ARF Ocnița. Gala Performanțelor Sportive 2025
Provincial, 26 ianuarie 2026 15:10
Sportivii, antrenorii și susținătorii sportului din raionul Ocnița au fost celebrați în cadrul Galei Performanțelor Sportive 2025, un eveniment devenit deja o tradiție, ajuns la cea de-a 16-a ediție consecutivă. Festivitatea a reunit reprezentanți ai administrației publice locale, ai federațiilor sportive naționale, antrenori, sportivi și invitați de onoare. La Gala Performanțelor Sportive 2025, din raionul
• • •
În seara zilei de 25 ianuarie, echipa PAMU Balatina din cadrul SAMU Glodeni a avut parte de o intervenție deosebită, plină de emoții pozitive. La ora 21:02, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a înregistrat un apel pentru acordarea asistenței medicale de urgență unei femei gravide la a II-a sarcină în 38 săptămâni. Echipa
Consilierul municipal din Bălți, Maxim Moroșan, a anunțat că în decembrie 2025 a luat decizia de a părăsi Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, deoarece structurile politice clasice „au ajuns în impas" și nu mai corespund provocărilor actuale. Potrivit lui Moroșan, parcursul său politic a început după revenirea în Moldova în anul 2022. El a menționat că s-a
În perioada 19–23 ianuarie, AIPA a autorizat spre plată 680 de mii de lei, sumă aferentă formei de plată în avans, din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru anul 2026. De la începutul anului și până în prezent, suma totală autorizată pentru plată este de 530,76 milioane de lei, prin mai multe
Inspectorii de mediu din Rîșcani au desfășurat razii de prevenire și combatere a braconajului piscicol pe lacul de acumulare Costești–Stânca, în colaborare cu angajații Secției Situații Excepționale Rîșcani. În cadrul acțiunilor de control au fost verificați pescari amatori, iar ca urmare a raziilor au fost depistate și ridicate două plase de tip monofilament, fără a
Record la IMU: 374 de pacienți au ajuns într-o singură zi din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Provincial
Ieri, 25 ianuarie 2026, Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă (IMU) a înregistrat o situație fără precedent, cu 374 de pacienți care s-au adresat pentru servicii medicale, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Aceasta reprezintă un record absolut în istoria instituției. Dintre acești pacienți: 284 au suferit căzături și au necesitat evaluare
Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat modificări în desfășurarea procesului educațional în mai multe instituții de învățământ primar și secundar din țară: – 129 de instituții de învățământ au organizat procesul educațional online; – 29 de instituții au desfășurată activitatea în format mixt, cu prezență fizică și online; – 174 de instituții de învățământ vor recupera
Un Centru comunitar pentru persoane vârstnice a fost inaugurat în comuna Bănești, raionul Telenești. Centrul dispune de spații modernizate pentru desfășurarea activităților tematice, de socializare, sportive, schimburi de experiență, precum și alte acțiuni menite să consolideze participarea socială a vârstnicilor și să reducă riscul de izolare. ,,Acest Centru este mai mult decât un spațiu —
(VIDEO) Alexandru Botnari, apel către locuitorii din Hîncești: să ne implicăm fiecare…cu tehnica, din cauza ghețușului, nu avem acces să mergem pe toate străzile # Provincial
Primarul municipiului Hîncești, Alexandru Botnari, se adresează tuturor locuitorilor, agenților economici, instituțiilor publice și instituțiilor de învățământ, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și al formării ghețușului pe drumuri și trotuare. "Siguranța fiecăruia depinde de responsabilitatea tuturor. Doar prin implicare comună putem preveni situațiile de risc și asigura un mediu sigur în municipiul nostru. Vă mulțumim
Poliția Națională informează participanții la trafic că, pe traseele naționale M-1, M-5, R-2, R-6, R-8, R-20 și R-30, circulația se desfășoară în condiții de ceață, ceea ce poate reduce semnificativ vizibilitatea. Totodată, carosabilul este alunecos, ceea ce crește riscul producerii accidentelor rutiere. Pentru siguranța tuturor, conducătorii auto sunt rugați: să circule cu prudență sporită; să
Avocatul Poporului s-a autosesizat în cazul decesului unui militar prin contract, aflat în serviciu într-o unitate din garnizoana Florești a Armatei Naționale # Provincial
