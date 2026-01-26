ARF Ocnița. Gala Performanțelor Sportive 2025

10:40

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) rămâne fără un deputat. Sportiva Anastasia Nichita a anunțat că depune cerere de demisie. „Decizia pe care o împărtășesc astăzi nu a fost una ușoară și nici luată în grabă. A venit după multă reflecție, sinceritate cu mine însămi și respect față de oamenii care mi-au oferit încrederea lor. În […]