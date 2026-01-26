LIVE. Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 26 ianuarie 2026
ProTV.md, 26 ianuarie 2026 10:20
LIVE. Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 26 ianuarie 2026
Acum 30 minute
10:20
10:20
Anastasia Nichita își retrage mandatul de deputat în Parlament. Anunțul, făcut de sportivă: „Decizia nu a fost una ușoară”
Acum o oră
09:50
Se circulă în condiții de ceață și polei pe drumurile naționale din țară, iar carosabilul rămâne a fi lunecos. AND: „Evitați deplasările neesențiale”
09:40
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun
Acum 2 ore
09:30
Importul de carne de pasăre din Ucraina - suspendat temporar. Precizările ANSA
09:30
Rusia: Atac cu drone din Ucraina în regiunea Krasnodar. Un incendiu ar fi izbucnit la o rafinărie - VIDEO
09:30
Explozie la o cunoscută fabrică de biscuiți din Grecia, cinci angajate au fost date dispărute - VIDEO
09:30
Nixon — investiția care creează viitorul, nu îl urmărește
09:20
Incendiu în capitală: O femeie a ajuns la spital, după ce casa i-a luat foc. Ce spun pompierii - FOTO/VIDEO
09:20
Accident tragic la Fălești. Un polițist a murit, după ce s-a izbit cu mașina într-un copac în timp ce se deplasa spre serviciu. Soția lui, descarcerată din automobil - FOTO
09:10
„Este o nebunie”: Fabricile din China care pot decide soarta războiului cu drone din Ucraina - FOTO
09:00
Atenție, cetățeni. Poleiul pune și astăzi stăpânire pe străzile și trotuarele din țară. Poliția și IGSU vin cu recomandări
09:00
Un avion cu opt oameni la bord s-a prăbușit în timpul decolării de pe un aeroport din SUA
08:40
Astăzi școlile nu activează. Anunțul, făcut de primarul capitalei - VIDEO
Acum 4 ore
08:20
Vremea se încălzește. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în următoarele zile
08:10
Curs valutar BNM pentru 26 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 6 ore
06:10
Gabriel Nebunu, mesaj „disperat” pentru urmăritorii săi: „Vă rog din suflet și cu de-a sila, nu mă mai întrebați” - VIDEO
06:10
Cele 4 zodii care au toate calitățile pentru a deveni mentori excelenți
Acum 12 ore
02:20
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 25.01.2026
25 ianuarie 2026
22:10
Schema „ruda implicată în accident” face noi victime. O femeie din capitală a rămas fără 100 de mii de lei. Ce spune poliția - VIDEO
22:10
Americanul Alex Honnold a stabilit un nou record mondial, cățărându-se fără protecție pe un zgârie-nor de 101 etaje - VIDEO
22:10
Copiii din țara noastră pasionați de karate au primit sfaturi prețioase de la Antrenorul principal al lotului din Azerbaidjan, Shahin Atamov - VIDEO
22:00
Mâine, școlile nu vor activa. Anunțul, făcut de primarul capitalei - VIDEO
Acum 24 ore
21:20
Emmanuel Macron: „Interzicem rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani”. Franța vrea să restricționeze accesul la telefoane în licee
21:10
Americanul Alex Honnold a stabilit un nou record mondial, cățărându-se fără protecție pe un zgârie-nor de 101 etaje
21:00
Două persoane au ajuns la spital, după ce autospeciala în care se aflau a ajuns într-un șanț, la Orhei - GALERIE FOTO
20:40
Liderul ierarhiei masculine din lumea tenisului, Carlos Alcaraz, s-a calificat în sferturile Australian Open fără să piardă vreun set până acum - VIDEO
20:40
Liverpool a ajuns la cinci etape fără victorie în Premier League, la fel ca și Tottenham - VIDEO
20:40
Șoc în Bundesliga. Lidera Bayern Munchen a pierdut pentru dată în această ediție a campionatului
20:30