Avocatul Poporului Ceslav Panico s-a autosesizat în cazul decesului unui militar prin contract, aflat în serviciu într-o unitate din garnizoana Florești a Armatei Naționale. Decizia a fost luată având în vedere gravitatea cazului, interesul public și existența unor bănuieli rezonabile că mecanismele de prevenire, suport și raportare a bullyingului, intimidării și violenței, precum și cele
Ion Ceban – adresare către locuitorii mun. Chișinău și către consilieri: „Primăria va construi și mai multe proiecte, mai multe decât în anii 2025 și 2024 luați împreună” # Provincial
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, în cadrul ședinței de astăzi a serviciilor municipale a anunțat, în premieră că, „Primăria are buget și va realiza mai multe proiecte și programe în 2026 decât în 2024–2025 luate împreună". Edilul a remarcat că, la sfârșit de an, Primăria Chișinău, și în general Chișinăul, a încheiat anul
Condițiile meteo nefavorabile din weekend au provocat deranjamente nesemnificative în sistemul energetic # Provincial
În data de 25 ianuarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate condiții meteorologice dificile, caracterizate prin polei și ghețuș, care au afectat funcționarea normală a rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe regiuni ale țării. Operatorul sistemului de distribuție din regiunea de Sud și Centru, Premier Energy Distribution, a înregistrat deconectări
Inspectorii de mediu din Edineț au desfășurat recent mai multe razii de control în teren, având drept scop intensificarea verificărilor asupra lucrărilor silvotehnice din fondul forestier, precum și asigurarea respectării legislației de mediu. În urma acțiunilor de control, au fost depistate mai multe cazuri de tăieri ilegale de arbori, după cum urmează: În fâșia forestieră
Sâmbătă și duminică s-au jucat meciurile din cadrul turneului "Chișinăul de Seară", ediția 2025-2026, seniori, juniori și copii. Vă prezentăm rezultatele înregistrate și clasamentele actualizate. Seniori Etapa 5 CS Real-Succes-1 – FC Băcioi 4-0 CS Politeh – ȘSSF Nr.1 3-0 Elite Realty – AT Criuleni 4-2 FC Chișinău-1 – FC Ialoveni (amânat pentru 28.01.2026) FC Tohatin
Salvatorii au intervenit în 47 de cazuri de risc din cauza poleiului și ghețușului în ultimele 24 de ore # Provincial
În urma condițiilor de polei, pe parcursul zilei de 25 ianuarie 2026, salvatorii au fost alertați să intervină în șase situații de risc pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport. În acest sens, pompierii au fost solicitați să intervină în preajma satului Budești, pe traseul M5, unde un automobil din cauza carosabilului alunecos a derapat
Termoelectrica S.A. a restabilit regimul termic în Chișinău după o avarie electrică și solicită sprijinul cetățenilor pentru monitorizarea rețelelor # Provincial
Termoelectrica S.A. informează consumatorii că, la data de 25 ianuarie 2026, ora 7:23, în urma unei căderi avariate de tensiune pe linia electrică de 110 kV „Chișinău – Horești", au fost înregistrate perturbări în alimentarea cu energie electrică care au influențat regimul hidraulic al Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din mun. Chișinău. În
Anastasia Nichita demisionează din Parlament: Aleg să fiu mamă cu toată inima și sportivă cu aceeași credință cu care am intrat mereu pe saltea și în viață # Provincial
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) rămâne fără un deputat. Sportiva Anastasia Nichita a anunțat că depune cerere de demisie. „Decizia pe care o împărtășesc astăzi nu a fost una ușoară și nici luată în grabă. A venit după multă reflecție, sinceritate cu mine însămi și respect față de oamenii care mi-au oferit încrederea lor. În
Astăzi, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a prezentat colectivului Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare noua directoare, Svetlana Ghetmancenco. Svetlana Ghetmancenco are o experiență îndelungată în domeniul sistemelor informaționale aplicate în agricultură, digitalizării proceselor publice și managementului proiectelor, precum și în modernizarea activității asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații. În cadrul întrevederii, ministra Ludmila
