Ceață și polei pe traseele din țară: AND recomandă șoferilor să evite deplasările neesențiale
Moldpres, 26 ianuarie 2026 11:40
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în continuare în condiții de ceață, cu polei și carosabil alunecos. Drumarii intervin permanent, răspândind material antiderapant, însă precipitațiile persistente determină formarea repetată a p...
• • •
Acum 30 minute
11:40
11:30
Viceprim‑ministră pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, se află în perioada 26–27 ianuarie la Bruxelles, într-o vizită de lucru dedicată parcursului european al Republicii Moldova și cooperării cu instituțiile Uniunii Europene, relatează MO...
11:30
GALERIE FOTO // Crește numărul adresărilor la urgență: tot mai multe traumatisme din cauza poleiului # Moldpres
Drumurile și trotuarele acoperite de polei au transformat deplasarea într-un real pericol, iar consecințele se resimt din plin în unitățile medicale. Unitatea de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă a înregistrat un număr mare de pacienți,...
11:30
Mai multe localități din țară au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo # Moldpres
Mai multe localități din țară au fost deconectate de la energia electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile, informează MOLDPRES.Potrivit Ministerului Energiei, operatorul sistemului de distribuție din regiunea de Sud și Centru, a înregistrat deconectăr...
11:30
Salvatorii au intervenit ieri în șase situații de risc pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, care au întâmpinat dificultăți de circulație din cauza depunerilor de polei. De intervenție au avut nevoie și două ambulanțe, informează MO...
Acum o oră
11:20
Ucraina // Peste 1.300 de clădiri din Kiev continuă să nu dispună de încălzire după atacurile rusești # Moldpres
Peste 1.300 de clădiri de apartamente din capitala ucraineană Kiev continuă să nu dispună de încălzire după atacurile rusești cu rachete și cu drone din această săptămână, a declarat primarul Vitali Kliciko, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpre...
11:10
Serviciul Vamal a încasat săptămâna trecută peste 736,7 de milioane de lei. Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii și proiecte sociale, informează MOLDPRES...
Acum 2 ore
10:40
Președinta Maia Sandu a vizitat Muzeul Masacrului de la Katyn: „Istoria ne ajută să înțelegem și să prețuim libertatea” # Moldpres
Memoria istorică și lecțiile trecutului au marcat începutul vizitei președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, în Polonia. Agenda deplasării sale a început la Muzeul Masacrului de la Katyn din Varșovia, un spațiu dedicat comemorării celor peste 22.000 d...
10:40
Vicecampioana olimpică Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat și revine în sport # Moldpres
Vicecampioana olimpică Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat și revine în sport. Anunțul a fost făcut în această dimineață pe o rețea de socializare, informează MOLDPRES.Sportiva a menționat că decizia sa este una bine gândită și lu...
10:00
Condițiile meteo nefavorabile pot provoca defecțiuni ale rețelelor electrice: Ministerul Energiei vine cu recomandări # Moldpres
Condițiile meteo nefavorabile pot provoca rupturi de conductoare, avarii la pilonii rețelelor electrice și acces dificil al echipelor de intervenție în zonele afectate, în special în localitățile rurale și în zonele greu accesibile, cu posibile deco...
10:00
Vicepremierul Mihai Popșoi, vizită de lucru la Strasbourg. Oficialul va participa la sesiunea de iarnă a APCE # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi va efectua, în perioada 26–28 ianuarie curent, o vizită de lucru la Strasbourg. Oficialul va participa la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în calitate de președinte al Comitetului de Miniștr...
Acum 4 ore
09:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre, originare din Ucraina. Instituția a subliniat că decizia se bazează pe rezultatele unor investigații complex...
09:40
09:20
Peste 33 de mii de contracte de locațiune, înregistrate la Fisc în 2025. Încasările la impozitul pe venit, în creștere cu 27 la sută # Moldpres
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 27,2% în anul 2025 și a atins suma de 95,3 milioane lei, informează MOLDPRES. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, anul trecut...
08:50
Poliția și salvatorii atenționează cetățenii să fie prudenți, în contextul poleiului de pe străzi și trotuare, din cauza căruia mai multe persoane au suferit traumatisme în ultimele ore și au fost înregistrate accidente rutiere, informează MOLDPRES....
Acum 6 ore
06:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află în vizită oficială în Republica Polonă, la invitația Președintelui Karol Nawrocki: întrevedere Maia Sandu - Karol Nawrocki; briefing susținut de Maia Sandu și Karol Nawrocki;09:00&nb...
Acum 24 ore
22:20
Activitățile educaționale din instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău vor fi sistate luni, 26 ianuarie 2026, pentru clasele I–XII, ca urmare a agravării condițiilor meteorologice. Lecțiile vor fi recuperate pe parcursul...
21:10
O autospecială a derapat și a ajuns în șanț, la intrarea în satul Sirota. Două persoane au suferit traumatisme # Moldpres
A autospecială antrenată în lucrări de întreținere a drumului a derapat de pe carosabilul alunecos și a fost proiectată în șanțul de pe marginea traseului. Accidentul rutier s-a produs cu puțin timp în urmă la intrarea în satul Sirota,...