Câinii - victimele sistemului defect care nu are grijă de animalele fără stăpân. Apărătorii pentru drepturile animalelor și medicii veterinari spun că comportamentul agresiv al maidanezilor se manifestă ca urmare a cruzimii față de ei - VIDEO
20:30
O tenismenă de 18 ani rescrie istoria pe tabloul feminin de la Australian Open. Iva Jovic a stabilit mai multe borne impresionante, după ce și-a spulberat adversara în optimi, cedându-i doar un game - VIDEO
20:20
Deși nu s-a ajuns la un acord care să apropie încheierea războiului, părțile susțin că au fost făcuți pași înainte pe temele cele mai sensibile, în urma negocierilor trilaterale. O nouă reuniune Ucraina-SUA-Rusia va avea loc duminica viitoare - VIDEO
20:20
Oamenii care au fost mușcați de animale se pot adresa la policlinicile unde sunt puși la evidență. Ce spun specialiștii ANSP - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 25.01.2026
20:10
Proteste violente în orașul american Minneapolis după ce un bărbat de 37 de ani — asistent medical și cetățean american — a fost împușcat de agenți federali pe o stradă din oraș - VIDEO
20:00
În Rusia, inflația lovește direct în consumul zilnic. Prețurile sunt în creștere, afacerile se închid, iar tot mai mulți oameni care spun că nu-și mai permit lucrurile de bază - VIDEO
20:00
Schema „ruda implicată în accident” face noi victime. O femeie din capitală a rămas fără 100 de mii de lei. Ce spune poliția
19:50
Secția de primiri urgente, neîncăpătoare, în urma ghețușului. 250 de persoane s-au adresat la medici cu traumatisme. Ce spun resaponsabilii Institutului de Medicină Urgentă - FOTO
19:40
Lecțiile - desfășurate online? În contextul poleiului și ghețușului format pe străzi, Ministerul Educației recomandă instituțiilor de învățamânt să desfășoare orele la distanță
19:20
Peste 200 de mii de case au rămas fără curent electric în urma furtunii din SUA. Ninsorile abundente, ploaia înghețată și temperaturile extreme au provocat accidente pe șosele, prăbușiri de acoperișuri și blocaje majore în mai multe state - VIDEO
19:10
Ochelarii de soare de tip aviator purtați de președintele francez Emmanuel Macron au înregistrat vânzări spectaculoase
19:00
Lens și-a pierdut poziția de lideră a campionatului Franței în urma etapei a 19-a - VIDEO
18:50
Situația activelor Lukoil din Republica Moldova - incertă. Compania încă nu a transmis statului infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional Chișinău. Ce spune ministrul Energiei - VIDEO
18:30
Trotuarele, transformate în patinoare. Poleiul a pus stăpânire pe întreaga țară, iar traficul s-a desfășurat cu dificultate, fiind înregistrate mai multe accidente - VIDEO
18:10
Începând cu 2026, freelancerii pot activa legal. Documentul le va permite să activeze fără a deschide o firmă și a angaja un contabil. Ce beneficii vor mai avea - VIDEO
17:30
Peste un milion de ucraineni - fără energie electrică în urma atacurilor rusești. Gerul puternic a transformat lipsa curentului și a încălzirii într-o luptă zilnică pentru supraviețuire, în special la Kiev și în marile orașe - VIDEO
16:50
Pericol pe lacurile înghețate. Autoritățile îi avertizează pe pescari să nu se aventureze pe gheață - VIDEO
16:30
Zelenski cere mai multe capacităţi de apărare antiaeriană după ultimele atacuri ruseşti. „Sunt necesare rachete”
16:20
Drifturi pe gheață în parcarea unei stații PECO. Momentul în care o mașină lunecă - VIDEO
15:40
Vremea nefavorabilă a provocat accidente, la Orhei: mai multe mașini s-au ciocnit pe șosea din cauza ghețușului, iar un automobil a ajuns într-o benzinărie – GALERIE FOTO