Poliția: numărul persoanelor traumatizate este în creștere constantă din cauza poleiului # Provincial
Conform informațiilor oferite de colegii noștri din cadrul serviciilor de urgență, numărul persoanelor traumatizate este în creștere constantă, din cauza poleiului de pe străzi și trotuare. Polițiștii sunt în teren, monitorizează permanent situația, intervin activ și oferă ajutor persoanelor aflate în dificultate pentru prevenirea incidentelor/accidentelor și menținerea siguranței publice. În acest context, recomandăm: Administratorilor de
Administrația Națională a Drumurilor atenționează că, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în continuare în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu polei și carosabil alunecos. În acest context, atenționăm utilizatorii de drum să evite deplasările neesențiale în această perioadă, să circule cu prudență, în special pe sectoarele în pantă,
În contextul condițiilor meteorologice dificile, generate de polei și ghețuș, Ministerul Educației și Cercetării recomandă instituțiilor de învățământ și organelor locale de specialitate în domeniul învățământului să evalueze situația specifică fiecărei școli și să decidă dacă pentru ziua de mâine, 26 ianuarie 2026, este nevoie de un regim special de desfășurare a lecțiilor – de
Ținând cont de recomandările Ministerului Educației și de condițiile meteo nefavorabile de pe întreg teritoriul țării, Primarul General, Ion Ceban, anunță că municipalitatea a luat decizia ca astăzi școlile să nu activeze, cu recuperarea lecțiilor pe parcursul semestrului. „Totodată, venim cu o recomandare către Guvern și către angajatori să fie înțelegători cu părinții ai căror
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează publicul larg și agenții economici despre decizia de suspendare temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre, originare din Ucraina. Măsura a fost adoptată în baza principiului precauției, în scopul protejării sănătății consumatorilor din Republica Moldova și al asigurării plasării pe piață
În condiții meteo nefavorabile caracterizate de polei Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează cetățenii să fie foarte prudenți. Carosabilul și trotuarele sunt alunecoase, iar mersul pe acestea reprezintă un risc iminent de căderi și traumatisme. În acest sens salvatorii recomandă pietonilor să
Serviciile municipale în teren: rugăm cetățenii să manifeste prudență în deplasare, atât la volan, cât și în calitate de pietoni. # Provincial
Pe parcursul nopții, serviciile municipale, preturile și tot efectivul de persoane și tehnică au continuat să intervină în regim permanent, în contextul condițiilor meteo nefavorabile. Se intervine și la această oră în regim continuu, la capacitate maximă, fiind aplicat material antiderapant (amestec de sare și nisip) pe carosabil și pe suprafețele pietonale, cu intervenții repetate. […] Post-ul Serviciile municipale în teren: rugăm cetățenii să manifeste prudență în deplasare, atât la volan, cât și în calitate de pietoni. apare prima dată în Provincial.
Astăzi dimineață, Poliția a înregistrat un grav accident rutier în raionul Fălești. Un polițist cu vârsta de 30 de ani, angajat al Inspectoratului din Fălești, în timp ce se deplasa spre serviciu cu mașina personală de marcă Opel, din cauza condițiilor meteo nefavorabile a derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac. Acesta a […] Post-ul Un polițist și-a pierdut viața într-un accident rutier apare prima dată în Provincial.
Primăria Chișinău: În ultima perioadă, persoane neidentificate se prezintă la domiciliile acestora, declarând în mod fals că sunt reprezentanți ai servicilor sociale # Provincial
Primăria Chișinău aduce la cunoștința cetățenilor faptul că, în ultima perioadă, au fost înregistrate situații în care persoane neidentificate se prezintă la domiciliile acestora, declarând în mod fals că sunt reprezentanți ai serviciilor de asistență socială. ☝️Aceste persoane propun spre comercializare diverse produse de uz casnic, invocând existența unor „promoții” sau „prețuri reduse”. În realitate, […] Post-ul Primăria Chișinău: În ultima perioadă, persoane neidentificate se prezintă la domiciliile acestora, declarând în mod fals că sunt reprezentanți ai servicilor sociale apare prima dată în Provincial.