19:40
În capitală, peste 270 de persoane s-au adresat la medic după ce au căzut din cauza poleiului de pe străzi # Moldpres
Unitatea de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău a înregistrat, pe parcursul zilei de astăzi, un flux extrem de mare de pacienți, majoritatea cu traumatisme, survenite pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile și al formării polei...
19:40
Volodimir Zelenski: Documentul american privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este 100% finalizat # Moldpres
Documentul american privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este complet finalizat și Kievul așteaptă un moment și un loc pentru ca acesta să fie semnat, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unei vizite la Vilnius, relatea...
19:30
Instituțiile de învățământ din Republica Moldova ar putea aplica un regim special de desfășurare a lecțiilor, inclusiv în format online, pentru ziua de luni, 26 ianuarie 2026, din cauza condițiilor meteorologice dificile, generate de polei și ghețuș, ...
19:20
Circulația pe drumurile naționale continuă să se desfășoare la această oră în condiții de polei și ceață, cu vizibilitate redusă, transmite MOLDPRES. Administrația Națională a Drumurilor /AND/ îndeamnă participanții la trafic să manifeste m...
17:10
Șoferii sunt avertizați asupra riscului major de accidente din cauza poleiului pe traseele din țară # Moldpres
Șoferii sunt avertizați că circulația rutieră pe traseele naționale continuă să se desfășoare în condiții de polei, ceea ce sporește riscul producerii accidentelor rutiere, în special pe timp de noapte, transmite MOLDPRES.Inspectoratul Național de Sec...
15:00
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, pe parcursul zilei de astăzi, doar în raionul Orhei au fost înregistrate cinci accidente rutiere, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, patru accidente au fost cauzate de carosabil alunecos și unul din cauza echipării...
14:50
Atenționare pentru pietoni și șoferi: polei pe străzi și trotuare. Cetățenii sunt îndemnați să rămână acasă dacă nu au o urgență # Moldpres
Oamenii legii sunt mobilizați și acordă sprijin cetățenilor aflați în dificultate, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, marcate de lapoviță și temperaturi negative, care au dus la formarea poleiului pe străzile și trotuarele din municipiul ...
13:20
Cetățenii sunt îndemnați să adopte măsuri simple pentru reducerea consumului de energie în locuințe, în contextul temperaturilor scăzute din luna ianuarie, care determină pierderi mai rapide de căldură și un consum mai mare pentru încălzire, tr...
13:20
Un accident rutier a fost înregistrat din cauza poleiului și al neechipării corespunzătoare a unui autovehicul # Moldpres
Un accident rutier a fost înregistrat cu puțin timp în urmă, pe fondul poleiului format pe străzi și trasee, după ce un autovehicul nu era echipat corespunzător pentru sezonul rece, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, condițiile de drum sunt dificile, ia...
12:10
Circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile pe traseele naționale M-1 și M-2, în special în zona localității Ulmu, unde șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, condițiile a...
12:00
Donald Trump susține că SUA vor avea suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate bazele militare americane din Groenlanda # Moldpres
SUA vor dobândi suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate instalațiile militare americane din Groenlanda. Acordul preliminar a fost încheiat săptămâna aceasta la Davos, în Elveția, cu NATO, a declarat președintele american Donald Trump &i...
Ieri
10:30
Cetățenii sunt avertizați asupra riscurilor sporite generate de gheața formată pe trotuare și carosabil, după scăderea temperaturilor înregistrată în ultimele ore în mai multe localități din țară, transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Afaceri...
09:40
Ceață densă pe mai multe drumuri naționale. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență # Moldpres
Circulația rutieră se desfășoară în dimineața zilei de astăzi în condiții de ceață pe mai multe trasee naționale din Republica Moldova, pe alocuri ceața fiind densă și reducând semnificativ vizibilitatea, transmite MOLDPRES.Autoritățile recom...
08:50
O furtună de iarnă de proporții istorice în SUA a provocat haos în weekend, ducând la anularea a aproape 10.000 de zboruri și afectând peste 40% din populația țării, transmite Mediafax, preluat de MOLDPRES.Fenomenul meteo extrem, descris de auto...
24 ianuarie 2026
20:30
O nouă rundă de discuții ruso-ucrainene mediate de SUA va avea loc duminica viitoare tot la Abu Dhabi, a declarat sâmbătă un oficial american, care a vorbit despre progrese înregistrate în discuțiile desfășurate în acest format vineri și sâm...
20:20
O persoană din municipiul Chișinău a fost victima unei escrocherii telefonice, după ce a fost contactată de o femeie necunoscută care s-a prezentat drept reprezentant al organelor de drept și a invocat implicarea unei rude într-un accident rutier. Incidentul a avut l...
