag...
Acum 12 ore
11:40
Ceață și polei pe traseele din țară: AND recomandă șoferilor să evite deplasările neesențiale # Moldpres
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în continuare în condiții de ceață, cu polei și carosabil alunecos. Drumarii intervin permanent, răspândind material antiderapant, însă precipitațiile persistente determină formarea repetată a p...
11:30
Viceprim‑ministră pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, se află în perioada 26–27 ianuarie la Bruxelles, într-o vizită de lucru dedicată parcursului european al Republicii Moldova și cooperării cu instituțiile Uniunii Europene, relatează MO...
11:30
GALERIE FOTO // Crește numărul adresărilor la urgență: tot mai multe traumatisme din cauza poleiului # Moldpres
Drumurile și trotuarele acoperite de polei au transformat deplasarea într-un real pericol, iar consecințele se resimt din plin în unitățile medicale. Unitatea de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă a înregistrat un număr mare de pacienți,...
11:30
Mai multe localități din țară au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo # Moldpres
Mai multe localități din țară au fost deconectate de la energia electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile, informează MOLDPRES.Potrivit Ministerului Energiei, operatorul sistemului de distribuție din regiunea de Sud și Centru, a înregistrat deconectăr...
11:30
Salvatorii au intervenit ieri în șase situații de risc pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, care au întâmpinat dificultăți de circulație din cauza depunerilor de polei. De intervenție au avut nevoie și două ambulanțe, informează MO...
11:20
Ucraina // Peste 1.300 de clădiri din Kiev continuă să nu dispună de încălzire după atacurile rusești # Moldpres
Peste 1.300 de clădiri de apartamente din capitala ucraineană Kiev continuă să nu dispună de încălzire după atacurile rusești cu rachete și cu drone din această săptămână, a declarat primarul Vitali Kliciko, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpre...
11:10
Serviciul Vamal a încasat săptămâna trecută peste 736,7 de milioane de lei. Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii și proiecte sociale, informează MOLDPRES...
10:40
Președinta Maia Sandu a vizitat Muzeul Masacrului de la Katyn: „Istoria ne ajută să înțelegem și să prețuim libertatea” # Moldpres
Memoria istorică și lecțiile trecutului au marcat începutul vizitei președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, în Polonia. Agenda deplasării sale a început la Muzeul Masacrului de la Katyn din Varșovia, un spațiu dedicat comemorării celor peste 22.000 d...
10:40
Vicecampioana olimpică Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat și revine în sport # Moldpres
Vicecampioana olimpică Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat și revine în sport. Anunțul a fost făcut în această dimineață pe o rețea de socializare, informează MOLDPRES.Sportiva a menționat că decizia sa este una bine gândită și lu...
10:00
Condițiile meteo nefavorabile pot provoca defecțiuni ale rețelelor electrice: Ministerul Energiei vine cu recomandări # Moldpres
Condițiile meteo nefavorabile pot provoca rupturi de conductoare, avarii la pilonii rețelelor electrice și acces dificil al echipelor de intervenție în zonele afectate, în special în localitățile rurale și în zonele greu accesibile, cu posibile deco...
10:00
Vicepremierul Mihai Popșoi, vizită de lucru la Strasbourg. Oficialul va participa la sesiunea de iarnă a APCE # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi va efectua, în perioada 26–28 ianuarie curent, o vizită de lucru la Strasbourg. Oficialul va participa la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în calitate de președinte al Comitetului de Miniștr...
09:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre, originare din Ucraina. Instituția a subliniat că decizia se bazează pe rezultatele unor investigații complex...
09:40
09:20
Peste 33 de mii de contracte de locațiune, înregistrate la Fisc în 2025. Încasările la impozitul pe venit, în creștere cu 27 la sută # Moldpres
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 27,2% în anul 2025 și a atins suma de 95,3 milioane lei, informează MOLDPRES. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, anul trecut...
08:50
Poliția și salvatorii atenționează cetățenii să fie prudenți, în contextul poleiului de pe străzi și trotuare, din cauza căruia mai multe persoane au suferit traumatisme în ultimele ore și au fost înregistrate accidente rutiere, informează MOLDPRES....
06:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află în vizită oficială în Republica Polonă, la invitația Președintelui Karol Nawrocki: întrevedere Maia Sandu - Karol Nawrocki; briefing susținut de Maia Sandu și Karol Nawrocki;09:00&nb...
Acum 24 ore
22:20
Activitățile educaționale din instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău vor fi sistate luni, 26 ianuarie 2026, pentru clasele I–XII, ca urmare a agravării condițiilor meteorologice. Lecțiile vor fi recuperate pe parcursul...
21:10
O autospecială a derapat și a ajuns în șanț, la intrarea în satul Sirota. Două persoane au suferit traumatisme # Moldpres
A autospecială antrenată în lucrări de întreținere a drumului a derapat de pe carosabilul alunecos și a fost proiectată în șanțul de pe marginea traseului. Accidentul rutier s-a produs cu puțin timp în urmă la intrarea în satul Sirota,...
Ieri
19:40
În capitală, peste 270 de persoane s-au adresat la medic după ce au căzut din cauza poleiului de pe străzi # Moldpres
Unitatea de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău a înregistrat, pe parcursul zilei de astăzi, un flux extrem de mare de pacienți, majoritatea cu traumatisme, survenite pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile și al formării polei...
19:40
Volodimir Zelenski: Documentul american privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este 100% finalizat # Moldpres
Documentul american privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este complet finalizat și Kievul așteaptă un moment și un loc pentru ca acesta să fie semnat, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unei vizite la Vilnius, relatea...
19:30
Instituțiile de învățământ din Republica Moldova ar putea aplica un regim special de desfășurare a lecțiilor, inclusiv în format online, pentru ziua de luni, 26 ianuarie 2026, din cauza condițiilor meteorologice dificile, generate de polei și ghețuș, ...
19:20
Circulația pe drumurile naționale continuă să se desfășoare la această oră în condiții de polei și ceață, cu vizibilitate redusă, transmite MOLDPRES. Administrația Națională a Drumurilor /AND/ îndeamnă participanții la trafic să manifeste m...
17:10
Șoferii sunt avertizați asupra riscului major de accidente din cauza poleiului pe traseele din țară # Moldpres
Șoferii sunt avertizați că circulația rutieră pe traseele naționale continuă să se desfășoare în condiții de polei, ceea ce sporește riscul producerii accidentelor rutiere, în special pe timp de noapte, transmite MOLDPRES.Inspectoratul Național de Sec...
15:00
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, pe parcursul zilei de astăzi, doar în raionul Orhei au fost înregistrate cinci accidente rutiere, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, patru accidente au fost cauzate de carosabil alunecos și unul din cauza echipării...