Primarul capitalei: Municipalitatea este alături de tineri și apreciază realizările acestora, susținându-i prin diverse programe dezvoltate și implementate împreună # Provincial
24 ianuarie – Ziua Internațională a Educației! „Puterea tinerilor în co-crearea educației” – este tema propusă de UNESCO pentru acest an și aduce în prim-plan elevii și studenții ca parteneri activi ai procesului educațional. Cu această ocazie, Primarul General, Ion Ceban, a declarat că municipalitatea este alături de tineri și apreciază realizările acestora, susținându-i prin […] Post-ul Primarul capitalei: Municipalitatea este alături de tineri și apreciază realizările acestora, susținându-i prin diverse programe dezvoltate și implementate împreună apare prima dată în Provincial.
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi # Provincial
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi. Șeful legislativului a discutat cu reprezentanții autorităților publice locale din regiune și a vizitat proiectele de modernizare a infrastructurii implementate. La Anenii Noi, Președintele Parlamentului a vorbit cu reprezentanții autorităților publice locale despre proiectele de infrastructură implementate în regiune, cu o […] Post-ul Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi apare prima dată în Provincial.
Igor Grosu, în raionul Anenii Noi: Moldova se dezvoltă acum, inclusiv până la aderarea în UE, care vine cu multe oportunități # Provincial
Peste 100 de sportivi, antrenori, federații sportive, jurnaliști și veterani ai sportului au fost premiați în cadrul Galei Sportului 2025, organizată de Ministerul Educației și Cercetării. Premiile, pentru care s-au alocat 37 de milioane de lei, au fost acordate pentru performanțele obținute pe parcursul anului competițional 2025, an în care sportivii Republicii Moldova au cucerit […] Post-ul Gala Sportului 2025: peste 100 de premii pentru performanța sportivă apare prima dată în Provincial.
Conform prognozei meteorologice emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru perioada 23–30 ianuarie 2026, se prognozează o creștere a temperaturilor aerului, în special pe parcursul zilei, fapt ce va determina distrugerea treptată a formațiunilor de gheață. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează populația asupra pericolului major de prăbușire sub podul de […] Post-ul IGSU avertizează: pericol major de prăbușire a gheții pe râuri și lacuri apare prima dată în Provincial.
Șapte echipe din raionul Ialoveni au primit granturi pentru colectarea selectivă a deșeurilor # Provincial
Consiliul raional Ialoveni a înmânat astăzi, 23 ianuarie certificatele de grant aplicanților la Concursul raional „Cea mai bună campanie comunitară de informare și educare a localnicilor privind colectarea selectivă a deșeurilor solide”, proiect implementat cu suportul Asociației Obștești „Eco-Răzeni” prin intermediul Fondul pentru Tineri Ialoveni. În urma desfășurării concursului au aplicat 8 echipe din localitățile […] Post-ul Șapte echipe din raionul Ialoveni au primit granturi pentru colectarea selectivă a deșeurilor apare prima dată în Provincial.
Circa 150 de persoane din Fălești și Sîngerei, instruite de CNA în cadrul campaniilor anticorupție # Provincial
Aproximativ 150 de angajați din sectorul public au participat, în această săptămână, la activități de instruire și informare anticorupție organizate ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în raioanele Fălești și Sîngerei. În acest context, CNA a implementat Campania de informare „Integritate pentru o societate sigură” în Inspectoratele de Poliție din Fălești și Sîngerei – activități destinate […] Post-ul Circa 150 de persoane din Fălești și Sîngerei, instruite de CNA în cadrul campaniilor anticorupție apare prima dată în Provincial.