19:30
O armă secretă, „discombobulator”, a fost crucială pentru capturarea lui Maduro, anunță Donald Trump # Moldpres
Preşedintele Donald Trump a declarat pentru tabloidul The New York Post că o nouă armă secretă, pe care el o numeşte „discombobulator”, a fost esenţială pentru raidul spectaculos prin care SUA l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro, acuzat de SU...
18:10
VIDEO // Alexandru Munteanu: „Reforma administrației publice locale vizează servicii mai bune și primării mai puternice” # Moldpres
Guvernul a inițiat procesul de pregătire a reformei administrației publice locale, care are ca obiectiv principal îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor, consolidarea capacităților primăriilor și creșterea eficienței în atragerea și absorbția fo...
13:30
Comentariu EFE: Vladimir Putin își abandonează delirul de grandoare și se mulțumește cu Donbasul # Moldpres
Președintele rus Vladimir Putin pare să fi lăsat deoparte, cel puțin pentru moment, delirul său de grandoare și se mulțumește cu controlul provinciei ucrainene Donbas ca principală victorie a sa după patru ani de război sângeros, comentează sâmbătă EFE, ...
12:50
Un tânăr în vârstă de 26 de ani din Chișinău a fost rănit prin împușcare de persoane necunoscute. Incidentul a avut loc pe 22 ianuarie în curtea unui bloc de locuințe de pe bulevardul Dacia din Chișinău. Victima a fost transportată la spita...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Guvernatoarea BNM Anca Dragu, la București: „Republica Moldova livrează rezultate concrete pentru investitori” # Moldpres
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a participat astăzi, la București, la lansarea Reprezentanței Asociației Investitorilor din România (AIR), eveniment organizat la Palatul Parlamentului, care marchează opt ani de activitate a organizației î...
10:40
Femeile fermier din Republica Moldova vor beneficia de măsuri extinse de sprijin financiar și facilități preferențiale începând cu anul 2026, în contextul desemnării acestui an drept Anul Internațional al Femeii Fermier de către Adunarea Generală a ONU ...
10:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis astăzi un mesaj cu ocazia împlinirii a 167 de ani de la Mica Unire, marcată la 24 ianuarie, eveniment istoric prin care Moldova și Țara Românească l-au ales ca domnitor pe Alexandru Ioan Cuza, punând bazel...
09:40
HUB-ul de Securitate al UE: Chișinăul și Bruxelles-ul intensifică eforturile contra dezinformării # Moldpres
Cea de-a 14-a reuniune a Centrului de Sprijin al Uniunii Europene pentru Securitate Internă și Gestionarea Frontierelor (HUB-ul de Securitate al UE), s-a desfășurat la Chișinău și a reconfirmat importanța protejării proceselor electorale democratice în Republica Mo...
09:40
Negociatorii ruşi, ucraineni şi americani reiau sâmbătă discuţiile la Abu Dhabi, pentru prima dată în acest format, cu privire la condiţiile unui acord pentru încheierea războiului de patru ani din Ucraina, un obiectiv care se blochează pe problema spin...
09:30
Circulația rutieră pe drumurile naționale este monitorizată continuu în condiții de iarnă, iar în noaptea trecută și în această dimineață, începând cu ora 09:00, drumarii au intervenit în zonele de Nord, Centru și Sud pentru combate...
09:20
Militarul care executa serviciul într-o unitate din garnizoana Florești și s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare, a decedat, astăzi, la ora 3:50, la spital, transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Apărării, tânărul avea 24 de ani și activa &i...
08:20
Rusia a lansat, sâmbătă dimineaţa, atacuri asupra celor mai mari două oraşe din Ucraina, soldate cu cel puţin un mort şi alte 15 persoane rănite în capitala Kiev şi în Harkov, în nord-estul ţării, relatează Reuters, citată de news.ro și MOLDP...
08:00
Republica Moldova a inaugurat Consulatul Onorific în provincia Québec, eveniment care marchează un nou pas în consolidarea relațiilor moldo-canadiene și în sprijinirea comunității moldovenești din Canada, estimată la aproximativ 15.000 de persoane,...
07:50
Ziua Unirii Principatelor, sărbătorită la Iași. Republica Moldova este reprezentată de o delegație a primarilor # Moldpres
Ziua Unirii Principatelor Române este sărbătorită astăzi la Iași. În capitala unității naționale, vor fi organizate o serie de evenimente dedicate acestui moment istoric. Potrivit primarului de Iași, Mihai Chirica, la manifestări va fi prezentă și o delega...
23 ianuarie 2026
22:10
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează populația asupra pericolului major de prăbușire sub gheața subțire formată pe râuri, lacuri și iazuri, care poate ceda în orice moment, transmite MOLDPRES.Potrivit prognozei meteorolo...
22:00
Două localități din R.Moldova și România au semnat acordul de înfărțire în ajunul Micii Uniri # Moldpres
În ajunul celebrării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române din 1859, cunoscută drept „Mica Unire”, două localități din Moldova istorică au făcut un pas simbolic și concret spre consolidarea relațiilor dintre ele. Orașul Sângera, di...