(VIDEO) Ion Ceban a înmânat certificatele de grant beneficiarilor Programului municipal „STARTUP pentru TINERI și MIGRANȚI” # Provincial
Încă 27 de antreprenori sunt mai aproape să-și îndeplinească visul de a construi o afacere aici, acasă, la Chișinău. Primarul General, Ion Ceban, a înmânat certificatele de grant beneficiarilor Programului municipal „STARTUP pentru TINERI și MIGRANȚI” — tineri curajoși și oameni reveniți din migrație, care au ales să investească idei, muncă și încredere în orașul […] Post-ul (VIDEO) Ion Ceban a înmânat certificatele de grant beneficiarilor Programului municipal „STARTUP pentru TINERI și MIGRANȚI” apare prima dată în Provincial.
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, drumarii continuă munca în teren și intervin cu lucrări de combatere a lunecușului, răspândirea materialului antiderapant și curățarea părții carosabile de zăpadă pe următoarele sectoare de drum: Căușeni – G119, G113; Rîșcani – M5; Cantemir – G131; Ialoveni – G105 și G106; Ocnița – R11; Briceni – M5; Vulcănești […] Post-ul Drumarii, mobilizați în teren: lucrări de deszăpezire și combatere a lunecușului apare prima dată în Provincial.
Radu Marian, precizări despre reforma administrației publice locale: Satele rămân, primăriile se unesc! # Provincial
Radu Marian, deputat, vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a venit cu precizări despre reforma administrației publice locale. „Satele rămân, primăriile se unesc! Lansăm procesul de implementare a reformei administrației publice. Prima etapă – consultările publice. Avem nevoie de primării mai mari, mai puternice, care să poate să implementeze proiect majore naționale sau cu […] Post-ul Radu Marian, precizări despre reforma administrației publice locale: Satele rămân, primăriile se unesc! apare prima dată în Provincial.
La Ialoveni a avut loc o vizită de lucru a delegației României, condusă de dna Roxana Mircea, menită să consolideze dialogul instituțional și cooperarea dintre autoritățile publice din România și Republica Moldova. În cadrul întrevederii au fost abordate subiecte de interes comun ce vizează identificarea oportunităților de dezvoltarea locală, schimbul de bune practici și extinderea […] Post-ul Delegație din România, în vizită de lucru la Ialoveni apare prima dată în Provincial.
Astăzi, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a convocat ședințe de lucru cu staff-urile PSRM din zonele de Nord, Centru și Sud ale țării. În cadrul întrevederilor, Igor Dodon a prezentat obiectivele politice și organizatorice ale partidului pentru anul în curs, subliniind importanța consolidării structurilor teritoriale, a mobilizării eficiente a activului de partid […] Post-ul Igor Dodon a convocat ședințe de lucru cu staff-urile PSRM din Nord, Centru și Sud apare prima dată în Provincial.
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Sâmbătă și duminică vom putea urmări meciurile din cadrul Campionatului Moldovei la futsal, Memorialul Evgheni Pusicov, precum și partidele de la turneul “Chișinăul de Seară”, ediția 2025-2026, seniori, copii și juniori. Turneul “Chișinăul de Seară”, ediția 2025-2026. Seniori Etapa 5 Sâmbătă, 24 ianuarie CS Real-Succes-1 – FC Băcioi (Real-Succes, ora […] Post-ul Unde mergem în weekend să privim fotbal apare prima dată în Provincial.
Zinaida Popa: Libertatea de exprimare nu înseamnă dreptul de a defăima. Oricine confundă aceste lucruri va răspunde în fața legii # Provincial
Zinaida Popa, șefa fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău, a anunțat că a transmis o cerere prealabilă oficială lui Victor Pruteanu, reprezentant al Mișcării Alternativa Națională, pentru „declarații publice care nu corespund adevărului” și care îi lezează grav imaginea și integritatea morală. „Nu voi permite nimănui să-mi calce în picioare onoarea, […] Post-ul Zinaida Popa: Libertatea de exprimare nu înseamnă dreptul de a defăima. Oricine confundă aceste lucruri va răspunde în fața legii apare prima dată în Provincial.
Radu Marian, deputat, precizări despre reforma administrației publice locale: Satele rămân, primăriile se unesc! # Provincial
Peste 2.500 de copii din 13 raioane vor beneficia de activități extrașcolare susținute de UE # Provincial
Copiii din peste 13 raioane vor participa la activități de după școală care îi vor ajuta să se dezvolte, să se joace și să-și descopere noi pasiuni. Aceștia vor lua parte la cercuri muzicale, la activități de educație privind securitatea lor desfășurate sub formă de joacă și vor avea acces la spații de recreere și […] Post-ul Peste 2.500 de copii din 13 raioane vor beneficia de activități extrașcolare susținute de UE apare prima dată în Provincial.
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, vizitează astăzi Găgăuzia pentru prima dată de la preluarea mandatului. Ea s-a întâlnit cu primarii orașelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, cu care a discutat despre nevoile și prioritățile comunităților locale, în contextul parcursului european al Republicii Moldova. UE lucrează cu toate comunitățile din Republica Moldova pentru a […] Post-ul Prima vizită a ambasadoarei UE în Găgăuzia apare prima dată în Provincial.
Luni, 26 ianuarie, ora 10.30, la Muzeul de Istorie și Etnografie din Ungheni va avea loc un atelier dedicat ceramicii tradiționale, care va îmbina prezentări tematice cu o componentă practică de modelare și decorare a lutului. Activitatea este concepută pentru a facilita schimbul de experiență între specialiști și promotori ai tradițiilor, oferind participanților ocazia de […] Post-ul Atelier de ceramică tradițională la Muzeul de Istorie și Etnografie din Ungheni apare prima dată în Provincial.
MAIA a reunit partenerii de dezvoltare pentru coordonarea asistenței externe în sectorul agroalimentar # Provincial
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat ședința Consiliului sectorial pe asistență externă în sectorul agroalimentar. În deschiderea reuniunii, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a exprimat aprecierea pentru sprijinul constant oferit de partenerii internaționali fermierilor din Republica Moldova, sprijin care a contribuit la menținerea activității agricole și la modernizarea sectorului. Totodată, ministra a […] Post-ul MAIA a reunit partenerii de dezvoltare pentru coordonarea asistenței externe în sectorul agroalimentar apare prima dată în Provincial.
Un polițist a fost condamnat la 6 ani de închisoare, dintre care 3 ani cu executare, și amendat cu 300 000 de lei pentru corupere pasivă # Provincial
La data de 23 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un polițist de săvârșirea infracțiunii de corupere pasivă. Instanța a dispus aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 6 ani, 3 ani urmând a fi executați în penitenciar de tip semiînchis, ceilalți 3 ani fiind suspendați condiționat, precum și i-a fost […] Post-ul Un polițist a fost condamnat la 6 ani de închisoare, dintre care 3 ani cu executare, și amendat cu 300 000 de lei pentru corupere pasivă apare prima dată în Provincial.
Ion Ceban: reforma „RESTART” a generat un sistem de inechitate, prin excluderea municipiului Chișinău și a UTA Găgăuzia de la finanțarea centralizată # Provincial
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a constatat că „Republica Moldova primește „cartonașul roșu” la capitolul drepturi fundamentale”. „Realitatea socială din Republica Moldova este redată clar în Raportul Comitetului European pentru Drepturile Sociale, publicat acum două zile. Întrebarea firească este: de ce guvernarea PAS tace, iar o parte a instituțiilor media evită să reflecte aceste […] Post-ul Ion Ceban: reforma „RESTART” a generat un sistem de inechitate, prin excluderea municipiului Chișinău și a UTA Găgăuzia de la finanțarea centralizată apare prima dată în Provincial.
În cadrul unei misiuni de supraveghere a frontierei de stat, polițiștii de frontieră din cadrul SPF Ocnița au depistat și documentat un caz de tăiere ilegală de arbori în zona de frontieră, pe direcția „s. Ocnița – Sokireanî”. Oamenii legii au identificat un mijloc de transport de model UAZ, în interiorul căruia se afla masă […] Post-ul Tăiere ilegală de arbori la Ocnița apare prima dată în Provincial.
